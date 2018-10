IRW-News: Sovereign Metals Limited: Sovereign Metals: Vierteljährlicher Bericht September 2018

IRW-PRESS: Sovereign Metals Limited: Sovereign Metals: Vierteljährlicher Bericht September 2018

Sovereign Metals: Vierteljährlicher Bericht - September 2018

Sovereign Metals Limited (Sovereign oder das Unternehmen) freut sich, seinen vierteljährlichen Bericht für den Zeitraum bekannt zu geben, der am 30. September 2018 zu Ende gegangen ist.



Das Hauptaugenmerk des Unternehmens ist auf das erstklassige in Saprolith enthaltene Grafitprojekt Malingunde in Malawi gerichtet.

HÖHEPUNKTE:

Finalisierung der vorläufigen Machbarkeitsstudie bei Malingunde

- In diesem Quartal führte das Unternehmen die letzten Phasen der vorläufigen Machbarkeitsstudie (Pre-Feasibility Study, die PFS) für Malingunde durch und geht davon aus, die Ergebnisse Anfang oder Mitte November bekannt geben zu können.

- Die PFS baut auf den hervorragenden Ergebnissen der Rahmenuntersuchung 2017 auf und wurde auf einem hohen technischen Niveau erstellt, das auf wertvollen Beiträgen und niedrigen Kosten durch die Nutzung des Saprolithvorteils basiert.

Großprobenbohrungen für Pilotprogramm

- Massenbohrprogramm abgeschlossen: 100 Tonnen Erz, das für ein Pilotanlagenprogramm zur Herstellung von Massengrafitkonzentraten und zur weiteren Bewertung des Fließschemas verwendet werden wird.

- Das Unternehmen führt aktiv Abnahmegespräche mit einer Reihe erstklassiger potenzieller Abnahmepartner. Das Pilotprogramm wurde durch die enorme Nachfrage seitens dieser Organisationen erforderlich, die größere Mengen des Produkts für eine Fortsetzung und Hochskalierung von Prüfungen und Qualifizierungen verlangen.

Hochgradiges Rutil aus Grafitbergen gewonnen

- Das Unternehmen hat das Potenzial identifiziert, Rutil über ein einfaches Prozessfließschema unter Anwendung der traditionellen Flotation für Grafit und typischer Mineralsand-Abscheidungsverfahren für Rutil als wertvolles Nebenprodukt aus Grafitbergen herzustellen.

- Rutil (95-97 % TiO2) und Leukoxen (70-92 % TiO2) sind hochwertige natürliche Premium-Titanprodukte, die normalerweise bei Schwermineralsand-Lagerstätten hergestellt werden, die für gewöhnlich in der Pigmentindustrie (Farben, Papier, Kosmetika, Kunststoffe) Anwendung finden.

Grafit mit Reinheit von 99,9995 % bestätigt Eignung für mehrere nachgelagerte Anwendungen

- Sovereign hat die Fähigkeit nachgewiesen, aus natürlichem kristallinem Flockengrafit von Malingunde eine äußerst hohe Reinheit von 99,9995 % C zu erzielen.

- Hochreiner Grafit wird bei nachgelagerten Anwendungen verwendet, wie etwa bei Lithium-Ionen-Batterien, in der Luft- und Raumfahrt, in der Elektronik sowie in der Nuklearenergie.

UPDATE DER PFS FÜR MALINGUNDE

Sovereign schließt zurzeit die letzten Phasen der vorläufigen Machbarkeitsstudie (PFS) für das in Saprolith enthaltene Grafitprojekt Malingunde ab und geht davon aus, die Ergebnisse Anfang oder Mitte November bekannt zu geben.

Im Rahmen der PFS wurde eine Reihe von Optionen untersucht, um das optimale Produktionsszenario zu identifizieren, das die Anforderungen an niedrige Vorlaufinvestitionskosten und äußerst niedrige Betriebskosten während der Lebensdauer der Mine bei der Herstellung hochwertiger grobkörniger Flockengrafitprodukte erfüllt.

GROPROBENBOHRUNGEN FÜR PILOTPROGRAMM BEI MALINGUNDE

Das Massenbohrprogramm wurde im September 2018 abgeschlossen und umfasste die Förderung von über 100 Tonnen an repräsentativem weichem Grafiterz von Malingunde.

