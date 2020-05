IRW-News: Sire Bioscience Inc.: PURPLE-K wird als Kreatinprodukt des Jahres ausgezeichnet und Sire Bioscience Inc. positioniert sich für die Einführung der Richtlinien für Cannabis-Gesundheitsprodukte

IRW-PRESS: Sire Bioscience Inc.



: PURPLE-K wird als Kreatinprodukt des Jahres ausgezeichnet und Sire Bioscience Inc. positioniert sich für die Einführung der Richtlinien für Cannabis-Gesundheitsprodukte

TORONTO, Ontario, 11. Mai 2020. Sire Bioscience Inc. (CSE:SIRE) (OTC:BLLXF) (FWB:BR1B) (SIRE oder das Unternehmen), das noch immer von der jüngsten Übernahme von Fusion Nutrition Inc. begeistert ist, gibt bekannt, dass PURPLE-K von Popeyes Supplements Canada, der landesweit größten Einzelhandelskette für Sporternährung, mit dem Gold Award for Creatine of the Year (in etwa: Kreatinprodukt des Jahres) ausgezeichnet wurde. Diese renommierte Auszeichnung basiert auf Leistungen in den folgenden Bereichen:

1. Umsatz

2. Verbrauchernachfrage

3. Beliebtheit und Erfolg des Marketings auf verschiedenen Social-Media-Plattformen

4. Beiträge von Nutzern auf Instagram

https://www.irw-press.at/prcom/images/messages/2020/51807/Purple-K Creatine of the Year Award - FINAL_DE_PRCOM.001.jpeg

Die Auszeichnung bestätigt überdies, dass PURPLE-K, ein auf die Steigerung der Schnellkraft von Muskeln ausgerichtetes hochwertiges Kreatin-Nahrungsergänzungsmittel, immer mehr an Beliebtheit gewinnt. Obwohl das Produkt ursprünglich für ernsthafte Bodybuilder entwickelt wurde, findet es mittlerweile auch bei regulären Sportlern und Fitnessfans immer mehr Anklang. Die gesamte Fusion-Produktlinie verzeichnet ebenso ein stetiges Wachstum in mehreren Verbrauchersegmenten.

Ich verwende PURPLE-K selbst bei meinen Fitnessanstrengungen und es ist eine absolute Ehre, es zu unserem House of Brands-Portfolio zu zählen, meint Brian Polla, CEO von SIRE. Damit sind wir bestens für die Einführung der Vorschriften für Cannabis-Gesundheitsprodukte (CHP) aufgestellt. Können Sie sich einen Kreatin-Topseller wie PURPLE-K vorstellen, der mit CBD angereichert ist? Wir schon.

Vorbehaltlich der Erteilung der CHP-Kennzeichnung durch Health Canada wird sich SIRE bemühen, mit einer Linie an mit CBD angereicherten Sporternährungspräparaten auf die Lebensmittel-, Arzneimittel- und Massenmärkte vorzudringen. Nach Ansicht von SIRE können diese Produkte möglicherweise das Potenzial von CBD nutzen, um Bodybuilder, Sportler und Fitnessfans bei ihrer Leistungsfähigkeit, dem Schmerzmanagement und der Erholung nach dem Training zu unterstützen.

Diese Linie wird auch das House of Brands-Portfolio von SIRE stärken, das Menschen ein breites Spektrum an einzigartigen Produkten bietet, die stark auf ihre persönlichen Bedürfnisse abgestimmt werden können.

Über Fusion Nutrition Inc.

Website: fusionmuscle.com

Socials: @fusionmuscle

FUSION wurde 1998 gegründet und ist ein führendes Unternehmen für Nahrungsergänzungsmittel mit Sitz in Kanada, das einen landesweiten Vertrieb unterhält. Das Unternehmen verfügt derzeit über bis zu 12 Marken, einschließlich einige der am schnellsten wachsenden Nahrungsergänzungsmittel in Kanada sowie zahlreiche in ihren jeweiligen Kategorien führende Produkte, die in den Standorten der fünf größten Einzelhändler in Kanada verkauft werden. Die Produkte von FUSION werden nach neuesten Forschungserkenntnissen mit dem Ziel entwickelt, eine maximale Wirksamkeit zu erreichen, indem sie den menschlichen Körper bei seinen eigenen natürlichen Prozessen unterstützen.

Über Sire Bioscience Inc.

Die Haupttätigkeit von SIRE besteht in der Investition, der Produktion und der Entwicklung von Hanf- und CBD-haltigen bzw. nicht CBD-haltigen Produkten. SIRE verfügt über eine Anlage in Leamington (Ontario), die sich zu 100 % in seinem Besitz befindet. Das Grundstück umfasst erstklassige Anbauflächen auf 50 Acres und eine 160.000 Quadratfuß große Anlage mit kombinierten Gewächshaus- und Indoor-Flächen. Das Ziel von SIRE ist es, sich mit seinem House of Brands-Angebot zu einem vertikal integrierten Life-Science-Unternehmen für Verbrauchsgüter zu entwickeln.

