IRW-News: Siyata Mobile Inc. : Siyata Mobile meldet weiteren erstklassigen US-Anbieter für in Fahrzeuge integrierbares 4G/LTE-Gerät Uniden® UV350

: Siyata Mobile meldet weiteren erstklassigen US-Anbieter für in Fahrzeuge integrierbares 4G/LTE-Gerät Uniden® UV350

Optimierte Einführung durch Anbieter soll im 4. Quartal 2018 abgeschlossen werden

Montreal (Quebec), 16. Juli 2018. Siyata Mobile Inc. (TSX-V: SIM, OTCQX: SYATF) (Siyata oder das Unternehmen) freut sich bekannt zu geben, dass ein weiterer erstklassiger Mobilfunkbetreiber in den USA mit der Netzzertifizierung für das Uniden® UV350, das weltweit erste und einzige in Fahrzeuge integrierbare 4G/LTE-Mobilfunkgerät, begonnen hat.

Das Zulassungsverfahren wird zurzeit optimiert und soll im vierten Quartal 2018 abgeschlossen werden, zumal das Uniden® UV350 alle wichtigen behördlichen und branchenspezifischen Zulassungen erhalten hat, einschließlich der Android-Kompatibilitätstestreihe (Compatibility Test Suite, die CTS) der Federal Communications Commission und des PCS Type Certification Review Board (das PTCRB).

Marc Seelenfreund, President und CEO von Siyata, sagte: Wir freuen uns auf die Einführung des UV350 in den kommenden Monaten mit mehreren führenden Mobilfunkanbietern in Nordamerika. Als vorrangiges in Fahrzeuge integrierbares IdD-Mobilfunkgerät peilt der umfassende Vertrieb zwischen diesen Anbietern einen Markt an, der 30 Mal größer ist als unsere bestehenden Absatzwege, wodurch in absehbarer Zukunft das Potenzial für ein starkes Umsatzwachstum besteht. Nur sehr wenige Mobilfunkgeräte können unsere Zertifizierungs- und Zulassungsebenen erreichen und dies ist eine starke Plattform, um in Zukunft mit weiteren Betreibern zusammenzuarbeiten.

Das Uniden® UV350 ist ein komplettes, eigens konzipiertes, in Fahrzeuge integrierbares Internet-der-Dinge- (IdD)-Gerät zur Weiterentwicklung der veralteten Funksprechtechnologie zu einer smarteren, moderneren Lösung für die Kommunikation, die Navigation und die Schaffung einer Effizienz in Fahrzeugen, die es im Bereich kommerzieller Flotten und auf dem Fahrzeugmarkt noch nicht gegeben hat. Android-basierte Anwendungen und andere Funktionen, die für das Uniden® UV350 zum Download zur Verfügung stehen, tragen dazu bei, die Sicherheit des Fahrers/Arbeiters zu erhöhen und für eine Effizienz zu sorgen, die keine andere Einzweck-Hardware bietet, die den Innenbereich eines Fahrzeugs unübersichtlich macht und den Fahrer ablenken kann.

Da Mobilfunkbetreiber mit Funksprechgeräten im Allgemeinen keine Umsätze generieren, besteht ein starkes Bestreben, einen Marktanteil von Funknetzbetreibern zu erlangen, zumal alleine in den USA zurzeit geschätzte 12,6 Millionen Nutzfahrzeuge registriert sind. Hierfür können Mobilfunkbetreiber die Funksprechgeräte und andere Einzweck-Hardwaresysteme ihrer Kunden durch mobilfunkbasierte Lösungen ersetzen, die mit einer SIM-Karte mit ihrem Mobilfunknetz kompatibel sind.

Dieses Upgrade ermöglicht es Anbietern, den Durchschnittserlös pro Nutzer von bestehenden Firmenkonten zu steigern, weitere Softwaredienstleistungen zu verkaufen, Sprach-, Daten- sowie Softwarepakete anzubieten und ein sichereres Fahrerlebnis zu gewährleisten.

Das Uniden® UVE350 ermöglicht es dem Fahrer, seine Augen auf die Straße zu richten und seine Hände auf dem Lenkrad zu halten.

http://www.irw-press.at/prcom/images/messages/2018/44015/SIM-PR-July2018-Final-v2_de_PRCOM.001.png

Bildunterschrift: Das in Fahrzeuge integrierbare 4G/LTE-Gerät Uniden® UV350

Behördliche und branchenspezifische Zulassungen

Die unten angegebenen behördlichen und branchenspezifischen Zulassungen sind die höchsten globalen Zertifizierungen für Mobilfunkgeräte, die es dem Unternehmen ermöglichen werden, das UV350 auf mehreren Märkten zu vertreiben, sowohl über Mobilfunkanbieter als auch über andere Absatzwege, und als Plattform für seine Wachstumsstrategie in Nordamerika fungieren.

Die FCC-Zulassung gewährt dem Unternehmen eine Lizenz für den Vertrieb des UV350 in den USA. Damit die Zulassungen für das UV350 erteilt werden, reichte das Unternehmen die erforderliche Dokumentation ein, ließ das Gerät in einem unabhängigen Labor prüfen und kennzeichnete das Gerät physisch mit seiner einmaligen FCC-Kennung, um es bereit für den Vertrieb in den USA zu machen.

Die CTS ist eine Kompatibilitätsprüfung von Android, die Herstellern Instrumente bereitstellt, um sicherzustellen, dass Anwendungen auf einer Vielzahl an Geräten funktionieren. Die CTS läuft auf einem Desktop-Computer, wobei das UV350 geprüft wird, um sicherzustellen, dass die Softwarekompatibilität während des gesamten Entwicklungsprozesses konstant ist. Diese Testfälle umfassen eine Reihe von Geräteprüfungen, um die Funktionstüchtigkeit des UV350 nachzuahmen, um etwaige Kompatibilitätsprobleme zu beheben. Das Unternehmen freut sich über den Erhalt der CTS-Zertifizierung, wodurch sichergestellt ist, dass Android-Betriebssysteme auf dem UV350 beständig funktionieren.

