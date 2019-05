IRW-News: Spacefy Inc.: Spacefy ist für den Startup-Wettbewerb auf der Technologiemesse Collision 2019 nominiert

IRW-PRESS: Spacefy Inc.: Spacefy ist für den Startup-Wettbewerb auf der Technologiemesse Collision 2019 nominiert

Spacefy ist für den Startup-Wettbewerb auf der Technologiemesse Collision 2019 nominiert

TORONTO, ON, 9. Mai 2019 - Spacefy Inc. (Spacefy oder das Unternehmen) (CSE: SPFY), das Unternehmen, das einen auf dem Prinzip der Sharing Economy beruhenden Marktplatz für inspirierende Flächenvermietungen für die Kreativbranche betreibt, hat heute bekannt gegeben, dass das Unternehmen als einer von 60 Finalisten für den Live-Wettbewerb PITCH (https://collisionconf.



com/pitch) ausgewählt wurde. Der Wettbewerb findet im Rahmen der Technologiemesse Collision 2019 von 20. bis 23. Mai 2019 in Toronto statt.

Dies ist das erste Jahr, dass die Collision in Toronto stattfindet. Wir freuen uns daher bereits sehr, teilzunehmen und auf der Messe auszustellen, meinte Russ Patterson, CEO von Spacefy. Die Nominierung für die Teilnahme am Startup-Wettbewerb Pitch bedeutet, dass wir die unglaubliche Gelegenheit haben werden, vor den Teilnehmern, Organisatoren, Partnern, Investoren und Medien auf der Hauptbühne über Spacefy zu sprechen.

Über Spacefy

Spacefy ist ein Marktplatz, der kreative Fachleute mit Räumlichkeiten für ihre Projekte, Inszenierungen und Veranstaltungen verbindet. Unter Nutzung der Vorteile der Sharing Economy bietet Spacefy kreativen Köpfen Zugang zu einzigartigen und ungenutzten Räumlichkeiten und ermöglicht Immobilieneigentümern damit, mit ihren Räumlichkeiten weiter Geld zu verdienen.

Ansprechpartner

Spacefy Inc.

Russ Patterson

Chief Executive Officer

russ@spacefy.com

1 University Ave, 3rd Floor, Toronto

Adelaide Capital Markets Inc.

Deborah Honig

Investor Relations

647-203-8793

deborah@adelaidecapital.ca

