IRW-News: Sirona Biochem Corp.: Sirona Biochem startet erste klinische Tests mit dem Hautaufheller TFC-1067 in höheren Konzentrationen, um dessen Marktwert zu steigern

Vancouver, British Columbia - 30. Oktober 2019 - Sirona Biochem Corp. TSX-V: SBM) (FWB: ZSB) (US-OTC: SRBCF) (Sirona) freut sich bekannt zu geben, dass die bereits im Juni 2019 angekündigten Tests mit dem Hautaufheller TFC-1067 in höheren Konzentrationen nun in Form eines Epikutantests (Patch-Test) am Menschen fortgeführt werden. Im Anschluss daran folgt ein repetitiver Epikutantest (Human Repeat Insult Patch Test/HRIPT).

Das Forscherteam in Sironas Tochterunternehmen TFChem und der Cheftoxikologe von CEHTRA (www.cehtra.com) haben die jüngsten In-vitro-Tests zur Sicherheit geprüft und bestätigt, dass die bisherige Konzentration des Wirkstoffkomplexes in den weiteren Tests verdoppelt werden kann. Diese Konzentration wurde deshalb ausgewählt, weil wir eine größtmögliche Wirksamkeit erreichen und gleichzeitig das hervorragende Sicherheitsprofil von TFC-1067 beibehalten wollen.

Der Epikutantest am Menschen zur Testung von Hautirritationen wird unter ärztlicher Aufsicht in der Firma Cosmepar (www.cosmepar.fr/en/) in Frankreich durchgeführt. Zu Cosmepars speziellem Dienstleistungsangebot zählt auch die Evaluierung der Verträglichkeit von kosmetischen Produkten. Die Ergebnisse aus diesem Test werden voraussichtlich innerhalb der nächsten vier Wochen vorliegen.

Zusätzlich erfolgt ein repetitiver Epikutantest (Human Repeat Insult Patch Test/HRIPT), mit dem eine potentielle Irritation oder Sensibilisierung der Haut festgestellt werden soll. Der HRIPT-Test wird an einhundert von Dermscan ausgewählten Probanden durchgeführt (www.dermscan.com/en/). Die Ergebnisse dazu werden im Januar 2020 erwartet.

Die höhere Konzentration wird in Sironas neuartiger Rezeptur verwendet, die speziell entwickelt wurde, um die Wirksamkeit von TFC-1067 zu optimieren. Die Rezeptur bzw. Formulierung wurde vom Kosmetikexperten Gael Boutry, Mitarbeiter der Firma Global Beauty Consulting in Frankreich, entwickelt (www.globalbeautyconsulting.com/).

Wir sind von den Fortschritten im Hinblick auf eine zweite klinische Studie mit dem Hautaufheller TFC-1067 begeistert. Die In-vitro-Tests geben uns die Sicherheit, die Konzentration verdoppeln zu können. Aber auch diese Tests haben ihre Grenzen, und so haben wir beschlossen, derzeit nicht über eine Verdoppelung der Konzentration hinauszugehen. Die Sicherheit hat für uns Priorität und wir haben uns bei der Entwicklung von TFC-1067 daher für einen schrittweisen Ansatz entschieden. Mit der neuen Rezeptur erwarten wir uns auch deutliche Verbesserungen in Bezug auf die Wirksamkeit von TFC-1067, erläutert Dr. Howard Verrico, CEO von Sirona Biochem.

Eine umfassende klinische Studie zur Bewertung der Wirksamkeit wird voraussichtlich im 1. Quartal 2020 eingeleitet. Im Vorfeld dieser Studie werden wir über die aktuellen Entwicklungen berichten. Für sämtliche Testverfahren stehen ausreichende Barmittel zur Verfügung; bei den laufenden Gesprächen zu möglichen Partnerschaften sind somit keine Verzögerungen zu erwarten. Es konnte bereits nachgewiesen werden, dass TFC-1067 0,2 % dem Vergleichspräparat Hydrochinon 2 % in Bezug auf ein ebenmäßigeres Hautbild überlegen ist. Wir gehen davon aus, dass mit der Rezeptur in einer höheren Konzentration noch beeindruckendere Ergebnisse erzielt werden können. Der Wert dieses Nutzens für den Konsumenten und letztendlich auch für unsere Aktionäre kann nicht genug geschätzt werden und wird auch den Marktwert unseres Unternehmens steigern, fügt Dr. Verrico hinzu.

Über Sirona Biochem Corp.

Sirona Biochem ist ein Unternehmen, das sich mit kosmetischen Inhaltsstoffen und der Arzneimittelforschung beschäftigt und über eine eigene Technologieplattform verfügt. Sirona hat sich auf die Stabilisierung von Kohlehydratmolekülen zur Verbesserung von Wirksamkeit und Sicherheit spezialisiert. Neue Wirkstoffkomplexe werden patentiert, um das Umsatzpotenzial zu maximieren.

Sironas Wirkstoffverbindungen werden an führende Unternehmen in aller Welt in Lizenz vergeben. Diese verpflichten sich im Gegenzug zur Zahlung von Lizenzgebühren, Meilensteingebühren (die bei Erreichen von Vertragszielen fällig werden) und laufenden Umsatzbeteiligungsgebühren. Sironas Labor, TFChem, befindet sich in Frankreich und wurde dort bereits mehrfach mit wissenschaftlichen Preisen ausgezeichnet bzw. hat von der Europäischen Union und der französischen Regierung diverse Förderungen erhalten. Nähere Informationen erhalten Sie unter www.sironabiochem.com.

Sirona Biochem weist darauf hin, dass Aussagen in dieser Pressemitteilung, die keine Beschreibung historischer Tatsachen darstellen, zukunftsgerichtete Aussagen sein könnten. Bei zukunftsgerichteten Aussagen handelt es sind lediglich um Prognosen, die auf aktuellen Erwartungen basieren und sowohl bekannten als auch unbekannten Risiken und Unsicherheiten unterliegen. Sie sollten sich nicht vorbehaltslos auf diese zukunftsgerichteten Aussagen verlassen, da diese nur zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der relevanten Informationen gültig sind, sofern nicht explizit anders angegeben. Die tatsächlichen Ergebnisse, Leistungen oder Erfolge könnten sich bedingt durch die inhärenten Risiken und Unsicherheiten der Geschäftstätigkeit von Sirona Biochem erheblich von jenen unterscheiden, die in den zukunftsgerichteten Aussagen von Sirona Biochem explizit oder implizit zum Ausdruck gebracht wurden. Dazu zählen unter anderem Aussagen über: den Fortschritt und Zeitplan seiner klinischen Studien; Schwierigkeiten oder Verzögerungen bei der Entwicklung, der Erprobung, dem Erhalt der behördlichen Genehmigung, der Produktion oder der Vermarktung seiner Produkte; unerwartete Nebenwirkungen oder die unzureichende Wirksamkeit seiner Produkte, die zu einer Verzögerung oder Verhinderung der Produktentwicklung oder -vermarktung führen könnten; den Umfang und die Gültigkeit des Patentschutzes für seine Produkte; den Mitbewerb anderer Pharmazie- und Biotechnologieunternehmen; und die Fähigkeit, weitere Finanzmittel zur Unterstützung seiner Betriebstätigkeit aufzubringen. Sirona Biochem ist nicht verpflichtet, zukunftsgerichtete Informationen zu aktualisieren, es sei denn, dies ist gesetzlich vorgeschrieben.

Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung für den Inhalt, die Richtigkeit, die Angemessenheit oder die Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedar.com, www.sec.gov, www.asx.com.au/ oder auf der Firmenwebsite!

