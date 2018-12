IRW-News: Sproutly Canada Inc. : Sproutly engagiert ehemalige Führungskraft von SC Johnson und Pepsi

IRW-PRESS: Sproutly Canada Inc. : Sproutly engagiert ehemalige Führungskraft von SC Johnson und Pepsi

VANCOUVER, BC, den 4. Dezember 2018 - Sproutly Canada, Inc. (CSE: SPR) (OTCQB: SRUTF) (FWB: 38G) (Sproutly oder das Unternehmen) freut sich, die Verpflichtung von Melise Panetta als Vice President of Sales and Marketing und damit ins oberste Führungsteam bekannt zu geben.



In dieser Funktion wird Melise sich auf die Ziele des Unternehmens in den Bereichen Markengestaltung, Marketing und Vertrieb konzentrieren, um Sproutly letztlich zu einem führenden Anbieter von Cannabisformulierungen mit einem Schwerpunkt auf Getränken auszubauen.

Zuletzt leitete Melise Panetta als Director of Sales die Vertriebsstrategie von SC Johnson, einem privat geführten globalen Konsumgüterunternehmen, und zeichnete dabei für das profitable Wachstum im Bereich Kategorien und Marken für mehr als 200 Kunden in verschiedenen Handelsklassen verantwortlich. Dazu zählen unter anderem Sobeys, Save on Foods, London Drugs und Federated Co-op. Vor ihrer Funktion als Director of Sales war Melise Head of Marketing, wo sie unter anderem für die Neuausrichtung der Anlagestrategien von Marken, die Festlegung eines strategischen Rahmens für deren Nettoerträge und die Erzielung starker Marktanteilsgewinne verantwortlich war.

Vor ihrer Tätigkeit bei SC Johnson hatte Melise für acht Jahre Positionen mit zunehmender Verantwortung bei PEPSICO, Inc. (NASDAQ: PEP) inne, zuletzt Senior Marketing Manager, Corporate Initiatives.

Melise hat einen Master of Business Administration von der York University und einen Bachelor of Science in Biologie (mit Auszeichnung) von der University of Western Ontario.

Wir freuen uns sehr, dass Melise das Führungsteam von Sproutly verstärken wird. Sie bringt eine enorme Vertriebs-, Marketing- und Markenerfahrung in Sproutly ein, die sie bei etablierten Konsumgüter- und Getränkeunternehmen sammelte, sagte Keith Dolo, CEO von Sproutly. Mit Melises nachweislicher Erfolgsbilanz und ihrem Streben, erfolgreiche Marken aufzubauen, wird es Sproutly möglich sein, unsere Produktmarkenstrategie erfolgreich umzusetzen, so Keith abschließend.

Über Sproutly Canada, Inc.

Die Hauptzielsetzung von Sproutly ist es, der führende Anbieter auf dem Markt für Cannabis-Getränke und -Lebensmittel zu werden.

Unsere in Toronto befindliche, gemäß den ACMPR lizenzierte Anlage wurde gebaut, um Cannabis in pharmazeutischer Qualität anzubauen und einen technologischen Durchbruch bei der Herstellung und Formulierung der ersten natürlichen, vollständig wasserlöslichen Cannabislösung zu erzielen.

Dank unserer wasserlöslichen Inhaltsstoffe und biologischen Öle werden wir die internationalen Märkte mit revolutionären Marken beliefern, wo es gut definierte Handelsprodukte braucht. Der Geschäftsfokus von Sproutly liegt auf der Umsetzung von Partnerschaften mit lokalen und global etablierten Konsumentenmarken, um ihre bestehenden Kundenbasis zu nutzen, die Markentreue weiter auszubauen, beim Marketing und Vertriebsnetzwerke zu unterstützen, um diesen wissenschaftlichen Durchbruch schnell und effizient weltweit zu erreichen.

Weitere Informationen über Sproutly erhalten Sie unter www.sproutly.ca.

Kontakt:

Keith Dolo

Chief Executive Officer of Sproutly Canada, Inc.

Email: investors@sproutly.ca

