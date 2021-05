IRW-News: Silo Wellness Inc.: Silo Wellness schließt Partnerschaftsabkommen mit Kaivalya Kollectiv und ergänzt sein Psychedelika-Portfolio um den Wirkstoff 5-MeO-DMT

IRW-PRESS: Silo Wellness Inc.: Silo Wellness schließt Partnerschaftsabkommen mit Kaivalya Kollectiv und ergänzt sein Psychedelika-Portfolio um den Wirkstoff 5-MeO-DMT

12. Mai 2021 - MONTEGO BAY, JAMAIKA - Silo Wellness Inc. (Silo Wellness oder das Unternehmen) (CSE: SILO) (FWB: 3K70), ein internationaler Marktführer der Psychedelikabranche, hat heute bekannt gegeben, dass er sein aus Psilocybin- und Ketaminprodukten sowie Retreat-Angeboten bestehendes Portfolio erweitern wird.



Über ein Partnerschaftsabkommen mit der in Los Angeles ansässigen Wellness-Firma Kaivalya Kollectiv, die spirituelle Coachings unter Einsatz von Psychedelika sowie organisierte Retreats in Mexiko, Jamaika und Costa Rica anbietet, sichert sich das Unternehmen Zugang zum Wirkstoff 5-MeO-DMT. Im Rahmen der Partnerschaft wird Silo Wellness zwei 5-MeO-DMT-Retreat-Zentren in Jamaika leiten, wo das Unternehmen bereits psilocybingestützte Retreats sowie Workshops zum Anbau von Pilzen und Trüffeln anbietet. Daneben führt das Unternehmen in Jamaika nach wie vor Proof-of-Concept-Tests mit seinem zum Patent angemeldeten Nasenspray durch.

5-MeO-DMT, besser bekannt unter den Namen God molecule (Gottesmolekül) oder The Toad (Kröten-Droge), ist ein chemisches Forschungs-Psychedelikum der Tryptamin-Klasse, das vier- bis sechsmal stärker ist als sein besser bekannter Verwandter, das N,N-Dimethyltryptamin bzw. DMT. 5-MeO-DMT hat sich als vielversprechend in der Behandlung von bestimmten Erkrankungen erwiesen und kann das allgemeine Wohlbefinden und die Achtsamkeit verbessern bzw. nach nur einer einzigen Inhalation die Symptomatik psychologischer Störungen verringern.

Psychedelische Erfahrungen können zu einem tiefgreifenden Wandel und zu einer tiefen Heilung führen. Es ist uns eine Freude, unser Portfolio um das Angebot von 5-MeO-DMT-Retreats zu erweitern - gerade jetzt, wo so viele Menschen mit psychischen Problemen zu kämpfen haben und nach pflanzlichen Alternativprodukten suchen, die sie auf dem Weg zu größerer Selbstverwirklichung leiten, weiß Douglas K. Gordon, Chief Executive Officer von Silo Wellness.

Silo Wellness und Kaivalya Kollectiv werden die Erfahrungen mit dem Wirkstoff 5-MeO-DMT in zwei neuen Retreat-Zentren in Jamaika anbieten, wo auch Yoga, Meditation, Atemarbeit und spirituelle Coachings sowie einmalige kulinarische Genüsse und kulturelle Erfahrungen auf die Teilnehmer warten. Im Rahmen dieser Partnerschaft werden erstmals von einer börsennotierten Gesellschaft 5-MeO-DMT-Wellness-Retreats angeboten, und es sind auch die ersten Angebote dieser Art in Jamaika.

Es war schon immer unser Credo, dass alle Menschen auf diesem Planeten Zugang zu den lebensverändernden Eigenschaften von Psychedelika haben sollten. Bei ordnungsgemäßer Verwendung kann sich 5-MeO-DMT als eines der mächtigsten Werkzeuge des Menschen erweisen und den Teilnehmern ein kurzes, aber sehr intensives mystisches Erlebnis ermöglichen, erklärt Joël Brierre, Gründer und CEO von Kaivalya Kollectiv. Wir freuen uns, mit gleichgesinnten Pionieren der Psychedelikabranche wie Silo Wellness zusammenzuarbeiten, um das Angebot an Ressourcen und Werkzeugen zu erweitern, das den Menschen auf ihrer Reise zu größerer Erleuchtung und Selbstverwirklichung offensteht.

