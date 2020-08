IRW-News: Sovereign Metals Limited: Sovereign Metals Limited: Bohrungen werden fortgesetzt, um Rutillagerstätte Kasiya rasch zu erweitern

IRW-PRESS: Sovereign Metals Limited: Sovereign Metals Limited: Bohrungen werden fortgesetzt, um Rutillagerstätte Kasiya rasch zu erweitern

Sovereign Metals Limited (Sovereign oder das Unternehmen) freut sich, weitere hochgradige Rutil-Bohrergebnisse von Kasiya, der umfassenden, hochgradigen Vorzeige-Rutillagerstätte des Unternehmens in Malawi, bekannt zu geben.



Diese Ergebnisse steigern und definieren weiterhin das Profil der Lagerstätte, die nun über 7,5 Kilometer lang und bis zu drei Kilometer breit ist.

HÖHEPUNKTE

- Die Phase-6-Bohrungen haben die Streichlänge der hochgradigen Rutilmineralisierung um einen weiteren Kilometer erweitert, wobei die mineralisierte Hülle nun um weitere bis zu etwa drei Kilometer auf über 7,5 Kilometern definiert wurde.

- Die Rutilmineralisierung bei Kasiya ist entlang des Streichens in Richtung Norden, Südwesten, Südosten sowie seitlich in Richtung Osten weiterhin offen.

- Die wichtigsten Ergebnisse der Phase-6-Erweiterungsbohrungen an der Oberfläche entlang des südwestlichen Abschnitts sowie einer neuen aufstrebenden Mineralisierungszone im äußersten Westen von Kasiya beinhalten Folgendes:

- 8 m mit 0,94 % Rutil, einschl. 2 m mit 1,80 % Rutil

- 3 m mit 2,50 % Rutil

- 3 m mit 1,47 % Rutil

- 11 m mit 0,91 % Rutil

- 10 m mit 0,92 % Rutil

- Auch die Ergänzungsbohrungen in der zentralen Zone von Kasiya liefern erwartungsgemäß weiterhin hochgradige Ergebnisse sowie eine weitere Definition der mineralisierten Hülle. Die wichtigsten Ergebnisse der Ergänzungsbohrungen beinhalten Folgendes:

- 11 m mit 1,52 % Rutil, einschl. 7 m mit 1,99 % Rutil, einschl. 2 m mit 2,55 % Rutil

- 13 m mit 1,18 % Rutil, einschl. 6 m mit 1,46 % Rutil, einschl. 3 m mit 1,70 % Rutil

- 12 m mit 1,29 % Rutil, einschl. 7 m mit 1,40 % Rutil

- 14 m mit 1,10 % Rutil, einschl. 3 m mit 1,59 % Rutil

- 11 m mit 1,08 % Rutil, einschl. 5 m mit 1,24 % Rutil

- 11 m mit 0,99 % Rutil, einschl. 5 m mit 1,25 % Rutil

- Erste Analyseergebnisse von sieben ausgewählten Ergänzungsbohrlöchern verdeutlichen niedriggradigen Grafit mit durchschnittlich etwa zwei Prozent TGC innerhalb der hochgradigen Rutilzonen. Die mögliche Rückgewinnung von Grafit als Nebenprodukt wird im Rahmen laufender technischer Studien untersucht.

Dr. Julian Stephens, Managing Director von Sovereign, sagte:

Wir setzen die Erweiterung der Rutillagerstätte Kasiya fort, wobei weitere hochgradige Ergebnisse das mineralisierte Profil in Richtung Südwesten erweitern. Ergänzungsbohrlöcher in der zentralen Zone haben erwartungsgemäß ebenfalls hochgradige und mächtige Abschnitte ergeben. Das Unternehmen befindet sich in einem äußerst aufregenden Stadium, in dem wir eine Reihe von Arbeitsprogrammen weiterentwickeln, die gegen Ende des Quartals in der ersten JORC-Mineralressource für Kasiya kulminieren werden.

https://www.irw-press.at/prcom/images/messages/2020/52867/200804 - Kasiya P6 Results FINAL (low res)_DE-DE_PRCOM.001.png

Abbildung 1. Der Bohrplan von Kasiya zeigt die Ausmaße der Rutil-Mineralisierung mit den neuen erweiterten Gebieten, die durch die Erweiterungs- und Infill-Bohrlöcher der Phase 6 definiert wurden. Ausstehende Bohrlöcher sind ebenfalls dargestellt.

