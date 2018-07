IRW-News: Sproutly Canada Inc. : ACMPR-lizenzierter Cannabisproduzent Sproutly beginnt mit Notierung an der CSE unter dem Börsenkürzel SPR

IRW-PRESS: Sproutly Canada Inc.



: ACMPR-lizenzierter Cannabisproduzent Sproutly beginnt mit Notierung an der CSE unter dem Börsenkürzel SPR

Vancouver (British Columbia), 9. Juli 2018 - Sproutly Canada Inc. (Sproutly oder das Unternehmen) freut sich bekannt zu geben, dass seine Stammaktien seit dem Beginn des heutigen Handelstages unter dem Börsenkürzel SPR an der Canadian Securities Exchange (die CSE) notieren.

Sproutly ist ein gemäß den ACMPR lizenzierter Cannabisproduzent (Licensed Producer), der bestrebt ist, den steigenden Bedarf seitens Cannabiskonsumenten in Kanada zu decken. Seine Mission besteht darin, ein vertikal integriertes Unternehmen für Cannabis-Gebrauchsgüter zu werden, indem der beste Anbau seiner Art, sichere Vertriebslösungen und modernste Technologien unter einem Dach vereint werden, um in der Cannabisbranche neue Maßstäbe zu setzen.

Sproutly besitzt und betreibt zurzeit eine 16.600 Quadratfuß große Produktionsanlage im Großraum Toronto, wo modernste Produktionstechnologien und -methoden gemäß den höchsten Standards angewendet werden.

Das Unternehmen meldete bereits zuvor die Unterzeichnung von Absichtserklärungen hinsichtlich des Erwerbs 1) der APP-Technologie von Infusion Biosciences Inc. (Infusion Biosciences) für bestimmte Rechtsprechungen und 2) von SSM Partners Inc., einem Managementunternehmen, das sich mit der Kommerzialisierung von Produkten und Formulierungsdienstleistungen für die APP-Technologie in bestimmten Rechtsprechungen beschäftigt (zusammen Infusion Biosciences Canada oder die geplante Übernahme). Die Transaktion wird voraussichtlich im Juli abgeschlossen werden.

Die geplante Übernahme bringt eine revolutionäre, bahnbrechende Technologie in der wachsenden Cannabis-Getränkebranche und einen gemäß den ACMPR lizenzierten Produzenten mit einer Anbauanlage in einer strategisch günstigen Lage zusammen.

CEO und Director Keith Dolo sagte: In Abhängigkeit des Abschlusses der geplanten Übernahme ist Sproutly bestrebt, ein wichtiger Player und Anbieter der besten Cannabisprodukte ihrer Art zu werden, indem es eine leistungsstarke Plattform schafft, um den Bedarf der Nahrungsmittel- und Getränkeindustrie zu decken.

Investment Highlights

Lizenzierter Produzent gemäß den ACMPR - Die zu 100 Prozent unternehmenseigene Tochtergesellschaft Toronto Herbal Remedies (www.torontoherbalremedies.com) besitzt und betreibt eine 16.600 Quadratfuß große Einrichtung mit einer Produktionskapazität von bis zu 1.400 Kilogramm pro Jahr sowie modernste Produktionstechnologien und -methoden gemäß den höchsten Standards.

Strategisch günstige Lage im Großraum Toronto - Anbauanlage und Vertriebsstelle befinden sich in einer strategisch günstigen Lage im Großraum Toronto, wo die Möglichkeit besteht, 6,4 Millionen Erwachsene mit einer taggleichen Lieferung zu versorgen, während ein übergroßer Tresorraum der Stufe 9 als Vertriebszentrum für andere Produzenten fungieren kann.(1)

Bahnbrechende Übernahme von Infusion Biosciences Canada - Das eigene zum Patent angemeldete Verfahren (APP) zur Gewinnung von sowohl wasserlöslichen (Infuz2O) als auch Bio Natural Oil- (BNO)-Cannabinoiden mit einer äußerst skalierbaren, kostengünstigen Gewinnung sorgt im Vergleich zu anderen Extraktionsmethoden, die eine weitere Verarbeitung über die Extraktion hinaus erfordern, um konsumierbare Produkte herzustellen, für eine attraktive Wirtschaftlichkeit. Die APP-Technologie produziert zwei einzigartige fertige Zutaten von Cannabis- und Hanfpflanzen:

- Infuz2O - Eine natürliche wasserlösliche Cannabislösung, die neue Formen des Cannabiskonsums in einem Getränk ermöglicht, das die einsetzenden/abklingenden Merkmale imitiert, die mit dem Rauchen vergleichbar sind. Es werden Getränke formuliert, die die Wirkungen von Cannabis aufweisen, vollständig in Wasser löslich sind und innerhalb von weniger als fünf Minuten ihre Wirkung zeigen bzw. innerhalb von 90 Minuten aufhören zu wirken.

- Bio Natural Oil (BNO) - Cannabinoidöle für natürliche Lebensmittel oder für die transdermale Verabreichung, wobei die spezifischen Eigenschaften der Sorte aufrechterhalten werden.

Die Entwicklung der APP-Technologie von Infusion Biosciences sowie von Infuz2O und BNO basiert auf einer über zwölfjährigen Forschung und Entwicklung im Bereich der Gewinnung von wasserlöslichen Phytochemikalien aus Heilpflanzen sowie auf einer Erfahrung von über 25 Jahren bei der Entdeckung und Entwicklung von Biotechnologien und pharmazeutischen Arzneimitteln.

