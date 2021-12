IRW-News: Sovereign Metals Limited: Sovereign nimmt Handel am AIM auf

IRW-PRESS: Sovereign Metals Limited: Sovereign nimmt Handel am AIM auf

Sovereign Metals Limited (das Unternehmen oder Sovereign) freut sich bekannt zu geben, dass seine Aktien heute um 8 Uhr (GMT) zum Handel am AIM-Markt der Londoner Börse (AIM) zugelassen werden. Damit soll die Bekanntheit des Unternehmens in der nördlichen Hemisphäre gesteigert und die Beteiligung von Investoren aus dem Vereinigten Königreich und anderen europäischen Ländern am Wachstum von Sovereign erleichtert werden.

Da die Scoping-Studie für das Rutilprojekt Kasiya (Kasiya) in den kommenden Tagen veröffentlicht werden soll, zielt die Zulassung zum AIM darauf ab, Sovereign für die nächste Entwicklungsphase zu positionieren.

Die Aktien des Unternehmens werden am AIM unter dem Kürzel SVML notieren und wie gewohnt an der ASX unter dem Kürzel SVM gehandelt werden.

Die Firma RFC Ambrian Limited (RFC Ambrian) hat den Prozess der AIM-Notierung unterstützt und wird der nominierte Berater des Unternehmens sein; Optiva Securities wurde zum Broker des Unternehmens ernannt.

Dr. Julian Stephens, Managing Director von Sovereign, sagt dazu:

Ich freue mich sehr über unsere Notierung am AIM, die einen wichtigen Schritt nach vorne für das Wachstum des Unternehmens darstellt, zumal wir kurz vor Veröffentlichung unserer Scoping-Studie für Kasiya stehen. Das Unternehmen freut sich sehr darauf, den bestehenden Aktionären und neuen AIM-Anlegern in den kommenden Tagen die potenzielle Wirtschaftlichkeit dieser weltweit bedeutenden Rutilentdeckung aufzuzeigen.

Die Notierung soll auch dazu beitragen, unsere Bekanntheit auf dem UK- und dem europäischen Markt für unsere nächste Entwicklungsphase zu steigern. Sovereign freut sich auf ein proaktives Engagement auf dem Londoner Markt.

Anfragen richten Sie bitte an:

Dr Julian Stephens (Perth)

Geschäftsführer

+61(8) 9322 6322

Sam Cordin (Perth)

+61(8) 9322 6322

Sapan Ghai (London)

+44 207 478 3900

Diese ASX-Mitteilung wurde vom Company Secretary genehmigt und zur Veröffentlichung freigegeben.

Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version.

Die englische Originalmeldung finden Sie unter folgendem Link:

https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=63164

Die übersetzte Meldung finden Sie unter folgendem Link:

https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=63164&tr=1

