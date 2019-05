IRW-News: Solo Growth Corp.: YSS Corp. (vormals Solo Growth Corp.) informiert über aktuellen Stand der Baupläne für 2019, Umfirmierung in YSS Corp. und neue Unternehmenspräsentation

IRW-PRESS: Solo Growth Corp.



: YSS Corp. (vormals Solo Growth Corp.) informiert über aktuellen Stand der Baupläne für 2019, Umfirmierung in YSS Corp. und neue Unternehmenspräsentation

CALGARY, ALBERTA, 31. Mai 2019 - YSS Corp. (TSXV: SOLO) (WKN: A2PBMC) (vormals Solo Growth Corp.), ein auf Cannabis spezialisiertes Einzelhandelsunternehmen, das unter dem Namen YSSTM firmiert und die Vision hat, sich als Marktführer im Einzelhandel und vertrauenswürdiger Lieferant von Cannabis in Kanada zu positionieren, freut sich, die Aktionäre über mehrere wichtige Entwicklungen zu informieren. Dazu gehören die Ankündigung der Alberta Gaming and Cannabis Commission (die AGLC), dass die Aussetzung der Vergabe neuer Einzelhandelslizenzen aufgehoben wurde, die Namensänderung in YSS Corp. (oder das Unternehmen), die aktualisierten Ladenbaupläne für 2019 und die Genehmigung aller Beschlüsse auf der ordentlichen und außerordentlichen Hauptversammlung (die Versammlung), die am 29. Mai 2019 stattfand. Auf der Website des Unternehmens unter www.ysscorp.ca ist außerdem eine aktuelle Unternehmenspräsentation verfügbar.

AGLC nimmt Vergabe von Einzelhandelslizenzen wieder auf

Aufgrund des stetig zunehmenden Cannabisangebots gab die AGLC gestern bekannt, dass der Stopp bei der Vergabe neuer Einzelhandelslizenzen und der Annahme neuer Einzelhandelslizenzanträge aufgehoben wurde. Die AGLC plant zunächst, fünf Lizenzen pro Woche zu erteilen, um einen geordneten Prozess zu gewährleisten. Damit soll sichergestellt werden, dass die bestehenden und neuen Einzelhändler in Alberta in der Lage sind, fortlaufend ausreichende Bestände zu erhalten.

Portfolio in Alberta und aktueller Stand der Baupläne für 2019

YSS Corp. verfügt derzeit über ein lizenziertes Ladengeschäft in Red Deer, sechs Einzelhandelsstandorte, die die Inspektion durch die AGLC bestanden haben und auf die Erteilung einer Lizenz warten, sowie ein zusätzliches Ladengeschäft, das voraussichtlich im Juni fertiggestellt und für eine Inspektion durch die AGLC bereit sein wird.

Angesichts der Ankündigung der AGLC beschleunigt YSS Corp. seinen Investitionspläne und wird unverzüglich mit dem Bau von fünf weiteren Standorten in Calgary, Edmonton und Grand Prairie beginnen. Alle Standorte, die für dieses kurzfristige Investment ausgewählt wurden, entsprechen der Einzelhandelsstrategie von YSS Corp., seine Ressourcen auf Standorte zu konzentrieren, die eine langfristige Rentabilität gewährleisten.

Das Unternehmen verfügt über sechs weitere gesicherte Standorte mit Entwicklungsgenehmigungen und hat zahlreiche potenzielle Standorte im Auge, die bei zukünftigen Bauinvestitionen in der zweiten Jahreshälfte von 2019 und bis in das Jahr 2020 priorisiert werden. Das Unternehmen wird bei weiteren Entwicklungen über die Erteilung von Lizenzen und den Baufortschritt berichten.

Namensänderung

Die Aktionäre haben der Umfirmierung des Unternehmens in YSS Corp. (die Namensänderung) zugestimmt und ein Änderungszertifikat, die die Namensänderung erwirkt, wurde am 29. Mai 2019 eingereicht. Das Unternehmen geht davon aus, dass seine Stammaktien ab Anfang Juni - vorbehaltlich der Genehmigung durch die TSX Venture Exchange (die TSXV) - unter dem Namen YSS Corp. und dem Börsenkürzel YSS an der TSXV gehandelt werden. Die Namensänderung ist entscheidend für eine bessere Ausrichtung auf die Einzelhandelsmarke des Unternehmens, die sich zu YSSTM entwickelt hat.