ERWEITERUNGS- UND ERGÄNZUNGSBOHRPROGRAMM BEI KASIYA - PHASE 6

Die Phase-6-Ergebnisse von Kasiya umfassen Ergänzungs-, Erweiterungs- und regionale Bohrungen, die weitere 42 manuelle (26 Erweiterungs-, 9 regionale und 7 Ergänzungs-) Schneckenbohrlöcher auf insgesamt 366 Metern beinhalten. Die Gesamtzahl der bis dato im Gebiet Kasiya gemeldeten Bohrlöcher (Phasen 1 bis 6 zusammen) beläuft sich auf 151, wobei über 1.400 Meter gebohrt wurden.

Diese Ergebnisse verdeutlichen weiterhin hochgradiges Rutil ab der Oberfläche im gesamten umfassenden Mineralisierungsprofil bei Kasiya, wobei sich weitere Erweiterungen in Richtung Südwesten abzeichnen. Die Streichlänge der hochgradigen Mineralisierung wurde um einen Kilometer erweitert, wobei die Gesamtlänge nun über 7,5 Kilometer und die Breite der mineralisierten Hülle bis zu etwa drei Kilometer beträgt. Die mineralisierte Hülle ist entlang des Streichens in Richtung Norden, Südwesten, Südosten sowie seitlich in Richtung Osten weiterhin offen. Neue Zonen mit einer Rutilmineralisierung beginnen sich ebenfalls abzuzeichnen und umfassen ein Gebiet etwa drei Kilometer westlich von Kasiya.

Die hochgradigen Ergebnisse der Rutilbohrungen reichen in manchen Bohrlöchern von der Oberfläche bis in eine Tiefe von bis zu 14 Metern. Eine bedeutsame Rutilanreicherung kommt im Allgemeinen im Bereich von null bis acht Metern ab der Oberfläche vor. In den meisten Fällen war die Bohrtiefe durch die Kapazität des manuellen Schneckenbohrgerätes eingeschränkt und es wird angenommen, dass sich die hochgradige, frei gegrabene Rutilmineralisierung vertikal bis zur Saprolitbasis in einer Tiefe von etwa 25 Metern fortsetzen sollte.

Die wichtigsten Ergebnisse der Phase-6-Erweiterungsbohrungen an der Oberfläche entlang des südwestlichen Abschnitts sowie einer neuen aufstrebenden Mineralisierungszone drei Kilometer westlich von Kasiya beinhalten Folgendes:

- 8 m mit 0,94 % Rutil, einschl. 2 m mit 1,80 % Rutil

- 3 m mit 2,50 % Rutil

- 3 m mit 1,47 % Rutil

- 11 m mit 0,91 % Rutil

- 10 m mit 0,92 % Rutil

Die Infill-Bohrungen der Phase 6 in der zentralen Zone liefern weiterhin erwartungsgemäß hochgradige Ergebnisse an der Oberfläche und liefern weitere Einzelheiten der mineralisierten Hülle. Die wichtigsten Ergebnisse der Infill-Bohrungen von der Oberfläche umfassen;

- 11 m mit 1,52 % Rutil, einschl. 7 m mit 1,99 % Rutil, einschl. 2 m mit 2,55 % Rutil

- 13 m mit 1,18 % Rutil, einschl. 6 m mit 1,46 % Rutil, einschl. 3 m mit 1,70 % Rutil

