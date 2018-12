IRW-News: Spearmint Resources Inc.: Spearmint erweitert seinen Grundbesitz in der Vanadiumregion in Quebec nach Entdeckung einer scharf definierten Anomalie deutlich

IRW-PRESS: Spearmint Resources Inc.



: Spearmint erweitert seinen Grundbesitz in der Vanadiumregion in Quebec nach Entdeckung einer scharf definierten Anomalie deutlich

Vancouver, British Columbia-(13. Dezember 2018) - Spearmint Resources Inc. (CSE: SPMT) (OTC Pink: SPMTF) (FWB: A2AHL5) (das Unternehmen) freut sich, bekannt zu geben, dass das Unternehmen nach Erhalt der ersten Daten aus der Flugmessung seinen Grundbesitz im Vanadiumgebiet Chibougamau umgehend auf 13.985 Acres erweitert hat.

James Nelson, President von Spearmint, sagte dazu: Wir sind zuversichtlich gestimmt, nachdem wir solch vielversprechende erste Daten aus den Flugmessungen erhalten haben, und warten jetzt auf die endgültigen Ergebnisse für das gesamte Konzessionsgebiet. Diese sollen noch vor Jahresende eingehen. Nachdem wir bereits mindestens ein potenzielles vorrangiges Zielgebiet im unserem Vanadiumprojekt entdeckt haben, haben wir unsere bestehenden Konzessionen umgehend erweitert und in einem großen zusammenhängenden Grundstückspaket in direkter Nachbarschaft zum Projekt von BlackRock Metals konsolidiert. Dieser neue Grundbesitz festigt unsere bedeutende Präsenz in diesem erstklassigen Vanadiumgebiet. Nachdem der Vanadiumpreis pro Pfund vor Kurzem einen Allzeithöchststand erreicht und die 33 USD/Pfund-Marke durchbrochen hat, freuen wir uns umso mehr, dass wir dieses scharf definierte Zielgebiet so früh im Phase-I-Arbeitsprogramm in unserem Vanadiumprojekt Chibougamau entdeckt haben. Umgehende Anschlussarbeiten sind in Planung und das Management erwartet, dass in Kürze ein Team vor Ort sein wird, um diese spezifische Anomalie genauer zu untersuchen.

Im Zuge der laufenden Magnetfeldmessung wurden mehrere in Nordost-Richtung streichende anomale Zonen erfasst. Die bislang bedeutendste Zone ist ein scharf begrenztes Gebiet mit starker magnetischer Suszeptibilität, das einen scharfen Magnetfeldgradienten von -120 nT bis +135 nT innerhalb eines kurvenreichen anomalen Areals aufweist, das sich in Nord-Süd-Richtung über 600 m und in Ost-West-Richtung über 300 bis 600 m erstreckt.

Spearmints Vanadiumprojekte grenzen an die Vanadiumlagerstätte im Vanadiumprojekt Ilmenite von BlackRock Metals (Privatunternehmen) und das Vanadiumprojekt Mount Sorcier von Vanadium One Energy Corp. (VONE-TSX.V). Vanadium steht weiterhin im Blickfeld des Marktes, nachdem Batteriespeichertechnologien auf Vanadiumbasis an Dynamik gewinnen. Spearmint freut sich sehr, einen beachtlichen Grundbesitz in einem der bekanntesten Vanadiumgebiete in Kanada zu unterhalten. Vanadium war in den vergangenen zwei Jahren das Batteriemetall mit der besten Preisentwicklung und stieg von 5 US-Dollar pro Pfund auf die kürzlich erreichte Höchstmarke von über 33 US-Dollar pro Pfund. Am 21. August 2018 kündigte die Regierung von Quebec eine Investition von 248 Millionen Dollar in das Vanadiumprojekt von BlackRock Metals sowie die Entwicklung des Sektors Grande-Anse an, wobei das gesamte Projekt Investitionen im Wert von nahezu 1,3 Milliarden Dollar umfasst und während der Errichtung der Produktions- und Verarbeitungsbetriebe mehr als 800 Arbeitsplätze schaffen wird (Quelle: Mitteilung des Büros des stellvertretenden Premierministers, des Ministers für Wirtschaft, Wissenschaft und Innovation sowie des für die Digitale Agenda verantwortlichen Ministers, 21. August 2018, 9:30 Uhr EST).

