IRW-News: Spearmint Resources Inc.: Spearmint erwirbt das Platin- Palladium-Projekt River Valley East in Ontario

IRW-PRESS: Spearmint Resources Inc.



: Spearmint erwirbt das Platin- Palladium-Projekt River Valley East in Ontario

Vancouver, British Columbia, (27. Januar 2020). Spearmint Resources Inc. (CSE: SPMT) (OTC Pink: SPMTF) (FWB: A2AHL5) (das Unternehmen) freut sich, bekannt zu geben, dass das Unternehmen das Platin-Palladium-Projekt River Valley East in Ontario, das sich über eine zusammenhängende Fläche von ungefähr 4.700 Acres erstreckt, erworben hat. Die neuen Claims grenzen direkt an das Vorzeigeprojekt von New Age Metals (NAM: CSE), das Platingruppenmetall-(PGM) -Projekt River Valley, das eine in eine magmatischen Kontaktzone gelagerte Platin-Palladium-Gold-PGM-Lagerstätte beinhaltet, und befinden sich in Nordost-Ontario, rund 60 Kilometer nordöstlich von Sudbury. Laut einer Pressemeldung von New Age Metals vom 8. August 2019 ergab die wirtschaftliche Erstbewertung (PEA) des Unternehmens eine Lebensdauer der Mine von 14 Jahren, wobei pro Jahr 6 Millionen Tonnen mit einem Durchschnittsgehalt von 0,88 Gramm Palladiumäquivalent pro Tonne (g/t PdÄq) als mögliches Beschickungsmaterial für die Verarbeitungsanlage produziert werden. Bei einer Verarbeitungsgewinnungsrate von 80 Prozent ergibt sich eine zahlbare PdÄq-Produktion von im Schnitt 119.000 Unzen pro Jahr.

James Nelson, President von Spearmint, meint: Der Erwerb des Projekts River Valley East verstärkt die Projektbasis von Spearmint erheblich und verleiht uns eine gute Position für den beginnenden PGM-Boom. Die Bergbaugemeinschaft scheint nun den möglichen fundamentalen Wert des von New Age Metals betriebenen Projekts River Valley erkannt zu haben und wir sind begeistert, dass wir uns in diesem PGM-Gebiet einen Grundbesitz direkt nebenan sichern konnten und das zu einem Zeitpunkt, zu dem die Preise für PGM einen deutlichen Anstieg verzeichnen. Das Management erarbeitet derzeit Pläne für dieses neue Projekt und erwartet ein sehr geschäftiges Jahr 2020.

Über Spearmint Resources

Die aktuellen Projekte von Spearmint beinhalten das Goldprojekt Perron-East, das aus 4 Mineralkonzessionseinheiten mit rund 2.500 Acres (10,12 km2) besteht und im Grünsteingürtel Abitibi im Nordwesten der kanadischen Provinz Quebec in unmittelbarer Nähe des von Amex Exploration Inc. (AMX.v) betriebenen Konzessionsgebiets Perron und der ehemals aktiven Mine Normetal liegt, und das Vanadiumprojekt Chibougamau, das sich über eine zusammenhängende Fläche von 17.142 Acres (69,4 km2) erstreckt. Diese Vanadiumprojekte grenzen direkt an die Vanadiumlagerstätte im Vanadiumprojekt Ilmenite von BlackRock Metals (Privatunternehmen). Außerdem verfügt Spearmint über die Lithiumprojekte Clayton Valley in Nevada, die aus zwei Konzessionen mit 800 Acres (ca. 3,2 km²) Grundfläche neben den Projekten von Pure Energy Minerals (PE.V) und Cypress Development Corp. (CPY.V) bestehen. Dort durchteufte Spearmint bei Bohrungen Lithiumwerte von bis zu 1.670 ppm Li.

Die aktuellen Projekte von Spearmint umfassen auch ein Portfolio aus Goldprojekten in British Columbia: die Goldprojekte im Golden Triangle, die aus fünf eigenständigen Konzessionseinheiten mit einer Gesamtfläche von 8.265 Acres (ca. 33,4 km²) bestehen und an das Gebiet von GT Gold Corp. (GTT.v) angrenzen; die Kupfer-Gold-Projekte NEBA mit 6.805 Acres (ca. 27,5 km²), die an den Grundbesitz von Aben Resources Ltd (ABN.v) angrenzen; und das Nickel-Kupfer-Projekt EL North, ein zusammenhängendes Landpaket mit 1.053 Acres (4,2 km²) Grundfläche im Bergbaurevier Eskay Creek, das an den Grundbesitz von Garibaldi Resources Corp. (GGI.v) grenzt; und die jüngste Akquisition, das 4.980 Acres (ca. 20,15 km2) große Konzessionsgebiet Prickle, das an den Grundbesitz von Brixton Metals Corp. (BBB.v) grenzt.

Die anderen Projekte von Spearmint in British Columbia beinhalten das Kupfer-Goldprojekt Safari, das sich auf 9.007 Acres (ca. 36,5 km²) im nördlichen Bereich der Region Quesnel Trough im Norden von Zentral-British Columbia erstreckt und an den Grundbesitz von Serengeti Resources Inc (SIR.v) grenzt; und das 5.910 Acres (ca. 23,9 km²) große Goldprojekt Hammernose, das im Goldgürtel Spences Bridge im Süden von Britisch Columbia liegt und an ein Projekt grenzt, das von Westhaven Resources Inc. (WHN.v) und Sable Resource Ltd. (SAE.v) im Rahmen einer strategischen Zusammenarbeit betrieben wird.

Der technische Inhalt dieser Meldung wurde von Greg Thomson, PGeo, einem qualifizierten Sachverständigen (Qualified Person) im Sinne der Vorschrift National Instrument 43-101. Das Management weist ausdrücklich darauf hin, dass ehemalige Ergebnisse oder Entdeckungen in Konzessionsgebieten in der Nähe von Spearmints Projekten nicht unbedingt Rückschlüsse auf das Vorkommen einer Mineralisierung in den Konzessionsgebieten des Unternehmens zulassen. Diese neuen Claims wurden über MLAS erworben.

Wenn Sie in den Nachrichtenverteiler von Spearmint aufgenommen werden möchten, senden Sie Ihre E-Mail-Adresse bitte an info@spearmintresources.ca.

Kontaktdaten

Tel: 1-604-646-6903

www.spearmintresources.ca

James Nelson

President

Spearmint Resources Inc.

Die CSE hat die Inhalte dieser Meldung nicht geprüft und übernimmt keine Verantwortung für ihre Angemessenheit oder Genauigkeit.

Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung für den Inhalt, die Richtigkeit, die Angemessenheit oder die Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedar.com, www.sec.gov, www.asx.com.au/ oder auf der Firmenwebsite!

Die englische Originalmeldung finden Sie unter folgendem Link:

https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=49853

Die übersetzte Meldung finden Sie unter folgendem Link:

https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=49853&tr=1

NEWSLETTER REGISTRIERUNG: </b></p>

Aktuelle Pressemeldungen dieses Unternehmens direkt in Ihr Postfach:

http://www.irw-press.com/alert_subscription.php?lang=de&isin=CA8473811005

Mitteilung übermittelt durch IRW-Press.com. Für den Inhalt ist der Aussender verantwortlich.

Kostenloser Abdruck mit Quellenangabe erlaubt.