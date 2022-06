IRW-News: Skeena Resources Ltd. : Skeena schließt Erwerb von QuestEx und gleichzeitigen Verkauf von Assets an Newmont ab

IRW-PRESS: Skeena Resources Ltd. : Skeena schließt Erwerb von QuestEx und gleichzeitigen Verkauf von Assets an Newmont ab

Vancouver, British Columbia (1. Juni 2022) Skeena Resources Limited (TSX: SKE, NYSE: SKE) (Skeena oder das Unternehmen - https://www.commodity-tv.com/ondemand/companies/profil/skeena-resources-ltd/) freut sich, bekannt zu geben, dass das Unternehmen den zuvor angekündigten Arrangement-Plan (der Arrangement-Plan) zum Erwerb aller ausgegebenen und ausstehenden Aktien von QuestEx Gold & Copper Ltd. (QuestEx) abgeschlossen hat. Nach dem Abschluss des Arrangement-Plans hat Skeena auch den zuvor angekündigten Verkauf bestimmter QuestEx-Liegenschaften (der Asset-Verkauf) an eine Tochtergesellschaft der Newmont Corporation (NYSE: NEM, TSX: NGT) (Newmont) abgeschlossen.

Walter Coles, CEO & Director von Skeena, kommentierte: Durch den Erwerb von QuestEx verfügt Skeena über eine der größten Landpositionen, die für den Bergbau im produktiven Golden Triangle (Goldenes Dreieck) gehalten werden. Wir erwarten, dass wir auf den Liegenschaften KSP und Kingpin, die in unmittelbarer Nähe zu unseren Projekten Eskay Creek und Snip liegen, Explorationssynergien erzielen können. Wir möchten uns bei den Teams von Newmont und QuestEx für die Zusammenarbeit bei diesen Transaktionen bedanken und wir möchten auch der Tahltan Nation für ihre anhaltende Unterstützung danken. Wir freuen uns darauf, diese spannenden neuen Konzessionsgebiete zu erkunden, während wir Eskay Creek weiter vorantreiben.

Gemäß den Bedingungen des Arrangement-Plans erhielten die Aktionäre von QuestEx 0,65 CAD in bar und 0,0367 einer Skeena-Stammaktie (Skeena-Aktie) für jede QuestEx-Stammaktie (QuestEx-Aktie). Insgesamt zahlte Skeena im Rahmen des Arrangement-Plans etwa 18,7 Millionen CADin bar und emittierte etwa 1,05 Millionen Skeena-Aktien an QuestEx-Aktionäre außer Newmont und Skeena. Die Barzahlung wurde vollständig durch die Bareinnahmen aus dem Verkauf der Assets an Newmont finanziert.

Gemäß den Bedingungen des Asset-Verkaufs erwarb Newmont 100 % von Skeenas Rechten, Titeln und Beteiligungen an den Liegenschaften Heart Peaks, Castle, Moat, Coyote und North ROK, die sich zuvor im Besitz von QuestEx befanden, im Austausch für ein Entgelt von etwa 26 Millionen CAD, einschließlich des Kaufs von Newmonts QuestEx-Aktien durch Skeena.

Berater und Rechtsbeistand

Agentis Capital Mining Partners fungierte als Finanzberater von Skeena sowohl im Hinblick auf den Arrangement-Plan als auch auf den Verkauf der Assets. Blake, Cassels & Graydon LLP fungierte als Rechtsberater von Skeena.

Über Skeena

Skeena Resources Limited ist ein kanadisches Bergbauexplorations- und Erschließungsunternehmen, das sich auf die Wiederbelebung der ehemals produzierenden Gold-Silber-Mine Eskay Creek im Tahltan-Territorium im Golden Triangle (Goldenes Dreieck) im Nordwesten von British Columbia (Kanada) konzentriert. Das Unternehmen veröffentlichte im Juli 2021 eine Vormachbarkeitsstudie für Eskay Creek, die einen durchschnittlichen Gehalt von 4,57 g/t AuÄq im Tagebau, einen NPV von 5 % nach Steuern von 1,4 Mrd. CAD, einen IRR von 56 % und eine Amortisationszeit von 1,4 Jahren bei 1.550 USD/Unze Au hervorhebt. Skeena bringt derzeit sowohl Infill- als auch Explorationsbohrungen nieder, um Eskay Creek im Jahr 2022 bis zur vollen Machbarkeitsstudie zu avancieren.

Im Namen des Board of Directors of Skeena Resources Limited,

Walter Coles

CEO & Director

Kontaktinformation

Investorenanfragen: info@skeenaresources.com

Telefon Büro: +1 604 684 8725

Unternehmens-Website: www.skeenaresources.com

In Europa:

Swiss Resource Capital AG

Jochen Staiger

info@resource-capital.ch

www.resource-capital.ch

Die wissenschaftlichen und technischen Informationen in dieser Pressemitteilung wurden von Paul Geddes, P.Geo., einer gemäß National Instrument 43-101 qualifizierten Person und Vice President, Exploration and Resource Development des Unternehmens, genehmigt.

