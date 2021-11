IRW-News: Silver X Mining Corp: Silver X trifft während des laufenden Programms zur Ressourcenabgrenzung bei Entnahme von Schlitzproben in Tangana auf Gehalte von bis zu 3.814 g/t AgÄq über 0,4 Meter

IRW-PRESS: Silver X Mining Corp: Silver X trifft während des laufenden Programms zur Ressourcenabgrenzung bei Entnahme von Schlitzproben in Tangana auf Gehalte von bis zu 3.814 g/t AgÄq über 0,4 Meter

- Die Ergebnisse der Übertageschlitzproben aus der zutage tretenden Tangana-Struktur identifizieren 2 hochgradige mineralisierte Zonen.

- Die Analyseergebnisse umfassen 1.034 g/t AgÄq über 2 m und 3.814 g/t AgÄq über 0,4 m.

- Die Ergebnisse der Kernbohrungen sowie der Übertage- und Untertageschlitzproben weisen darauf hin, dass Tangana eine gut entwickelte und potenziell wirtschaftlich mineralisierte Struktur mit beträchtlichem Ressourcenpotenzial ist.

- Vorrangige Bohrziele zur Erweiterung der Ressourcen sollen mit Diamantbohrungen (10.000 Bohrmeter) ab Dezember 2021 bewertet werden.

Vancouver, British Columbia. 30. November 2021. SILVER X MINING CORP. (TSX-V: AGX) (OTC QB: WRPSF) (Silver X oder das Unternehmen) stellt ein Update zu den Studien zur Ressourcenabgrenzung bereit, die in der unternehmenseigenen Bergbaueinheit Tangana durchgeführt werden. Das umfassende Explorationsprogramm hat die Ausdehnung der polymetallischen Silber-(Gold)-Mineralisierung über und unter Tage um über 1,7 km in horizontaler Ausdehnung und 400 m in vertikaler Ausdehnung entlang der Tangana-Struktur erweitert. Das dreiteilige Programm, das Diamantbohrungen sowie Schlitzprobenahmen über und unter Tage umfasst, hat zwei potenziell hochgradige mineralisierte Zonen identifiziert, die im Fokus der unmittelbar nachfolgenden Arbeiten stehen werden. Die Ergebnisse der 475 Untertageschlitzproben, der 388 Übertageschlitzproben und der Diamantbohrungen mit einer Gesamtlänge von 2.853 Meter, die bis dato fertiggestellt wurden, werden zu einer aktualisierten Mineralressourcenschätzung und einer vorläufigen wirtschaftlichen Bewertung beitragen, die im zweiten Quartal 2022 abgeschlossen werden sollen.

Die Ergebnisse der Übertageschlitzproben entlang der aufgeschlossenen Teile der Erzgänge Tangana und Morlupo bestätigen das Vorhandensein einer hochgradigen Mineralisierung auf einer durchgängig mineralisierten Streichlänge von 1,7 km (siehe Tabelle 1). Diese Ergebnisse, zusammen mit jenen aus den Untertageschlitzproben in historischen Abbaubereichen (berichtet am 23. September 2021) und Bohrkernproben (berichtet am 23. August 2021), stützen die Interpretation des Unternehmens, dass Tangana eine potenziell wirtschaftlich mineralisierte polymetallische Silber-(Gold)-Struktur mit beträchtlichem Ressourcenpotenzial ist. Das Gangfeld Tangana verfügt derzeit über eine vermutete Ressource von 4.840.015 Tonnen mit einem Gehalt von 116,33 g/t Ag, 3,35 % Pb und 1,63 %Zn 1 Oro X Mining Corp., Amended & Restated NI 43-101 Technical Report for the Recuperada Project, Peru (Stichtag: 15. October 2020; Datum der Veröffentlichung: 25. März 2021)

. Abbildung 1 zeigt ausgewählte Ergebnisse der Probenahme, die Mineninfrastruktur und die vorrangigen Explorationsziele für die Ressourcenerweiterung. Die zentralen Ziele der Ressourcenerweiterung werden ab Dezember 2021 mit Diamantbohrungen (ca. 10.000 Bohrmeter) bewertet.

https://www.irw-press.at/prcom/images/messages/2021/62935/211129_AGX_NR_DEPRcom.001.png

Abbildung 1: Längsschnitt und Draufsicht des polymetallischen Silber-Erzgangprojekts Tangana 1, mit der aktuellen Untertageerschließung, dem Erweiterungspotenzial der polymetallischen Silber-(Gold)-Mineralisierung, den früher produzierenden leergeförderten Strossen, der Lage der kürzlich gemeldeten Bohrabschnitte und den Ergebnissen der Schlitzproben. Um die Abbildung in voller Größe zu sehen, klicken Sie hier: https://www.silverx-mining.com/211129agxtanisovalue

Laut Interpretation ist die Mineralisierung in der Tangana-Struktur entlang des lithologischen Kontakts zwischen angrenzenden Andesitkuppeln und magmatischen Brekzien entstanden. Die semiplanare Struktur wurde an der Oberfläche, wo sie über eine Streichlänge von 1,7 km zu Tage tritt, mittels Schlitzproben beprobt. Untertageschlitzproben wurden sowohl in neu entwickelten Abbaubereichen als auch in zugänglichen historischen Abbaubereichen entnommen.

https://www.irw-press.at/prcom/images/messages/2021/62935/211129_AGX_NR_DEPRcom.002.png

Abbildung 2: 3-dimensionale Ansicht der Bergbaueinheit Tangana, die die Lage der wichtigsten Strukturen und der umliegenden Infrastruktur zeigt.

