IRW-News: Spacefy Inc.: Preisgekrönter Filmemacher wird in Spacefys neuem Geschäftszweig Produktionsfinanzierung die Rolle als leitender Berater übernehmen

IRW-PRESS: Spacefy Inc.: Preisgekrönter Filmemacher wird in Spacefys neuem Geschäftszweig Produktionsfinanzierung die Rolle als leitender Berater übernehmen

TORONTO, Ontario, 25. Juni 2019 - Spacefy Inc. (Spacefy oder das Unternehmen) (CSE: SPFY), das Unternehmen, das einen auf dem Prinzip der Sharing Economy beruhenden Marktplatz für inspirierende Flächenvermietungen für die Kreativbranche betreibt, hat heute bekannt gegeben, dass der preisgekrönte Produzent, Autor und Regisseur Damian Lee für den verantwortungsvollen neuen Posten des Senior Advisor gewonnen werden konnte.



In dieser Rolle wird er den von Spacefy vor Kurzem ins Leben gerufenen Geschäftszweig Produktionsfinanzierung beaufsichtigen, der Produzenten bei der Beantragung von Regierungszuwendungen und Steuerbegünstigungen im Personalbereich mit Beratungsleistungen unterstützt.

Wir sind überzeugt, dass sich mit der Betreuung von Produzenten, die Regierungszuwendungen und Steuerbegünstigungen im Personalbereich für ihre Projekte beantragen wollen, beträchtliche Einnahmen generieren lassen, so Lee. Es besteht in der Branche tatsächlich ein erheblicher Bedarf an solchen Dienstleistungen.

Aufgrund seines neuen Beratervertrags als Senior Advisor hat Damian seine Mitgliedschaft im Board of Directors beendet.

Herr Lee war immer ein sehr engagiertes Board-Mitglied, meint Michael Bradley, Chairman von Spacefy. Als erfahrener Branchenexperte hat er sich als Produzent, Autor und Regisseur in mehr als 100 Projekten einen Namen gemacht. Sein Branchen-Knowhow und seine Unternehmensführungsqualitäten im Allgemeinen wurden immer sehr gut angenommen, ebenso seine Beiträge zu verschiedenen Ausschüssen. Wir danken ihm für seine bisherigen Leistungen und freuen uns schon sehr darauf, dass er Spacefy auf seinem Wachstumsweg nun in einer noch verantwortungsvolleren Position begleiten wird.

Über Spacefy

Spacefy ist ein Marktplatz, der kreative Fachleute mit Räumlichkeiten für ihre Projekte, Inszenierungen und Veranstaltungen verbindet. Unter Nutzung der Vorteile der Sharing Economy bietet Spacify kreativen Köpfen Zugang zu einzigartigen und ungenutzten Räumlichkeiten und ermöglicht Immobilieneigentümern damit, mit ihren Räumlichkeiten weiter Geld zu verdienen.

Über Spacefy Production Financing Services

Spacefy Production Financing Services öffnet Filmproduktionen die Tür zu staatlichen Zuschüssen und Steuerbegünstigungen im Personalbereich. Durch die Beziehungen von Spacefy mit erfahrenen, auf Filmproduktionen spezialisierten Buchhaltungsfirmen können die Berater von Spacefy machbaren kleineren Produktionen Zugang zu einer Reihe von professionellen Beratungs- und Finanzierungsdienstleistungen verschaffen, die gewöhnlicherweise nur größeren Produktionen offen stehen.

Ansprechpartner

Spacefy Inc.

Russ Patterson

Chief Executive Officer

russ@spacefy.com

Adelaide Capital Markets Inc.

Deborah Honig

Investor Relations

647-203-8793

deborah@adelaidecapital.ca

