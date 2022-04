IRW-News: Spearmint Resources Inc.: Spearmint beauftragt Stantec mit Erstellung einer aktualisierten Ressourcenschätzung und eines technischen Berichts für das Lithium-Tonstein-Projekt McGee im Clayton Valley (Nevada)

IRW-PRESS: Spearmint Resources Inc.: Spearmint beauftragt Stantec mit Erstellung einer aktualisierten Ressourcenschätzung und eines technischen Berichts für das Lithium-Tonstein-Projekt McGee im Clayton Valley (Nevada)

1. April 2022 - Spearmint Resources Inc. (CSE: SPMT) (OTC Pink: SPMTF) (FWB: A2AHL5) (das Unternehmen oder Spearmint) freut sich bekannt zu geben, dass das Unternehmen die Firma Stantec Consulting Ltd. (Stantec) beauftragt hat, eine aktualisierte Ressourcenschätzung und einen technischen Bericht für das Lithium-Tonstein-Projekt McGee im Clayton Valley (Nevada, USA) zu erstellen. Der technische Bericht wird im Einklang mit den Anforderungen von National Instrument 43-101 erstellt. Der qualifizierte Sachverständige von Stantec, Derek Loveday, P.Geo., verfügt über direkte Erfahrung im Tonopah-Gebiet. Unter anderem besichtigte er die von Albemarle Corp. (ALB-NYSE) betriebene Mine Silver Peak und das Lithium-Bor-Projekt Rhyolite Ridge von ioneer Ltd. (INR-ASX) und erstellte eine Ressourcenschätzung und einen technischen Bericht für das Lithiumprojekt TLC im Auftrag von American Lithium Corp. (LI-TSX.v, LIACF-USA).

Am 2. März 2022 gab Spearmint die Ergebnisse des Phase-III-Bohrprogramms auf dem Vorzeige-Projekt von Spearmint, dem zu 100 % in Unternehmensbesitz befindlichen Lithium-Tonstein-Projekt McGee im Clayton Valley (Nevada), das direkt an das Projekt von Cypress Development Corp. (CYP - TSX.v, CYDVF - USA) grenzt, bekannt. Das Phase-III-Bohrprogramm lieferte die bislang besten Bohrergebnisse von Spearmint. Frank Bain, P.Geo., ein Director von Spearmint Resources, sagt dazu: Diese Ergebnisse haben unsere Erwartungen an das, was wir bei diesem Phase-III-Bohrprogramm zu entdecken hofften, weit übertroffen, und liegen am oberen Ende der Ergebnisse aller jemals aus dem Clayton Valley in Nevada gemeldeten Bohrungen.

Die Ergebnisse des Phase-III-Bohrprogramms beinhalten:

- Bohrloch Nr. 15, das rund 2.500 Fuß westlich aller früherer Bohrungen niedergebracht wurde, lieferte einen Höchstwert von 1.810 Teilen Lithium pro Million (ppm Li) innerhalb eines durchgängigen Abschnitts von 537 Fuß mit im Schnitt über 960 ppm Li, einschließlich eines Teilabschnitts von 485 Fuß mit durchschnittlich 1.003 ppm Li.

- Bohrloch Nr. 18, das am weitesten westlich gelegene Stepout-Bohrloch, das ungefähr 3.700 Fuß von allen bisherigen Bohrungen entfernt liegt, durchteufte einen Höchstwert von 1.760 ppm Li innerhalb eines beträchtlichen durchgängigen Abschnitts von 652 Fuß mit im Schnitt über 895 ppm Li, einschließlich eines Teilabschnitts von 455 Fuß mit durchschnittlich 1.004 ppm Li.

- Bohrloch Nr. 17 lieferte einen Höchstwert von 1.390 ppm Li innerhalb eines durchgängigen Abschnitts von 170 Fuß mit im Schnitt über 862 ppm Li, einschließlich eines Teilabschnitts von 95 Fuß mit durchschnittlich 1.044 ppm Li.

James Nelson, President von Spearmint Resources, erklärt: Wir sind zuversichtlich, dass wir die Ressourcenschätzung für das Lithium-Tonstein-Projekt McGee unter Berücksichtigung des kürzlich abgeschlossenen Phase-III-Bohrprogramms deutlich erweitern können werden. In zwei der jüngsten Bohrlöcher haben wir unsere bis dato besten Ergebnisse auf dem Projekt ermittelt und sind auf starke, beständige Lithiumgehalte auf massiven Abschnitten in Bohrloch Nr. 15 (537 Fuß) und Bohrloch Nr. 18 (652 Fuß) gestoßen. Darüber hinaus waren diese beiden Bohrlöcher die am weitesten westlich gelegenen Stepout-Löcher - rund 2.500 Fuß bzw. 3.700 Fuß von allen Bohrlöchern entfernt, die in früheren Bohrphasen auf McGee niedergebracht wurden. Die Lithiumpreise und die Lithiumnachfrage befinden sich nach wie vor auf einem Allzeithoch und sind seit Beginn 2021 um mehr als 900 Prozent gestiegen. US-Präsident Joe Biden hat, wie am 31. März 2022 berichtet wurde, den Defense Production Act erlassen, um die inländische Produktion von strategischen und kritischen Materialien wie Lithium und Kobalt, die für die Herstellung von Batterien für Elektrofahrzeuge und andere Energietechnologien benötigt werden, zu erhöhen. Dies könnte ein wichtiger Katalysator und Impuls für die Erschließung inländischer Quellen für Batteriemetallen sein, was genau das Ziel von Spearmint für das Lithium-Tonstein-Projekt McGee ist. Die Aussichten für den Rest von 2022 sind sehr spannend.