(1) Die Genehmigung von Health Canada ist noch ausständig.

Über Sproutly Canada Inc.

Sproutly ist ein gemäß den ACMPR lizenzierter Cannabisproduzent, der bestrebt ist, den steigenden Bedarf seitens Cannabiskonsumenten in Kanada zu decken. Seine Mission besteht darin, ein vertikal integriertes Unternehmen für Cannabis-Verbrauchsgüter zu werden, indem der beste Anbau seiner Art, sichere Vertriebslösungen und modernste Technologien unter eine Dach vereint werden, um in der Cannabisbranche neue Maßstäbe zu setzen.

Sproutly besitzt und betreibt zurzeit eine 16.600 Quadratfuß große Produktionsanlage im Großraum Toronto, wo modernste Produktionstechnologien und -methoden gemäß den höchsten pharmazeutischen Standards angewendet werden. Das Hauptaugenmerk der Strategie von Sproutly ist auf die Entwicklung und Anwendung neuartiger Technologien gerichtet, um einzigartige Cannabisprodukte auf einem rasch wachsenden Verbrauchermarkt zu formulieren und zu vermarkten.

Weitere Informationen über Sproutly erhalten Sie unter www.sproutly.ca.

Kontakt:

Keith Dolo, Chief Executive Officer von Sproutly Canada

E-Mail: investors@sproutly.ca

Zukunftsgerichtete Aussagen

Vorsorglicher Hinweis bezüglich zukunftsgerichteter Aussagen: Diese Pressemitteilung enthält bestimmte Aussagen und Informationen, die zukunftsgerichtete Informationen gemäß den anwendbaren kanadischen Wertpapiergesetzen oder zukunftsgerichtete Aussagen gemäß dem United States Private Securities Litigation Reform Act von 1995 darstellen könnten. Zukunftsgerichtete Aussagen beziehen sich auf zukünftige Ereignisse oder Leistungen und spiegeln die Erwartungen oder Ansichten des Managements von Sproutly Canada hinsichtlich zukünftiger Ereignisse wider. Zukunftsgerichtete Aussagen und Informationen können im Allgemeinen anhand der Verwendung von Begriffen wie beabsichtigen, erwarten oder Variationen solcher Wörter oder Phrasen sowie durch Aussagen identifiziert werden, wonach bestimmte Aktionen, Ereignisse oder Ergebnisse eintreten könnten, würden oder werden. Diese Informationen und Aussagen, die hierin als zukunftsgerichtete Aussagen bezeichnet werden, stellen keine historischen Tatsachen dar, wurden zum Zeitpunkt der Veröffentlichung dieser Pressemitteilung getätigt und beinhalten, jedoch nicht beschränkt auf Aussagen hinsichtlich der Erörterung zukünftiger Pläne sowie auf Schätzungen und Prognosen gemäß den Erwartungen und Absichten des Managements unter anderem hinsichtlich des Beginns der Notierung der Aktien von Sproutly an der CSE und der endgültigen behördlichen Genehmigungen. Diese zukunftsgerichteten Aussagen beinhalten zahlreiche Risiken und Ungewissheiten und die tatsächlichen Ergebnisse könnten sich erheblich von jenen unterscheiden, die in zukunftsgerichteten Aussagen zum Ausdruck gebracht wurden. Diese Annahmen, Risiken und Ungewissheiten beinhalten unter anderem die allgemeine Wirtschaftslage und insbesondere die Kapitalmärkte sowie andere Faktoren, von denen viele außerhalb des Einflussbereichs von Sproutly Canada liegen. Obwohl das Management des Unternehmens versuchte, die wichtigsten Faktoren zu identifizieren, die dazu führen könnten, dass sich die tatsächlichen Ergebnisse erheblich von jenen unterscheiden, die in zukunftsgerichteten Aussagen oder zukunftsgerichteten Informationen zum Ausdruck gebracht wurden, kann es noch immer Faktoren geben, die dazu führen könnten, dass die Ergebnisse nicht wie angenommen, geschätzt oder beabsichtigt eintreten. Es kann keine Gewährleistung abgegeben werden, dass solche Aussagen genau sind. Die tatsächlichen Ergebnisse und zukünftigen Ereignisse könnten sich erheblich von solchen Aussagen unterscheiden. Die Leser sollten sich daher bei ihren Investitionen nicht auf zukunftsgerichtete Aussagen und zukunftsgerichtete Informationen verlassen. Die Leser werden darauf hingewiesen, dass das Vertrauen in solche Informationen möglicherweise nicht für andere Zwecke geeignet ist. Das Unternehmen führt kein Update von hierin enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen, zukunftsgerichteten Informationen oder finanziellen Prognosen durch, es sei denn, dies wird von den anwendbaren Wertpapiergesetzen vorgeschrieben. Wir halten uns an die Safe Harbor-Bestimmungen.

Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung für den Inhalt, die Richtigkeit, die Angemessenheit oder die Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedar.com, www.sec.gov, www.asx.com.au/ oder auf der Firmenwebsite!

Die englische Originalmeldung finden Sie unter folgendem Link:

http://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=43938

Die übersetzte Meldung finden Sie unter folgendem Link:

http://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=43938&tr=1