Das Unternehmen hat etwa 40 Tonnen des Materials an SGS Lakefield nach Kanada für die Produktion von qualitativ hochwertigen Flockengrafitkonzentraten auf Pilotanlagenebene geliefert. Das Pilotanlagenprogramm basiert auf dem einfachen und soliden Prozessfließschema von Malingunde, das keinen Primärbrecher und auch keine chemische oder Wärmereinigung erfordert, um qualitativ hochwertige Grafitkonzentrate zu produzieren, von denen über 60 Prozent eine Größe von über 150 Mikrometern aufweisen. Die Testarbeiten werden auch dazu dienen, das Fließschema hinsichtlich einer detaillierten Anlagenplanung im Rahmen der bevorstehenden DFS weiter zu bewerten.

https://www.irw-press.at/prcom/images/messages/2018/45038/181031 Sep 2018 Quarterly Report_DRAFT_DEPRcom.001.png

Abb. 1: Massenschneckenbohrungen und Probennahmen vom weichen Saprolitherz bei Malingunde

Das Unternehmen konnte bereits eine Reihe potenzieller Abnehmer in zahlreichen Branchen und an weltweiten Standorten gewinnen. Die Konzentratproben wurden bis dato an zahlreiche potenzielle Partner zur Bewertung gesendet. Von einer Reihe dieser Gruppen werden nun größere Probenmengen angefordert, um die Flockengrafitkonzentrate von Sovereign für ihre spezifischen Anforderungen validieren und qualifizieren zu können.

Industrieunternehmen bestätigen, dass die hochwertigsten Grafitkonzentrate nach wie vor die großen, riesigen und enorm riesigen Flockenteile sind, insbesondere wenn sie in Industrieanwendungen wie Feuerfestmaterialien, Gießereien und erweiterbaren Produkten verwendet werden. Diese Branchen machen gemessen am Wert zurzeit einen Großteil des gesamten Marktes von natürlichem Flockengrafit aus.

Die Tendenz des Projekts Malingunde zu großen, riesigen und enorm riesigen Flockenkonzentraten führt dazu, dass das Unternehmen beträchtliches Interesse seitens potenzieller Käufer dieser hochwertigen Grafitprodukte verzeichnete. Sovereign strebt glaubwürdige Vertriebsabkommen mit diesen renommierten und zuverlässigen Organisationen an, um die Erschließung des Projekts zu unterstützen.

HOCHGRADIGES RUTIL AUS GRAFITBERGEN GEFÖRDERT

Im Rahmen der jüngsten chemischen Analysen metallurgischer Proben von Massengrafit für Flotationstests bei Malingunde wurde festgestellt, dass die Titandioxidwerte deutlich erhöht waren. Es wurde angenommen, dass die erhöhten Titandioxidwerte auf das Vorkommen von Rutil und/oder Leukoxen zurückzuführen sein könnten, da das Unternehmen zuvor Rutil bei seiner Grafitlagerstätte Duwi, etwa 30 Kilometer nordöstlich von Malingunde gelegen, identifiziert hatte.

Das Unternehmen hat ein Programm durchgeführt, um die Hypothese zu untersuchen, wonach erhöhte Titandioxidwerte bei Malingunde auf das Vorkommen von Rutil und/oder Leukoxen zurückzuführen sind, und wenn ja, ob es als absatzfähiges Nebenprodukt des Grafitbetriebs gefördert werden kann.

https://www.irw-press.at/prcom/images/messages/2018/45038/181031 Sep 2018 Quarterly Report_DRAFT_DEPRcom.002.png

Das Testarbeitsprogramm hat gezeigt, dass sich die aus Roherz in Rutil-Leukoxen-Konzentraten gewonnenen Titandioxidgehalte auf insgesamt 0,86 Prozent (South Composite) belaufen.

Die bis dato aus diesen ersten Tests hergestellten Konzentrate (78 bis 90 Prozent Titandioxid) weisen das Potenzial für die kommerzielle Produktion von Leukoxen-/Rutilkonzentrat als Nebenprodukt der Grafitberge ab. Es sind weitere Arbeiten erforderlich, um zu ermitteln, ob aus dem Bergematerial bei Malingunde hochgradige Rutilkonzentrate mit über 95 Prozent Titandioxid hergestellt werden können.

