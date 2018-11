IRW-News: Spearmint Resources Inc.: Spearmint erwirbt das Goldprojekt Hammernose in British Columbia neben dem Projekt das von Westhaven Resources Inc. und Sable Resources Inc. zusammen betriebenen wird

Weitere Suchergebnisse zu "Spearmint Resources":

IRW-PRESS: Spearmint Resources Inc.



: Spearmint erwirbt das Goldprojekt Hammernose in British Columbia neben dem Projekt das von Westhaven Resources Inc. und Sable Resources Inc. zusammen betriebenen wird

Spearmint erwirbt das Goldprojekt Hammernose in British Columbia neben dem Projekt das von Westhaven Resources Inc. und Sable Resources Inc. zusammen betriebenen wird

Vancouver, British Columbia-(1. November 2018) - Spearmint Resources Inc. (CSE: SPMT) (OTC Pink: SPMTF) (FWB: A2AHL5) (das Unternehmen) freut sich, bekannt zu geben, dass das Unternehmen das Goldprojekt Hammernose mit 5.140 Acres Grundfläche erworben hat. Hammernose liegt im Goldgürtel Spences Bridge im Süden der kanadischen Provinz British Columbia und grenzt an ein Projekt an, das von Westhaven Resources Inc. (WHN.v) und Sable Resources Ltd. (CSE: SAE) im Rahmen einer strategischen Zusammenarbeit betrieben wird.

Westhaven veröffentlichte am 2. Oktober 2018 hochgradige Bohrergebnisse aus seinem Projekt Shovelnose: 1,65 Meter mit 175 g/t Gold und 249 g/t Silber. In fünf Bohrlöchern wurde sichtbares Gold verzeichnet. Am 31. Oktober 2018 meldete Westhaven weitere hochgradige Bohrergebnisse von Shovelnose: 46,20 Meter mit 8,95 g/t Gold und 65,47 g/t Silber, einschließlich 5,00 Meter mit 14,70 g/t Gold und 215,00 g/t Gold.

Der Goldgürtel Spences Bridge ist laut Sable Resources Ltd. (Pressemeldung vom 16. Oktober 2018) ein 200 Kilometer langer, 30 Kilometer breiter, junger, epithermaler Goldgürtel mit geringem Sulfidierungsgrad, der als sehr höffig und unzureichend erkundet gilt. Sable ist der Ansicht, dass der Gürtel, der als eingestürztes Senkungsbecken aus der Kreidezeit interpretiert wird, Potenzial für die Auffindung von hochgradiger epithermaler Mineralisierung des Fruta del Norte-Typs hat. Der Goldgürtel befindet sich in der Nähe wichtiger Verkehrswege und Infrastruktureinrichtungen, die eine kostengünstige Exploration ermöglichen. Der Goldgürtel Spences Bridge erstreckt sich auf 110 Kilometern in Nordwest-Richtung über intermediäre bis felsische Vulkansteine, die von Gesteinen der Spences Bridge-Gruppe dominiert sind.

James Nelson, President von Spearmint, meinte: Wir sind vom jüngsten Erfolg von Westhaven Resources Inc. in Form der hochgradigen Bohrergebnisse im Goldgürtel Spences Bridge inspiriert und freuen uns darauf, Hammernose in das Projektportfolio von Spearmint aufzunehmen. Wir erwarten angesichts des jüngsten Erwerbs des bezirksweiten Projekts neben Serengeti Resources Inc. (SIR.v) und den laufenden Aktivitäten in unseren Goldkonzessionen neben GT Gold im Golden Triangle in BC sowie der bevorstehenden Aufnahme der Arbeitsprogramme in unserem Vanadiumkonzessionsgebiet in Quebec, dass wir für den Rest des Jahres und bis in das Jahr 2019 sehr aktiv sein werden. Spearmint hat vor Kurzem auch einen neuen IR-Spezialisten unter Vertrag genommen, um die Bekanntheit des Unternehmens bei Anlegern zu Beginn dieser aufregenden Zeit zu erhöhen.