In unmittelbarer Nähe der Struktur Tangana befinden sich weitere 5 potenziell wirtschaftlich mineralisierte polymetallische Silber-(Gold)-Strukturen (siehe Abbildung 2). In Richtung Norden besitzt die Gangstruktur Cauca laut Interpretation eine Streichlänge von 2,2 Kilometern und eine durchschnittliche Mächtigkeit von 1,8 Meter. Jüngste Ergebnisse der Übertageschlitzproben (siehe Tabelle 1) lassen darauf schließen, dass Cauca einen durchschnittlichen Gehalt von 264 g/t AgÄq (100 g/t Ag, 1,2 g/t Au, 1,6 % Pb und 0,5 % Zn) aufweist. Dieser subparallele Erzgang ist durch einen 450 m langen untertägigen Querstollen mit Tangana verbunden, was die weiteren Explorations- und Erschließungskosten in diesem System drastisch senken wird. Die vor Kurzem erworbene Konzession Tangana West (siehe Pressemitteilung vom 22. September 2021) liegt westlich und im Streichen von Tangana und könnte eine Erweiterung derselben unterlagernden Struktur sein. Die mineralisierte Struktur Tangana West erstreckt sich über eine Streichlänge von 1,3 Kilometern und wird basierend auf Feldbeobachtungen als vertikal durchgehend über 500 Meter interpretiert. Die Ergebnisse der Übertageschlitzproben zeigen Gehalte von bis zu 9.379 g/t Ag, 2,7 % Pb und 1 % Zn über 1,5 Meter.

Die anhaltend hochgradigen und durchweg mineralisierten Ergebnisse sind ein guter Hinweis auf das polymetallische Silber-(Gold)-Potenzial in der Bergbaueinheit Tangana, sagte José Garcia, Chief Executive Officer von Silver X. Das laufende Programm zur Ressourcenabgrenzung, das Diamantbohrungen, systematische Schlitzprobenahmen und strukturelle Kartierungen umfasst, ist auf mehrere höffige mineralisierte Zonen gestoßen, die die Grundlage für eine im zweiten Quartal 2022 geplante aktualisierte Ressourcenschätzung und eine vorläufige wirtschaftliche Bewertung bilden werden. Darüber hinaus werden diese gut definierten Mineralisierungszonen genutzt werden, um die Konzentratproduktion in der Aufbereitungsanlage Recuperada in naher Zukunft zu steigern, während wir gleichzeitig die Kapazität erweitern. Ein starkes Jahr 2021 hat Silver X für ein beeindruckendes neues Jahr gerüstet.

Probenahme, analytische Analyse, Qualitätssicherung und Qualitätskontrolle (QAQC)

Bohrkerne aus allen Untertagebohrungen werden in Längen von 1,52 Metern (5 Fuß) gezogen und vor Ort in geeigneten Kernkisten in einem sicheren Kernschuppen des Unternehmens gelagert. Bohrlochausrichtung, Bohrlochvermessungsdaten und Koordinaten der Bohransatzpunkte werden registriert. Nachdem der gewonnene Kern vermessen und markiert wurde, wird er geologisch und geotechnisch protokolliert. Die Probenahme aller im Bohrkern angetroffenen mineralisierten Strukturen erfolgt von Anfang bis Ende der mineralisierten Struktur. Die Mindestprobenlänge beträgt 30 Zentimeter. Keine Probe, die durch potenziell wirtschaftlich mineralisierte Abschnitte hindurch entnommen wurde, ist länger als 50 Zentimeter. Taubes Nebengestein, das die mineralisierte Struktur beherbergt, wird auf einer Mindestlänge von 1,0 m auf beiden Seiten der Struktur beprobt. Der zu beprobende Abschnitt wird mit einer Steinsäge geteilt. Proben haben eindeutige Nummernkennungen für die Verfolgung der Kontrollkette (Chain of Custody) der Proben und für die anschließende Aufnahme in die Datenbank, sobald die QAQC-Freigabe der Analyseergebnisse eingegangen ist. Je nach Durchmesser, Länge und Rohdichte der Kernprobe werden pro Meter Probenlänge etwa 4-8 kg Probenmaterial für die Analyse entnommen.

Gesteinssplitter aus allen ober- und untertägigen Schlitzproben werden senkrecht über die polymetallischen Silber-Gold-Strukturen entnommen und vor Ort in deutlich gekennzeichneten Plastikprobenbeuteln in einem sicheren Lagerraum neben dem Kernschuppen des Unternehmens gelagert. Die Länge der Schlitzproben und Start- und Endkoordinaten werden registriert. Die geologische Beschreibung der Probe wird aufgezeichnet. Wo mineralisierte Erzgänge und Strukturen vollständig freigelegt sind, werden die Proben von einer Seite der mineralisierten Struktur zur anderen entnommen. Die Mindestlänge der Proben beträgt 30 cm. Keine Probe, die aus möglicherweise wirtschaftlichen mineralisierten Abschnitten entnommen wurde, ist länger als 1 Meter. Für den Fall, dass beide Seiten der mineralisierten Struktur freigelegt sind, kann taubes Nebengestein, in das die mineralisierte Struktur eingebettet ist, auf bis zu 1,0 m auf jeder Seite der Struktur beprobt werden. Um eine Verunreinigung der Probe zu vermeiden, werden die untertägigen Schlitzproben mit Hammer und Meißel entnommen und sorgfältig in einem Plastikbeutel aufbewahrt. Proben haben eindeutige Nummernkennungen für die Verfolgung der Kontrollkette (Chain of Custody) der Proben und für die anschließende Aufnahme in die Datenbank, sobald die QAQC-Freigabe der Analyseergebnisse eingegangen ist. Je nach Breite, Länge und Rohdichte der Schlitzprobe werden pro Meter Probenlänge ca. 4-8 kg Probenmaterial für die Analyse entnommen.

