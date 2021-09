IRW-News: Solis Minerals Ltd.: Solis wird Testbohrungen auf Quelle der Kupfermineralisierung in Chiles Atacamawüste durchführen

IRW-PRESS: Solis Minerals Ltd.: Solis wird Testbohrungen auf Quelle der Kupfermineralisierung in Chiles Atacamawüste durchführen

16. September 2021 - Solis Minerals Ltd. (Solis oder das Unternehmen) (TSX-V: SLMN; OTC: WMRSF; Frankfurt: 08W) veröffentlicht Beschreibungen von fünf Hauptzielgebieten auf seinem Projekt Mostazal in Chiles Atacamawüste. Das Konzessionsgebiet liegt in der Verwerfung Domeyko, der Hauptstruktur einiger der weltweit größten und produktivsten Kupferminen einschließlich der Minen Chuquicamata und Escondida - und 40 Kilometer südlich von Codelcos Mine El Salvador.



Wie zuvor berichtet ist das Ziel des anstehenden Bohrprogramms, den Zufluss oder die Quelle der Kupfer-, Silber- und Goldmineralisierung zu lokalisieren, die an der Oberfläche eines zehn Quadratkilometer großen Gebiets gefunden wurde. Eine Erkundungslizenz deckt zurzeit das ganze Zielgebiet ab und das Unternehmen hat im Rahmen der für diese Saison geplanten Aktivitäten einen Antrag auf eine Bohrgenehmigung erstellt. Ein Bohrunternehmen wurde bereits dafür gewonnen und das Unternehmen ist dabei, sich weitere Feldteams zu sichern.

Fünf Zielgebiete: (siehe Abbildung 1 unten)

1. Hauptzielgebiet West - direkt westlich der Mantos, charakterisiert durch das Vorhandensein eines magnetischen Tiefs und eines Aufladbarkeitshochs.

2. Ziel Southwest - am südwestlichen Rand des Claimblocks mit übereinstimmender geochemikalischer und geophysikalischer magnetischer Aufladbarkeitsanomalie.

3. Ziel East - östlich der Mantosmineralisierung, wo Proben des Oberflächengesteins eine Molybdänanomalie zeigten, die mit einem magnetischen Hoch und einem Aufladbarkeitstief übereinstimmen.

4. Ziel Central - direkt unterhalb der Mantos, was durch hohe Chalkosinwerte (ein Mineral mit hohem Kupfergehalt) angezeigt wird und mit einem magnetischen Hoch zusammentrifft.

5. Ziel North - größtenteils durch regionale Strukturen (NS und OW verlaufende Strukturen) und das Vorhandensein massiver primärer Chalkosin- und hochgradiger Goldwerte (bis zu 13 g/t) und ein magnetisches Hoch definiert.

Die erste Phase der Bohrungen auf dem Hauptzielgebiet West, die aus Kernbohrungen von 2.500 Metern in vier Bohrlöchern besteht, wird das Zentrum der klassischen geophysikalischen Porphyranomalie mit hoher Aufladbarkeit und magnetischem Tief testen. Das Bohrziel ist eine nordsüdlich verlaufende Anomalie in einer Tiefe von rund 300 Metern, die ungefähr 300 Meter breit und 1,6 Kilometer lang ist.

Jason Cubitt, Solis President und CEO, sagte: Wir gehen davon aus, dass wir auf die Quelle der Kupfermineralisierung ab einer Tiefe von 300 Metern stoßen werden - 100 Meter tiefer als die vorherigen Bohrungen und direkt neben dem Gebiet, in dem kürzlich abgebaut wurde. Das werden die ersten Tests jemals eines Zufuhr-Ziels sein, bei dem wir davon ausgehen, dass es sich um ein sehr großes und intaktes Kupfer-Porphyr-System handelt.

Im Rahmen des Arbeitsprogramms dieser Saison wird das Unternehmen auch vorläufige Erkundungsarbeiten auf dem 26 Quadratkilometer großen Gebiet, für das ein Antrag gestellt wurde und das an die ursprüngliche Claimsgrenze von Mostazal grenzt (siehe Pressemitteilung vom 24. Juni 2021), durchführen.

Abbildung 1: Zielgebiete Mostazal

https://www.irw-press.at/prcom/images/messages/2021/61517/NRSLMNSEP16FINAL-DE_PRcom.001.png

Abbildung 2: Standorte der Ziele

https://www.irw-press.at/prcom/images/messages/2021/61517/NRSLMNSEP16FINAL-DE_PRcom.002.png

Derrick Strickland, P. Geo. (1000315), gilt als qualifizierte Person und hat den technischen Inhalt dieser Pressemitteilung überprüft und genehmigt. * Die qualifizierte Person konnte die Informationen auf den angrenzenden Konzessionsgebieten nicht überprüfen. Mineralisierung auf angrenzenden und/oder nahegelegenen und/oder geologisch ähnlichen Konzessionsgebieten ist nicht unbedingt ein Hinweis auf Mineralisierung auf dem Konzessionsgebiet des Unternehmens.

Über Solis Minerals

Solis Minerals ist ein Bergbauexplorationsunternehmen, das in erster Linie in Lateinamerika aktiv ist. Das Unternehmen hält sämtliche Anteile an einem Paket von sehr aussichtsreichen IOCG- und porphyrischen Kupferprojekten im Südwesten von Peru innerhalb des ertragreichen Kupfergürtels an der Küste des Landes, welcher nahezu die Hälfte der gesamten Kupferproduktion von Peru liefert. Das Unternehmen erwirbt außerdem eine 100%-Beteiligung am Kupferprojekt Mostazal in der Atacama-Wüste in Chile, einem der weltweit führenden Kupferproduktionsgebiete.

