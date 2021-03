IRW-News: Soldera Mining Corp.: Soldera Mining unterzeichnet Aktienkaufvereinbarung zur Übernahme von AmTek Inc.

IRW-PRESS: Soldera Mining Corp.: Soldera Mining unterzeichnet Aktienkaufvereinbarung zur Übernahme von AmTek Inc.





22. März 2021 - Vancouver, B.C. - Soldera Mining Corp. (CSE: SOLD) (OTC PINK: SLDMF) (Soldera oder das Unternehmen) freut sich, im Anschluss an seine Pressemitteilung vom 26. Februar 2021 (die Pressemitteilung vom 26. Februar) bekannt zu geben, dass das Unternehmen eine Aktienkaufvereinbarung mit den Aktionären von AmTek Inc. (AmTek) abgeschlossen hat, wonach das Unternehmen 100 % der ausgegebenen und ausstehenden Stammaktien von AmTek im Austausch gegen 12.000.000 Stammaktien des Unternehmens (die Gegenwertaktien) erwirbt (die Transaktion).

Die Gegenwertaktien unterliegen nach ihrer Emission den folgenden Wiederveräußerungsbeschränkungen: (i) 1/6 vier (4) Monate ab dem Abschluss; (ii) 1/6 acht (8) Monate ab dem Abschluss; (iii) 1/6 zwölf (12) Monate ab dem Abschluss; (iv) 1/6 sechzehn (16) Monate ab dem Abschluss; (v) 1/6 zwanzig (20) Monate ab dem Abschluss; und (vi) 1/6 vierundzwanzig (24) Monate ab dem Abschluss.

Der Abschluss der Transaktion ist an die üblichen Bedingungen gebunden, wie unter anderem die Genehmigung durch die Börsenaufsicht der Canadian Securities Exchange sowie die Bestellung von bestimmten Schlüsselarbeitskräften von AmTek durch Soldera.

AmTek ist Eigentümer der Lithium-Explorationskonzession Whabouchi South, die in der Region James Bay/Eeyou Istche in Quebec liegt, und arbeitet an der Entwicklung einer eigenen Technologie zur Herstellung von grünem Ammoniak, einer möglichen emissionsfreien Energiequelle.

Über das Unternehmen

Das Unternehmen ist ein Mineralexplorationsunternehmen, das auf den Erwerb, die Exploration und die Erschließung von Bergbaukonzessionen spezialisiert ist. Das Unternehmen hat seinen Firmensitz in Vancouver (British Columbia) und hält das Konzessionsgebiet Titan in der Region Klotz Lake in Nordwest-Ontario sowie das Konzessionsgebiet Tuscarora im Bergbaurevier Tuscarora im Elko County in Nevada in Option.

Anleger, die sich genauer informieren möchten, werden auf die unter www.sedar.com eingereichten Unterlagen zum Unternehmen verwiesen.

Zukunftsgerichtete Aussagen

Diese Pressemitteilung enthält bestimmte zukunftsgerichtete Aussagen im Sinne der geltenden Wertpapiergesetze. Alle Aussagen, die keine historischen Fakten darstellen, einschließlich, aber nicht beschränkt auf, Aussagen über zukünftige Schätzungen, Pläne, Programme, Prognosen, Projektionen, Ziele, Annahmen, Erwartungen oder Überzeugungen hinsichtlich zukünftiger Leistungen, einschließlich Aussagen über die Transaktion und die Erfüllung der aufschiebenden Bedingungen für den Abschluss der Transaktion, sind zukunftsgerichtete Aussagen. Diese zukunftsgerichteten Aussagen spiegeln die Erwartungen oder Überzeugungen des Managements des Unternehmens wider, die auf den ihm derzeit verfügbaren Informationen beruhen. Zukunftsgerichtete Aussagen unterliegen einer Reihe von Risiken und Ungewissheiten, einschließlich derer, die von Zeit zu Zeit in den von der Gesellschaft bei den Wertpapieraufsichtsbehörden eingereichten Unterlagen aufgeführt sind, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse erheblich von den in den zukunftsgerichteten Aussagen genannten abweichen. Diese Faktoren sollten sorgfältig bedacht werden, und die Leser werden darauf hingewiesen, sich nicht unangemessener Weise auf solche zukunftsgerichteten Aussagen zu verlassen. Die in dieser Pressemitteilung enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen und Informationen gelten zum Zeitpunkt der Veröffentlichung dieser Pressemitteilung, und das Unternehmen ist nicht verpflichtet, zukunftsgerichtete Aussagen oder Informationen öffentlich zu aktualisieren oder zu überarbeiten, sei es aufgrund neuer Informationen, zukünftiger Ereignisse oder aus anderen Gründen, es sei denn, dies wird von den geltenden Wertpapiergesetzen vorgeschrieben.

Die Canadian Securities Exchange (CSE) hat den Inhalt dieser Pressemitteilung weder geprüft noch genehmigt oder abgelehnt.

