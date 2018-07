IRW-News: Spitfire Materials Limited: Spitfire schließt Darlehensvereinbarungen mit Direktoren ab

IRW-PRESS: Spitfire Materials Limited: Spitfire schließt Darlehensvereinbarungen mit Direktoren ab

Spitfire schließt Darlehensvereinbarungen mit Direktoren ab

Die Darlehen sollen sicherstellen, dass Spitfire die aktuellen Explorations- und Erschließungsarbeiten in seinen wichtigsten Goldprojekten in Westaustralien fortsetzen und gleichzeitig die Fusion mit Excelsior Gold abschließen kann

Spitfire Materials Limited (Spitfire oder das Unternehmen) freut sich bekannt zu geben, dass das Unternehmen mit Einrichtungen, die mit Chairman Peter Buttigieg und Executive Director Neil Biddle in Verbindung stehen (zusammen die Geldgeber), Darlehensvereinbarungen abgeschlossen hat.



Es handelt sich dabei um eine nicht besicherte Darlehenssumme in Höhe von insgesamt bis zu 1 Million ASD.

Zusammen mit den bestehenden Barreserven sollen die Mittel aus den Darlehen in die laufenden Explorationsaktivitäten in den Goldprojekten Aphrodite und Mulwarrie in der Region North Kalgoorlie (Westaustralien), in das Betriebskapital und zum Teil auch in die Deckung der Kosten für die vor kurzem angekündigte Fusion mit Excelsior Gold Limited (ASX: EXG) fließen.

Laut ASX-Mitteilung vom 25. Juni wird die Fusion mit Excelsior Gold zur Gründung einer führenden diversifizierten australischen Goldgesellschaft führen, die über eine JORC-konforme Ressource von 2,1 Millionen Unzen verfügt, und die Nutzung von umfangreichen Synergien zwischen den jeweiligen Goldprojekten der beiden Unternehmen in Westaustralien ermöglichen.

Während der Fusionsphase (die Ende September abgeschlossen werden soll) will Spitfire seine umfangreichen Aktivitäten in den Goldprojekten Aphrodite und Mulwarrie fortsetzen um sicherzustellen, dass die Arbeiten an einer Vormachbarkeitsstudie für das zusammengelegte Portfolio von Spitfire und Excelsior zügig abgewickelt werden können.

Wie John Young, Geschäftsführer von Spitfire, erklärt, bieten die Darlehensvereinbarungen dem Unternehmen während der Fusionsphase die Möglichkeit, notfalls auf zusätzliche Mittel von zwei seiner größten Aktionäre zurückzugreifen.

Diese Darlehen sind Zeugnis der starken Unterstützung und des Engagements seitens der zwei Direktoren und Schlüsselaktionäre des Unternehmens, so Young. Mit einem umfangreichen Diamantbohrprogramm über 6.000 Bohrmeter bei Aphrodite, das derzeit in vollem Gange ist, den Vorbereitungen auf eine erste JORC-konforme Ressourcenschätzung für Mulwarrie und einer Reihe weiterer aktueller Aktivitäten im Vorfeld der Umsetzung unserer erweiterten Golderschließungsstrategie konzentrieren wir uns vor allem darauf, parallel zur Fusion mit Excelsior Gold unsere Goldstrategie in Australien mit Hochdruck voranzutreiben.

Die wichtigsten Rahmenbedingungen der Darlehensvereinbarungen sind nachstehend aufgelistet:

- Die Geldgeber stellen eine unbesicherte Darlehenssumme von insgesamt bis zu 1.000.000 ASD bereit, die sich aus einem Darlehen von bis zu 500.000 ASD aus einer mit Chairman Peter Buttigieg verbundenen Einrichtung sowie einem Darlehen von bis zu 500.000 ASD aus einer mit Executive Director Neil Biddle verbundenen Einrichtung zusammensetzt.

- Spitfire kann bis zu den nachfolgenden Zeitpunkten jederzeit Mittel aus den Darlehen abrufen (wobei das jeweils frühere Datum gilt):

o entweder bis zum Datum der Umsetzung der Fusion zwischen Spitfire und Excelsior über ein Arrangement gemäß Abschnitt 5.1 des Corporations Act von 2001 (Cth) oder

o bis zum 30. November 2018.

- Die Darlehen sind mit einem Zinssatz von 12,5 % belegt.

- Jeder aus den Darlehen abgerufene Teilbetrag ist - zusammen mit den aufgelaufenen Zinsen, die den Geldgebern zustehen - bis zu den nachfolgenden Zeitpunkten zurückzuzahlen (wobei das jeweils frühere Datum gilt):

o entweder bis zum Datum der Umsetzung der Fusion zwischen Spitfire und Excelsior über ein Arrangement gemäß Abschnitt 5.1 des Corporations Act von 2001 (Cth) oder

o bis Spitfire eine Kapitalerhöhung durchführt und abschließt.

Nähere Informationen erhalten Sie über:

John Young-Geschäftsleitung

Russell Hardwick-Company Secretary

Telefon:---08 6215 0090

E-Mail: -admin@spitfirematerials.com.au

