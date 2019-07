IRW-News: Spearmint Resources Inc.: Spearmint leitet in seinen Goldprojekten Golden Triangle neben dem Grundbesitz von GT Gold Corp. in British Columbia ein Arbeitsprogramm ein

IRW-PRESS: Spearmint Resources Inc.



: Spearmint leitet in seinen Goldprojekten Golden Triangle neben dem Grundbesitz von GT Gold Corp. in British Columbia ein Arbeitsprogramm ein

Vancouver, British Columbia (2. Juli 2019) - Spearmint Resources Inc. (CSE: SPMT) (OTC Pink: SPMTF) (FWB: A2AHL5) (das Unternehmen) freut sich, den Start eines Arbeitsprogramms in den unternehmenseigenen Goldprojekten Golden Triangle bekannt zu geben. Das Konzessionsgebiet erstreckt sich auf 9.157 Acres in der Region Golden Triangle in British Columbia und grenzt direkt an den Grundbesitz von GT Gold Corp. (GTT.v) an.

James Nelson, President von Spearmint, meinte: Der Goldpreis pro Unze hat vor Kurzem die 1.400-Dollar-Marke durchbrochen und damit einen neuen sechsjährigen Höchststand erreicht. Ich freue mich sehr, bekannt zu geben, dass wir mit unserem Sommerarbeitsprogramm in unserem Grundbesitz mit regionalen Ausmaßen im Golden Triangle in BC begonnen haben. Dieses Konzessionsgebiet grenzen an einige der spannendsten Entdeckungen in diesem erstklassigen Goldgebiet an. Wir werden während der Arbeitssaison 2019 in mehreren strategisch gelegenen Konzessionen arbeiten, um das Potenzial dieses großen Gebiets zu erschließen. Wir freuen uns darauf, den bedeutenden Wert unseres strategischen Portfolios von hochwertigen Projekten aufzudecken.

Über Spearmint Resources

Die aktuellen Projekte von Spearmint umfassen ein Portfolio aus Goldprojekten in British Columbia: die Goldprojekte im Golden Triangle, die aus sechs Konzessionen mit einer Gesamtfläche von 9.157 Acres (ca. 37 km²) bestehen und an das Gebiet von GT Gold Corp. (GTT.v) angrenzen; die Kupfer-Gold-Projekte NEBA West mit 920 Acres (ca. 3,7 km²) und NEBA mit 6.803 Acres (ca. 27,5 km²), die an den Grundbesitz von Aben Resources Ltd (ABN.v) angrenzen; das Gold-Kupfer-Projekt Henry, das aus zwei zusammenhängenden Konzessionen mit insgesamt 4.912 Acres (ca. 19,9 km2) Grundfläche im direkten Umfeld des Grundbesitzes von Golden Ridge Resources Ltd. (GDLN.v) bestehen; und das Nickel-Kupfer-Projekt EL North mit 17.593 Acres (ca. 71,2 km2) Grundfläche, das aus sechs zusammenhängenden Konzessionen im Bergbaurevier Eskay Creek besteht und an den Grundbesitz von Garibaldi Resources Corp. (GGI.v) grenzt.

Die anderen Projekte von Spearmint in British Columbia sind die Projekte Gold Mountain, die aus drei separaten Konzessionen mit einer Fläche von insgesamt 1.245 Acres (ca. 5 km²) bestehen und an das Gebiet von Barkerville Gold Mines (BGM.v) angrenzen; das Kupfer-Goldprojekt Safari, das sich auf 9.007 Acres (ca. 36,5 km²) im nördlichen Bereich der Region Quesnel Trough im Norden von Zentral-British Columbia erstreckt und an den Grundbesitz von Serengeti Resources Inc (SIR.v) grenzt; und das 5.140 Acres (ca. 20,8 km²) große Goldprojekt Hammernose, das im Goldgürtel Spences Bridge im Süden von BC liegt und an ein Projekt grenzt, das von Westhaven Resources Inc. (WHN.v) und Sable Resources Ltd. (CSE: SAE) im Rahmen einer strategischen Zusammenarbeit betrieben wird.

Die aktuellen Projekte von Spearmint beinhalten auch das Vanadiumprojekt Chibougamau, das sich über eine zusammenhängende Fläche von 17.142 Acres (69,4 km2) erstreckt. Diese Vanadiumprojekte grenzen an die Vanadiumlagerstätte im Vanadiumprojekt Ilmenite von BlackRock Metals (Privatunternehmen) und das Projekt von Vanadium One Energy Corp. (VONE-TSX.V). Außerdem verfügt Spearmint über die Lithiumprojekte Clayton Valley in Nevada, die aus zwei Konzessionen mit 1.160 Acres (ca. 4,7 km²) Grundfläche neben Pure Energy Minerals (PE.V) und Cypress Development Corp. (CPY.V) bestehen. Dort durchteufte Spearmint bei Bohrungen Lithiumwerte von bis zu 1.670 ppm Li.

