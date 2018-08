IRW-News: Sproutly Canada Inc. : Sproutly Canada Inc.: Infusion Biosciences und Trace Research Institute geben Forschungskooperation für die Entwicklung von Prüfmethoden für Cannabis-Inhaltsstoffe in Lebensmitteln und Getränken bekannt

IRW-PRESS: Sproutly Canada Inc. : Sproutly Canada Inc.: Infusion Biosciences und Trace Research Institute geben Forschungskooperation für die Entwicklung von Prüfmethoden für Cannabis-Inhaltsstoffe in Lebensmitteln und Getränken bekannt

Infusion Biosciences und Trace Research Institute geben Forschungskooperation für die Entwicklung von Prüfmethoden für Cannabis-Inhaltsstoffe in Lebensmitteln und Getränken bekannt

Vancouver, B.



C., 14. August 2018 - Sproutly Canada, Inc. (CSE: SPR) (Frankfurt: 38G) (Sproutly oder das Unternehmen) freut sich, bekannt zu geben, dass Infusion Biosciences Inc. (Infusion Biosciences), der Lizenzgeber der APP-Technologie an Sproutly, eine Vereinbarung über eine Forschungskooperation mit Trace Research Institute, LLC (Trace), eingegangen ist; bei diesem handelt es sich um ein unabhängiges Forschungsunternehmen, das der Cannabis-Branche im US-Bundesstaat Washington verschiedene Prüf-, Forschungs-, regulatorische und Beratungsdienstleistungen bietet.

Sproutly wird als Lizenznehmer der APP-Technologie von Infusion Biosciences von der Forschungskooperation profitieren, da die Analysemethoden (wie nachstehend definiert) in den Rechtssystemen verfügbar sein werden, für die das Unternehmen über eine ausschließliche Lizenz von Infusion Biosciences verfügt.

Die Entwicklung der Analysemethoden ist nicht nur ein wichtiger Meilenstein in der kommerziellen Implementierung der APP-Technologie, sondern auch eine Antwort auf die Herausforderung, mit welcher die Cannabisbranche weltweit konfrontiert ist: die exakte Messung der Cannabinoide bei der Formulierung von Cannabis-Getränken anhand der heute zur Verfügung stehenden Methoden, sagte Keith Dolo, der Chief Executive Officer von Sproutly.

Gordon Fagras, der Mitbegründer sowohl von Trace Research Institute als auch von Trace Analytics, einem zertifizierten unabhängigen Cannabis-Analyselabor im US-Bundesstaat Washington, sagte dazu: Im Laufe der letzten Jahre sah sich die Cannabisbranche mit der Herausforderung konfrontiert, die Cannabinoide bei der Formulierung von Getränken exakt zu messen. Bisher basieren die meisten auf dem Markt erhältlichen Produkte in der Regel auf Emulsionen, Verkapselung oder sogar eine Art Nanotechnologie, was für die Analyse relativ problematisch ist, da sie stark verdünnt und wahrscheinlich an eine andere Verbindung gebunden sind. Einige dieser Technologien sind robuster als andere, aber bei der überwiegenden Mehrzahl dieser Produkte kommt es tendenziell zu Absetzung und Absonderung des Cannabis oder der Hanföle.

Gordon Fagras merkte weiter an: Aus diesem Grund ist unsere Forschungskooperation mit Infusion Biosciences so einzigartig, denn die Proben sind natürlicherweise in Wasserlösungen, und in diesen haben wir bisher keine Absetzung gleich welcher Art festgestellt; daher sind wir der Ansicht, dass sie sehr gut haltbar sind. Durch eine Änderung der Probenverarbeitung und der analytischen Prüfungen mit diesen konzentrierten Wasserlösungen von Cannabinoiden (und Terpenen) dürfte sich uns die einzigartige Möglichkeit eröffnen, Analysemethoden für Cannabis-Getränke zu entwickeln.