Warnhinweis zu zukunftsgerichteten Aussagen

Bestimmte in diesem Dokument enthaltene Aussagen und Informationen können im Sinne der geltenden kanadischen und US-amerikanischen Wertpapiergesetze "zukunftsgerichtete Informationen" und "zukunftsgerichtete Aussagen" darstellen. Diese Aussagen und Informationen basieren auf Fakten, die dem Unternehmen derzeit zur Verfügung stehen, und es gibt keine Garantie dafür, dass die tatsächlichen Ergebnisse den Erwartungen der Geschäftsführung entsprechen werden. Zukunftsgerichtete Aussagen und Informationen können durch Begriffe wie "antizipiert", "glaubt", "zielt ab", "schätzt", "plant", "erwartet", "kann", "wird", "könnte" oder "würde" gekennzeichnet sein und umfassen in dieser Pressemitteilung unter anderem: Aussagen bezüglich der QuestEx-Transaktion und der Newmont-Transaktion, einschließlich des Abschlusses derselben und des Zeitplans und des Erhalts der Genehmigungen und der Erfüllung der Bedingungen dafür, sowie der Quelle der Rückerstattung des Baranteils der Arrangement Consideration; der erwarteten Synergien, die sich aus der QuestEx-Transaktion ergeben; und des Explorationspotenzials und der geologischen Merkmale der QuestEx-Liegenschaften, die von Skeena behalten werden. Die hierin enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen und Informationen beruhen auf bestimmten Faktoren und Annahmen, unter anderem in Bezug auf den Abschluss der QuestEx-Transaktion und der Newmont-Transaktion, einschließlich des Erhalts der Genehmigungen und der Erfüllung der Bedingungen dafür, dass der Kaufpreis gemäß der Newmont-Transaktion ausreichen wird, um Skeena den Baranteil der Arrangement Consideration zu erstatten, dass das Unternehmen die erwarteten Synergien aus der Übernahme von QuestEx erzielen wird, dass das Unternehmen in der Lage sein wird, das Explorationspotenzial der QuestEx-Liegenschaften, die es zu behalten beabsichtigt, zu realisieren, die Schätzung der Mineralressourcen und -reserven, die Realisierung der Ressourcen- und Reservenschätzungen, die Metallpreise, die Besteuerung, die Schätzung, der Zeitplan und der Umfang zukünftiger Explorations- und Erschließungsarbeiten, die Kapital- und Betriebskosten, der Erhalt der behördlichen Genehmigungen, Umweltrisiken, Rechtsstreitigkeiten und andere Angelegenheiten. Zukunftsgerichtete Aussagen unterliegen bekannten und unbekannten Risiken, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse erheblich von den Ergebnissen abweichen, die in den zukunftsgerichteten Aussagen enthalten sind, einschließlich der Tatsache, dass das Unternehmen die QuestEx-Transaktion oder die Newmont-Transaktion möglicherweise nicht zum erwarteten Zeitpunkt oder überhaupt nicht abschließen kann; dass der gemäß der Newmont-Transaktion zu zahlende Kaufpreis möglicherweise nicht ausreicht, um den Baranteil des Kaufpreises für das Arrangement zu finanzieren, und dass das Unternehmen möglicherweise gezwungen ist, Mittel aus dem eigenen Bestand zu verwenden, um den ausstehenden Barbedarf zu decken; dass das Unternehmen möglicherweise nicht in der Lage ist, die erwarteten Synergien, die sich aus dem Abschluss der QuestEx-Transaktion ergeben, oder das Explorationspotenzial der QuestEx-Liegenschaften, die es zu behalten beabsichtigt, zu realisieren, sowie die anderen Risiken und Ungewissheiten, die im jüngsten Jahresbericht des Unternehmens dargelegt sind, der auf dem SEDAR-Profil des Unternehmens unter www.sedar.com. Bitte beachten Sie, dass die für die Übernahme von QuestEx ausgegebenen Aktien zum Zeitpunkt des Abschlusses bewertet werden. Obwohl das Unternehmen seine Annahmen zum Zeitpunkt dieses Dokuments für angemessen hält, sind zukunftsgerichtete Aussagen und Informationen keine Garantie für zukünftige Leistungen und die Leser sollten solchen Aussagen keine übermäßige Bedeutung beimessen, da die tatsächlichen Ereignisse und Ergebnisse erheblich von den hier beschriebenen abweichen können. Das Unternehmen verpflichtet sich nicht, zukunftsgerichtete Aussagen oder Informationen zu aktualisieren, es sei denn, dies ist nach den geltenden Wertpapiergesetzen erforderlich.

Weder die TSX noch die Investment Industry Regulatory Organization of Canada übernehmen die Verantwortung für die Angemessenheit oder Richtigkeit dieser Mitteilung.

Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung für den Inhalt, die Richtigkeit, die Angemessenheit oder die Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedar.com, www.sec.gov, www.asx.com.au/ oder auf der Firmenwebsite!

