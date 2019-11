IRW-News: Sire Bioscience Inc.: Sire Bioscience ernennt neuen CEO zur Realisierung der Unternehmensvision im Jahr 2020 und darüber hinaus

IRW-PRESS: Sire Bioscience Inc.



: Sire Bioscience ernennt neuen CEO zur Realisierung der Unternehmensvision im Jahr 2020 und darüber hinaus

TORONTO, Ontario, 29. November 2019. Sire Bioscience Inc. (CSE:SIRE) (OTC:BLLXF) (FWB:BR1B) (Sire oder das Unternehmen) freut sich, bekannt zu geben, dass Brian Polla, Gründer sowie aktueller COO und Director des Unternehmens, mit sofortiger Wirkung zum neuen CEO des Unternehmens ernannt wurde.

Herr Polla ist ein erfolgreicher Unternehmer mit mehr als 20 Jahren Erfahrung in der Geschäftsführung und den Kapitalmärkten. Im Laufe der Jahre hat Herr Polla eine umfassende Expertise im Gesundheits- und Wellnessbereich aufgebaut. Als Gründungsmitglied von SIRE hat Herr Polla hinter den Kulissen unermüdlich daran gearbeitet, die Vision des Unternehmens mit Leben zu füllen. Mit seinem Wechsel in die Funktion des CEO wird er sich umgehend auf die Verbesserung des Unternehmenswerts konzentrieren.

Wir sind stets bemüht, unsere Bemühungen zur Förderung eines langfristigen und nachhaltigen Unternehmenswerts zu forcieren, meint Herr Polla. Dies geschieht unter anderem durch unsere House of Brands-Strategie, die maßgeschneiderte Produkte für ein einzigartiges Kundenerlebnis bietet. Wir werden zudem die umfassenden Erfahrungen unseres Teams im Konsumgüterbereich nutzen, um erfolgreiche Marken zu schaffen.

Jeff Zanini tritt als CEO und Director zurück, um den Führungswechsel zu ermöglichen. Herr Zanini bleibt SIRE als strategischer Berater erhalten. Das Board of Directors des Unternehmens dankt ihm aufrichtig für seine Beiträge und seine Führung und wünscht ihm alles Gute für seine zukünftigen Aufgaben.

Über Sire Bioscience

Die Haupttätigkeit von SIRE besteht in der Investition, der Produktion und dem Verkauf von Hanf. Die Mission des Unternehmens ist es, Menschen eine Möglichkeit zu bieten, eine Verbindung zu sich selbst, anderen und ihrer Umgebung aufzubauen.

SIRE hat seinen Hauptsitz in Toronto (Ontario) und wird von einer Gruppe erfolgreicher Unternehmer unterstützt, die über umfassende Erfahrung in den Bereichen Fertigung, Logistik und erneuerbare Energien verfügen. Das Unternehmen sicherte sich eine hochmoderne Agraranlage in Leamington (Ontario), einem hervorragenden Standort für den Hanfanbau in Kanada.

Die Börsenaufsicht der CSE und ihr Informationsdienstleister (in den Statuten als Information Services Provider bezeichnet) haben diese Meldung nicht geprüft und übernehmen keine Verantwortung für deren Richtigkeit oder Angemessenheit.

Vorsorglicher Hinweis zu zukunftsgerichteten Informationen

Keine Wertpapierbörse oder Wertpapieraufsichtsbehörde hat die Inhalte dieser Meldung geprüft oder übernimmt die Verantwortung für die Angemessenheit oder Genauigkeit dieser Meldung. Einige der Aussagen in dieser Pressemeldung stellen zukunftsgerichtete Aussagen dar, wie Schätzungen und Aussagen, die die zukünftigen Pläne, Ziele und Vorgaben des Emittenten beschreiben, einschließlich Formulierungen, die besagen, dass der Emittent oder das Management erwartet, dass ein bestimmter Umstand oder ein bestimmtes Ergebnis eintritt. Da sich zukunftsgerichtete Aussagen auf zukünftige Ereignisse und Bedingungen beziehen, sind sie naturgemäß mit inhärenten Risiken und Unsicherheiten behaftet.

Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung für den Inhalt, die Richtigkeit, die Angemessenheit oder die Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedar.com, www.sec.gov, www.asx.com.au/ oder auf der Firmenwebsite!

