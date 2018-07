IRW-News: Sovereign Metals Limited: Sovereign Metals: 99,9995 % reines Graphit: Eignung für vielfältige Downstream-Anwendungen bestätigt

IRW-PRESS: Sovereign Metals Limited: Sovereign Metals: 99,9995 % reines Graphit: Eignung für vielfältige Downstream-Anwendungen bestätigt

Sovereign Metals Limited (das Unternehmen oder Sovereign) freut sich bekannt zu geben, dass die Ergebnisse der Eignungstests für Downstream-Anwendungen einen Reinheitsgrad von 99,9995 Gewichtprozent Kohlenstoff aus dem natürlichen kristallinen Flockengraphit seiner Graphitlagerstätte Malingunde bestätigt haben.



Beim Reinigungsprozess wird ein einfaches Hochtemperaturverfahren eingesetzt, das aufgrund der Einzigartigkeit des Malingunde-Flockengraphits mit geringem Energieaufwand eines der reinsten Graphite der Welt erzeugt.

Sovereign hat seine Fähigkeit bewiesen, eine Reihe von Spitzenerzeugnissen herzustellen, die Einnahmen durch den hochpreisigen Verkauf der Flockengraphitprodukte an Endverbraucher in den traditionellen wie auch in den aufstrebenden Märkten versprechen.

Ultra-reiner Graphit wird in Downstream-Anwendungen eingesetzt, bei denen das Material strengstens auf mögliche Unreinheiten kontrolliert wird, wie z. B. bei der Herstellung von Halbleitern und in der Photovoltaik, für Zielbranchen wie Lithium-Ionen-Batterien, Luft- und Raumfahrt, Elektronik und Kernenergie.

HIGHLIGHTS:

- Ultra-reiner 5-Nines-Graphit mit 99,9995 Gewichtprozent Kohlenstoff (nach LOI-Analyse), hergestellt mit säurefreier Laugentechnik.

- Die Tests werden unter Einsatz eines proprietären thermischen Reinigungsverfahrens bei reduzierter Temperatur durchgeführt, das einen geringeren Energieeinsatz erfordert und somit, im Vergleich zu anderen Thermo-Technologien, mit einem deutlich reduzierten CO2-Fußabdruck punkten kann.

- Extrem niedriger Anteil an Gesamtverunreinigungen von weniger als 5 ppm, der weit unter allgemein anerkannten Höchstwert für die meisten fortgeschrittenen Batterieanwendungen von 490 ppm liegt.

- Die thermische Reinigung ist weitaus umweltfreundlicher als das gängige kommerzielle Verfahren mit Flusssäure.

http://www.irw-press.at/prcom/images/messages/2018/44060/High purity test-work July 2018_DEPRcom.001.png

Abbildung 1. Segmente des Graphitmarktes und Malingunde-Produkttypen und Markttauglichkeit.

Das Unternehmen führt derzeit weitere Downstream-Tests durch, um die Eignung von Malingunde-Konzentraten für ein Spektrum an Endverbraucheranwendungen nachzuweisen, einschließlich der Optimierung der Kugelgraphitproduktion, deren Ergebnisse in den kommenden Wochen veröffentlicht werden.

Der Geschäftsführer von Sovereign, Dr. Julian Stephens, erklärte dazu: Das Erreichen der 5-Nines-Reinheit auf einfache und kosteneffiziente Weise gehört zu den wichtigsten Meilensteinen auf unserem Weg in den aufstrebenden Li-Ionen-Batterie-Sektor und andere wertschöpfende Märkte. Der Eintritt in diese wachsenden Branchen und der Massenabsatz in hochwertigen und traditionellen Märkten wie Feuerfestmaterialien, Gießereien und anderen Industrien bietet Sovereign die einzigartige Chance, seine Produkte erfolgreich zu vermarkten und die Malingunde-Konzentrate einem breiten Kundenkreis zu präsentieren.

AnfangsgewichtEndgewichtC-Verlust Asche LOI

- Konzentrat - als (wt %) (wt % C)

(g) CO

2

Asche (g) (g)

20,0774 0,00010 20,0773 0,000498 99,999502

Tabelle 1. LOI950-Platintiegel-Daten mit thermisch gereinigtem Graphit aus Malingunde.

http://www.irw-press.at/prcom/images/messages/2018/44060/High purity test-work July 2018_DEPRcom.002.png

http://www.irw-press.at/prcom/images/messages/2018/44060/High purity test-work July 2018_DEPRcom.003.png

Abbildung 2. REM-Aufnahmen von Super-Jumbo +700 µm Malingunde Naturflockengraphit.

http://www.irw-press.at/prcom/images/messages/2018/44060/High purity test-work July 2018_DEPRcom.004.png

http://www.irw-press.at/prcom/images/messages/2018/44060/High purity test-work July 2018_DEPRcom.005.png

Abbildung 3. REM-Aufnahmen von Jumbo +300 µm Malingunde Naturflockengraphit.

ANFRAGEN AN

Dr. Julian Stephens - Managing Director

Dominic Allen - Business Development Manager

+618 9322 6322

Zukunftsgerichtete Aussagen

Diese Pressemeldung könnte zukunftsgerichtete Aussagen enthalten, die u.U. an Begriffen wie erwartet, rechnet mit, glaubt, prognostiziert, plant und vergleichbaren Ausdrücken zu erkennen sind. Diese zukunftsgerichteten Aussagen beruhen auf den Erwartungen und Ansichten von Sovereign in Hinblick auf zukünftige Ereignisse. Zukunftsgerichtete Aussagen unterliegen zwangsläufig Risiken, Unsicherheiten und anderen Faktoren, von denen viele außerhalb des Einflussbereichs von Sovereign liegen. Diese könnten zu einer wesentlichen Abweichung der tatsächlichen Ergebnisse von solchen Aussagen bewirken. Es kann nicht gewährleistet werden, dass sich zukunftsgerichtete Aussagen als richtig erweisen werden. Sovereign verpflichtet sich nicht, die zukunftsgerichteten Aussagen in dieser Pressemeldung später zu aktualisieren oder korrigieren, um Umständen oder Ereignissen, die nach dem Datum der Pressemeldung eintreten, Rechnung zu tragen.

Die vollständige Originalmeldung in englischer Sprache finden Sie unter folgendem Link:

https://www.asx.com.au/asxpdf/20180719/pdf/43wmk1mzp7f731.pdf

Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung für den Inhalt, die Richtigkeit, die Angemessenheit oder die Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedar.com, www.sec.gov, www.asx.com.au/ oder auf der Firmenwebsite!

Die englische Originalmeldung finden Sie unter folgendem Link:

http://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=44060

Die übersetzte Meldung finden Sie unter folgendem Link:

http://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=44060&tr=1