5-MeO-DMT ist in einer Vielzahl von Pflanzen sowie in mindestens einer Krötenart enthalten und lässt sich auch synthetisch herstellen. Der Wirkstoff führt zu einem halluzinogenen Erlebnis, das zwischen 7 und 90 Minuten andauern kann. Er wird schon seit langem von den Urvölkern zu Heilungszwecken eingesetzt. Nachdem klinische Studien und formelle Forschungsinitiativen neben anderen psychedelischen Wirkstoffen wie Psilocybin und Ketamin auch die Wirksamkeit von 5-MeO-DMT als alternatives Mittel in der Behandlung von psychischen Störungen unter Beweis stellen und entsprechende Unterstützungsinitiativen zur Entkriminalisierung des Wirkstoffs in bestimmten Rechtsstaaten bzw. zur Anpassung der Vorschriften im Hinblick auf seine Verwendung und Einsatzgebiete beitragen, erfreut sich dieser heute auch in der breiten Öffentlichkeit immer größerer Beliebtheit.

Für nähere Informationen über die Psychedelika-Retreats von Silo Wellness bzw. um sich für einen dieser Psychedelika-Retreats anzumelden, besuchen Sie bitte die Webseite https://www.silowellness.com/retreats. Jede Anmeldung muss von den Prozessbegleitern genau geprüft und genehmigt werden. In den Retreat-Zentren werden keine medizinischen Behandlungen oder psychotherapeutischen Sitzungen angeboten. Die Retreats dienen nicht der Heilung oder Linderung von psychischen oder geistigen Störungen, Symptomen, Erkrankungen oder Anomalien.

Über Silo Wellness

Die Mission von Silo Wellness ist die Verbesserung der Gesundheit und des Wohlbefindens durch die Entwicklung und Einführeng von psychedelischer Medizin, um Traumata zu reduzieren und die Leistungsfähigkeit zu steigern, indem die aktiven Zusammensetzungen in Psychedelika von Stigma befreit und Neuerungen für die einfache Verabreichung und Einnahme eingeführt werden. Silo Wellness beabsichtigt neue, sichere und erschwingliche Alternativen zu aktuellen Medikamenten einzuführen, indem es den Eintritt in neue und aufstrebende Märkte, in denen Psychedelika legal sind, durch die Einführung von Ketamin- und Psilocybin-Wellness-Retreats und anderswo durch die Herstellung und den Vertrieb von Vitalpilzen erleichtert.

Seit der Gründung von Silo Wellness haben sich die Aktivitäten auf Folgendes konzentriert: (1) die Entwicklung von psilocybinfreien Vitalpilztinkturen; (2) die Entwicklung der Rezeptur eines Psilocybin-Nasensprays in Jamaica; und (3) das Angebot von psychedelischen Wellness-Retreats in Jamaica und Oregon sowie der Anbau von psychedelischen Pilzen in Jamaika. Keines der Produkte von Silo Wellness erhebt den Anspruch zu heilen oder körperliche oder geistige Krankheiten, Symptome, Störungen oder Anomalien zu lindern.

Nähere Informationen erhalten Sie unter www.SiloWellness.com.

ÜBER KAIVALYA KOLLECTIV

Kaivalya Kollectiv ist eine Gesellschaft mit einem vielschichtigen Angebot an Retreats, die sich darauf spezialisiert hat, den Menschen durch Psychedelika, insbesondere 5-MeO-DMT, zu mehr Wohlbefinden zu verhelfen. Durch die Symbiose von uralten östlichen und indigenen Praktiken mit der modernen Wissenschaft und westlichen Therapien nutzt Kaivalya uralte Wurzeln für modernes Wachstum. Zu Kaivalyas Spezialgebieten zählen Psychedelika und Pflanzenmedizin, westliche und östliche Therapien, Biotechnologie und Forschung, Yoga/Meditation und Atemarbeit.

