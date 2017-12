IRW-News: SilverCrest Metals Inc.: SilverCrest gibt die Ergebnisse der Ergänzungsbohrungen im Erzgang Babicanora bekannt

IRW-PRESS: SilverCrest Metals Inc.



SilverCrest gibt die Ergebnisse der Ergänzungsbohrungen im Erzgang Babicanora bekannt

TSX-V: SIL | OTCQX: SVCMF

Zur sofortigen Veröffentlichung

VANCOUVER, BC - 27. Dezember 2017 - SilverCrest Metals Inc. (SilverCrest oder das Unternehmen) freut sich, weitere Ergebnisse aus der zweiten Bohrphase im Konzessionsgebiet Las Chispas (das Konzessionsgebiet) bekannt zu geben, das sich im mexikanischen Bundesstaat Sonora befindet. Im Rahmen der Ergänzungsbohrungen im Bereich des Erzgangs Babicanora werden nach wie vor hochgradig mineralisierte Abschnitte durchteuft. Mit den jüngsten Ergebnissen hat SilverCrest nun eine hochgradige Mineralisierung auf über 1.000 Meter Streichlänge im Bereich des Erzgangs Babicanora (siehe Zahlen anbei) anhand von Bohrungen erkundet und durchteuft. Es gibt derzeit 19 bekannte epithermale Erzgänge im Konzessionsgebiet. Neun davon wurden bereits anhand von Bohrungen erkundet; es sind dies die Erzgänge Babicanora, Babicanora Footwall (Liegendes), Las Chispas, Giovanni, La Blanquita, William Tell, Varela, Granaditas und Amethyst. In jedem dieser neun Erzgänge hat SilverCrest bis dato Abschnitte mit hochgradigen Silber- und Goldvererzungen durchteuft.

N. Eric Fier, CPG, P.Eng, President und CEO, erklärte: Unsere laufenden Bohrungen im Bereich des Erzgangs Babicanora haben gezeigt, dass auf über einem Kilometer der anhand von Bohrungen erkundeten Streichlänge konsequent hochgradige Mineralisierungen zu finden sind. Außerdem ist die Mineralisierung des Erzgangs in südöstlicher und nordwestlicher Richtung offen. Wir bringen derzeit im Bereich des Erzgangs Babicanora zusätzlich 10 bis 15 obertägige Bohrungen nieder, um das Gebiet bis Mitte Januar 2018 auf weitere Ausläufer zu untersuchen. Die Arbeiten dienen als Vorbereitung auf eine erste Ressourcenschätzung im Konzessionsgebiet Las Chispas, die im Februar 2018 veröffentlicht werden soll.

Das bedeutendste Ergebnis dieser Meldung ist ein Abschnitt in Loch BA17-51, wo auf 3,1 Meter (wahre Mächtigkeit) ein Erzgehalt von 40,45 Gramm Gold pro Tonne (g/t) und 5.375,2 g/t Silber bzw. 8.409 g/t Silberäquivalent (Ag-Äqu., basierend auf einem Verhältnis von 75 [Ag] : 1 [Au] und einer metallurgischen Ausbeute von 100 %) ermittelt wurde. Bemerkenswert sind auch Loch BA17-49, wo auf 2,0 Meter ein Erzgehalt von 18,20 g/t Gold und 1.791,4 g/t Silber bzw. 3.158 g/t Ag-Äqu. durchteuft wurde, sowie Loch BA17-46 mit einem 1,2 Meter breiten Abschnitt mit einem Erzgehalt von 54,20 g/t Gold und 2.020,7 g/t Silber bzw. 6.086 g/t Ag-Äqu. In der nachfolgenden Tabelle sind die bedeutendsten Bohrabschnitte (nicht gedeckelt, nicht verwässert) dieser Meldung enthalten:

Loch von an Bohr- gesch. Au Ag Ag-Äqu

Nr. (m) (m) abschn wahre g/t g/t .*

itt Mächti

gkeit g/t

(m) (m)

BA17-46,5 8,1 1,6 1,2 54,20 2.020,6.086

6 7

BA17-4268,5 272,0 3,5 3,2 4,96 859,1 1.231

7

einsch268,5 270,5 2,0 1,8 7,49 1.364,1.926

l. 0

BA17-4289,8 293,2 3,4 3,1 6,82 343,1 855

8

einsch289,8 290,7 0,9 0,7 15,90 112,2 1.310

l.