Über Spearmint Resources

Die aktuellen Projekte von Spearmint umfassen das Vanadiumprojekt Chibougamau, das sich über eine zusammenhängende Fläche von 13.985 Acres erstreckt. Diese Vanadiumprojekte grenzen an die Vanadiumlagerstätte im Vanadiumprojekt Ilmenite von BlackRock Metals (Privatunternehmen) und das Projekt von Vanadium One Energy Corp. (VONE-TSX.V). Außerdem verfügt Spearmint über die Lithiumerkundungsgebiete im Clayton Valley in Nevada, die aus zwei Konzessionen mit 800 Acres (ca. 3,2 km²) Grundfläche neben Pure Energy Minerals (PE.V) und Cypress Development Corp. (CPY.V) bestehen.

Die Projekte von Spearmint umfassen ein Portfolio aus Goldprojekten in British Columbia mit dem Fokus auf Gold: die Goldprojekte im Golden Triangle, die aus sechs einzelnen Konzessionen mit einer Gesamtfläche von 9.157 Acres (ca. 37 km²) bestehen und an das Gebiet von GT Gold Corp. (GTT.v) angrenzen; die Kupfer-Gold-Projekte NEBA West mit 920 Acres (ca. 3,7 km²) und NEBA mit 6.803 Acres (ca. 27,5 km²), die an den Grundbesitz von Aben Resources Ltd (ABN.v) angrenzen; das Gold-Kupfer-Projekt Henry, das aus zwei zusammenhängenden Konzessionen mit insgesamt 1.989 Acres (ca. 8 km2) Grundfläche im direkten Umfeld des Grundbesitzes von Golden Ridge Resources Ltd. (GDLN.v) bestehen; und das Nickel-Kupfer-Projekt EL North mit 21.587 Acres (ca. 88,5 km2) Grundfläche, ein zusammenhängendes Konzessionspaket mit sechs Claims im Bergbaurevier Eskay Creek, das an den Grundbesitz von Garibaldi Resources Corp. (GGI.v) grenzt. Die anderen Projekte von Spearmint in British Columbia sind die Projekte Gold Mountain, die aus drei separaten Konzessionen mit einer Fläche von insgesamt 1.245 Acres (ca. 5 km²) bestehen und an das Gebiet von Barkerville Gold Mines (BGM.v) angrenzen; das 16.662 Acres (ca. 67,43 km²) umfassende Magnesiumprojekt WHY WEST, das aus sechs Claims in der Nähe von Rossland (BC) besteht; das Kupfer-Goldprojekt Safari, das sich auf 9.007 Acres (ca. 36,5 km²) im nördlichen Bereich der Region Quesnel Trough im Norden von Zentral-British Columbia erstreckt und an den Grundbesitz von Serengeti Resources Inc (SIR.v) grenzt; und das 5.140 Acres (ca. 20,8 km²) große Goldprojekt Hammernose, das im Goldgürtel Spences Bridge im Süden der kanadischen Provinz British Columbia liegt und an ein Projekt grenzt, das von Westhaven Resources Inc. (WHN.v) und Sable Resources Ltd. (CSE: SAE) im Rahmen einer strategischen Zusammenarbeit betrieben wird. Die neuen Konzessionen wurden über Gestim erworben.

Herr Greg Thomson, P.Geo., ein Direktor von Spearmint, hat in seiner Eigenschaft als qualifizierter Sachverständiger des Unternehmens den Inhalt dieser Pressemeldung geprüft und genehmigt.

Kontaktdaten

Tel: 1604646-6903

www.spearmintresources.ca

SPEARMINT RESOURCES INC.

1470 - 701 West Georgia St.

Vancouver BC V7Y 1C6

James Nelson

President

Spearmint Resources Inc.

