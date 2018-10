IRW-News: Spearmint Resources Inc.: Herr David Stadnyk schließt sich Spearmint Resources Inc. an

Weitere Suchergebnisse zu "Spearmint Resources":

IRW-PRESS: Spearmint Resources Inc.



: Herr David Stadnyk schließt sich Spearmint Resources Inc. an

Herr David Stadnyk schließt sich Spearmint Resources Inc. an

Spearmint Resources Inc. (SPMT oder das Unternehmen) (SPMT-CSE)( SPMTF-OTCBB) (A2AHL5--FWB) freut sich, bekannt zu geben, dass Multiunternehmer Herr David Stadnyk dem Advisory Committee des Unternehmens beigetreten ist.

Herr Stadnyk wird dem Unternehmen als Berater zur Seite stehen. Er hat mehr als 30 Jahre Führungserfahrung bei börsennotierten Unternehmen und konnte im Rahmen von Eigenfinanzierungsprojekten erfolgreich über 500 Millionen Dollar aufbringen. Als Unternehmer hat er sowohl privat geführte als auch börsennotierte Unternehmen gegründet, darunter Patch Oil Sands, Pharmaxis, Eurpraxia Pharmaceuticals, Supreme Cannabis Company (FIRE - TSX.v), 1933 Industries Inc. (Friday Night Inc, TGIF - CSE), M Pharmaceuticals Inc., Arsenal Energy. Zudem ist er unter anderem Senior Advisor von Weekend Unlimited Inc. (YOLO - CSE). Das Unternehmen wird Herrn David Stadnyk 1.200.000 Aktienoptionen mit einem Ausübungspreis von 0,05 Dollar gewähren, die gemäß den Richtlinien der Börse und den Aufsichtsbehörden im Laufe eines Jahres zugeteilt werden.

James Nelson, President von Spearmint sagte: Wir freuen uns sehr, dass Herr Stadnyk dem Unternehmen beigetreten ist. Er kann auf nachweisliche Erfolge zurückblicken und wir freuen uns darauf, von seinem Netzwerk und seinem Wissensschatz zum Nutzen der Aktionäre von Spearmint Gebrauch zu machen.

Wenn Sie in den Nachrichtenverteiler von Spearmint aufgenommen werden möchten, senden Sie Ihre E-Mail-Adresse bitte an info@spearmintresources.ca.

Kontaktdaten

Tel: 1604646-6903

www.spearmintresources.ca

SPEARMINT RESOURCES INC.

Suite 1470 - 701 West Georgia Street

Vancouver, BC V7Y 1C6

James Nelson

President

Spearmint Resources Inc.

Die CSE hat diese Meldung nicht geprüft und übernimmt keinerlei Verantwortung für die Angemessenheit oder Genauigkeit ihres Inhalts.

Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung für den Inhalt, die Richtigkeit, die Angemessenheit oder die Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedar.com, www.sec.gov, www.asx.com.au/ oder auf der Firmenwebsite!

Die englische Originalmeldung finden Sie unter folgendem Link:

https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=44872

Die übersetzte Meldung finden Sie unter folgendem Link:

https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=44872&tr=1

NEWSLETTER REGISTRIERUNG: </b></p>

Aktuelle Pressemeldungen dieses Unternehmens direkt in Ihr Postfach:

http://www.irw-press.com/alert_subscription.php?lang=de&isin=CA8473811005

Mitteilung übermittelt durch IRW-Press.com. Für den Inhalt ist der Aussender verantwortlich.

Kostenloser Abdruck mit Quellenangabe erlaubt.