324,2 325,8 1,6 1,4 5,10 438,8 821

BA17-4305,0 305,9 0,9 0,8 0,05 229,0 233

9

324,3 326,5 2,2 2,0 18,20 1.791,3.158

4

einsch324,3 324,9 0,6 0,5 68,50 6.760,11.897

l. 0

BA17-5313,3 318,7 5,4 5,0 1,95 265,2 411

0

einsch313,9 315,3 1,4 1,2 4,18 213,1 527

l.

BA17-5265,9 269,2 3,3 3,1 40,45 5.375,8.409

1 2

einsch267,4 268,7 1,3 1,1 96,30 12.77319.996

l. ,5

Hinweis: Sämtliche Zahlenwerte wurden gerundet.

*Ag-Äqu. basiert auf 75 (Ag):1 (Au) und 100 % metallurgische Ausbeute.

Sämtliche Proben wurden in den Labors von ALS Chemex in Hermosillo (Mexiko) und Nord-Vancouver (British Columbia, Kanada) analysiert.

In den Bohrlöchern BA17-44 und 45 wurde eine Mineralisierungsanomalie durchteuft, die allerdings unter dem vom Unternehmen angenommenen Ag-Äqu.*-Cutoff-Wert von 150 g/t liegt.

In den Löchern BA17-46, 48 und 49 wurden im Liegenden des Erzgangs Babicanora (Babicanora Footwall) besonders hochgradige Abschnitte (Bonanza) durchteuft. In Loch BA17-51 wurden Bonanza-Mineralisierungen aus grobem Argentit, Elektrum, nativem Silber und Gold durchschnitten.

Das Unternehmen will seine Arbeiten mit ergänzenden Bohrungen (Stepout-Bohrungen und Infill-Bohrungen) fortsetzen und dazu im Bereich des Erzgangs Babicanora 10 bis 15 weitere obertägige Löcher bohren und die Erzgänge Las Chispas und Giovanni anhand von untertägigen Bohrungen erkunden. Darüber hinaus setzt das Unternehmen auch die Entnahme von Proben aus Grabungen im Bereich obertägiger Abraumhalden fort. Das Unternehmen geht davon aus, dass das erweiterte Phase-II-Programm bis Mitte Januar 2018 rechtzeitig abgeschlossen werden kann, um die Ergebnisse in die erste Ressourcenschätzung im Februar 2018 einfließen zu lassen.

N. Eric Fier, CPG, P.Eng., President und CEO von SilverCrest, zeichnet für diese Pressemeldung als qualifizierter Sachverständiger gemäß der Vorschrift National Instrument (NI 43-101) - Standards of Disclosure for Mineral Projects verantwortlich und hat ihren Inhalt geprüft und genehmigt.

ÜBER SILVERCREST METALS INC.

SilverCrest ist ein kanadisches Edelmetallexplorationsunternehmen mit Sitz in Vancouver (BC). Der Schwerpunkt des Unternehmens liegt auf Neuentdeckungen, wertschaffenden Akquisitionen und der Produktionsaufnahme in den historischen Edelmetallregionen Mexikos. Der aktuelle Tätigkeitsschwerpunkt des Unternehmens liegt auf der historischen Bergbauregion Las Chispas im mexikanischen Bundesstaat Sonora mit ihren hochgradigen Rohstoffvorkommen. SilverCrest ist das erste Unternehmen, das im historischen Projekt Las Chispas erfolgreich Testbohrungen durchgeführt hat und dabei zahlreiche Entdeckungen verbuchen konnte. Das Unternehmen wird von einem mit allen Aspekten des Edelmetallbergbausektors vertrauten Führungsteam geleitet, das Projekte von der Entdeckung über die Finanzierung bis hin zur zeit- und budgetgerechten Errichtung und Produktion betreut.