Alle Proben werden mit einem 4x4-Fahrzeug des Unternehmens vom Feld zum zertifizierten und unabhängigen Analyselabor von Certimin in Lima transportiert. Certimin entspricht ISO 9001, OHSAS 18001 und ist eine vollständig anerkannte und zertifizierte Einrichtung. Nachdem die untertägigen Schlitzproben für die Analyse vorbereitet wurden (Code G0640), wird das pulverisierte Probenmaterial mit den entsprechenden Analysemethoden von Certimin auf Gold, Silber und mehrere weitere Elemente analysiert. Alle Proben werden unter Verwendung einer Brandprobe mit 30 g Nenngewicht mit anschließender ICP-Methode (Code G0108) und einer ICP-AES/ICP-MS-Methode nach Vier-Säuren-Aufschluss auf mehrere Elemente (Code G0176) analysiert. Wenn die G0108-Analyseergebnisse für Au mehr als10 g/t liefern, wird die Analyse an einer Probeneinwaage von 30 g Nenngewicht mittels Brandprobe und anschließendem Gravimetrieverfahren (Code G0014) wiederholt. Wenn die G0176-Multielement-Ergebnisse mehr als 100 ppm für Ag betragen, wird die Analyse mit der Vier-Säuren-Aufschlussmethode in Erzqualität (Code G0002) wiederholt. Wenn die G0176-Multielement-Ergebnisse mehr als 10.000 ppm für Cu, Pb oder Zn betragen, wird die Analyse mit der Vier-Säuren-Aufschlussmethode in Erzqualität (Codes G0039, G0077 und G0388) wiederholt. In regelmäßigen Abständen werden doppelte Gesteinspulverproben an unabhängige Schiedslabore zur Überprüfung und Beurteilung der von Certimin erhaltenen Ergebnisse geschickt.

Silver X Mining hat ein NI 43-101-konformes Qualitätssicherungs-/Qualitätskontrollprotokoll (QAQC) für alle seine fortgeschrittenen Projekte und Explorationsprojekte eingeführt. Unser geschultes QAQC-Personal fügt jeder Charge von Feldproben vor der Lieferung an das unabhängige zertifizierte Analyselabor sowohl fein- als auch grobkörnige Blindproben, Feldduplikate und Zwillingsproben hinzu. Diese QAQC-Proben, einschließlich des zufälligen Einfügens von zertifiziertem Referenzmaterial, sollen die Präzision, Genauigkeit und Kontaminationsmöglichkeit während der Probenvorbereitung und des Analyseverfahrens innerhalb des ausgewählten kommerziellen Labors erproben. Mit dem Ziel, die Einhaltung der Best Practices sicherzustellen, werden ressourcen- und explorationsbezogene Analyseergebnisse nicht gemeldet, bis die Ergebnisse der internen QAQC-Verfahren überprüft und genehmigt wurden.

Tabelle 1: Übersicht über die wichtigsten Silber-, Gold- und anderen Metallgehalte, die bei den Oberflächenschlitzprobenahmen durchteuft wurden.

SchlitzProbeKoordinatenHöhenWahre Gold - Silber - AgÄq

-Nr, -Nr, lage Mächtiandere (g/

(m) gkeit Metalle t)

(m)

RechtsHochwAu Au=Cu Pb Zn

wert ert g

(pp(pp(%)(%)(%)

m) m)

TN2-CN180421499609856104730 1 0,133,0,00,20,051

86 1 7 0 2 4

80422499609856104730 1 0,33130,00,70,3376

87 0 , 0 2 9

0

Gesamtlänge (m) 1,0

Gehalt des Schlitzes 213

TN2-CN280424499615856104726 0,7 0,131,0,00,40,576

81 0 4 0 3 2

80425499615856104726 0,7 0,46160,09,10,8979

81 7 , 0 1 9

0

Gesamtlänge (m) 1,4

Gehalt des Schlitzes 527

TN2-CN380428499631856104717 1 0,239,0,00,90,9133

77 7 2 0 5 7

80429499631856104717 1 0,12400,01,00,3298

77 3 , 0 7 1

0

Gesamtlänge (m) 2,0

Gehalt des Schlitzes 215

TN2-CN480432499649856104708 0,6 0,51190,00,30,0172

76 1 , 0 6 8

0

80433499649856104708 0,7 0,217,0,00,30,464

74 2 4 0 7 2

Gesamtlänge (m) 1,3

Gehalt des Schlitzes 114

TN2-CN580435499263856134971 0,8 0,212,0,00,50,467

05 4 6 0 3 4

Gesamtlänge (m) 0,8

Gehalt des Schlitzes 67

SchlitzProbKoordinatenHöhenWahre Gold - Silber - aAgÄq

-Nr, e-Nr lage Mächtindere (g/

, (m) gkeit Metalle t)