Die Dünnschliff-Petrografie verdeutlicht, dass die Rutilkörner gut freigesetzt und innen sauber sind und nur seltene Einschlüsse aufweisen. Taubgesteinminerale, die im Konzentrat beobachtet wurden, beinhalteten gut freigesetzte Quarz-, Plagioklas- und Kyanitkörner. Diese Beobachtungen weisen darauf hin, dass weitere fokussierte metallurgische Testarbeiten gute Chancen hätten, höhere Gewinnungsraten und Titandioxidgehalte in Konzentraten zu erzielen.

Die Rückgewinnung von Rutil-Leukoxen aus den Bergen von Malingunde wird als mögliche zukünftige Erweiterung des geplanten Grafitbetriebs bei Malingunde weiter untersucht werden. Das Unternehmen beabsichtigt, weitere Untersuchungen durchzuführen, um zu ermitteln, ob durch die Integration einer kleinen Anlage zur Gewinnung von Rutil-Leukoxen aus den Grafitbergen ein ausreichender zusätzlicher Projektwert erzielt werden kann.

ERGEBNISSE DER HOCHREINEN TESTARBEITEN BEI MALINGUNDE

Nachgelagerte Anwendungstestarbeiten haben eine äußerst hohe Reinheit von 99,9995 Prozent Kohlenstoff des natürlichen kristallinen Flockengrafits von Malingunde ergeben. Beim Reinigungsprozess wird ein einfacher Hochtemperaturprozess angewendet, der aufgrund der Einzigartigkeit des Flockengrafits bei Malingunde einen geringen Energieaufwand erfordert, um einen Grafit mit der weltweit höchsten Reinheit zu erzielen.

AnfangsgewichtEndgewichtAls CO2 veAsche LOI

- Konzentrat - rloren (Gew.-%) (Gew.-% C)

(g) gegangene

r

Asche (g) C

(g)

20,0774 0,00010 20,0773 0,000498 99,999502

Tab. 1: LOI950-Platin-Tiegeldaten mit thermisch gereinigtem Grafit von Malingunde

Die außergewöhnlich hohe Kohlenstoffreinheit und die sehr geringen Mengen an entscheidenden Verunreinigungen legen nahe, dass dieses Material die Voraussetzungen für die Vermarktung im Markt für Mehrwertprodukte erfüllt. Einer der Zielmärkte für die Verwendung des Flockengrafits ist die fortschrittliche Lithium-Ionen-Batteriebranche. Gewöhnliche Li-ion-Batterieanoden weisen derzeit >99,95 % Kohlenstoff auf, so dass das gereinigte Material von Sovereign zu einer besseren elektrochemischen Leistung führen könnte. Ein weiterer wichtiger Markt für Grafit mit äußerst hoher Reinheit ist die Nuklearwissenschaft, nämlich für modulare Kugelhaufenreaktoren.

Die nächsten Schritte im Rahmen des Arbeitsprogramms für die Prüfung der nachgelagerten Verarbeitung konzentrieren sich auf die Mahlung und Klassifizierung des gereinigten Flockengrafits zu gerundeten Graphitprodukten für Lithium-Ionen-Batterieanoden und andere hochwertige elektrische und elektrochemische Anwendungen. Anschließend werden elektrochemische Zelltests durchgeführt, um die Leistung des gereinigten, gerundeten Materials zu untersuchen (d.h. reversible, irreversible Kapazität und irreversibler Kapazitätsverlust etc.).

CARPENTARIA-JOINT-VENTURE

Mount Isa Mines (MIM), ein Unternehmen von Glencore, verwaltet und finanziert weiterhin die Exploration aller Konzessionsgebiete, die das Carpentaria-Joint-Venture (das CJV) umfassen. Sovereign besitzt zurzeit eine verwässernde 25,65-Prozent-Beteiligung an den Konzessionsgebieten.

ERNENNUNG VON COMPANY SECRETARY

Lachlan Lynch wurde nach dem Rücktritt von Clint McGhie mit heutiger Wirkung zum Company Secretary des Unternehmens ernannt. Herr Lynch ist ein Wirtschaftsprüfer, der seine Karriere bei einer großen internationalen Wirtschaftsprüfungsgesellschaft begonnen hat und zurzeit als Financial Controller der Apollo Group tätig ist.

Das Board möchte Herrn McGhie für seine großartigen Dienste für das Unternehmen danken.