Das PTCRB definiert die Prüfungsanforderungen, um die Konformität mit globalen Branchenstandards für Mobilfunkgeräte zu verifizieren. Das PTCRB ist eine bedeutsame Klassifizierung für Mobilfunkgeräte und die Zertifizierung stärkt das Vertrauen, dass das UV350 Daten in mobilen Netzen erfolgreich übertragen kann. Ohne die PTCRB-Zertifizierung laufen Hersteller Gefahr, dass ihre Geräte in drahtlosen Netzwerken gesperrt werden. Das technische Team von Siyata Mobile hat den PTCRB-Status mit seinen Modellen der vorangegangenen Generation (UCP100 und UCP200) erreicht und das Unternehmen freut sich, nun auch das UV350 zu dieser Liste hinzuzufügen.

Diese Zulassungen sind die höchsten globalen Zertifizierungen für Mobilfunkgeräte, die es dem Unternehmen ermöglichen werden, das UV350 auf mehreren Märkten zu vertreiben, sowohl über Mobilfunkanbieter als auch über andere Absatzwege, und als Plattform für seine Wachstumsstrategie in Nordamerika fungieren.

Das Unternehmen wird weiterhin mit dem erstklassigen US-Anbieter und dem erstklassigen kanadischen Anbieter (gemeldet im Juli bzw. August 2017) zusammenarbeiten und in den kommenden Wochen weitere Updates über die Fortschritte bereitstellen.

Über Siyata

Siyata Mobile Inc., ein Top-50-Unternehmen der TSX Venture Exchange, ist ein führender internationaler Entwickler und Anbieter von mobilen Kommunikationssystemen für Firmenkunden, der sich auf Fahrzeugvernetzungsprodukte für professionelle Fuhrparks unter dem Markennamen Uniden® Cellular spezialisiert hat. Seit Entwicklung des ersten 3G-fähigen Fahrzeugvernetzungsgeräts ist Siyata ein Branchenführer. Im Jahr 2017 wurde nun das weltweit erste integrierte 4G LTE-fähige Kommunikationsgerät für Fuhrparks auf den Markt gebracht. Durch die Zusammenführung von Sprach-, mobilen Push-to-talk-, Daten- und Fuhrparkmanagementlösungen in einem einzigen Gerät will sich das Unternehmen als DER Anbieter von Fahrzeugvernetzungslösungen für Nutzfahrzeuge und Fuhrparks auf der ganzen Welt etablieren.

Siyata bietet außerdem stoßfeste Handys für industrielle Nutzer und Signalbooster für private Haushalte, Gebäude und Fuhrparks mit schlechter Funkverbindung an. Zu Siyatas Kundenkreis zählen Mobilfunkbetreiber, Händler von Nutzfahrzeugtechnologien sowie Fuhrparks aller Größen in Kanada, den Vereinigten Staaten, Europa, Australien und im Mittleren Osten.

Erfahren Sie mehr unter www.siyatamobile.com und http://www.unidencellular.com/.

Für das Board of Directors von:

SIYATA MOBILE INC.

Marc Seelenfreund

CEO & Chairman

Investor Relations:

Arlen Hansen

Kin Communications

1-866-684-6730

SIM@kincommunications.com

Verkaufsabteilung:

Glenn Kennedy, VP Sales

Siyata Mobile Inc.

416-892-1823

glenn_kennedy@siyatamobile.com

Die TSX Venture Exchange und deren Regulierungsorgane (in den Statuten der TSX Venture Exchange als Regulation Services Provider bezeichnet) übernehmen keinerlei Verantwortung für die Angemessenheit oder Genauigkeit dieser Meldung.

Diese Pressemitteilung kann zukunftsgerichtete Aussagen enthalten, die Risiken und Ungewissheiten unterworfen sind. Sämtliche Aussagen, die keine historischen Tatsachen darstellen, sind als zukunftsgerichtete Aussagen zu betrachten. Obwohl das Unternehmen der Ansicht ist, dass die in solchen zukunftsgerichteten Aussagen zum Ausdruck gebrachten Erwartungen auf angemessenen Annahmen beruhen, sind die Aussagen nicht als Garantien zukünftiger Leistungen zu verstehen. Die eigentlichen Ergebnisse oder Entwicklungen könnten wesentlich von den in zukunftsgerichteten Aussagen zum Ausdruck gebrachten Erwartungen abweichen. Zu den Faktoren, die dazu führen könnten, dass sich die tatsächlichen Ergebnisse erheblich von jenen in den zukunftsgerichteten Aussagen unterscheiden, zählen unter anderem die Marktpreise, die dauerhafte Verfügbarkeit von Kapital und Finanzmittel sowie die allgemeine Wirtschafts-, Markt- oder Geschäftslage. Es gibt keine Gewissheit, dass sich solche Aussagen als richtig herausstellen werden. Den Lesern wird deshalb empfohlen, solche Ungewissheiten nur nach ihren eigenen Maßstäben zu bewerten. Wir sind nicht verpflichtet, zukunftsgerichtete Aussagen zu aktualisieren, außer dies ist in den geltenden Gesetzen vorgeschrieben.

Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung für den Inhalt, die Richtigkeit, die Angemessenheit oder die Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedar.com, www.sec.gov, www.asx.com.au/ oder auf der Firmenwebsite!