(m)

RechtsHochwAu Au=Cu Pb Zn

wert ert g

(pp(pp(%)(%)(%)

m) m)

TN2-CN68043499268856124954 1 0,220,0,00,10,047

8 98 5 7 0 9 4

8044499269856124954 1 0,51590,04,80,1359

0 99 4 , 0 7 2

0

Gesamtlänge (m) 2,0

Gehalt des Schlitzes 203

TN2-CN78044499276856124913 1 0,112,0,00,50,142

3 93 0 1 0 7 0

8044499277856124913 1 0,340,0,01,10,4123

4 94 3 5 0 6 6

8044499275856124913 1 0,640,0,01,20,3143

6 93 6 4 0 2 3

Gesamtlänge (m) 3,0

Gehalt des Schlitzes 102

TN2-CN88044499290856124907 1 10,2600,011,2,31.48

7 82 42 , 0 01 1 3

0

8044499290856124907 1 1,01950,07,41,7586

8 83 5 , 0 5 4

0

Gesamtlänge (m) 2,0

Gehalt des Schlitzes 1.03

4

TN2-CN98051499588856104753 0,9 0,57802,82,20,21,27

0 92 0 , 9 8 5 0

0

8051499588856104753 0,9 0,52271,52,20,4553

1 92 4 , 0 8 8

0

8051499589856104753 0,9 0,15040,24,61,9786

2 93 8 , 9 4 0

0

8051499588856104753 1 0,12140,31,90,2343

4 91 4 , 7 4 2

0

Gesamtlänge (m) 3,7

Gehalt des Schlitzes 727

TN2-CN18051499593856104740 1 0,11310,50,30,0228

0 6 91 6 , 6 6 5

0

8051499594856104740 1 1,21160,30,70,1285

7 91 8 , 3 8 7

0

8051499594856104740 1 2,34170,34,40,2789

8 92 8 , 4 4 6

0

8051499595856104740 1 0,46861,72,20,81,04

9 93 0 , 1 2 5 3

0

8052499593856104740 1 0,055,0,00,50,085

1 90 8 7 5 1 5

Gesamtlänge (m) 5,0

Gehalt des Schlitzes 486

TN2-CN18052499592856104740 0,6 0,117,0,00,90,275

1 3 84 4 2 3 5 9

Gesamtlänge (m) 0,6

Gehalt des Schlitzes 75

TN2-CN18052499582856104748 0,8 0,239,0,20,50,0111

2 6 96 1 5 6 9 8

Gesamtlänge (m) 0,8

Gehalt des Schlitzes 111

TN2-CN18053499576856114753 0,7 0,111,0,00,50,151

3 0 01 0 4 7 6 3

8053499576856114753 0,7 0,010,0,00,70,874

1 01 2 5 1 9 1

Gesamtlänge (m) 1,4

Gehalt des Schlitzes 62

SchlitzProbKoordinatenHöhenWahre Gold - Silber - aAgÄq

-Nr, e-Nr lage Mächtindere (g/

, (m) gkeit Metalle t)

(m)

RechtHochwAu Au=Cu Pb Zn

swertert g

(pp(pp(%)(%)(%)

m) m)

TN2-CN1805349956856114760 0,6 0,91200,012,8,3965

4 4 5 03 8 , 8 34 3

0

Gesamtlänge (m) 0,6

Gehalt des Schlitzes 965

TN2-CN1805349932856124897 0,35 0,326,0,01,70,4133

5 8 5 68 6 9 4 1 4

805349932856124897 1 0,04,00,00,20,542

9 6 69 9 0 0 5

Gesamtlänge (m) 1,4

Gehalt des Schlitzes 66

TN2-CN1805449934856124890 0,15 0,32462,31,23,0737

7 3 1 53 0 , 0 4 3

0

Gesamtlänge (m) 0,2

Gehalt des Schlitzes 737

TN2-CN1805449935856124886 0,3 0,03,00,00,20,435

8 6 1 47 2 1 6 7

Gesamtlänge (m) 0,3

Gehalt des Schlitzes 35

TN2-CN1805549929856124905 1 0,136,0,01,92,4224

9 1 8 86 7 9 2 3 8

805549929856124905 1 0,210,0,00,20,454

2 8 87 0 4 1 8 2

805549929856124905 1 0,17,10,00,30,241

3 7 85 6 0 6 4

Gesamtlänge (m) 3,0

Gehalt des Schlitzes 107

TN2-CN2805549930856124939 0,6 0,379,0,40,80,6213

0 4 8 78 4 7 2 3 2

805549930856124939 1 0,04,80,00,01,063

5 8 78 5 5 5 6

Gesamtlänge (m) 1,6

Gehalt des Schlitzes 119

TN2-CN2805549931856124913 0,5 1,31850,73,010,944

1 7 7 71 1 , 1 0 65

0

Gesamtlänge (m) 0,5

Gehalt des Schlitzes 944

TN2-CN2805449936856124879 0,3 0,02090,09,70,1538

2 9 9 42 5 , 6 7 6

0

808549936856124879 1 0,05,00,00,10,537

1 9 41 1 1 4 7

Gesamtlänge (m) 1,3

Gehalt des Schlitzes 153

TN2-CN2808549938856124872 0,8 0,52170,112,9,71.11

4 3 6 32 5 , 8 45 5 1

0

Gesamtlänge (m) 0,8

Gehalt des Schlitzes 1.11

1

SchlitzProbKoordinatenHöhenWahre Gold - Silber - anAgÄq

-Nr, e-Nr lage Mächtidere (g/

, (m) gkeit Metalle t)

