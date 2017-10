IRW-News: Sonoro Energy: Sonoro Energy: SNV meldet Update des aufwärtsgerichteten Bohrlochs LG-1 und besitzt nunmehr Arbeitsbeteiligung von 99,5 % an Budong Budong

IRW-PRESS: Sonoro Energy: Sonoro Energy: SNV meldet Update des aufwärtsgerichteten Bohrlochs LG-1 und besitzt nunmehr Arbeitsbeteiligung von 99,5 % an Budong Budong

SNV meldet Update des aufwärtsgerichteten Bohrlochs LG-1 und besitzt nunmehr Arbeitsbeteiligung von 99,5 % an Budong Budong

Calgary (Kanada), 27. Oktober 2017. Sonoro Energy Ltd. und seine 100-Prozent-Tochtergesellschaft Stockbridge Budong Budong B.



V. (TSX-V: SNV) (Sonoro, Stockbridge oder das Unternehmen) freut sich bekannt zu geben, dass das aufwärtsgerichtete Bohrloch LG-1 nach Öl- und Gasvorkommen und einen Gaskick an der Oberfläche (bereits gemeldet) bei 297 Meter erfolgreich begrenzt, verrohrt, zementiert und aufgezeichnet wurde. Die Kernbohrbetriebe beginnen nun zwischen 297 und 500 Metern in Richtung der Zielsande.

Das Unternehmen freut sich auch bekannt zu geben, dass die 28-Prozent-Beteiligung von Tately Budong-Budong N.V. (Tately) aufgelöst und dem Unternehmen zugewiesen wurde. Dies wird dazu führen, dass das Unternehmen nunmehr eine Arbeitsbeteiligung von 99,5 Prozent am Block Budong Budong besitzt.

Wie bereits zuvor gemeldet, hatte das Unternehmen mit Tately ein Farm-out-Abkommen per 1. Januar 2015 hinsichtlich des Farm-in seiner 28-Prozent-Beteiligung an Budong Budong (PSC) unterzeichnet (das Abkommen). Da vor dem Ablauf der Vereinbarung keine behördliche Genehmigung erteilt worden war, wurde zwischen dem Unternehmen und PT Gema Terra Budong-Budong ein überarbeitetes Abkommen hinsichtlich des Ausstiegs von Tately abgeschlossen, dem zufolge die Arbeitsbeteiligung des Unternehmens an Budong Budong PSC von 71,5 auf 99,5 Prozent steigt und das Unternehmen Tately für sämtliche Ansprüche in Zusammenhang mit der 28-Prozent-Beteiligung entschädigt. Sollte die behördliche Genehmigung nicht rechtzeitig eintreffen, wird Tately diese Beteiligung für das Unternehmen treuhänderisch verwalten.

Wir freuen uns, die ursprüngliche Absicht des Abkommens mit Tately umzusetzen, zumal das Unternehmen nunmehr eine Arbeitsbeteiligung von 99,5 Prozent an Budong Budong PSC besitzt. Nun, da die Bohrungen beim aufwärtsgerichteten Bohrloch LG-1 begonnen haben und sich ihrem Ziel nähern und das Unternehmen 100 Prozent der bisherigen Kosten übernimmt, möchten wir sicherstellen, dass die Absicht des Abkommens vor dem Abschluss dieses Bohrlochs geklärt wird, um zu gewährleisten, dass alle zukünftigen Vorteile in unserem Interesse sind, sagte Richard Wadsworth, Chief Executive Officer und Director von Sonoro.

Über Sonoro Sonoro ist ein internationales Öl- und Gasressourcenexplorations- und -erschließungsunternehmen, dessen Hauptaugenmerk auf Südostasien sowie auf seinen Budong-Budong-Produktionsteilungsvertrag auf dem Festland von W.Sulawesi (Indonesien) gerichtet ist. Das Unternehmen hat Betriebe hinsichtlich eines Bewertungsbohrprogramms in der Konzession Budong Budong gestartet, um das Bohrloch LG-1 zu versetzen. Für weitere Informationen kontaktieren Sie bitte:

RICHARD WADSWORTH CEO und Director +1.403.262.3252 www.sonoroenergy.com

Zukunftsgerichtete Aussagen Bestimmte Informationen in dieser Pressemitteilung stellen zukunftsgerichtete Aussagen gemäß den geltenden Wertpapiergesetzen dar. Alle in dieser Pressemeldung enthaltenen Aussagen, die keine historischen Tatsachen darstellen, sind als zukunftsgerichtete Aussagen zu werten. Zukunftsgerichtete Aussagen werden häufig mit Begriffen wie können, sollten, prognostizieren, erwarten, sich bemühen und ähnlichen Ausdrücken beschrieben. Ohne Beschränkung des allgemeinen Charakters der vorhergehenden Erläuterungen enthält diese Pressemeldung insbesondere zukunftsgerichtete Informationen in Bezug auf die Sondierung neuer Projektchancen in der Region um Budong Budong.