Am 11. Juni 2021 erhielt Spearmint einen technischen Bericht für das Lithium-Tonstein-Projekt McGee. Dieser Bericht umfasste eine erste Ressourcenschätzung im Umfang von 815.000 Tonnen in der Kategorie der angedeuteten Ressourcen und 191.000 Tonnen in der Kategorie der vermuteten Ressourcen, was insgesamt 1.006.000 Tonnen Lithiumcarbonatäquivalent (LCÄ) entspricht. Der technische Bericht wurde von den qualifizierten Sachverständigen der Firma Stantec Consultants Ltd. - Allan Turner, PGeol, und Derek Loveday, PGeo - in Übereinstimmung mit den Anforderungen der kanadischen Vorschrift National Instrument 43-101 erstellt. Die Unternehmensführung weist darauf hin, dass frühere Ergebnisse oder Entdeckungen in Konzessionsgebieten unweit von Spearmint nicht unbedingt Rückschlüsse auf die Mineralisierung in den Konzessionsgebieten des Unternehmens zulassen.

https://www.irw-press.at/prcom/images/messages/2022/65036/NR-SPMT-Apri12022-EngagesStantecNV_DE_Procm.001.jpeg

Qualifizierter Sachverständiger

Herr Frank Bain, P.Geo., hat in seiner Eigenschaft als qualifizierter Sachverständiger im Sinne der kanadischen Vorschrift National Instrument 43-101 den wissenschaftlichen und technischen Inhalt dieser Pressemeldung geprüft und genehmigt.

Über Spearmint Resources

Die Hauptprojekte von Spearmint umfassen drei Lithiumprojekte im Clayton Valley (Nevada, USA): das Lithium-Tonstein-Projekt McGee, das direkt an die Projekte von Pure Energy Minerals (PE.v) und Cypress Development Corp. (CYP.v) grenzt und für das eine erste Ressource von 815.000 Tonnen in der angedeuteten Kategorie und 191.000 Tonnen in der vermuteten Kategorie, also, insgesamt 1.006.000 Tonnen Lithiumcarbonatäquivalent (LCÄ), geschätzt wurde; das Lithium-Sole-Projekt Elon, das über Zugang zu einigen der tiefsten Teile des einzigen, sich in Nordamerika in Produktion befindlichen Lithiumsolebeckens verfügt; und das vor Kurzem erworbene Lithiumprojekt Green Clay, das sich über 97 zusammenhängende Claims mit rund 2.000 Acres Grundfläche erstreckt.

Spearmints andere primäre Projekte sind das Goldprojekt Goose in direkter Nachbarschaft zum Grundbesitz von New Found Gold Corp. (NFG.v), wo Spearmint bei Probenahmen Werte von bis zu 973 ppb Gold ermittelt hat, und das Goldprojekt Perron-East, das aus 5 Mineralkonzessionseinheiten mit rund 11.608 Acres Grundfläche besteht und im Grünsteingürtel Abitibi im Nordwesten der kanadischen Provinz Quebec in unmittelbarer Nähe des von Amex Exploration Inc. (AMX.v) betriebenen Konzessionsgebiets Perron und der ehemals aktiven Mine Normetal liegt. Eine vollständige Liste der Projekte von Spearmint finden Sie unter spearmintresources.ca. Die Unternehmensführung weist darauf hin, dass frühere Ergebnisse oder Entdeckungen in Konzessionsgebieten im Nahbereich zu Spearmints Konzessionen nicht unbedingt Rückschlüsse auf die Mineralisierung in den Konzessionsgebieten des Unternehmens zulassen.

Wenn Sie in den Nachrichtenverteiler von Spearmint aufgenommen werden möchten, senden Sie Ihre E-Mail-Adresse bitte an info@spearmintresources.ca.

Kontaktdaten:

Tel: 1604646-6903

www.spearmintresources.ca

James Nelson

President

Spearmint Resources Inc.

SPEARMINT RESOURCES INC.

2905 - 700 West Georgia St.

Vancouver BC V7Y 1C6

Die Börsenaufsicht der CSE hat den Inhalt dieser Pressemeldung nicht geprüft und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit und Angemessenheit.

Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung für den Inhalt, die Richtigkeit, die Angemessenheit oder die Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedar.com, www.sec.gov, www.asx.com.au/ oder auf der Firmenwebsite!