(m)

RechtHochwAu Au=gCu Pb Zn

swertert

(pp(ppm(%)(%)(%)

m) )

TN2-CN2808549939856124868 0,4 4,820280,621,14,3.81

5 6 2 24 8 , 2 95 54 4

0

Gesamtlänge (m) 0,4

Gehalt des Schlitzes 3.81

4

TN2-CN2805849940856124889 0,8 3,9254,0,310,5,81.16

6 8 0 18 4 0 9 61 1 4

Gesamtlänge (m) 0,8

Gehalt des Schlitzes 1.16

4

TN2-CN2805949940856124882 0,7 1,4152,0,43,71,2477

7 0 6 12 4 0 0 8 5

805949940856124882 0,6 0,8196,0,57,612,1.07

1 7 13 0 0 1 7 50 9

Gesamtlänge (m) 1,3

Gehalt des Schlitzes 755

TN2-CN2805949941856124876 0,7 0,03,3 0,00,10,120

8 4 2 07 5 1 5 8

805949941856124876 0,6 0,19,2 0,00,70,046

5 3 07 1 1 9 9

805949941856124876 1 0,51,8 0,00,00,046

6 3 07 3 2 1 3

Gesamtlänge (m) 2,3

Gehalt des Schlitzes 38

TN2-CN2805949941856124834 0,7 0,3356,1,118,2,11.18

9 8 9 00 5 0 2 96 3 3

805949941856124834 0,7 0,3460,0,434,4,11.75

9 9 00 2 0 8 39 7 6

Gesamtlänge (m) 1,4

Gehalt des Schlitzes 1.46

9

TN2-CN3809649942856114881 0,9 0,115950,01,54,21.83

0 0 8 89 1 , 0 4 9 1

0

809649942856114881 0,9 0,1270,0,00,40,4309

1 9 90 0 0 0 1 5

Gesamtlänge (m) 1,8

Gehalt des Schlitzes 1.07

0

TN2-CN3809649943856114839 0,75 0,0418,0,01,50,9509

1 4 5 86 5 0 0 4 8

809649943856114839 0,75 0,131,00,00,00,043

5 6 87 1 0 3 6

809649943856114839 0,75 1,1262,0,00,70,3385

6 7 88 6 0 0 4 0

Gesamtlänge (m) 2,3

Gehalt des Schlitzes 312

TN2-CN3809749944856114885 0,6 0,4254,0,00,30,4321

2 0 8 81 8 0 0 2 9

809749944856114885 0,55 0,414770,02,82,81.71

1 8 81 7 , 0 8 2 8

0

Gesamtlänge (m) 1,2

Gehalt des Schlitzes 989

TN2-CN3809749947856114811 1 0,077,00,00,00,186

4 3 9 59 0 1 6 6

Gesamtlänge (m) 1,0

Gehalt des Schlitzes 86

SchlitzProbKoordinatenHöhenWahre Gold - Silber - aAgÄq

-Nr, e-Nr lage Mächtindere (g/

, (m) gkeit Metalle t)

(m)

RechtHochwAu Au=Cu Pb Zn

swertert g

(pp(pp(%)(%)(%)

m) m)