Zukunftsgerichtete Aussagen sind notwendigerweise mit bekannten und unbekannten Risiken behaftet, zu denen unter anderem auch folgende Risiken zählen: Risiken in Verbindung mit der Exploration, Erschließung, Ausbeute, Produktion, dem Marketing und dem Transport von Öl und Gas; der Verlust von Märkten; Warenpreisschwankungen; Währungsschwankungen; ungenaue Reservenschätzungen; Umweltrisiken; der Wettbewerb mit anderen Produzenten; keine Verfügbarkeit von Bohrgeräten und anderen Dienstleistungen; Verzögerungen beim Erhalt der behördlichen Genehmigungen; Änderungen in der Gesetzgebung wie z.B. bei der Einkommenssteuer, bei den Umweltgesetzen und in regulatorischen Belangen; sowie die Verfügbarkeit von ausreichenden Kapitalmitteln aus internen und externen Quellen.

Die Leser werden darauf hingewiesen, dass die oben angeführten Faktoren keinen Anspruch auf Vollständigkeit erheben. Die Leser werden darauf hingewiesen, sich nicht vorbehaltslos auf zukunftsgerichtete Aussagen zu verlassen, da nicht gewährleistet werden kann, dass die Pläne, Absichten und Erwartungen, die diesen zugrunde liegen, auch realisiert werden können. Obwohl diese Informationen zum Zeitpunkt der Erstellung von der Geschäftsleitung als zutreffend erachtet wurden, können sie sich als unrichtig erweisen, und die tatsächlichen Ergebnisse können wesentlich von den erwarteten Ergebnissen abweichen. Diese Warnhinweise gelten ausdrücklich für die zukunftsgerichteten Aussagen in dieser Pressemitteilung.

Weitere Informationen zu diesen und anderen Faktoren, die den Betrieb oder die Finanzergebnisse von Sonoro beeinflussen könnten, sind in den Berichten enthalten, die Sonoro bei den kanadischen Wertpapieraufsichtsbehörden eingereicht hat, und die auf der SEDAR-Webseite (www.sedar.com) nachgelesen bzw. über Sonoro angefordert werden können. Die zukunftsgerichteten Aussagen in dieser Pressemeldung entsprechen dem Stand der Dinge zum Zeitpunkt, als diese Pressemitteilung erstellt wurde. Sonoro ist nicht verpflichtet, diese zukunftsgerichteten Aussagen öffentlich zu aktualisieren oder zu korrigieren, weder aufgrund neuer Informationen bzw. zukünftiger Ereignisse noch aus sonstigen Gründen, es sei denn, dies wird in den geltenden Wertpapiergesetzen ausdrücklich gefordert.

Die TSX Venture Exchange und deren Regulierungsorgane (in den Statuten der TSX Venture Exchange als Regulation Services Provider bezeichnet) übernehmen keinerlei Verantwortung für die Angemessenheit oder Genauigkeit dieser Meldung.

Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung: für den Inhalt, für die Richtigkeit, der Angemessenheit oder der Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedar.com , www.sec.gov , www.asx.com.au/ oder auf der Firmenwebsite!

Die englische Originalmeldung finden Sie unter folgendem Link: http://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=41263 Die übersetzte Meldung finden Sie unter folgendem Link: http://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=41263&tr=1

NEWSLETTER REGISTRIERUNG:

Aktuelle Pressemeldungen dieses Unternehmens direkt in Ihr Postfach: http://www.irw-press.com/alert_subscription.php?lang=de&isin=CA83569D5064

Mitteilung übermittelt durch IRW-Press.com. Für den Inhalt ist der Aussender verantwortlich.

Kostenloser Abdruck mit Quellenangabe erlaubt.