Alle Beschlüsse von Aktionären genehmigt

Neben der Namensänderung genehmigten die Aktionäre auf der Versammlung auch einen Sonderbeschluss, der eine Zusammenlegung der ausgegebenen und im Umlauf befindlichen Stammaktien des Unternehmens im Verhältnis von bis zu sechs (6) zu eins (1) - oder einem anderen Verhältnis, dass das Board nach eigenem Ermessen für angemessen erachtet - vorsieht. Das Unternehmen wird Einzelheiten über den vom Board festgelegten Zeitpunkt einer solchen Aktienzusammenlegung bekannt geben.

Darüber hinaus wurde auf der Versammlung der Aktienoptionsplan des Unternehmens für das kommende Jahr, wie im Management Information Circular vom 2. Mai 2019 beschrieben, verabschiedet.

Aktualisierte Unternehmenspräsentation

Das Unternehmen freut sich ferner, mitzuteilen, dass es auf seiner neuen Website unter www.ysscorp.ca eine aktualisierte Unternehmenspräsentation veröffentlicht hat.

Weitere Informationen

Weitere Informationen zu YSS Corp. finden Sie auf der Webseite des Unternehmens unter www.sologrowth.ca sowie im Firmenprofil auf der SEDAR-Webseite unter www.sedar.com.

Über YSS Corp.

Das unter dem Namen YSSTM firmierende Unternehmen ist auf den Einzelhandel mit Cannabis spezialisiert und hat die Vision, sich als Marktführer im Einzelhandel und vertrauenswürdiger Lieferant von Cannabis in Kanada zu positionieren. Seit seiner Gründung im Juni 2018 hat sich das Unternehmen ein strategisches Portfolio von Standorten aufgebaut und verwaltet daneben aktiv seine finanziellen Verpflichtungen. YSS Corp. hat eine Lizenzvereinbarung für einen Geschäftsbetrieb in Red Deer (Alberta) abgeschlossen und an sechs weiteren Standorten in Alberta das erforderliche Prüfverfahren durch die AGLC (Alberta Gaming, Liquor and Cannabis Commission) absolviert. Die Errichtung eines weiteren Ladens in Edmonton, Alberta steht kurz vor dem Abschluss. Das Unternehmen verfügt über 11 weitere Pachten in Alberta, eine Pacht in Ontario sowie zahlreiche aussichtsreiche Standorte, die das Portfolio für ein zukünftiges organisches Wachstum positionieren. Das Führungsteam von YSS überzeugt die Kapitalmärkte mit seiner Fachkompetenz, seinem Finanzmanagement und seinem klaren Bekenntnis, durch die Nutzung hervorragender Geschäftschancen in dieser faszinierenden neuen Branche einen Mehrwert für die Aktionäre zu schaffen. Die Einzelhandelskompetenz von YSS basiert auf fünf wesentlichen Säulen: Kundenfreundlichkeit, Wertschöpfung, Selektion, Teamwork und - vor allem - Vertrauen.

Ansprechpartner für Anleger und Medien:

Theo Zunich

President, Chief Executive Officer

& Director

Tel: (403) 455-7656

Stephanie Bunch, CA

Vice President, Finance &

Chief Financial Officer

Tel: (403) 455-7656

YSS Corp.

