IRW-News: Spitfire Materials Limited: Arrangement-Plan zwischen Aphrodite und Spitfire ist nun in Kraft und wird voraussichtlich Anfang 2018 umgesetzt

ARRANGEMENT-PLAN ZWISCHEN APHRODITE UND SPITFIRE IST NUN IN KRAFT UND WIRD VORAUSSICHTLICH ANFANG 2018 UMGESETZT

DURCH DIE FUSION ENTSTEHT EIN BEDEUTENDES AUSTRALISCHES GOLDUNTERNEHMEN MIT BESTEN AUSSICHTEN AUF STARKES WACHSTUM

Spitfire Materials Limited (Spitfire) (ASX: SPI) und Aphrodite Gold Limited (Aphrodite) (ASX: AQQ) freuen sich bekannt zu geben, dass der geplante Arrangement-Plan (Plan), unter dem sämtliche Stammaktien von Aphrodite (die nicht bereits im Besitz von Spitfire sind) von Spitfire übernommen werden sollen, bei der heutigen Gerichtsverhandlung um 11.15 Uhr (Ortszeit in Perth) vom australischen Bundesgerichtshof genehmigt wurde.





Aphrodite bestätigt außerdem, dass am heutigen Tag eine Kopie des Gerichtsbescheids, mit dem der Plan genehmigt wird, bei der australischen Wertpapierbehörde (Australian Securities and Investments Commission/ASIC) eingereicht wurde. Der Gerichtsbescheid ist in Kopie dieser Mitteilung beigefügt.

Sämtliche Voraussetzungen für den Plan wurden damit erfüllt. Der Plan ist nun in Kraft und es sind keine weiteren Maßnahmen seitens der Aphrodite-Aktionäre erforderlich.

Die Aphrodite-Aktien werden heute mit Handelsschluss vom Handel an der australischen Börse ASX ausgesetzt.

Für die Umsetzung des Plans gilt der nachfolgende zeitliche Ablauf:

Ereignis Datum

Inkrafttreten des Plans 20. Dezember 2017

Letzter Handelstag der 20. Dezember 2017

Aphrodite-Aktien an der

ASX

Beginn des Handels mit den neuen Spitf21. Dezember 2017

ire

-Aktien an der ASX mit aufgeschobener

Abrechnung

Stichtag für die Feststellung der 27. Dezember

Ansprüche an der Gegenleistung im 2017,

Rahmen des 19.00

Uhr (Zeit in

Plans Melbourne)

Tag der Umsetzung des Plans und 4. Januar 2018

Ausgabe der Gegenleistung im Rahmen

des

Plans

Versand der Bewegungsauszüge für die 4. Januar 2018

Gegenleistung im Rahmen des

Plans

Beginn des Handels mit den neuen Spitf5. Januar 2018

ire

-Aktien an der ASX mit normaler

Abrechnung

Einstellung des amtlichen Handels mit 8. Januar 2018,

Aphrodite-Aktien an der 17.00 Uhr (Zeit

ASX in Melbourne)

(oder wie

anderweitig von

der ASX

festgelegt)

Durch den Abschluss der Fusion zwischen Aphrodite und Spitfire entsteht ein bedeutendes australisches Goldunternehmen, das auf einen umfangreichen Ressourcenbestand im Goldprojekt Aphrodite in der Nähe von Kalgoorlie in Westaustralien und eine Reihe in Planung befindlicher faszinierender Explorations- und Erschließungsprojekte in Westaustralien und Queensland verweisen kann.

Wie im Handbuch zum Arrangement-Plan vorgesehen, werden Peter Buttigieg und Roger Mitchell - ihres Zeichens Direktoren von Aphrodite - in das Board von Spitfire aufgenommen. Das Board wird von einem hochqualifizierten Führungsteam mit John Young als Geschäftsführer (Managing Director) und Neil Biddle als Executive Director geleitet. Herr Alan Boys wird nach Abschluss der Fusion als Director aus dem Board von Spitfire ausscheiden.

HAFTUNGSAUSSCHLÜSSE UND ZUKUNFTSGERICHTETE AUSSAGEN

Diese Pressemitteilung dient ausschließlich Informationszwecken und stellt keinen Prospekt und kein einem Prospekt gleichwertiges Dokument dar. Sie stellt weder ein Angebot oder eine Aufforderung zum Kauf oder anderweitigen Erwerb oder zur Zeichnung von Wertpapieren noch zum Verkauf oder der anderweitigen Überlassung von Wertpapieren noch eine Aufforderung zur Abgabe einer Stimme oder einer Genehmigung in einem Rechtssystem in Verletzung geltenden Rechts noch einen Teil davon dar und verfolgt keine entsprechende Absicht.

Diese Pressemitteilung enthält zukunftsgerichtete Aussagen. Zukunftsgerichtete Aussagen sind häufig, aber nicht immer gekennzeichnet durch den Gebrauch von Wörtern wie bestrebt sein, anvisieren, erwarten, prognostizieren, der Ansicht sein, planen, schätzen, ausgehen von und beabsichtigen und durch Aussagen, dass ein Ereignis oder Ergebnis eintreten oder erreicht werden kann, wird, dürfte, könnte oder sollte oder durch vergleichbare Ausdrücke.

Die zukunftsgerichteten Aussagen in dieser Pressemitteilung basieren auf den derzeitigen Erwartungen, Schätzungen, Prognosen und Projektionen über Spitfire und Aphrodite und die Branche, in der sie tätig sind. Sie beziehen sich jedoch auf zukünftige Angelegenheiten und unterliegen daher verschiedenen Risiken und Unwägbarkeiten. Die tatsächlichen Ereignisse oder Ergebnisse können wesentlich von den Ereignissen und Ergebnissen abweichen, die in den zukunftsgerichteten Aussagen zum Ausdruck kommen oder impliziert sind. Die bisherige Performance von Spitfire und Aphrodite bietet keine Gewähr für die zukünftige Performance.

Weder Spitfire noch Aphrodite oder deren Directors, leitenden Angestellten, Mitarbeiter, Beauftragten oder Auftragnehmer geben (weder ausdrücklich noch stillschweigend) Erklärungen oder Garantien hinsichtlich der Richtigkeit oder der Eintrittswahrscheinlichkeit von zukunftsgerichteten Aussagen oder von Ereignissen oder Ergebnissen ab, die in zukunftsgerichteten Aussagen zum Ausdruck kommen oder impliziert sind, außer soweit dies gesetzlich vorgeschrieben ist.

Sie werden daher vorsorglich darauf hingewiesen, dass Sie sich nicht über Gebühr auf zukunftsgerichtete Aussagen verlassen sollten. Die zukunftsgerichteten Aussagen in dieser Pressemitteilung geben lediglich die Einschätzungen zum Zeitpunkt dieser Pressemitteilung wieder.

Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung: für den Inhalt, für die Richtigkeit, der Angemessenheit oder der Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedar.com , www.sec.gov , www.asx.com.au/ oder auf der Firmenwebsite!

Die englische Originalmeldung finden Sie unter folgendem Link:

http://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=41918

Die übersetzte Meldung finden Sie unter folgendem Link:

http://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=41918&tr=1

