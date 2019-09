IRW-News: Sire Bioscience Inc.: Sire Bioscience und Fusion Nutrition unterzeichnen Abkommen hinsichtlich Entwicklung von erstklassigem CBD-Sporternährungsprodukt zur Erweiterung von House Of Brands-Portfolio von Sire

IRW-PRESS: Sire Bioscience Inc.



: Sire Bioscience und Fusion Nutrition unterzeichnen Abkommen hinsichtlich Entwicklung von erstklassigem CBD-Sporternährungsprodukt zur Erweiterung von House Of Brands-Portfolio von Sire

Toronto (Ontario), 25. September 2019. Sire Bioscience Inc. (CSE: SIRE, FRA: BR1B, OTCX: BLLXF) (SIRE), ein Inhaber einer Hanflizenz von Health Canada mit dem Ziel, ein vertikal integrierter, führender Anbieter von Verbrauchsgütern auf dem CBD-Markt zu werden, freut sich bekannt zu geben, dass das Unternehmen mit Fusion Nutrition Inc. (FUSION), einem Hersteller von landesweit markengeschützten Nahrungsergänzungsmitteln, Gesprächen aufgenommen und eine unverbindliche Absichtserklärung vom 24. September 2019 für die Kommerzialisierung von und die Beratung hinsichtlich Cannabidiol (CBD) unterzeichnet hat.

Das seit 20 Jahren bestehende Nahrungsergänzungsmittel-Unternehmen mit Sitz in Kanada unterhält einen landesweiten Vertrieb und verfügt zurzeit über bis zu neun Marken, einschließlich PURPLE-K, den König des Kreatins. Fusion Nutrition verfügt über einige der am schnellsten wachsenden Nahrungsergänzungsmittel in Kanada und zahlreiche in ihren jeweiligen Kategorien führende Produkte, die in den fünf größten Sporternährungs-Einzelhandelsläden Kanadas verkauft werden. Um sein Sortiment zu erweitern, beschleunigt Fusion zurzeit auch die Veröffentlichung seines Proteinpulvers PROZILLA. Unter fusionmuscle.com erfahren Sie mehr über Fusion Nutrition.

Ryan Herniman, President von Fusion, sagte: Im Bereich der Sporternährung hat sich noch nie eine offensichtlichere Synergie ergeben. Angesichts unserer gemeinsamen Erfahrung in der Welt der Verbrauchsgüter werden wir nicht nur in der Lage sein, erstklassige Angebote zu entwickeln, sondern auch vielen Menschen zu helfen - und das motiviert uns enorm. Es ist eine aufregende neue Zeit im Bereich der Sporternährung und wir freuen uns, gemeinsam mit Sire an dieser Initiative zu arbeiten.

Der Markt für Sporternährung ist riesig und umfasst ein umfangreiches Sortiment an Kategorien, wie etwa Proteinpulver, Proteinriegel, verzweigtkettige Aminosäuren (BCAAs), Pre-Workout-Mischungen, Stickoxid-Booster und Kreatin-Nahrungsergänzungsmittel. Der Markt, der vor allem von der demografischen Entwicklung der Jahrtausendwende geprägt ist, weist keine Anzeichen einer Verlangsamung auf. Laut Allied Market Research soll der globale Sporternährungsmarkt bis 2021 einen Umsatz von 44 Milliarden Dollar verzeichnen.

Unterdessen weist die Brightfield Group, ein Analyst der Cannabisindustrie, darauf hin, dass der Hanf-CBD-Markt allein bis 2022 22 Milliarden Dollar erreichen könnte. Die Brightfield Group sagte auch, dass sich CBD-Studien als besonders wirksam bei der Behandlung von Schmerzen, Schlafstörungen, Spastik und Anfällen erwiesen haben und die Abhängigkeit von anderen Arzneimitteln wie Opioiden verringert haben.