- 12 m mit 1,29 % Rutil, einschl. 7 m mit 1,40 % Rutil

- 14 m mit 1,10 % Rutil, einschl. 3 m mit 1,59 % Rutil

- 11 m mit 1,08 % Rutil, einschl. 5 m mit 1,24 % Rutil

- 11 m mit 0,99 % Rutil, einschl. 5 m mit 1,25 % Rutil

Die Ergebnisse der zweiten Runde der Ergänzungs-Ressourcenbohrungen verdeutlichen weiterhin die Qualität, den mächtigen Umfang und den hohen Gehalt der Lagerstätte Kasiya. Die zentrale Zone weist an der Oberfläche eine breite Decke mit einer hochgradigen Rutilmineralisierung auf, die in manchen Bereichen in der Tiefe weiterhin offen ist (Abbildung 2).

Die erfolgreichen Ergebnisse sowohl der Erweiterungsbohrungen als auch der regionalen Bohrungen erhöhen das Vertrauen des Unternehmens in sein verfeinertes geologisches Explorationsmodell beträchtlich. Somit ist das geologische Team von Sovereign nun in der Lage, neue Gebiete mit einer Rutilmineralisierung mit einer gewissen Genauigkeit vorherzusagen, bevor Bodenproben entnommen oder Bohrungen durchgeführt werden. Wenn sich das geologische Explorationsmodell des Unternehmens auf regionaler Ebene bewahrheitet, ist das Potenzial der Explorationskonzessionen von Sovereign enorm.

QUERSCHNITT

Abschnitt 8479600 in 2 Teilen

https://www.irw-press.at/prcom/images/messages/2020/52867/200804 - Kasiya P6 Results FINAL (low res)_DE-DE_PRCOM.002.jpeg

https://www.irw-press.at/prcom/images/messages/2020/52867/200804 - Kasiya P6 Results FINAL (low res)_DE-DE_PRCOM.003.jpeg

Abb. 2: Querschnitt der gesamten Bohrlinie, der die mächtige, hochgradige Mineralisierung mit mehreren in der Tiefe offenen Bohrlöchern und einer seitlich in beide Richtungen offenen Mineralisierung zeigt. Die Mächtigkeit der Mineralisierung hat es erforderlich gemacht, diesen Querschnitt in zwei Teile zu brechen.

EINE NEUE RUTIL-PROVINZ

Zusätzlich zu dem Vorzeige-Rutil-Vorkommen Kasiya hat das Unternehmen zahlreiche weitere potenzielle Vorkommen und Ziele identifiziert. Sovereign ist der Ansicht, dass es nun eine potenziell weltweit bedeutende, strategische Rutil-Provinz auf seinem großen Grundbesitz in Malawi entdeckt hat.

Die Rutil-Provinz Malawi weist zwei bestätigte, diskrete Rutil-Mineralisierungsstile auf, die in Sand bzw. Saprolit (weiches, bröckeliges, verwittertes Material) vorliegen und sich beide für eine konventionelle Verarbeitung eignen. Die bisher identifizierte Rutil-Mineralisierung wurde im Allgemeinen durch die Bohrungen auf keinem der beiden Haupterschließungsgebiete Kasiya (Saprolit) und dem Bua Channel (Sand) räumlich eingeschränkt. Das Unternehmen zielt auf große Ressourcen, die eine langlebige, groß angelegte Rutil-Produktion unterstützen könnten.

https://www.irw-press.at/prcom/images/messages/2020/52867/200804 - Kasiya P6 Results FINAL (low res)_DE-DE_PRCOM.004.jpeg

Abbildung 5. Karte des erweiterten Gebiets des Kasiya- und Bua-Kanals, die die zahlreichen Rutilvorkommen, Aussichten und Ziele sowie die Nähe zum Nacala-Eisenbahnkorridor zeigt.

