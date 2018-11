IRW-News: Sirona Biochem Corp.: Sirona Biochem leitet klinische Studie zur Bewertung der Wirksamkeit von TFC-1067 ein

IRW-PRESS: Sirona Biochem Corp.



: Sirona Biochem leitet klinische Studie zur Bewertung der Wirksamkeit von TFC-1067 ein

Vancouver, British Columbia - 6. November 2018 - Sirona Biochem Corp. (TSX-V: SBM) (FWB: ZSB) (das Unternehmen) hat heute die erfolgreiche Einleitung der klinischen Studie zum Hautaufheller TFC-1067 unter der Leitung der führenden Dermatologin Dr. Zoe Draelos bekannt gegeben.

Im September hatte Sirona mitgeteilt, dass das Unternehmen auf die Endergebnisse der zweiten klinischen Studie zum Human Repeat Insult Patch Test (HRIPT) wartet. Dieser Test wurde an 110 Probanden durchgeführt und sollte die Sicherheit von TFC-1067 bewerten. Die Ergebnisse haben bestätigt, dass TFC-1067 keine Sensibilisierung der Haut hervorruft. Damit wurde die für die toxikologische Zulassung erforderliche Bestätigung erbracht.

Nach Abschluss der Vorstudien und der toxikologischen Zulassung hat das Unternehmen mit der Rekrutierung von Probanden für die klinische Studie begonnen. Alle Materialien, einschließlich der Cremerezeptur TFC-1067, wurden an das klinische Studienzentrum in North Carolina übergeben. Die abschließende Genehmigung des International Review Board steht derzeit noch aus.

Sobald alle Patienten in die Studie aufgenommen wurden, wird das zwölfwöchige Prüfverfahren zu TFC-1067 unter der Aufsicht von Dr. Draelos eingeleitet. Die Ärztin hat bereits zahlreiche Studien für viele führende Pharmaunternehmen auf der ganzen Welt durchgeführt. Das Unternehmen hofft, die Ergebnisse als endgültige Bestätigung der Sicherheit und Wirksamkeit von TFC-1067 als Hautaufheller für die Weiterführung und Intensivierung von Gesprächen mit Partnern in Nordamerika und Asien nutzen zu können.

Diese klinische Studie ist für Sirona Biochem und sein wissenschaftliches Team ein wichtiger Meilenstein, freut sich Dr. Howard Verrico. Mit dem noch in diesem Jahr geplanten Start der klinischen Studie zu Sironas Produkt TFC-039, einem SGLT-2-Inhibitor, die von unserer Partnerfirma Wanbang Biopharmaceuticals Co. Ltd. durchgeführt wird, werden wir gleichzeitig an den klinischen Studien für zwei Wirkstoffkomplexe arbeiten. Dieser Umstand untermauert die Effektivität der von Sirona entwickelten Plattformtechnologie in der Herstellung neuartiger Wirkstoffkomplexe für therapeutische und kosmetische Indikationen und bietet damit die ideale Grundlage für eine großflächige Vermarktung.

Über Dr. Zoe Draelos

Dr. Zoe Draelos ist eine im klinischen Bereich und in der Forschung tätige Dermatologin mit Wohnsitz in High Point (North Carolina). Dr. Draelos wird von einem Team aus hochkompetenten Wissenschaftlern unterstützt und leitet die Forschungsorganisation Dermatology Consulting Services (DCS), welche Pharma- und Kosmetikunternehmen mit Forschungs-, Beratungs- und Kommunikationsleistungen zur Seite steht. Das klinische Studienzentrum führt Bewertungen zu unterschiedlichen Haut-, Haar- und Nagelproblemen - unter anderem Akne, Schuppenflechte, Haarausfall und Alterungsprozesse - durch.

Dr. Draelos kann mehr als dreißig Jahre Erfahrung vorweisen und wurde im Laufe der Jahre immer wieder für ihre modernen Forschungsansätze geehrt. Unter anderem wurde sie von Health Beauty America und von der Society of Cosmetic Chemists mit dem Lifetime Achievement Award für ihr Lebenswerk ausgezeichnet. Als Vorreiterin auf dem Gebiet der kosmetischen Dermatologie arbeitet Dr. Draelos laufend mit führenden Kosmetik- und Pharmaunternehmen zusammen und forciert auch ihre eigene Forschung auf dem Gebiet der Dermatologie.