SIRE hat seinen Hauptsitz in Mississauga (Ontario) und wird von einer Gruppe erfolgreicher Unternehmer geleitet, die über umfassende Erfahrung in den Bereichen Verbrauchsgüter, Fertigung, Logistik und Vertrieb verfügen.

Die Börsenaufsicht der CSE und ihr Informationsdienstleister (in den Statuten als Information Services Provider bezeichnet) haben diese Meldung nicht geprüft und übernehmen keine Verantwortung für deren Richtigkeit oder Angemessenheit.

Zukunftsgerichtete Informationen und Vorsorgliche Hinweise

Diese Pressemeldung enthält bestimmte zukunftsgerichtete Informationen im Sinne der geltenden kanadischen Wertpapiergesetze und kann ebenso Aussagen enthalten, die zukunftsgerichtete Aussagen im Sinne der Safe Harbor-Bestimmungen des U.S. Private Securities Litigation Reform Act von 1995 darstellen. Solche zukunftsgerichteten Informationen und zukunftsgerichteten Aussagen stellen keine historischen Fakten oder Informationen bzw. aktuelle Bedingungen dar, sondern beziehen sich ausschließlich auf die Überzeugungen des Unternehmens im Hinblick auf zukünftige Ereignisse, Pläne oder Ziele, von denen viele naturgemäß ungewiss sind und außerhalb des Einflussbereichs des Unternehmens liegen. Im Allgemeinen sind solche zukunftsgerichteten Informationen oder zukunftsgerichteten Aussagen anhand von zukunftsgerichteten Begriffen wie planen, erwarten, nicht erwarten, erwartungsgemäß, Budget, geplant, schätzen, prognostizieren, beabsichtigen, rechnen mit, nicht rechnen mit oder glauben bzw. Variationen solcher Wörter und Ausdrücke zu erkennen und können Aussagen beinhalten, wonach bestimmte Maßnahmen, Ereignisse oder Ergebnisse eintreffen oder erzielt werden können, könnten, würden oder dürften. Die hierin enthaltenen zukunftsgerichteten Informationen beinhalten, sind aber nicht beschränkt auf die Erteilung der CHP-Kennzeichnung durch Health Canada, Schätzungen zur Größe und dem Umfang des Marktes für Sporternährung und des CBD-Marktes, und die mögliche Wirksamkeit von CBD im Hinblick auf die sportliche Leistungsfähigkeit, das Schmerzmanagement und die Erholung nach dem Training.

Durch die Kenntlichmachung solcher Informationen und Aussagen auf diese Weise macht das Unternehmen die Leser darauf aufmerksam, dass diese Informationen und Aussagen bekannten und unbekannten Risiken, Unsicherheiten und anderen Faktoren unterworfen sind, die dazu führen könnten, dass die tatsächlichen Ergebnisse, Aktivitäten, Leistungen oder Erfolge des Unternehmens wesentlich von denjenigen abweichen, die in diesen Informationen und Aussagen explizit oder implizit zum Ausdruck gebracht werden.

Eine Investition in die Wertpapiere des Unternehmens ist ein spekulatives Unterfangen und mehreren Risiken unterworfen, einschließlich, aber nicht beschränkt auf die Risiken, die unter der Überschrift Risk Factors in der auf SEDAR eingereichten Notierungserklärung des Unternehmens vom 22. August 2019 beschrieben sind. Obwohl sich das Unternehmen bemüht hat, wichtige Faktoren zu identifizieren, die eine Abweichung der tatsächlichen Ergebnisse von denjenigen in den zukunftsgerichteten Informationen und zukunftsgerichteten Aussagen bewirken können, kann es andere Faktoren geben, die dazu führen können, dass die Ergebnisse nicht wie erwartet, geschätzt oder beabsichtigt ausfallen.

In Verbindung mit den zukunftsgerichteten Informationen und zukunftsgerichteten Aussagen in dieser Pressemeldung hat das Unternehmen bestimmte Annahmen getroffen. Obwohl das Unternehmen der Ansicht ist, dass die bei der Erstellung der zukunftsgerichteten Informationen und Aussagen verwendeten Annahmen und Faktoren sowie die darin enthaltenen Erwartungen angemessen sind, sollte kein übermäßiges Vertrauen in diese Informationen und Aussagen gesetzt werden. Es kann nicht gewährleistet oder garantiert werden, dass sich die zukunftsgerichteten Informationen und Aussagen als richtig erweisen, da die tatsächlichen Ergebnisse und zukünftigen Ereignisse wesentlich von den Erwartungen in solchen Informationen und Aussagen abweichen können. Alle anschließenden zukunftsgerichteten Informationen und Aussagen in schriftlicher und mündlicher Form, die dem Unternehmen oder in dessen Auftrag handelnden Personen zuzuschreiben sind, sind ausdrücklich zur Gänze mit diesem Vorbehalt versehen.

