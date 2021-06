IRW-News: Silo Wellness Inc.: Silo Wellness bringt mit Marley One die erste Weltmarke für funktionelle und psychedelische Pilze auf den Markt und kooperiert dabei mit der Familie von Bob Marley

IRW-PRESS: Silo Wellness Inc.: Silo Wellness bringt mit Marley One die erste Weltmarke für funktionelle und psychedelische Pilze auf den Markt und kooperiert dabei mit der Familie von Bob Marley

24. Juni 2021 - MONTEGO BAY, JAMAIKA - Silo Wellness Inc. (Silo Wellness oder das Unternehmen) (CSE: SILO) (OTC: SILFF) (FWB: 3K70), ein internationaler Marktführer der Psychedelikabranche, hat heute in Kooperation mit der Familie des legendären Musikers Bob Marley die Markteinführung von Marley One, der ersten globalen Verbrauchermarke für funktionelle und psychedelische Pilze, bekannt gegeben.



Das Produktangebot umfasst zunächst eine Reihe von funktionellen Pilztinkturen in einzigartigen Mischungen, welche die Verbindung der Marke zu Jamaika hervorheben, darunter Pilzarten wie Cordyceps, Lions Mane (Igelstachelbart), Chaga, Reishi und Turkey Tail (Schmetterlingstramete). Ihre zahlreichen und einzigartigen Vorteile für Gesundheit und Wohlbefinden stärken das Immunsystem und die Darmflora, verbessern die kognitiven Funktionen und sorgen für einen erholsamen Schlaf. Das Unternehmen hat die Absicht, noch in diesem Jahr eine Produktlinie aus psychedelischen Pilzen unter dem Namen Marley auf den Markt zu bringen, der weitere funktionelle Pilzprodukte wie Gummibärchen, Kapseln und Kosmetika folgen sollen.

Im März gab Silo Wellness eine mehrjährige Lizenzvereinbarung mit der Familie der weltberühmten Reggae-Ikone Bob Marley bekannt, mit der sich das Unternehmen die exklusiven weltweiten Rechte an der Marke, der Vermarktung und dem Verkauf einer eigenen Produktlinie von funktionellen und psychedelischen Pilzen sichert.

Der heutige Tag ist ein bedeutender Meilenstein für unser Unternehmen. Wir präsentieren der Welt Marley One, ein Portfolio von Markenpilzprodukten mit sofortigem Wiedererkennungswert und globaler Sichtbarkeit, das Bob Marleys Vermächtnis und seine Verbindung zur Natur und zum Wohlbefinden durch Pflanzen ehrt, sagt Douglas K. Gordon, CEO von Silo Wellness. Wir befinden uns im Aufbau der ersten Weltmarke für funktionelle und psychedelische Pilzprodukte. Dabei werden wir von unserer Vision geleitet, Menschen zu einem gesünderen und erfüllteren Leben zu verhelfen, damit sie das Beste aus sich herausholen.

Wir wissen, dass Bob stolz wäre, wenn er sehen könnte, was wir hier mit der Firma Silo Wellness und der Marke Marley One aufbauen, meint Rita Marley. Unsere Familie hat schon immer die alte Tradition und das transformative Potenzial der Geschenke aus der Natur gewürdigt.

Das Sortiment der Produktlinie Marley One zum Zeitpunkt der Markteinführung umfasst:

- One Mind: Eine Mischung aus Lions Mane (hierzulande unter dem Namen Igelstachelbart bekannt) und L-Theanin mit Kaffeegeschmack; verbessert die Konzentration und fördert die kognitiven Funktionen.

- One Flow: Eine Mischung aus Cordyceps-Pilzen und Ginseng mit Pfefferminzgeschmack; verbessert die körperliche Ausdauer und die geistige Leistungsfähigkeit.

- One Harmony: Eine Mischung aus Chaga-Pilzen und Ingwer mit Mangogeschmack; regt die Darmgesundheit an und verbessert die Verdauung.

- One Body: Eine Mischung aus Turkey Tail (hierzulande als Schmetterlingstramete bekannt) und Astragalus mit Beerengeschmack; fördert ein gesundes Immunsystem.

- One Rest: Eine Mischung aus Reishi und GABA mit Vanillegeschmack; löst Spannungszustände, dient dem Stressabbau und verbessert die Schlafqualität.