Suite 1000, 350-7th Ave SW

Calgary, AB T2P 3N9

investor@ysscorp.ca

ODER

Cindy Gray

5 Quarters Investor Relations, Inc.

(403) 231-4372 bzw. info@5qir.com

Zukunftsgerichtete Aussagen und vorsorgliche Hinweise

Diese Pressemitteilung kann zukunftsgerichtete Aussagen enthalten, zu denen Meinungen, Annahmen, Schätzungen und die Bewertung des Unternehmens im Hinblick auf die zukünftige Planung und Betriebsführung zählen, insbesondere jedoch Aussagen zu folgenden Aspekten: zur Geschäftsstrategie des Unternehmens im Cannabis-Einzelhandel einschließlich des organischen Wachstums und der strategischen Maßnahmen; zu den Erwartungen im Hinblick auf die Genehmigung der Namensänderung durch die TSXV und deren Zeitpunkt; zur Fähigkeit, Cannabis-Geschäftslokale zu errichten, zu besitzen und zu betreiben; zum Erhalt der für eine Ladeneröffnung erforderlichen Genehmigungen und Lizenzen; zur Fähigkeit, die sich bietenden Geschäftschancen zu nutzen und in der Praxis umzusetzen; zur Erwartungen an Investitionen in Technologie und Mitarbeiterschulung; zur jährlichen Hauptversammlung der Aktionäre und zur Wertschöpfung für die Aktionäre. Die in diesem Dokument verwendeten Ausdrücke wie z.B. wird, erwartet, glaubt, schätzt, geht davon aus, beabsichtigt, möglicherweise, plant, sollte bzw. ähnliche Ausdrücke sollen Aussagen darstellen, die als zukunftsgerichtete Aussagen zu werten sind. Die zukunftsgerichteten Aussagen basieren auf den Erwartungen und Annahmen des Unternehmens. Zukunftsgerichtete Aussagen sind mit zahlreichen Risiken und Unsicherheiten behaftet, und obwohl das Unternehmen die Erwartungen, die in diesen zukunftsgerichteten Aussagen zum Ausdruck gebracht werden, für angemessen hält, kann nicht garantiert werden, dass sich diese Erwartungen auch als richtig erweisen. Eine beliebige Anzahl von wesentlichen Faktoren könnte dazu führen, dass sich die tatsächlichen Ergebnisse erheblich von den zukunftsgerichteten Aussagen unterscheiden. Zu diesen zählen unter anderem: dass die Genehmigungen von Behörden und Drittunternehmen - einschließlich Prüfberichte und Lizenzen der AGLC - nicht zeitgerecht bzw. nicht in der vorgesehenen Art und Weise bewilligt werden; dass die Unternehmensstrategien umgesetzt werden können; die Lage an den heimischen Kapitalmärkten; die Beschaffung von Finanzmitteln; Änderungen der allgemeinen Marktsituation; Rahmenbedingungen und Ereignisse in der Branche; die Größe des Marktes für Cannabis als Genussmittel; Änderungen bei den Kundengewohnheiten; die Versorgungssicherheit im Hinblick auf die von Lizenzherstellern gelieferten Cannabis-Einzelhandelsprodukte; Regierungsvorschriften, einschließlich zukünftige gesetzliche und regulatorische Entwicklungen in Zusammenhang mit Cannabis als Genussmittel; der Mitbewerb anderer Branchenteilnehmer; sowie weitere Faktoren, die von Zeit zu Zeit in den vom Unternehmen bei den Wertpapierbehörden eingereichten Berichten und Dokumenten detailliert beschrieben werden. Weitere Informationen zu den Risikofaktoren, die auf das Unternehmen zutreffen, sind dem Jahresbericht (endend am 31. Dezember 2018) des Unternehmens sowie den Erläuterungen und Analysen der Unternehmensführung (Management Discussion and Analysis/MD&A) zu entnehmen, welche im Firmenprofil auf www.sedar.com eingesehen werden können.

Sofern nicht in den geltenden Gesetzen vorgeschrieben, ist das Unternehmen nicht verpflichtet, zukunftsgerichtete Aussagen öffentlich zu aktualisieren oder anderweitig zu korrigieren.

Die TSX Venture Exchange und deren Regulierungsorgane (in den Statuten der TSX Venture Exchange als Regulation Services Provider bezeichnet) übernehmen keinerlei Verantwortung für die Angemessenheit oder Genauigkeit dieser Pressemeldung.

Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung für den Inhalt, die Richtigkeit, die Angemessenheit oder die Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedar.com, www.sec.gov, www.asx.com.au/ oder auf der Firmenwebsite!

Die englische Originalmeldung finden Sie unter folgendem Link:

https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=46936

Die übersetzte Meldung finden Sie unter folgendem Link:

https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=46936&tr=1

NEWSLETTER REGISTRIERUNG: </b></p>

Aktuelle Pressemeldungen dieses Unternehmens direkt in Ihr Postfach:

http://www.irw-press.com/alert_subscription.php?lang=de&isin=CA83427X1087

Mitteilung übermittelt durch IRW-Press.com. Für den Inhalt ist der Aussender verantwortlich.

Kostenloser Abdruck mit Quellenangabe erlaubt.