Jeff Zanini, CEO von Sire, sagte: Die Vereinigung dieser beiden riesigen Industrien wird einen geschäftsbezogenen Boom auslösen. Sporternährung plus CBD ist eine Erfolgsformel. Diese steht für alles, worum es bei Sire geht - wie etwa den Vorteil eines Pionierunternehmens zu haben, um das Rennen um Verbrauchsgüter zu gewinnen, auf dem kürzesten Weg in Richtung Umsätze und Gewinne zu bleiben sowie das Bewusstsein der Menschheit und gleichzeitig den Aktionärswert nachhaltig zu steigern. Das ist ein echter Sieger und wir könnten nicht aufgeregter sein.

Die unverbindliche Absichtserklärung sieht die Schaffung und Lieferung von Marken- und Eigenmarken für das House of Brands-Portfolio von Sire an mit CBD angereicherten Verbrauchsgütern vor.

Die Bedingungen der Absichtserklärung beinhalten, sind jedoch nicht beschränkt auf:

- Wissenschaftliche Studie und Analyse der CBD/Sporternährungsindustrie, um erstklassige, zuverlässige Methoden zu gewährleisten

- Behördliche Analyse zur Sicherstellung der Konformität mit Regulierungsbehörden in Kanada, um die schnellste Markteinführungsstrategie zu unterstützen

- Exklusivität der Vereinbarung zwischen SIRE und FUSION

- Austausch von Marken, Lizenzen und geistigem Eigentum

Es gibt keine Garantie, dass die geplante Transaktion durchgeführt wird. Sire wird in Form von Pressemitteilungen und Updates weiterhin berichten, sobald neue Informationen vorliegen.

Über Sire Bioscience

Die Haupttätigkeit von Sire besteht in der Investition, der Produktion und dem Verkauf von Hanf für die CBD-Extraktion. Sire verfügt über eine hochmoderne Anlage in Leamington (Ontario), einem hervorragenden Standort für den Hanfanbau in Kanada, die sich zu 100 % in seinem Besitz befindet. Das Grundstück umfasst erstklassige Anbauflächen auf 50 Acres und eine 160.000 Quadratfuß große Anlage mit kombinierten Gewächshaus- und Indoor-Flächen. Unser Ziel ist es, uns mit unserem House of Brands-Angebot zu einem vertikal integrierten Life-Science-Unternehmen für Verbrauchsgüter zu entwickeln. Sire hat seinen Hauptsitz in Toronto (Ontario) und wird von einer Gruppe erfolgreicher Unternehmer unterstützt, die über umfassende Erfahrung in den Bereichen Fertigung, Logistik und erneuerbare Energien verfügen.

Nähere Informationen erhalten Sie über:

Sire Bioscience Inc.

Jeff Zanini

CEO

E: jeff@sirebioscience.com

T: 416-262-0871

Die Börsenaufsicht der CSE und ihr Informationsdienstleister (in den Statuten als Information Services Provider bezeichnet) haben diese Meldung nicht geprüft und übernehmen keine Verantwortung für deren Richtigkeit oder Angemessenheit.

Vorsorglicher Hinweis zu zukunftsgerichteten Informationen

Keine Wertpapierbörse oder Wertpapieraufsichtsbehörde hat die Inhalte dieser Meldung geprüft oder übernimmt die Verantwortung für die Angemessenheit oder Genauigkeit dieser Meldung. Einige der Aussagen in dieser Pressemeldung stellen zukunftsgerichtete Aussagen dar, wie Schätzungen und Aussagen, die die zukünftigen Pläne, Ziele und Vorgaben des Emittenten beschreiben, einschließlich Formulierungen, die besagen, dass der Emittent oder das Management erwartet, dass ein bestimmter Umstand oder ein bestimmtes Ergebnis eintritt. Da sich zukunftsgerichtete Aussagen auf zukünftige Ereignisse und Bedingungen beziehen, sind sie naturgemäß mit inhärenten Risiken und Unsicherheiten behaftet.

Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung für den Inhalt, die Richtigkeit, die Angemessenheit oder die Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedar.com, www.sec.gov, www.asx.com.au/ oder auf der Firmenwebsite!