Über Spearmint Resources

Die aktuellen Projekte von Spearmint umfassen die Vanadiumprojekte Chibougamau, die aus vier unabhängigen Konzessionen mit 9.735 Acres (ca. 39,4 km²) Grundfläche bestehen. Die Vanadiumprojekte grenzen an die Vanadiumlagerstätte im Vanadiumprojekt Ilmenite von BlackRock Metals (Privatunternehmen) und das Vanadiumprojekt Ilmenite und Vanadium One Energy Corp. (VONE-TSX.V) befinden sich in deren Nähe. Außerdem verfügt Spearmint über die Lithiumerkundungsgebiete im Clayton Valley in Nevada, die aus zwei Konzessionen mit 800 Acres (ca. 3,2 km²) Grundfläche neben Pure Energy Minerals (PE.V) und Cypress Development Corp. (CPY.V) bestehen.

Die Projekte von Spearmint umfassen ein Portfolio aus Goldprojekten in British Columbia mit dem Fokus auf Gold: die Goldprojekte im Golden Triangle, die aus sechs einzelnen Konzessionen mit einer Gesamtfläche von 9.157 Acres (ca. 37 km²) bestehen und an das Gebiet von GT Gold Corp. (GTT.v) angrenzen; die Kupfer-Gold-Projekte NEBA West mit 920 Acres (ca. 3,7 km²) und NEBA mit 6.803 Acres (ca. 27,5 km²), die an den Grundbesitz von Aben Resources Ltd (ABN.v) angrenzen; das Gold-Kupfer-Projekt Henry, das aus zwei zusammenhängenden Konzessionen mit insgesamt 1.989 Acres (ca. 8 km2) Grundfläche im direkten Umfeld des Grundbesitzes von Golden Ridge Resources Ltd. (GDLN.v) bestehen; und das Nickel-Kupfer-Projekt EL North mit 21.587 Acres (ca. 88,5 km2) Grundfläche, ein zusammenhängendes Konzessionspaket mit sechs Claims im Bergbaurevier Eskay Creek, das an den Grundbesitz von Garibaldi Resources Corp. (GGI.v) grenzt. Die anderen Projekte von Spearmint in British Columbia sind die Projekte Gold Mountain, die aus drei separaten Konzessionen mit einer Fläche von insgesamt 1.245 Acres (ca. 5 km²) bestehen und an das Gebiet von Barkerville Gold Mines (BGM.v) angrenzen; das 16.662 Acres (ca. 67,43 km²) umfassende Magnesiumprojekt WHY WEST, das aus sechs Claims in der Nähe von Rossland (BC) besteht; und das Kupfer-Goldprojekt Safari, das sich auf 9.007 (ca. 36,5 km²) Acres im nördlichen Bereich der Region Quesnel Trough im Norden von Zentral-British Columbia erstreckt und an den Grundbesitz von Serengeti Resources Inc (SIR.v) grenzt. Das neue Projekt wurde über MT-Online erworben.

Greg Thomson, P.Geo und qualifizierter Sachverständiger, hat diese Pressemitteilung geprüft und ihren Inhalt genehmigt.

Wenn Sie in den Nachrichtenverteiler von Spearmint aufgenommen werden möchten, senden Sie Ihre E-Mail-Adresse bitte an info@spearmintresources.ca.

Kontaktdaten

Tel: 1604646-6903

www.spearmintresources.ca

James Nelson

President

Spearmint Resources Inc.

SPEARMINT RESOURCES INC.

1470 - 701 West Georgia St.

Vancouver BC V7Y 1C6

Die CSE hat die Inhalte dieser Meldung nicht geprüft und übernimmt keine Verantwortung für ihre Angemessenheit oder Genauigkeit.

Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung für den Inhalt, die Richtigkeit, die Angemessenheit oder die Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedar.com, www.sec.gov, www.asx.com.au/ oder auf der Firmenwebsite!.

Die englische Originalmeldung finden Sie unter folgendem Link:

https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=45053

Die übersetzte Meldung finden Sie unter folgendem Link:

https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=45053&tr=1

NEWSLETTER REGISTRIERUNG: </b></p>

Aktuelle Pressemeldungen dieses Unternehmens direkt in Ihr Postfach:

http://www.irw-press.com/alert_subscription.php?lang=de&isin=CA8473811005

Mitteilung übermittelt durch IRW-Press.com. Für den Inhalt ist der Aussender verantwortlich.

Kostenloser Abdruck mit Quellenangabe erlaubt.