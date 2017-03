IRW-News: Sierra Metals Inc: Sierra Metals wird am 29. März 2017 seinen Konzernabschluss für 2016 veröffentlichen

IRW-PRESS: Sierra Metals Inc: Sierra Metals wird am 29. März 2017 seinen Konzernabschluss für 2016 veröffentlichen

Sierra Metals wird am 29. März 2017 seinen Konzernabschluss für 2016 veröffentlichen

Toronto, ON - 22. März 2017 - Sierra Metals Inc.



(TSX:SMT) (BVL:SMT) (Sierra Metals oder das Unternehmen - http://www.commodity-tv.net/c/search_adv/?v=297338) wird am Mittwoch, den 29. März 2017 seinen konsolidierten Konzernabschluss für das vierte Quartal und Geschäftsjahr 2016 veröffentlichen. Die Geschäftsleitung wird am 31. März 2017 um 10:30 Uhr EDT (16:30 Uhr MEZ) einen Webcast und eine Telefonkonferenz abhalten.

Nachfolgend finden Sie Informationen zur Telefonkonferenz und dem Webcast

Über Webcast:

Ein live Audio-Webcast der Versammlung wird auf der Website des Unternehmens zur Verfügung stehen:

http://event.on24.com/wcc/r/1289881/2DA34C58BDCD69BECB12A59E27829F58

Der Webcast wird zusammen mit den Präsentationsfolien für 180 Tage unter www.sierrametals.com archiviert.

Über Telefon:

Für die Teilnahme per Telefon siehe Einwählanleitungen unten. Um Ihre Teilnahme zu sichern, rufen Sie bitte fünf Minuten vor dem geplanten Beginn der Telefonkonferenz an.

Einwahlnummer für Peru, gebührenfrei: 0800-53-840 Einwahlnummer für Nordamerika, gebührenfrei: (877) 201-0168 Internationale Einwahlnummer: (647) 788-4901 Konferenz-ID: 92884204

Über Sierra Metals

Sierra Metals Inc. ist ein kanadisches Polymetall-Bergbauunternehmen mit Produktion in der Mine Yauricocha in Peru und den Minen Bolivar und Cusi in Mexiko. Das Unternehmen schloss vor Kurzem ein sehr erfolgreiches auf betriebliche Verbesserungen abzielendes Programm in seiner Mine Yauricocha ab und konzentriert sich nunmehr auf den Abschluss eines vergleichbaren Programms in seinen Produktionsstätten in Mexiko, um das Produktionsvolumen und die Gewinnungsquoten zu erhöhen und die Betriebstätigkeit zu modernisieren. Sierra weitet seine Mineralressourcen mit mehreren viel versprechenden Brownfield-Projekten weiter aus, etwa mit der Esperanza-Zone in der Mine Yauricocha, die in weniger als einem Jahr von der ersten Entdeckung zum Minenbetrieb überführt wurde. Das Unternehmen verfügt über mehrere andere Brownfield-Explorationsmöglichkeiten in allen drei Minen in Peru und Mexiko, und zwar im Bereich oder in nächster Nähe der bestehenden Minen, die es aktiv exploriert und kurzfristig zu erschließen hofft. Das Unternehmen besitzt große Konzessionsblöcke in allen drei Minen, die mehrere regionale, höchst aussichtsreiche Ziele mit längerfristigem Explorationspotenzial und potenziellem Mineralressourcenwachstum umfassen.

Die Aktien des Unternehmens werden an der Lima Stock Exchange (Bolsa de Valores de Lima) und an der TSX unter dem Börsensymbol SMT gehandelt.

Nähere Informationen zu Sierra Metals erhalten Sie auf der Webseite www.sierrametals.com bzw. über:

Mike McAllister - VP, Corporate Development - Sierra Metals Inc. - (416) 366-7777 - E-Mail: info@sierrametals.com

Mark Brennan Präsident & CEO Sierra Metals Inc. (416) 366-7777

In Europa: Swiss Resource Capital AG Jochen Staiger info@resource-capital.ch www.resource-capital.ch

Zukunftsgerichtete Aussagen

Abgesehen von Aussagen hinsichtlich historischer Tatsachen stellen die Informationen dieser Pressemitteilung "zukunftsgerichtete Informationen im Sinne der kanadischen Wertpapiergesetze dar. Aussagen mit zukunftsgerichteten Informationen bringen zum Zeitpunkt dieser Pressemeldung die Pläne, Schätzungen, Prognosen, Erwartungen oder Annahmen des Unternehmens im Hinblick auf zukünftige Ergebnisse oder Ergebnisse zum Ausdruck. Diese Aussagen spiegeln die derzeitige Auffassung des Unternehmens im Hinblick auf zukünftige Ereignisse wider und basieren notwendigerweise auf einer Reihe von Annahmen und Schätzungen, die zwar vom Unternehmen als realistisch eingeschätzt werden, jedoch beträchtlichen Unsicherheiten und Eventualitäten in Bezug auf die Geschäftstätigkeit, die wirtschaftlichen Rahmenbedingungen, den Mitbewerb und die politische und gesellschaftliche Situation unterliegen. Die tatsächlichen Ergebnisse können erheblich von den im Rahmen dieser zukunftsgerichteten Aussagen angenommenen Ergebnissen abweichen. Das Unternehmen ist nicht verpflichtet, die zukunftsgerichteten Aussagen bzw. die Gründe, warum sich die tatsächlichen Ergebnisse von jenen der zukunftsgerichteten Aussagen unterscheiden, zu aktualisieren, es sei denn, dies wird in den geltenden Wertpapiergesetzen ausdrücklich gefordert. Weitere Informationen über Risiken und Unsicherheiten sind in den Unterlagen enthalten, die das Unternehmen den kanadischen Wertpapierbehörden vorlegen muss. Diese Unterlagen wurden auf der Webseite www.sedar.com veröffentlicht.

Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung: für den Inhalt, für die Richtigkeit, der Angemessenheit oder der Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedar.com , www.sec.gov , www.asx.com.au/ oder auf der Firmenwebsite!

Die englische Originalmeldung finden Sie unter folgendem Link: http://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=39278 Die übersetzte Meldung finden Sie unter folgendem Link: http://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=39278&tr=1