Die 2018 gegründete Firma Silo Wellness ist ein vertikal integriertes Unternehmen, das Psilocybin kultiviert und psychedelische Retreats in Jamaika anbietet, wo der Anbau, die Extraktion und der Konsum von Psilocybin-Pilzen erlaubt ist. Im Jahr 2019 präsentierte das Unternehmen den Machbarkeitsnachweis (Proof of Concept) für einen zum Patent angemeldeten Nasenspray auf Basis von Psilocybin. Zusätzlich zu seinen marktführenden Pilz- und Psilocybinprodukten organisiert Silo Wellness ketamingestützte Retreats in Oregon und hat vor Kurzem sein Psychedelikaangebot mit Retreats auf Basis von 5-MeO-DM in Jamaika erweitert.

Cedella Marley, CEO des Bob Marley-Konzerns, meint dazu: Als Familie wollen wir unsere Plattform nutzen, um den Anstoß zu positiven Veränderungen zu geben. Die Einführung der Pilzmarke Marley One in Zusammenarbeit mit einem Pionier wie Silo Wellness bietet uns genau diese Möglichkeit, alte Weisheiten mit moderner Wissenschaft zu verbinden. Es ist unser Wunsch, dass diese Produkte die Menschen dazu befähigen, sich als eins mit der Natur und dem Universum zu erfahren und letztendlich ein größeres Maß an Selbstverwirklichung zu erreichen.

Wenn sie sich näher informieren oder die Marley One-Produkte online kaufen möchten, besuchen Sie bitte die Webseite www.marleyone.com.

ÜBER SILO WELLNESS

Silo Wellness ist eine wachstumsorientierte Holdinggesellschaft, die ihren Fokus auf Geschäftschancen für funktionelle Pilze und Psychedelika legt, welche von einem einheitlichen Ökosystem und einer außergewöhnlichen Führung profitieren. Silo Wellness wurde im Jahr 2018 gegründet und hat seine Firmenzentrale in Toronto sowie Niederlassungen in Jamaika and Oregon. Silo Wellness ist eine börsennotierte Gesellschaft, die an den Börsen in Kanada (CSE: SILO) und Frankfurt (FWB: CK70) sowie im Marktsegment OTC (OTC: SILFF) notiert.

Silo Wellness verfügt über ein vielfältiges und wachsendes Portfolio von funktionellen Pilzprodukten, psychedelische Wellness-Retreats in Jamaika und Oregon, den Anbau von psychedelischen Pilzen und Trüffeln in Jamaika, die Entwicklung eines Smartshops (Anm.: Ladengeschäft zum Verkauf legaler Drogen) in Jamaika sowie geistiges Eigentum, das sich in der ersten Phase auf die Vermarktung eines dosierbaren Psilocybin-Nasensprays konzentriert.

Im März 2021 gab Silo Wellness eine mehrjährige Lizenzvereinbarung mit der Familie des legendären Musikers Bob Marley bekannt, um sich die weltweiten Exklusivrechte an der Marke, der Vermarktung und dem Verkauf einer eigenen Produktlinie von funktionellen und psychedelischen Pilzen zu sichern. Die funktionellen Pilze der Marke Marley One können über die Webseite www.marleyone.com bezogen werden.

Nähere Informationen über Silo Wellness finden Sie unter www.silowellness.com.

Weitere Informationen erhalten Sie über:

Silo Wellness Media Relations:

hello@trailblaze.co

Silo Wellness Investor Relations:

(778) 383-6740

ir@silowellness.com

ÜBER MARLEY MERCHANDISING LLC.

Die Marke Marley ehrt die zeitlosen Werte von Bob Marley, indem sie Menschen auf der ganzen Welt unter dem Banner von One Love vereint. Marley Merchandising, LLC, ein hundertprozentiges Unternehmen der Familie Marley, besitzt, lizenziert und vermarktet weltweit ein Portfolio von Marley-Verbrauchermarken, zu denen House of Marley, Marley Beverage Co, Marley Natural®, Marley Kitchen®, Marley Coffee® und Bob Marley® zählen. Weitere Informationen erhalten Sie unter bobmarley.com und @bobmarley in den sozialen Medien.