Diese potenziell weltweit bedeutende Rutil-Provinz liegt in Malawi, einer stabilen, transparenten Gerichtsbarkeit, die zunehmend internationale Investitionen anzieht und ein erhebliches Potenzial für den Bergbau besitzt, um zum Wirtschaftswachstum und zur Entwicklung des Landes beizutragen. Das Land verfügt über eine ausgezeichnete bestehende Infrastruktur (Stromnetz, Straßennetz und ein vorhandenes Arbeitskräftereservoir) sowie über den Nacala-Logistikkorridor, der durch Malawi zum Indischen Ozean führt (Nacala-Hafen) und eine kostengünstige Transportlösung und Zugang zu allen wichtigen internationalen Exportmärkten bietet.

UPDATE HINSICHTLICH COVID-19

Wie bereits zuvor gemeldet, hält Sovereign die Betriebe in Malawi auf einer reduzierten Basis aufrecht, wobei die Sicherheit an erster Stelle steht. Das Unternehmen bewertet weiterhin aktiv die Situation hinsichtlich aller Risiken für Mitarbeiter, Communities und die allgemeine Betriebssicherheit und wird alle erforderlichen Anpassungen vornehmen, wenn sich die Situation weiterentwickelt oder wenn die Regierung von Malawi dies verlangt.

https://www.irw-press.at/prcom/images/messages/2020/52867/200804 - Kasiya P6 Results FINAL (low res)_DE-DE_PRCOM.005.jpeg

Abb. 6 und 7: Manuelle Schneckenbohrungen durch Teammitglieder von Sovereign bei Kasiya

BOHRERGEBNISSE - RUTIL

Die Ergebnisse der Rutilbohrungen der Phase 6 bei Kasiya sind in Tabelle 1 unten dargestellt.