Weitere Informationen erhalten Sie über:

Media Relations:

Stuart Kirby, VP of Marketing & Communications

press@silowellness.com

Silo Wellness Investor Relations:

(604) 343-2724

IR@empiregroupir.com

VORSORGLICHER HINWEIS IN BEZUG AUF ZUKUNFTSGERICHTETE INFORMATIONEN:

Diese Pressemitteilung enthält zukunftsgerichtete Informationen und zukunftsgerichtete Aussagen (zusammenfassend zukunftsgerichtete Aussagen) im Sinne der geltenden kanadischen Wertpapiergesetze. Alle Aussagen, mit Ausnahme von Aussagen über historische Fakten, sind zukunftsgerichtete Aussagen und beruhen auf Erwartungen, Schätzungen und Prognosen zum Zeitpunkt dieser Pressemitteilung. Jede Aussage, die Diskussionen in Bezug auf Vorhersagen, Erwartungen, Überzeugungen, Pläne, Projektionen, Ziele, Annahmen, zukünftige Ereignisse oder Leistungen beinhaltet (oft, aber nicht immer, unter Verwendung von Begriffen wie erwartet oder erwartet nicht, wird erwartet, nimmt an oder nimmt nicht an, plant, Budget, geplant, prognostiziert, schätzt, glaubt oder beabsichtigt oder Abwandlungen solcher Wörter und Begriffe bzw. die Angabe, dass bestimmte Maßnahmen, Ereignisse oder Ergebnisse ergriffen werden oder eintreten können oder könnten, würden, dürften oder werden) sind keine Aussagen über historische Fakten und können zukunftsgerichtete Aussagen sein. In dieser Pressemitteilung beziehen sich zukunftsgerichtete Aussagen unter anderem auf: den Betrieb und die Wirksamkeit der Retreats des Unternehmens in Oregon und Jamaika, das Angebot von 5-MeO-DMT-Retreats und die Partnerschaft mit Kaivalya Kollectiv, die Forschung und Entkriminalisierung psychedelischer Substanzen sowie die Geschäftspläne von Silo Wellness. Zukunftsgerichtete Aussagen basieren notwendigerweise auf einer Reihe von Schätzungen und Annahmen, die zwar als vernünftig erachtet werden, aber bekannten und unbekannten Risiken, Unsicherheiten und anderen Faktoren unterliegen, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse und zukünftigen Ereignisse wesentlich von denen abweichen, die in solchen zukunftsgerichteten Aussagen ausgedrückt oder impliziert werden. Zu diesen Faktoren gehören unter anderem: allgemeine geschäftliche, wirtschaftliche, wettbewerbliche, politische und soziale Unwägbarkeiten sowie die möglichen Auswirkungen von COVID-19. Es kann nicht garantiert werden, dass sich solche Aussagen als zutreffend erweisen, da die tatsächlichen Ergebnisse und zukünftigen Ereignisse erheblich von den in solchen Aussagen erwarteten abweichen können.

Die Leser sollten sich nicht vorbehaltlos auf die in dieser Pressemeldung enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen und Informationen verlassen. Silo Wellness übernimmt keine Verpflichtung, die zukunftsgerichteten Aussagen über Überzeugungen, Meinungen, Prognosen oder andere Faktoren zu aktualisieren, sollten sich diese ändern, es sei denn, dies ist gesetzlich vorgeschrieben.

DIE CANADIAN SECURITIES EXCHANGE UND DEREN REGULIERUNGSORGANE ÜBERNEHMEN KEINERLEI VERANTWORTUNG FÜR DIE ANGEMESSENHEIT ODER RICHTIGKEIT DIESER MITTEILUNG.

Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung für den Inhalt, die Richtigkeit, die Angemessenheit oder die Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedar.com, www.sec.gov, www.asx.com.au/ oder auf der Firmenwebsite!

Die englische Originalmeldung finden Sie unter folgendem Link:

https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=58390

Die übersetzte Meldung finden Sie unter folgendem Link:

https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=58390&tr=1

NEWSLETTER REGISTRIERUNG: </b></p>

Aktuelle Pressemeldungen dieses Unternehmens direkt in Ihr Postfach:

http://www.irw-press.com/alert_subscription.php?lang=de&isin=CA8271241082

Mitteilung übermittelt durch IRW-Press.com. Für den Inhalt ist der Aussender verantwortlich.

Kostenloser Abdruck mit Quellenangabe erlaubt.