IRW-News: Sovereign Metals Limited: Sovereign Metals Limited: Entdeckung von bedeutsamer neuer Zone mit in Saprolith enthaltenem Grafit entlang des Streichens von Malingunde

Sovereign Metals Limited (Sovereign oder das Unternehmen) freut sich, den dritten Satz an Analyseergebnissen des Luftbohrprogramms 2017 beim zu 100 Prozent unternehmenseigenen, in Saprolith enthaltenen Flockengrafitprojekt Malingunde in Malawi bekannt zu geben.



Die Ergebnisse stammen von der Bebohrung einer neuen Zone mit in Saprolith enthaltener Grafitmineralisierung bei Msinja, 1,5 Kilometer südöstlich des südlichsten Teils der Hauptlagerstätte Malingunde.

Die Luftbohrungen bei Malingunde sowie bei anderen regionalen Zielen wurden Ende 2017 durchgeführt, wobei 210 Bohrlöcher auf 6.212 Metern abgeschlossen wurden. Das Bohrprogramm wurde konzipiert, um die Klassifizierungsebenen der JORC-Ressource besser zu definieren und zu aktualisieren, um die vorläufige Machbarkeitsstudie (Pre-Feasibility Study) für Malingunde einzubeziehen und um die Grafitmineralisierung bei Msinja und anderen Zielen bei Lifidzi, etwa 35 Kilometer weiter südöstlich gelegen, zu erproben.

Im Rahmen der Bohrungen bei Msinja wurde eine neue bedeutsame Zone mit einer hochgradigen, in Saprolith enthaltenen Grafitmineralisierung auf einem Streichen von etwa einem Kilometer definiert. Die Mineralisierung bei Msinja wird die allgemeine Ressourcenbasis möglicherweise beträchtlich erweitern. Das Unternehmen peilt eine aktualisierte JORC-Ressourcenschätzung für das zweite Quartal 2018 an.

HÖHEPUNKTE:

- Die Analyseergebnisse des dritten Satzes der Luftbohrproben (34 von 210 Bohrlöchern, wobei 104 bereits gemeldet wurden) sind nun eingetroffen. Der Großteil davon stammt vom Ziel Msinja.

- Im Rahmen der Bohrungen bei Msinja wurden hochgradige Zonen mit einer in Saprolith enthaltenen Flockengrafitmineralisierung auf einem Streichen von über einem Kilometer definiert, die in Richtung Südosten weiterhin offen ist. Die Ergebnisse beinhalten:

o MGAC0349:-18 m mit 9,1 % TGC, einschließlich 5 m mit 12,0 % TGC

o MGAC0352:-15 m mit 15,1 % TGC, einschließlich 5 m mit 21,3 % TGC

o MGAC0366:-10 m mit 16,7 % TGC, einschließlich 5 m mit 20,3 % TGC

- Die Ergebnisse der letzten 72 Luftbohrlöcher von den zentralen und nördlichen Teilen der Zone Malingunde Main werden voraussichtlich in den kommenden Wochen eintreffen und anschließend veröffentlicht werden.

- Die Regierung von Malawi hat Sovereign eine weitere umfassende exklusive Untersuchungskonzession (EPL0492) mit einer Größe von 1.896 Quadratkilometern gewährt, die nördlich von Malingunde liegt und einen Boden umfasst, der äußerst vielversprechend für in Saprolith enthaltene Grafitlagerstätten ist. Sovereign setzt weiterhin auf seinen Vorteil als Pionier in dieser Region und besitzt zurzeit 3.993 Quadratmeter im Zentrum von Malawi.

Dr. Julian Stephens, Managing Director von Sovereign, sagte: Die neue Grafitzone bei Msinja ist eine fantastische Entdeckung für Sovereign, da sie die hochgradige in Saprolith enthaltene Grafitmineralisierung nachweist, die auf einer Streichenlänge von sieben Kilometern erschlossen wird. Dies stimmt uns zuversichtlich, dass wir die allgemeine Ressource durch die Entdeckung weiterer neuer Lagerstätten erweitern können, um ein Grafitabbauzentrum mit mehreren Quellen und einem der kostengünstigsten Produktionsprofilen der Welt zu unterstützen.

ANFRAGEN--Julian Stephens--Managing Director

+618 9322 6322-Dominic Allen-Business Development Manager

Erklärung der kompetenten Person

Die Informationen in dieser Meldung, die sich auf Explorationsergebnisse beziehen, basieren auf den Informationen, die von Dr. Julian Stephens, einem Mitglied des Australian Institute of Geoscientists (AIG), in seiner Eigenschaft als Sachverständiger (Competent Person) erstellt wurden. Dr. Stephens ist Managing Director von Sovereign Metals Limited und Inhaber von Aktien, Optionen und Ausführungsrechten des Unternehmens. Dr. Stephens hat ausreichende Erfahrung, wie sie für die Art der hier dargestellten Mineralisierung bzw. Lagerstätte und auch für die von ihm durchgeführten Tätigkeiten wesentlich ist. Er hat somit die entsprechenden Qualifikationen, die ihn zum Sachverständigen gemäß den einschlägigen australischen Richtlinien der Berichterstattung (Australasian Code for Reporting of Exploration Results, Mineral Resources and Ore Reserves, Ausgabe 2012) befähigen. Dr. Stephens stimmt der Aufnahme der Inhalte auf Grundlage der von ihm erstellten Informationen in der erscheinenden Form und dem Zusammenhang in diese Pressemeldung zu.

Zukunftsgerichtete Aussagen

Diese Pressemeldung könnte zukunftsgerichtete Aussagen enthalten, die u.U. an Begriffen wie erwartet, rechnet mit, glaubt, prognostiziert, plant und vergleichbaren Ausdrücken zu erkennen sind. Diese zukunftsgerichteten Aussagen beruhen auf den Erwartungen und Ansichten von Sovereign in Hinblick auf zukünftige Ereignisse. Zukunftsgerichtete Aussagen unterliegen zwangsläufig Risiken, Unsicherheiten und anderen Faktoren, von denen viele außerhalb des Einflussbereichs von Sovereign liegen. Diese könnten zu einer wesentlichen Abweichung der tatsächlichen Ergebnisse von solchen Aussagen bewirken. Es kann nicht gewährleistet werden, dass sich zukunftsgerichtete Aussagen als richtig erweisen werden. Sovereign verpflichtet sich nicht, die zukunftsgerichteten Aussagen in dieser Pressemeldung später zu aktualisieren oder korrigieren, um Umständen oder Ereignissen, die nach dem Datum der Pressemeldung eintreten, Rechnung zu tragen.

Unter folgendem Link finden Sie die vollständige Pressemeldung: https://www.asx.com.au/asxpdf/20180319/pdf/43sjyl8wmkxr6v.pdf

Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung: für den Inhalt, für die Richtigkeit, der Angemessenheit oder der Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedar.com, www.sec.gov, www.asx.com.au/ oder auf der Firmenwebsite!

Die englische Originalmeldung finden Sie unter folgendem Link:

http://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=42801

Die übersetzte Meldung finden Sie unter folgendem Link:

http://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=42801&tr=1