ZUKUNFTSGERICHTETE AUSSAGEN

Diese Pressemitteilung enthält zukunftsgerichtete Aussagen im Sinne der kanadischen Wertpapiergesetzgebung. Dazu gehören uneingeschränkt auch Aussagen zu den strategischen Plänen; zum zeitlichen Ablauf und zu den Erwartungen hinsichtlich der Explorations-, Sanierungs- und Bohrprogramme des Unternehmens im Projekt Las Chispas, einschließlich der Vorbereitung auf eine erste Ressourcenschätzung; zu den Informationen über Bereiche mit hochgradiger Mineralisierung und zur Größe der Erzgänge auf Grundlage der Ergebnisse der untertägigen Probenahmen und Bohrungen; sowie zur Erreichbarkeit förderbarer Bereiche im Projekt Las Chispas. Solche zukunftsgerichteten Aussagen und Informationen basieren auf einer Reihe von Annahmen, die sich als unrichtig erweisen könnten. Annahmen wurden unter anderem zu folgenden Aspekten getroffen: Situation der allgemeinen Wirtschafts- und Finanzmärkte; Verfügbarkeit qualifizierter Fachkräfte; Zeitplan und Höhe der Ausgaben für Sanierungs- und Bohrprogramme; und Auswirkungen der von den Regierungsbehörden erlassenen Vorschriften. Die tatsächlichen Ergebnisse könnten aufgrund diverser Risikofaktoren unter Umständen wesentlich von jenen abweichen, die in diesen zukunftsgerichteten Aussagen enthalten sind. Zu diesen Faktoren zählen unter anderem: der Zeitpunkt und Inhalt von Arbeitsprogrammen; die Ergebnisse der Explorationsaktivitäten; die Auswertung der Bohrergebnisse und sonstigen geologischen Daten; der Erhalt, die Instandhaltung und Sicherheit von Genehmigungen und Eigentumsrechten an Mineralkonzessionsgebieten; ökologische und andere regulatorische Risiken; Überschreitungen der Projektkosten oder unerwartete Kosten und Ausgaben; sowie die allgemeine Marktlage bzw. Branchensituation. Zukunftsgerichtete Aussagen basieren auf den Erwartungen und Annahmen des Managements zum Zeitpunkt der Äußerung dieser Aussagen. Annahmen, auf denen solche Informationen beruhen, könnten sich möglicherweise als ungenau herausstellen, selbst wenn diese zum Zeitpunkt der Erstellung für vernünftig gehalten werden. Die Leser sollten sich daher nicht vorbehaltslos auf diese zukunftsgerichteten Aussagen verlassen, da diese nur zum Zeitpunkt gelten, ab dem sie getätigt werden. Das Unternehmen ist außerhalb des gesetzlich vorgeschriebenen Rahmens nicht verpflichtet, zukunftsgerichtete Aussagen in dieser Pressemeldung zu aktualisieren oder zu überarbeiten, wenn sich die Annahmen, Schätzungen und Meinungen oder andere Umstände ändern sollten.

N. Eric Fier, CPG, P.Eng

President & CEO

SilverCrest Metals Inc.

Weitere Informationen erhalten Sie über:

SilverCrest Metals Inc.

Ansprechpartner:-Fred Cooper, Investor Relations

Tel:-+1 (604) 694-1730

Fax:-+1 (604) 357-1313

gebührenfreie Tel:-1-866-691-1730 (Kanada & USA)

E-Mail:-info@silvercrestmetals.com

Website:-www.silvercrestmetals.com

570 Granville Street, Suite 501

Vancouver, British Columbia V6C 3P1

Die TSX Venture Exchange und deren Regulierungsorgane (in den Statuten der TSX Venture Exchange als Regulation Services Provider bezeichnet) übernehmen keinerlei Verantwortung für die Angemessenheit oder Genauigkeit dieser Meldung.

Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung: für den Inhalt, für die Richtigkeit, der Angemessenheit oder der Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedar.com , www.sec.gov , www.asx.com.au/ oder auf der Firmenwebsite!

