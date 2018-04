IRW-News: Siyata Mobile Inc. : Siyata Mobile erhält Auftrag über $650.000 von First Responders

IRW-PRESS: Siyata Mobile Inc.



: Siyata Mobile erhält Auftrag über $650.000 von First Responders

Montreal, Québec - 23. April 2018 - Siyata Mobile Inc. (das Unternehmen oder Siyata) (TSX-V:SIM / OTCQX:SYATF) freut sich bekannt zu geben, dass das Unternehmen einen zusätzlichen Auftrag über einen First Responder-Vertrag von $650.000 für seine Push-to-Talk over Cellular (PoC) Geräte, Zubehör und Softwarelösungen erhalten hat. Dieser Auftrag kommt zu dem ursprünglichen Auftrag von 1,9 Millionen Dollar hinzu, der am 20. Dezember 2017 angekündigt wurde.

Marc Seelenfreund, CEO und Vorsitzender von Siyata Mobile, kommentierte: Unsere Push-to-Talk-Geräte erobern weiterhin Marktanteile und werden immer mehr zur ersten Wahl von Unternehmenskunden, die ihre veralteten Sprechfunksysteme mit den viel relevanteren Push-to-Talk Over-Cellular-Lösungen aufrüsten. PoC verwendet die normalen kommerziellen Mobilfunknetze, was eine landesweite Reichweite im Gegensatz zu LMR [Land Mobile Radio] ermöglicht, dessen Reichweite begrenzt ist. Diese erhöhte Mobilität und die Entwicklung von Geräten der nächsten Generation macht sie zur ersten Wahl für die Mitarbeiter von Unternehmen.

Nach Angaben des United States Department of Transportation gab es 2015 über 12 Millionen Flottenfahrzeuge in den Vereinigten Staaten. Siyata will der führende Anbieter von vernetzten Fahrzeug- und mobilen Hardwarelösungen werden, während diese kommerziellen Flotten ihre Kommunikationsplattformen aufrüsten, um mit der nächsten Generation von Netzwerken, PoC-Lösungen und anderen Softwareanwendungen kompatibel zu sein.

Das Unternehmen gibt außerdem bekannt, dass es seine Jahresabschlüsse 2017 am 30. April 2018 anstatt wie ursprünglich angekündigt am 26. April 2018 veröffentlichen wird. Das Unternehmen wird nun am Dienstag, dem 1. Mai, um 9:00 Uhr Eastern Time (6:00 Uhr PST) eine Telefonkonferenz, um die Jahresergebnisse zu diskutieren, und außerdem eine Q&A-Runde mit dem CEO und Vorsitzenden von Siyata Mobile, Marc Seelenfreund abhalten.

Details der Telefonkonferenz:

Datum: Dienstag, 1. Mai

Zeit: 9:00 Uhr ET

Durchwahl (Nordamerika): 1-877-291-4570

Durchwahl (International): 1-647-788-4919

Eine Aufzeichnung der Telefonkonferenz im MP3-Format können sie von Investor Relations (siehe unten) erhalten.

Über Siyata

Siyata Mobile Inc., ein Top-50-Unternehmen der TSX Venture Exchange, ist ein führender internationaler Entwickler und Anbieter von mobilen Kommunikationssystemen für Firmenkunden, der sich auf Fahrzeugvernetzungsprodukte für professionelle Fuhrparks unter dem Markennamen Uniden® Cellular spezialisiert hat. Seit Entwicklung des ersten 3G-fähigen Fahrzeugvernetzungsgeräts ist Siyata ein Branchenführer. Im Jahr 2017 wurde nun das weltweit erste integrierte 4G LTE-fähige Kommunikationsgerät für Fuhrparks auf den Markt gebracht. Durch die Zusammenführung von Sprach-, mobilen Push-to-talk-, Daten- und Fuhrparkmanagementlösungen in einem einzigen Gerät will sich das Unternehmen als DER Anbieter von Fahrzeugvernetzungslösungen für Nutzfahrzeuge und Fuhrparks auf der ganzen Welt etablieren.

Siyata bietet außerdem stoßfeste Handys für industrielle Nutzer und Signalbooster für private Haushalte, Gebäude und Fuhrparks mit schlechter Funkverbindung an. Zu Siyatas Kundenkreis zählen Mobilfunkbetreiber, Händler von Nutzfahrzeugtechnologien sowie Fuhrparks aller Größen in Kanada, den Vereinigten Staaten, Europa, Australien und im Mittleren Osten.

Erfahren Sie mehr unter www.siyatamobile.com und http://www.unidencellular.com/.

Für das Board of Directors von:

SIYATA MOBILE INC.

Marc Seelenfreund

CEO & Chairman

Investor Relations:

Arlen Hansen

Kin Communications

1-866-684-6730

SIM@kincommunications.com

Verkaufsabteilung:

Glenn Kennedy, VP Sales

Siyata Mobile Inc.

416-892-1823

glenn_kennedy@siyatamobile.com

Die TSX Venture Exchange und deren Regulierungsorgane (in den Statuten der TSX Venture Exchange als Regulation Services Provider bezeichnet) übernehmen keinerlei Verantwortung für die Angemessenheit oder Genauigkeit dieser Meldung.