BohrlochMächtigkeit des RutilVon (m) BohlKommentar Zweck

ID Abschnitt % och

KMHA0001Keine nennenswerten Regional

Ergebnisse

KMHA0002Keine nennenswerten Bohrloch Regional

Ergebnisse bei 4m

abgebroche

n

KMHA0003Keine nennenswerten Bohrloch Regional

Ergebnisse bei 4m

abgebroche

n

KMHA0004Keine nennenswerten Bohrloch Regional

Ergebnisse bei 4m

abgebroche

n

KMHA000513 0,77 ab der in der Regional

Oberfläche Tiefe

offen

KMHA00068 0,55 ab der Regional

Oberfläche

KMHA00074 0,56 ab der Regional

Oberfläche

KMHA00085 0,78 ab der Regional

Oberfläche

KMHA00095 0,58 ab der Regional

Oberfläche

KYHA00398 0,74 ab der Extensio

Oberfläche nal

KYHA00404 0,70 ab der Extensio

Oberfläche nal

KYHA0041Keine nennenswerten Extensio

Ergebnisse nal

KYHA0042Keine nennenswerten Bohrloch Extensio

Ergebnisse bei 3m nal

abgebroche

n

KYHA0043Keine nennenswerten Extensio

Ergebnisse nal

KYHA0044Keine nennenswerten Extensio

Ergebnisse nal

KYHA0045Keine nennenswerten Extensio

Ergebnisse nal

KYHA00465 0,55 ab der Extensio

Oberfläche nal

KYHA00478 0,63 ab der Extensio

Oberfläche nal

KYHA0048Keine nennenswerten Extensio

Ergebnisse nal

KYHA004911 0,73 ab der in der Extensio

Oberfläche Tiefe nal

offen

KYHA005011 0,66 ab der in der Extensio

Oberfläche Tiefe nal

offen

KYHA005110 0,92 ab der in der Extensio

Oberfläche Tiefe nal

offen

KYHA005211 0,91 ab der in der Extensio

Oberfläche Tiefe nal

offen

KYHA017914 1,10 ab der in der Infill

Oberfläche Tiefe

offen

inkl. 3 1,59 ab der

Oberfläche

KYHA018013 1,18 ab der in der Infill

Oberfläche Tiefe

offen

inkl. 6 1,46 ab der

Oberfläche

inkl. 3 1,70 ab der

Oberfläche

KYHA018111 1,52 ab der in der Infill

Oberfläche Tiefe

offen

inkl. 7 1,99 ab der

Oberfläche

inkl. 2 2,55 ab der

Oberfläche

KYHA018212 1,29 ab der in der Infill

Oberfläche Tiefe

offen

inkl. 7 1,40 5m

KYHA018311 1,08 ab der in der Infill

Oberfläche Tiefe

offen

inkl. 5 1,24 ab der

Oberfläche

KYHA018411 0,99 ab der in der Infill

Oberfläche Tiefe

offen

inkl. 5 1,25 ab der

Oberfläche

KYHA01859 0,78 ab der in der Infill

Oberfläche Tiefe

offen

KYHA01864 0,82 ab der Erweiter

Oberfläche ung

KYHA01873 0,82 ab der in der Erweiter

Oberfläche Tiefe ung

offen

KYHA018810 0,69 ab der in der Erweiter

Oberfläche Tiefe ung

offen

KYHA01894 0,52 ab der Erweiter

Oberfläche ung

KYHA01903 0,62 ab der Erweiter

Oberfläche ung

KYHA01913 1,47 ab der in der Erweiter

Oberfläche Tiefe ung

offen

KYHA0192Keine nennenswerten Erweiter

Ergebnisse ung

KYHA0193Keine nennenswerten hole failedErweiter

Ergebnisse at ung

3m

KYHA01943 2,50 ab der in der Erweiter

Oberfläche Tiefe ung

offen

KYHA01958 0,94 ab der in der Erweiter

Oberfläche Tiefe ung

offen

inkl. 5 1,15 ab der

Oberfläche

inkl. 2 1,80 ab der

Oberfläche

KYHA01967 0,70 ab der in der Erweiter

Oberfläche Tiefe ung

offen

KYHA01975 0,81 ab der Erweiter

Oberfläche ung

BOHRERGEBNISSE - GRAPHIT

Die Ergebnisse der Graphitanalyse von Kasiya sind in Tabelle 2 unten aufgeführt.

Bohrloch-IVon bis Mächtigkeit des TGC

D Abschnitt %

(m)

KYHA0179 0 3 3 0,2%

KYHA0179 3 7 4 2,0%

KYHA0179 7 11 4 4,7%

KYHA0179 11 14 3 3,8%

KYHA0180 0 3 3 0,5%

KYHA0180 3 6 3 2,4%

KYHA0180 6 10 4 3,8%

KYHA0180 10 13 3 5,6%

KYHA0181 0 3 3 0,5%

KYHA0181 3 7 4 1,7%

KYHA0181 7 11 4 2,8%

KYHA0182 0 5 5 1,2%

KYHA0182 5 9 4 3,2%

KYHA0182 9 12 3 2,3%

KYHA0183 0 5 5 2,0%

KYHA0183 5 8 3 3,6%

KYHA0183 8 11 3 3,1%

KYHA0184 0 5 5 0,4%

KYHA0184 5 7 2 1,4%

KYHA0184 7 11 4 32,6%

KYHA0185 0 4 4 0,4%

KYHA0185 4 6 2 1,6%

KYHA0185 6 9 3 3,3%

TGC: Graphitischer Gesamtkohlenstoff

Stellungnahme des Sachverständigen

Die in diesem Bericht enthaltenen Informationen zu den Explorationsergebnissen basieren auf Daten, die von Dr Julian Stephens, seines Zeichens Sachverständiger (Competent Person) und Mitglied des Australian Institute of Geoscientists (AIG), zusammengestellt wurden. Dr, Stephens ist Geschäftsführer von Sovereign Metals Limited und Inhaber von Stammaktien und nicht notierten Optionen von Sovereign Metals Limited. Dr Stephens verfügt über ausreichende Erfahrungen, wie sie für den Mineralisierungstyp und die Art der hier betrachteten Lagerstätte sowie die von ihm durchgeführten Tätigkeiten wesentlich sind. Er verfügt somit über die entsprechenden Qualifikationen, die ihn zum Sachverständigen gemäß den einschlägigen australischen Richtlinien der Berichterstattung (Australasian Code for Reporting of Exploration Results, Mineral Resources and Ore Reserves, Ausgabe 2012) befähigen. Dr Stephens stimmt zu, dass die auf seinen Informationen basierenden Angaben in einer der Form und dem Kontext entsprechenden Weise in den Bericht aufgenommen werden.

