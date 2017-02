IRW-News: Spearmint Resources Inc.: Spearmint erwirbt Golderkundungsgebiet im Gebiet Windfall Lake Urban-Barry (Quebec)

Weitere Suchergebnisse zu "Spearmint Resources":

IRW-PRESS: Spearmint Resources Inc.



: Spearmint erwirbt Golderkundungsgebiet im Gebiet Windfall Lake Urban-Barry (Quebec)

Spearmint erwirbt Golderkundungsgebiet im Gebiet Windfall Lake Urban-Barry (Quebec)

Spearmint Resources Inc. (TSX-V: SRJ, OTCBB: SPMTF, FSE: A2AHL5) (SRJ oder das Unternehmen) gibt bekannt, dass es ein Abkommen hinsichtlich der Übernahme eines Privatunternehmens unterzeichnet hat, zu dessen Aktiva 23 Schürfrechteeinheiten zählen, die 1.294 Hektar (3.198 Acres) große Golderkundungsgebiete umfassen. Das Konzessionsgebiet grenzt direkt an Osisko Mining Inc. im Gebiet Windfall Lake Urban-Barry (Quebec) an. Das Konzessionsgebiet ist über eine Forststraße das ganze Jahr über zugänglich.

President James Nelson sagte: Dieses Goldgebiet zählt zu den aufregendsten in Nordamerika. Im Gebiet Windfall Lake Urban-Barry wurden kürzlich über 70 Millionen Dollar für Projekte direkt in diesem Gebiet aufgebracht. Junior-Unternehmen wie Durango Resources Inc. (TSX-V: DGO) und Beaufield Resources Inc. (TSX-V: BFD) verzeichnen aufgrund ihres Landbesitzes in diesem Gebiet beträchtliches Interesse. Wir freuen uns, in diesem viel diskutierten Goldgebiet in Quebec Fuß zu fassen, und werden das Konzessionsgebiet so bald wie möglich Arbeiten unterziehen. Quebec ist eine der bergbaufreundlichsten Rechtsprechungen der Welt und beherbergt zahlreiche lokale Experten, die uns bei den bevorstehenden Arbeiten unterstützen können.

Spearmint hat ein Aktienkaufabkommen hinsichtlich des Erwerbs aller ausstehenden Stammaktien eines unabhängigen Privatunternehmens unterzeichnet, das eine 100-Prozent-Beteiligung am Konzessionsgebiet im Goldgebiet Windfall Lake Urban-Barry (Quebec) besitzt. Die Bedingungen des Aktienkaufabkommens sehen vor, dass das Unternehmen 9,5 Millionen Stammaktien an die Verkäufer emittiert. Diese Transaktion unterliegt einer Genehmigung der TSX Venture Exchange.

Wenn Sie den Newsletter von Spearmint abonnieren möchten, senden Sie bitte Ihre E-Mail-Adresse an info@spearmintresources.ca.

Kontaktdaten Tel.: 1604646-6903 www.spearmintresources.ca

James Nelson Director, CEO Spearmint Resources Inc.

Börsenkürzel:

TSX Venture Exchange: SRJ USA: SPMTF Deutschland: A2AHL5

Weder TSX Venture Exchange Inc. noch deren Regulierungsdienstleister (gemäß den Bestimmungen von TSX Venture Exchange Inc.) übernehmen die Verantwortung für die Richtigkeit oder Genauigkeit dieser Pressemitteilung.

Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung: für den Inhalt, für die Richtigkeit, der Angemessenheit oder der Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedar.com , www.sec.gov , www.asx.com.au/ oder auf der Firmenwebsite!

Die englische Originalmeldung finden Sie unter folgendem Link: http://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=39040 Die übersetzte Meldung finden Sie unter folgendem Link: http://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=39040&tr=1

NEWSLETTER REGISTRIERUNG:

Aktuelle Pressemeldungen dieses Unternehmens direkt in Ihr Postfach: http://www.irw-press.com/alert_subscription.php?lang=de&isin=CA8473811005

Mitteilung übermittelt durch IRW-Press.com. Für den Inhalt ist der Aussender verantwortlich.

Kostenloser Abdruck mit Quellenangabe erlaubt.