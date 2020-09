IRW-News: Spearmint Resources Inc.: Spearmint startet im Goldprojekt Goose in Neufundland, unmittelbar neben dem Entdeckungsloch von New Found Golds, mit der Exploration

IRW-PRESS: Spearmint Resources Inc.



: Spearmint startet im Goldprojekt Goose in Neufundland, unmittelbar neben dem Entdeckungsloch von New Found Golds, mit der Exploration

28. September 2020 - Spearmint Resources Inc. (CSE: SPMT) (OTC Pink: SPMTF) (FWB: A2AHL5) (das Unternehmen) freut sich bekannt zu geben, dass das Unternehmen in seinem Goldprojekt Goose, das unmittelbar an das Projekt Queensway der Firma New Found Golds (NFG.v) grenzt, ein Explorationsprogramm eingeleitet hat (siehe Karte).

James Nelson, President von Spearmint, meint: Wir freuen uns außerordentlich, dass wir in einem der aufregendsten Goldbergbaureviere der Welt dieses Explorationsprogramm umsetzen können. Das Entdeckungsloch von New Found Golds hat das Potenzial dieser Region in den Blickpunkt gerückt; die Firma hat hier vor kurzem mit einem Bohrprogramm über 100.000 Meter begonnen. Das Konzessionsgebiet von Spearmint ist diesem Entdeckungsloch am nächsten und wir sind schon sehr gespannt, welche Ergebnisse dieses Explorationsprogramm bringen wird.

https://www.irw-press.at/prcom/images/messages/2020/53575/NR - SPMT - Sept. 28 2020 begins work program on Goose_DE_PRCOM.001.jpeg

Die Unternehmensführung weist darauf hin, dass frühere Ergebnisse oder Entdeckungen in Konzessionsgebieten unweit von Spearmint nicht unbedingt Rückschlüsse auf die Mineralisierung in den Konzessionsgebieten des Unternehmens zulassen. Herr Greg Thompson, P.Geo., ein Director von Spearmint, hat in seiner Eigenschaft als ein qualifizierter Sachverständiger im Sinne der kanadischen Vorschrift National Instrument 43-101 den wissenschaftlichen und technischen Inhalt dieser Pressemeldung geprüft und genehmigt.