Zukunftsgerichtete Aussagen

Diese Pressemitteilung kann zukunftsgerichtete Aussagen enthalten, die durch Wörter wie erwartet, antizipiert, angenommen, voraussichtlich, geplant und ähnliche Begriffe gekennzeichnet sind. Diese zukunftsgerichteten Aussagen basieren auf Sovereigns Erwartungen und Annahmen in Bezug auf zukünftige Ereignisse. Zukunftsgerichtete Aussagen sind notwendigerweise mit Risiken, Unsicherheiten und anderen Faktoren behaftet, von denen viele nicht im Einflussbereich von Sovereign liegen und die dazu führen könnten, dass sich die tatsächlichen Ergebnisse erheblich von solchen Aussagen unterscheiden. Es gibt keine Gewähr für die Richtigkeit von zukunftsgerichteten Aussagen. Sovereign hat nicht die Absicht, zukunftsgerichtete Aussagen in dieser Meldung nachträglich zu aktualisieren oder zu korrigieren, um damit den Umständen oder Ereignissen nach dem Datum der Meldung Rechnung zu tragen.

Diese ASX-Ankündigung wurde vom Geschäftsführer des Unternehmens, Julian Stephens, genehmigt und zur Veröffentlichung freigegeben.

Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert, Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung: für den Inhalt, für die Richtigkeit, der Angemessenheit oder der Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedar.com, www.sec.gov, www.asx.com.au/ oder auf der Firmenwebsite!

ANHANG 1: BOHRLOCHDATEN

Bohrloch-ID Ost Nord RL Tiefe (m)

KMHA0001 532799 8472399 1071 4

KMHA0002 532401 8472401 1076 7

KMHA0003 531996 8472399 1079 4

KMHA0004 531600 8472402 1075 4

KMHA0005 536799 8474598 1115 13

KMHA0006 536399 8474600 1112 14

KMHA0007 536004 8474602 1110 12

KMHA0008 535602 8474599 1109 15

KMHA0009 535190 8474601 1102 9

KYHA0039 538197 8481403 1093 11

KYHA0040 537796 8481403 1088 10

KYHA0041 537399 8481399 1081 6

KYHA0042 536999 8481400 1078 3

KYHA0043 531601 8478795 1049 7

KYHA0044 531996 8478783 1054 9

KYHA0045 532395 8478791 1061 7

KYHA0046 532799 8478770 1066 10

KYHA0047 533204 8478787 1071 10

KYHA0048 531998 8477794 1056 5

KYHA0049 532357 8477809 1063 11

KYHA0050 532600 8477797 1064 11

KYHA0051 532805 8477802 1065 10

KYHA0052 532892 8477804 1063 11

KYHA0179 538999 8479600 1094 14

KYHA0180 539401 8479599 1098 13

KYHA0181 539801 8479598 1100 11

KYHA0182 540199 8479599 1102 12

KYHA0183 540600 8479599 1105 11

KYHA0184 540998 8479605 1109 11

KYHA0185 541396 8479605 1112 9

KYHA0186 534799 8476001 1092 12

KYHA0187 535601 8475988 1095 3

KYHA0188 536401 8475999 1096 10

KYHA0189 537201 8476001 1099 11

KYHA0190 538001 8475998 1094 8

KYHA0191 538800 8475999 1089 3

KYHA0192 539599 8475999 1097 7

KYHA0193 540406 8476168 1093 3

KYHA0194 542400 8480802 1114 3

KYHA0195 541997 8480801 1107 8

KYHA0196 541599 8480799 1101 7

KYHA0197 541199 8480801 1097 7

* Alle Löcher waren vertikal.

