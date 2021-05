IRW-News: Silver Viper Minerals Corp.: Silver Viper meldet Privatplatzierung in Höhe von C $ 6 Millionen

IRW-PRESS: Silver Viper Minerals Corp.: Silver Viper meldet Privatplatzierung in Höhe von C $ 6 Millionen

VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, 25. Mai 2021 - Silver Viper Minerals Corp. (Viper oder das Unternehmen) (TSX-V: VIPR) freut sich, bekannt zu geben, dass das Unternehmen die Absicht hat, eine nicht über einen Makler vermittelte Finanzierung in Form einer Privatplatzierung (das Emissionsangebot) zur Beschaffung eines Bruttoerlöses von insgesamt bis zu C $ 6,0 Millionen aus dem Verkauf von bis zu 12.765.957 Einheiten des Unternehmens (die Einheiten) zu einem Preis von C $ 0,47 pro Einheit durchzuführen.

Jede Einheit besteht aus einer Stammaktie (jeweils eine Stammaktie) und einem halben Warrant zum Kauf einer Stammaktie (jeweils ein ganzer Warrant, ein Warrant). Der Inhaber jedes Warrant ist während eines Zeitraums von 24 Monaten ab Transaktionsabschluss des Emissionsangebots berechtigt, eine Stammaktie zum Preis von 0,65 Cent pro Aktie zu erwerben.





Das Unternehmen hat die Absicht, den Nettoerlös aus dem Emissionsangebot für Betriebskapitalbedarf und andere allgemeine betriebliche Zwecke zu verwenden.

Der Transaktionsabschluss des Emissionsangebots erfolgt voraussichtlich in zwei Tranchen; voraussichtlich wird die erste Tranche ca. am 1. Juni 2021, die zweite Tranche ca. am 10. Juni 2021 abgeschlossen. Der Transaktionsabschluss des Emissionsangebots unterliegt bestimmten Bedingungen, unter anderem der Genehmigung der TSX Venture Exchange und gewissen weiteren Bedingungen, die für eine Privatplatzierung dieser Art üblich sind. Alle Wertpapiere, die im Rahmen des Emissionsangebots ausgegeben werden, unterliegen einer gesetzlichen Haltefrist von vier Monaten und einem Tag.

Das Unternehmen hat sich bereit erklärt, im Rahmen des Emissionsangebots eine Vermittlungsprovision in Bezug auf jene Käufer zu zahlen, die dem Unternehmen von bestimmten Personen vermittelt werden (jeweils ein Vermittler). Jeder Vermittler erhält eine Barzahlung, die 6 % des Bruttoerlöses entspricht, den das Unternehmen im Rahmen des Emissionsangebots mit Käufern generiert, die dem Unternehmen von dem entsprechenden Vermittler vermittelt wurden.

Die in dieser Pressemitteilung beschriebenen Wertpapiere wurden bzw. werden nicht gemäß dem Securities Act der Vereinigten Staaten von 1933 in der jeweils geltenden Fassung (der Securities Act der USA) oder dem Wertpapierrecht eines US-Bundesstaates registriert und dürfen dementsprechend nicht in den Vereinigten Staaten angeboten oder verkauft werden, es sei denn unter Einhaltung der Registrierungsanforderungen des Securities Act der USA und der entsprechenden Wertpapieranforderungen von US-Bundesstaaten oder im Rahmen entsprechender Befreiungen. Diese Pressemitteilung stellt weder ein Angebot zum Verkauf noch eine Aufforderung zur Abgabe eines Kaufangebots von Wertpapieren in gleich welchem Rechtssystem dar.

Über das Unternehmen

Silver Viper Minerals Corp. ist ein kanadisches Junior-Mineralexplorationsunternehmen, dessen Hauptaugenmerk auf die Edelmetallexploration im Bundesstaat Sonora im Nordwesten Mexikos gerichtet ist. Das Unternehmen betreibt derzeit das Gold-Silber-Projekt La Virgina. Silver Viper hält das hundertprozentige Eigentum an den La-Virginia-Konzessionen, die von PAAS erworben wurden, und eine Option zum Erwerb einer hundertprozentigen Beteiligung an den Claims der Rubi-Esperanza-Gruppe, die zu diesen Konzessionen gehören. Das Konzessionsgebiet befindet sich in einem frühen Explorationsstadium; Ziel ist eine Reihe von lateral umfassenden Intrusivgängen und Brekzienzonen, in denen eine epithermale Gold-Silber-Mineralisierung mit niedriger Sulfidisierung lagert. Silver Viper steht unter dem Management von Belcarra Group Management Ltd., das aus hochqualifizierten Bergbauexperten besteht.

Für das Board of Directors,

Steve Cope

President und CEO

Für nähere Informationen kontaktieren Sie bitte Silver Viper Minerals Corp. unter der Rufnummer (604) 687-8566 oder per E-Mail an info@silverviperminerals.com. Gerne können Sie auch unsere Website unter www.silverviperminerals.com besuchen.

Zukunftsgerichtete Informationen

Die Informationen in dieser Pressemeldung enthalten zukunftsgerichtete Aussagen. Diese Aussagen entsprechen den aktuellen Schätzungen, Ansichten, Absichten und Erwartungen des Managements, sie sind jedoch keine Garantie für zukünftige Leistungen. Das Unternehmen weist ausdrücklich darauf hin, dass alle zukunftsgerichteten Aussagen naturgemäß mit Unsicherheiten behaftet sind und dass die tatsächlichen Leistungen von einer Reihe wesentlicher Faktoren beeinträchtigt werden können. Viele dieser Faktoren entziehen sich der Kontrolle des Unternehmens. Diese Faktoren beinhalten unter anderem: Risiken und Unsicherheiten in Bezug auf die Exploration und die Erschließung; die Fähigkeit des Unternehmens, weitere Finanzierungen abzuschließen; die Erfordernis, den Umwelt- und Regierungsvorschriften nachzukommen; Schwankungen der Rohstoffpreise; betriebliche Gefahren und Risiken; Wettbewerb sowie andere Risiken und Unsicherheiten, die in den auf www.sedar.com verfügbaren Abschlüssen des Unternehmens beschrieben sind. Dementsprechend können die tatsächlichen und zukünftigen Ereignisse, Bedingungen und Ergebnisse wesentlich von den Schätzungen, Ansichten, Absichten und Erwartungen abweichen, die in zukunftsgerichteten Informationen explizit oder implizit zum Ausdruck gebracht werden. Sofern nicht von den geltenden Wertpapiergesetzen vorgeschrieben, verpflichtet sich das Unternehmen nicht, zukunftsgerichtete Informationen öffentlich zu aktualisieren oder zu korrigieren.

DIE TSX VENTURE EXCHANGE UND IHRE REGULIERUNGSORGANE (IN DEN STATUTEN DER TSX VENTURE EXCHANGE ALS REGULATION SERVICES PROVIDER BEZEICHNET) ÜBERNEHMEN KEINE VERANTWORTUNG FÜR DIE ANGEMESSENHEIT ODER RICHTIGKEIT DIESER PRESSEMELDUNG.

Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung für den Inhalt, die Richtigkeit, die Angemessenheit oder die Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedar.com, www.sec.gov, www.asx.com.au/ oder auf der Firmenwebsite!

Die englische Originalmeldung finden Sie unter folgendem Link:

https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=58557

Die übersetzte Meldung finden Sie unter folgendem Link:

https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=58557&tr=1