Phytochemikalien wie Cannabinoide und Terpene wurden bisher als freie Öle aus den Cannabispflanzen gewonnen. Die bisher für diese Ölmoleküle entwickelten Analysemethoden sind nicht zweckmäßig für die Messung der Potenz von Infuz2O von Infusion Biosciences, den natürlicherweise wasserlöslichen Formen dieser Moleküle, die in dem eigentumsrechtlich geschützten Gewinnungsprozess von Infusion Biosciences, bekannt als die APP-Technologie, als Wasserlösungen produziert werden, sagte Dr. Arup Sen, der Chief Science Officer von Sproutly sowie Mitbegründer und Director von Infusion Biosciences.

Für die Entwicklung und den Vertrieb von Getränkeprodukten unter Einsatz von Infuz2O, die die Vorteile und Konsumerfahrungen der Cannabispflanzen bieten, müssen sensible und solide Analysemethoden entwickelt werden, fügte er hinzu.

Im Rahmen der Vereinbarung wird Infusion Biosciences natürlicherweise wasserlösliche Cannabis-Phytochemikalien (Infuz2O) an Trace liefern, die mit der eigentumsrechtlich geschützten APP-Technologie von Infusion Biosciences hergestellt werden. Die Forschungskooperation wird sich auf die Entwicklung und Validierung von Analysemethoden für die Erkennung und Messung von Cannabis-Phytochemikalien in Wasserlösungen (Analysemethoden) konzentrieren.

Entsprechend der Vereinbarung erhält Trace das ausschließliche Recht auf Nutzung des geistigen Eigentums aus der Kooperation für die Entwicklung und Vermarktung von analytischen Prüfdienstleistungen zur Qualifizierung von Cannabis-/Hanfprodukten in den Rechtssystemen der Vereinigten Staaten. Infusion Biosciences behält sich die weltweiten Rechte an dem geistigen Eigentum für andere Nutzungen vor. Die Unternehmen werden zusammenarbeiten, um Prüflabore in anderen Rechtssystemen der Welt auszurüsten.

Über Trace Research Institute, LLC

Trace Research Institute, LLC, befasst sich mit kooperativen Forschungs- und Entwicklungsprojekten zur Erkennung und Analyse von Cannabisprodukten; es ist angegliedert an Trace Analytics Inc., einem zugelassenen Labor, das umfangreiche analytische Prüfungen von Cannabisprodukten im Bundesstaat Washington anbietet.

Über Infusion Biosciences Inc.

Infusion Biosciences ist ein Biotechnologie-Unternehmen, das sich auf die Entwicklung und Vermarktung eigentumsrechtlich geschützter Technologien mit innovativen Mitteln konzentriert, welche die Konsumerfahrung und Vorteile von Cannabis und Hanf bieten. Die Wissenschaftler von Infusion Biosciences haben wasserlösliche Formen von Lipiden (Ölen), einschließlich Cannabinoiden und Terpenen, entdeckt, die natürlicherweise in der Cannabispflanze enthalten sind, und Methoden entwickelt, um diese zu gewinnen (APP-Technologie).

Über Sproutly Canada Inc.

Sproutly ist ein gemäß den Access to Cannabis for Medical Purposes Regulations (ACMPR, Verordnungen zum Zugang zu Cannabis für medizinische Zwecke) zugelassener Hersteller von Cannabis und der ausschließliche Lizenznehmer der APP-Technologie in ganz Kanada. Seine Mission besteht darin, ein vertikal integriertes Unternehmen für Cannabis-Verbrauchsgüter zu werden, indem der beste Anbau seiner Art, sichere Vertriebslösungen und modernste Technologien unter eine Dach vereint werden, um in der Cannabisbranche neue Maßstäbe zu setzen.

Sproutly besitzt und betreibt zurzeit eine 16.600 Quadratfuß große Produktionsanlage im Großraum Toronto, wo modernste Produktionstechnologien und -methoden gemäß den höchsten pharmazeutischen Standards angewendet werden. Das Hauptaugenmerk der Strategie von Sproutly ist auf die Entwicklung und Anwendung neuartiger Technologien gerichtet, um einzigartige Cannabisprodukte auf einem rasch wachsenden Verbrauchermarkt zu formulieren und zu vermarkten.