TN2-CN3809749949856114803 1 0,02420,00,00,2256

6 5 4 46 0 , 0 7 6

0

Gesamtlänge (m) 1,0

Gehalt des Schlitzes 256

TN2-CN4809849954856114774 0,9 0,070,0,00,00,182

2 2 4 18 3 0 1 2 9

809849954856114774 0,9 0,141,0,00,50,069

4 4 18 2 0 0 9 2

Gesamtlänge (m) 1,8

Gehalt des Schlitzes 75

TN2-CN4809849956856114770 0,6 0,043,0,00,30,265

3 7 1 08 5 0 0 2 0

809849956856114770 0,6 0,11590,00,50,8226

8 1 07 8 , 0 7 3

0

809849956856114771 1 0,049,0,00,20,267

9 0 06 4 0 0 2 0

Gesamtlänge (m) 2,2

Gehalt des Schlitzes 110

MOR-CN1805549906856144981 0,9 15,2190,315,15,2.58

9 4 55 81 , 4 64 75 6

0

Gesamtlänge (m) 0,9

Gehalt des Schlitzes 2.58

6

MOR-CN2805649897856145053 1 0,518,0,00,21,0118

1 5 92 9 0 2 4 8

Gesamtlänge (m) 1,0

Gehalt des Schlitzes 118

MOR-CN3805649894856155061 0,5 1,71070,12,115,970

3 7 14 6 , 4 6 32

0

805649894856155061 1 0,313,0,00,30,156

4 7 14 6 4 2 0 0

Gesamtlänge (m) 1,5

Gehalt des Schlitzes 360

MOR-CN4805649894856155063 0,4 0,115,0,11,01,6140

6 3 19 1 6 1 5 6

805649894856155063 1 1,353,0,00,90,3196

7 3 19 1 5 3 1 0

Gesamtlänge (m) 1,4

Gehalt des Schlitzes 180

MOR-CN5805749893856155043 0,4 0,43430,15,88,1906

0 7 28 0 , 0 8 2

0

Gesamtlänge (m) 0,4

Gehalt des Schlitzes 906

MOR-CN6805749893856155040 0,3 0,91210,25,916,1,10

3 3 35 8 , 6 0 56 4

0

805749893856155040 1 0,01,00,00,01,361

4 3 35 2 0 1 7

805749893856155040 1 0,25,90,00,10,555

5 2 34 1 3 6 9

Gesamtlänge (m) 2,3

Gehalt des Schlitzes 195

SchlitzProbKoordinatenHöhenWahre Gold - Silber - aAgÄq

-Nr, e-Nr lage Mächtindere (g/

, (m) gkeit Metalle t)

(m)

RechtsHochwAu Au=Cu Pb Zn

wert ert g

(pp(pp(%)(%)(%)

m) m)

MOR-CN78057498929856155036 0,6 0,630,0,00,93,4255

7 44 1 5 5 2 3

Gesamtlänge (m) 0,6

Gehalt des Schlitzes 255

MOR-CN88058498916856155024 0,6 0,53880,311,2,7930

0 58 4 , 1 55 3

0

Gesamtlänge (m) 0,6

Gehalt des Schlitzes 930

MOR-CN98087498937856154970 1 1,11560,01,90,4323

2 28 9 , 2 3 0

0

8087498933856154970 1 2,12020,07,69,91.02

3 35 8 , 9 5 6 8

0

Gesamtlänge (m) 2,0

Gehalt des Schlitzes 676

MOR-CN18087498878856154985 1 0,72750,013,0,3763

0 7 96 9 , 4 59 5

0

8087498879856154985 1 0,135,0,01,00,084

8 97 9 0 1 5 4

8087498880856154985 1 0,210,0,00,30,040

9 98 2 1 1 9 3

8088498880856154985 1 1,22750,07,20,0594

0 99 9 , 1 3 7

0

8088498881856154985 1 2,02750,04,00,4578

2 99 6 , 7 4 1

0

Gesamtlänge (m) 5,0

Gehalt des Schlitzes 412

8088498869856164960 1 0,376,0,02,50,1187

5 10 2 6 2 7 4

MOR-CN18088498870856164960 1 0,859,0,02,00,5213

1 6 11 6 3 4 2 5

8088498869856164960 1 2,81440,01,80,1422

7 09 9 , 1 1 1

0

8088498868856164960 1 0,24,80,00,10,029

8 08 4 1 4 3

8088498867856164960 1 0,42370,03,20,1379

9 06 5 , 4 2 3

0

8089498868856164960 1 0,51120,02,30,2235

1 07 5 , 3 1 1

0

8089498867856164960 1 0,61290,05,30,1350

2 05 7 , 3 7 4

0

8089498866856164960 1 0,27,60,00,50,044

3 04 4 0 7 2

8089498866856164960 1 0,417,0,00,40,067

4 04 8 3 1 0 2

8089498865856164960 1 3,64540,23,13,61.00

5 03 4 , 8 1 1 9

0

8089498865856164960 1 1,02100,010,5,0839

7 02 7 , 7 91 0

0

8089498864856164960 1 0,736,0,00,40,1116

8 01 9 6 2 1 4

Gesamtlänge (m) 12,0

Gehalt des Schlitzes 324

SchlitzProbeKoordinatenHöhenWahre Gold - Silber - AgÄq

-Nr, -Nr, lage Mächtiandere (g/

(m) gkeit Metalle t)

(m)

RechtsHochwAu Au=Cu Pb Zn

wert ert g

(pp(pp(%)(%)(%)

m) m)

