IRW-News: Spearmint Resources Inc.: Spearmint stößt im Lithiumprojekt Clayton Valley auf 1630 ppm

Spearmint stößt im Lithiumprojekt Clayton Valley auf 1630 ppm

Spearmint Resources Inc. (SRJ oder das Unternehmen) (SRJ-TSX.V)( SPMTF-OTCBB) (A2AHL5--FWB) möchte den Eingang der Ergebnisse aus dem kürzlich abgeschlossenen Arbeitsprogramm in seinem Lithiumkonzessionsgebiet im Clayton Valley bekannt geben. Insgesamt einundneunzig (91) Proben wurden an der Oberfläche aus der lithiumhaltigen hellgrünen vulkanischen Tonerde entnommen, die in Spearmints McGee-Liegenschaft mit 880 Acres Grundfläche im Clayton Valley zutagetritt. Die Liegenschaft befindet sich unmittelbar östlich des Gebiets, in dem Pure Energy Minerals sein aktuelles Bohrprogramm durchführt, und stellt damit das nahegelegenste Konzessionsgebiet zum aktuellen Bohrstandort von Pure dar. Dieses Konzessionsgebiet liegt zwischen den Konzessionen von Cypress Development Corp., an denen Pure gemäß einer Vereinbarung mit Cypress eine Beteiligung erwerben kann.

Bei den 91 Proben, die entnommen und bei ALS Minerals in Vancouver (BC) eingereicht wurden, handelt es sich um 5 Fuß lange Schlitzproben der grünen Tonerde, die eine gute Einschätzung der zutagetretenden Formation ermöglichen sollten. Die Probenergebnisse legen nahe, dass der mineralisierte Abschnitt eine Mächtigkeit von mindestens 250 Fuß hat. Bei der Analyse wurde ein Höchstwert von 1.630 ppm und ein Durchschnittswert von 843 ppm Lithium erzielt. 23 der 91 Proben lieferten Gehalte von mehr als 1.000 ppm. Die Probenergebnisse übertrafen die Erwartungen und bekräftigen den Plan über die Durchführung eines Bohrprogramms im Frühjahr 2017. Spearmint Resources wartet gegenwärtig auf die Genehmigung der Notice of Intent (Absichtserklärung), die es vor kurzem beim Bureau of Land Management in Tonopah (Nevada) eingereicht hat. Diese Genehmigung ist für die Aufnahme der Bohrarbeiten erforderlich.

James Nelson, President von Spearmint, sagte dazu: Wir freuen uns sehr, dass diese Ergebnisse bestätigten, was wir uns von der Liegenschaft im Clayton Valley erhofft haben. Die bisherige Entwicklung des Projekts ist sehr erfreulich. Diese Ergebnisse sind aus unserer Sicht sehr erfolgversprechend und werden die Durchführung eines größeren Bohrprogramms in naher Zukunft ermöglichen. Die historischen und aktuellen Bohrprogramme in den angrenzenden und nahegelegenen Konzessionsgebieten stimmen uns auch zuversichtlich und angesichts des Erfolgs unserer Nachbarn, Pure Energy und Cypress Development, findet sich Spearmint in optimaler Lage im Clayton Valley. Die lithiumhaltige Tonsteinformation scheint sich durch die im Joint Venture zwischen Cypress und Pure betriebenen Konzessionen bis in unser Konzessionsgebiet zu erstrecken. Wir haben umgehend damit begonnen, die nächste Arbeitsphase zu planen, und freuen uns darauf, die Erschließung des Konzessionsgebiets selbst oder möglicherweise gemeinsam mit einem Partner in Angriff zu nehmen. Die Geschäftsleitung wird zu gegebener Zeit alle Möglichkeiten prüfen.

Frank Bain, PGeo, hat den Inhalt dieser Pressemeldung in seiner Funktion als qualifizierter Sachverständiger geprüft und freigegeben.