Weitere Informationen über Sproutly erhalten Sie unter www.sproutly.ca.

Kontakt:

Keith Dolo, Chief Executive Officer von Sproutly Canada

Email: keith.dolo@sproutly.ca

Tel.: (778) 945-6860

Zukunftsgerichtete Aussagen

Vorsorglicher Hinweis bezüglich zukunftsgerichteter Aussagen: Diese Pressemitteilung enthält bestimmte Aussagen und Informationen, die zukunftsgerichtete Informationen gemäß den anwendbaren kanadischen Wertpapiergesetzen oder zukunftsgerichtete Aussagen gemäß dem United States Private Securities Litigation Reform Act von 1995 darstellen könnten. Zukunftsgerichtete Aussagen beziehen sich auf zukünftige Ereignisse oder Leistungen und spiegeln die Erwartungen oder Ansichten des Managements von Sproutly Canada hinsichtlich zukünftiger Ereignisse wider. Zukunftsgerichtete Aussagen und Informationen können im Allgemeinen anhand der Verwendung von Begriffen wie beabsichtigen, erwarten oder Variationen solcher Wörter oder Phrasen sowie durch Aussagen identifiziert werden, wonach bestimmte Aktionen, Ereignisse oder Ergebnisse eintreten könnten, würden oder werden. Diese Informationen und Aussagen, die hierin als zukunftsgerichtete Aussagen bezeichnet werden, stellen keine historischen Tatsachen dar, wurden zum Zeitpunkt der Veröffentlichung dieser Pressemitteilung getätigt und beinhalten, jedoch nicht beschränkt auf Aussagen hinsichtlich der Erörterung zukünftiger Pläne sowie auf Schätzungen und Prognosen gemäß den Erwartungen und Absichten des Managements unter anderem hinsichtlich des Beginns der Notierung der Aktien von Sproutly an der CSE und der endgültigen behördlichen Genehmigungen. Diese zukunftsgerichteten Aussagen beinhalten zahlreiche Risiken und Ungewissheiten und die tatsächlichen Ergebnisse könnten sich erheblich von jenen unterscheiden, die in zukunftsgerichteten Aussagen zum Ausdruck gebracht wurden. Diese Annahmen, Risiken und Ungewissheiten beinhalten unter anderem die allgemeine Wirtschaftslage und insbesondere die Kapitalmärkte sowie andere Faktoren, von denen viele außerhalb des Einflussbereichs von Sproutly Canada liegen. Obwohl das Management des Unternehmens versuchte, die wichtigsten Faktoren zu identifizieren, die dazu führen könnten, dass sich die tatsächlichen Ergebnisse erheblich von jenen unterscheiden, die in zukunftsgerichteten Aussagen oder zukunftsgerichteten Informationen zum Ausdruck gebracht wurden, kann es noch immer Faktoren geben, die dazu führen könnten, dass die Ergebnisse nicht wie angenommen, geschätzt oder beabsichtigt eintreten. Es kann keine Gewährleistung abgegeben werden, dass solche Aussagen genau sind. Die tatsächlichen Ergebnisse und zukünftigen Ereignisse könnten sich erheblich von solchen Aussagen unterscheiden. Die Leser sollten sich daher bei ihren Investitionen nicht auf zukunftsgerichtete Aussagen und zukunftsgerichtete Informationen verlassen. Die Leser werden darauf hingewiesen, dass das Vertrauen in solche Informationen möglicherweise nicht für andere Zwecke geeignet ist. Das Unternehmen führt kein Update von hierin enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen, zukunftsgerichteten Informationen oder finanziellen Prognosen durch, es sei denn, dies wird von den anwendbaren Wertpapiergesetzen vorgeschrieben. Wir halten uns an die Safe Harbor-Bestimmungen.