MOR-CN181003498851856164890 1 0,726,0,01,20,0125

2 10 4 2 2 4 8

81004498851856164890 1 1,01500,03,20,6360

09 1 , 6 8 3

0

81005498851856164890 1 0,16,00,00,30,030

08 3 1 6 7

81007498850856164890 1 0,71390,26,81,9513

07 2 , 4 3 9

0

81008498850856164890 1 0,791,0,13,40,2275

06 9 0 0 4 0

Gesamtlänge (m) 5,0

Gehalt des Schlitzes 261

MOR-CN181010498849856164890 1 1,71480,01,60,5359

3 05 2 , 6 2 8

0

81011498848856164890 0,9 0,225,0,01,10,181

04 1 1 2 2 2

Gesamtlänge (m) 1,9

Gehalt des Schlitzes 227

MOR-CN181013498840856164990 1 0,548,0,12,20,5188

4 14 1 9 1 2 0

81014498839856164990 1 0,91710,01,51,2346

14 0 , 8 7 0

0

Gesamtlänge (m) 2,0

Gehalt des Schlitzes 267

MOR-CN181017498813856164944 0,7 1,418,0,00,10,2136

5 23 0 0 1 1 0

81019498813856164944 0,7 0,26,70,00,20,139

22 7 0 5 0

81020498813856164944 1 0,11,90,00,11,376

24 5 1 2 8

81021498812856164944 1 0,00,70,00,01,056

22 2 6 4 7

Gesamtlänge (m) 3,4

Gehalt des Schlitzes 75

MOR-CN181022498821856164944 1,05 0,42270,19,94,3763

6 19 7 , 3 4 7

0

81025498821856164927 1 0,42,10,00,11,082

18 0 2 0 6

Gesamtlänge (m) 2,1

Gehalt des Schlitzes 431

MOR-CN181026498829856164927 0,7 3,11490,02,51,6540

7 17 0 , 9 1 9

0

81027498828856164927 0,7 0,748,0,02,00,1179

16 6 4 3 4 8

Gesamtlänge (m) 1,4

Gehalt des Schlitzes 359

MOR-CN181031498806856164910 0,5 1,128,0,01,10,7186

8 28 5 8 3 5 7

81032498806856164910 1 0,01,70,00,01,258

29 3 1 6 3

Gesamtlänge (m) 1,5

Gehalt des Schlitzes 101

SchlitzProbeKoordinatenHöhenWahre Gold - Silber - AgÄq

-Nr, -Nr, lage Mächtiandere (g/

(m) gkeit Metalle t)

(m)

RechtsHochwAu Au=Cu Pb Zn

wert ert g

(pp(pp(%)(%)(%)

m) m)

MOR-CN180992498795856164983 0,7 0,958,0,00,52,1244

9 31 5 8 6 3 3

80993498795856164983 0,8 2,52210,05,60,2596

30 2 , 5 5 1

0

Gesamtlänge (m) 1,5

Gehalt des Schlitzes 432

MOR-CN280996498786856164926 0,95 1,534,0,00,30,3179

0 38 4 0 2 2 8

80997498785856164926 1 0,534,0,00,30,4106

37 7 0 2 2 0

Gesamtlänge (m) 2,0

Gehalt des Schlitzes 141

MOR-CN281000498780856164939 1 2,21570,01,20,1372

1 42 0 , 5 9 2

0

81201498779856164926 1 1,01440,03,70,1353

41 7 , 9 1 2

0

81202498779856164930 1 0,61010,10,70,1196

40 6 , 3 4 6

0

81203498778856164930 1 1,03090,01,30,0429

39 1 , 2 1 3

0

81204498778856164987 1 0,590,0,00,20,0143

38 0 6 2 8 8

Gesamtlänge (m) 5,0

Gehalt des Schlitzes 298

MOR-CN281207498768856164938 0,9 0,538,0,00,50,0103

2 48 3 4 4 7 7

81208498767856164938 1 0,929,0,01,10,2151

47 9 0 2 0 7

81209498767856164930 1 0,210,0,00,30,252

46 5 2 1 6 5

81210498767856164930 1 0,37,40,00,20,040

45 1 0 2 5

81211498766856164925 1 0,18,70,00,10,130

44 5 0 8 1

81212498766856164925 1 0,544,0,00,60,0109

43 3 9 2 1 7

81213498765856164929 1 0,113,0,00,60,046

42 7 8 0 3 2

81214498765856164923 1 0,120,0,00,20,040

41 5 3 0 1 3

Gesamtlänge (m) 7,9

Gehalt des Schlitzes 71

MOR-CN281035498762856164897 1 0,829,0,00,60,1122

3 49 5 5 1 4 9

81036498761856164897 1 2,334,0,00,50,1232

48 1 1 1 2 8

81037498761856164897 1 1,91330,00,60,6326

47 0 , 2 2 8

0

Gesamtlänge (m) 3,0

Gehalt des Schlitzes 227

MOR-CN281039498704856164862 0,65 3,11960,01,10,3485

4 97 5 , 4 0 3

0

81041498703856164862 0,65 0,834,0,01,00,4148

97 3 5 1 6 1

Gesamtlänge (m) 1,3

Gehalt des Schlitzes 316

SchlitzProbeKoordinatenHöhenWahre Gold - Silber - AgÄq

-Nr, -Nr, lage Mächtiandere (g/

(m) gkeit Metalle t)

(m)

RechtsHochwAu Au=Cu Pb Zn

wert ert g

(pp(pp(%)(%)(%)

m) m)

MOR-CN281044498697856174857 0,8 1,251,0,00,30,5182

5 07 8 2 1 9 2

81045498696856174857 1 0,334,0,00,40,074

07 1 9 1 5 5

Gesamtlänge (m) 1,8

Gehalt des Schlitzes 122

MOR-CN281048498693856174854 1 1,218,0,00,30,0129

6 16 9 4 2 3 3

81251498692856174854 1 2,11560,00,60,0341

15 4 , 1 3 9

0

81252498691856174854 0,8 2,61180,00,40,1338

15 6 , 1 3 2

0

Gesamtlänge (m) 2,8

Gehalt des Schlitzes 264

MOR-CN281253498686856174852 1 0,468,0,00,10,0108

7 26 4 5 1 4 3

81255498685856174852 0,9 1,54020,00,60,0546

25 3 , 5 9 7

0

Gesamtlänge (m) 1,9

Gehalt des Schlitzes 316

Qualifizierter Sachverständiger

Herr Donald. A. McIver, B.Sc., M.Sc., hat den technischen Inhalt dieser Pressemeldung in seiner Eigenschaft als qualifizierter Sachverständiger im Sinne von NI 43-101 für Silver X geprüft und genehmigt. Herr McIver ist ein Fellow des Australian Institute of Mining and Metallurgy (FAusIMM) sowie der Society of Economic Geologists (FSEG). Donald ist ein qualifizierter Sachverständiger gemäß National Instrument 43-101 und ein ehemaliges Mitglied des Board of Trustees der Society of Economic Geologists (SEG). Herr McIver verfügt über einen soliden Hintergrund in Geologie und der Entwicklung von Ressourcen, den er in über 30 Jahren bei der Projektentwicklung, fortgeschrittenen Exploration und Bergbauprogrammen für Edel- und Basismetalle erworben hat. Herr McIver verfügt über mehr als 20 Jahre Erfahrung in Nord-, Mittel- und Südamerika und seit 2005 war er in den folgenden Funktionen tätig: Vice President of Exploration (Mineral IRL S.A. und Palamina Corp.), Director of Mining Consulting (Ausence) und Mineral Resource Manager (Barrick Gold). Herr McIver fungiert als leitender geologischer Berater für Silver X.