Dr. Draelos bekleidete früher die Rolle des Vice-President der American Academy of Dermatology und ist heute in beratender Funktion als Consulting Professor für Dermatologie an der Duke University tätig. Sie hat mehr als 300 Beiträge verfasst, 8 Bücher geschrieben und ihre Erfahrungen und Kenntnisse über verschiedenste Medien weitergegeben.

Über Sirona Biochem Corp.

Sirona Biochem ist ein Unternehmen, das sich mit kosmetischen Inhaltsstoffen und der Arzneimittelforschung beschäftigt und über eine eigene Technologieplattform verfügt. Sirona hat sich auf die Stabilisierung von Kohlehydratmolekülen zur Verbesserung von Wirksamkeit und Sicherheit spezialisiert. Neue Wirkstoffkomplexe werden patentiert, um das Umsatzpotenzial zu maximieren.

Sironas Wirkstoffverbindungen werden an führende Unternehmen in aller Welt in Lizenz vergeben. Diese verpflichten sich im Gegenzug zur Zahlung von Lizenzgebühren, Meilensteingebühren (die bei Erreichen von Vertragszielen fällig werden) und laufenden Umsatzbeteiligungsgebühren. Sironas Labor, TFChem, befindet sich in Frankreich und wurde dort bereits mehrfach mit wissenschaftlichen Preisen ausgezeichnet bzw. hat von der Europäischen Union und der französischen Regierung diverse Förderungen erhalten. Nähere Informationen erhalten Sie unter www.sironabiochem.com.

Die TSX Venture Exchange und deren Regulierungsorgane (in den Statuten der TSX Venture Exchange als Regulation Services Provider bezeichnet) übernehmen keinerlei Verantwortung für die Angemessenheit oder Genauigkeit dieser Meldung.

Sirona Biochem weist darauf hin, dass Aussagen in dieser Pressemitteilung, die keine Beschreibung historischer Tatsachen darstellen, zukunftsgerichtete Aussagen sein könnten. Bei zukunftsgerichteten Aussagen handelt es sind lediglich um Prognosen, die auf aktuellen Erwartungen basieren und sowohl bekannten als auch unbekannten Risiken und Unsicherheiten unterliegen. Sie sollten sich nicht vorbehaltslos auf diese zukunftsgerichteten Aussagen verlassen, da diese nur zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der relevanten Informationen gültig sind, sofern nicht explizit anders angegeben. Die tatsächlichen Ergebnisse, Leistungen oder Erfolge könnten sich bedingt durch die inhärenten Risiken und Unsicherheiten der Geschäftstätigkeit von Sirona Biochem erheblich von jenen unterscheiden, die in den zukunftsgerichteten Aussagen von Sirona Biochem explizit oder implizit zum Ausdruck gebracht wurden. Dazu zählen unter anderem Aussagen über: den Fortschritt und Zeitplan seiner klinischen Studien; Schwierigkeiten oder Verzögerungen bei der Entwicklung, der Erprobung, dem Erhalt der behördlichen Genehmigung, der Produktion oder der Vermarktung seiner Produkte; unerwartete Nebenwirkungen oder die unzureichende Wirksamkeit seiner Produkte, die zu einer Verzögerung oder Verhinderung der Produktentwicklung oder -vermarktung führen könnten; den Umfang und die Gültigkeit des Patentschutzes für seine Produkte; den Mitbewerb anderer Pharmazie- und Biotechnologieunternehmen; und die Fähigkeit, weitere Finanzmittel zur Unterstützung seiner Betriebstätigkeit aufzubringen. Sirona Biochem ist nicht verpflichtet, zukunftsgerichtete Informationen zu aktualisieren, es sei denn, dies ist gesetzlich vorgeschrieben.

Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung für den Inhalt, die Richtigkeit, die Angemessenheit oder die Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedar.com, www.sec.gov, www.asx.com.au/ oder auf der Firmenwebsite!