Über Silver X Mining

Silver X Mining ist ein kanadisches Silberbergbauunternehmen mit Projekten in Peru und Ecuador. Das Vorzeigeprojekt des Unternehmens ist das Silber-Blei-Zink-Projekt Nueva Recuperada in Huancavelica, Peru. Die Gründer und das Management haben eine lange Erfolgsgeschichte bei der Wertschaffung für die Aktionäre. Nähere Informationen finden Sie auf unserer Website unter at www.silverx-mining.com.

Diese Pressemeldung stellt kein Verkaufsangebot bzw. kein Vermittlungsangebot zum Kauf der in dieser Pressemeldung beschriebenen Wertpapiere in den Vereinigten Staaten dar. Die Wertpapiere wurden bzw. werden weder unter dem United States Securities Act von 1933 in der geltenden Fassung (der U.S. Securities Act) noch unter einzelstaatlichen Wertpapiergesetzen registriert und dürfen weder in den Vereinigten Staaten noch an US-Personen (in Regulation S des U.S. Securities Act als U.S. Persons bezeichnet) abgegeben bzw. verkauft werden, sofern keine Registrierung nach dem U.S. Securities Act bzw. den geltenden einzelstaatlichen Wertpapiergesetzen erfolgt oder keine entsprechende Ausnahmegenehmigung von dieser Registrierungsverpflichtung besteht.

FÜR DAS BOARD

José M García

CEO und Director

Nähere Informationen erhalten Sie über:

Silver X Mining Corp.

+ 1 604 358 1382 | j.garcia@silverx-mining.com

SILVER X MINING CORP.

Suite 1430 - 800 West Pender Street

Vancouver, B.C. V6C 2V6

Die TSX Venture Exchange und deren Regulierungsorgane (in den Statuten der TSX Venture Exchange als Regulation Services Provider bezeichnet) übernehmen keinerlei Verantwortung für die Angemessenheit oder Genauigkeit dieser Meldung.

Vorsorglicher Hinweis in Bezug auf zukunftsgerichtete Informationen

Diese Pressemitteilung enthält zukunftsgerichtete Informationen im Sinne der geltenden kanadischen Wertpapiergesetze. Im Allgemeinen können zukunftsgerichtete Informationen durch die Verwendung von zukunftsgerichteten Begriffen wie plant, erwartet oder erwartet nicht, wird erwartet, Budget, geplant, schätzt, prognostiziert, beabsichtigt, voraussichtlich oder voraussichtlich nicht oder glaubt bzw. Abwandlungen solcher Wörter und Phrasen identifiziert werden oder besagen, dass bestimmte Maßnahmen, Ereignisse oder Ergebnisse ergriffen werden, eintreten oder erreicht werden können, könnten, würden: oder werden. Zukunftsgerichtete Informationen in dieser Pressemitteilung können unter anderem Explorationspläne, Betriebsergebnisse, die erwartete Leistung der Bergbaueinheit Tangana, die erwartete finanzielle Leistung des Unternehmens und den Abschluss der aktualisierten Ressourcenschätzung im zweiten Quartal 2022 beinhalten.

Zukunftsgerichtete Informationen unterliegen bekannten und unbekannten Risiken, Ungewissheiten und anderen Faktoren, die dazu führen können, dass sich die tatsächlichen Ergebnisse, Aktivitäten, Leistungen oder Erfolge des Unternehmens erheblich von jenen unterscheiden, die in solchen zukunftsgerichteten Informationen zum Ausdruck gebracht oder impliziert wurden. Obwohl das Unternehmen versucht hat, wichtige Faktoren zu identifizieren, die dazu führen könnten, dass die tatsächlichen Ergebnisse wesentlich von den in den zukunftsgerichteten Informationen enthaltenen abweichen, kann es andere Faktoren geben, die dazu führen, dass die Ergebnisse nicht so ausfallen wie erwartet, geschätzt oder beabsichtigt. Es kann nicht garantiert werden, dass sich solche Informationen als zutreffend erweisen, da die tatsächlichen Ergebnisse und zukünftigen Ereignisse erheblich von den in solchen Aussagen erwarteten abweichen können. Dementsprechend sollten sich die Leser nicht in unangemessener Weise auf zukunftsgerichtete Informationen verlassen. Das Unternehmen verpflichtet sich nicht, zukunftsgerichtete Informationen zu aktualisieren, es sei denn, dies geschieht in Übereinstimmung mit den geltenden Wertpapiergesetzen.

Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung für den Inhalt, die Richtigkeit, die Angemessenheit oder die Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedar.com, www.sec.gov, www.asx.com.au/ oder auf der Firmenwebsite!

