IRW-News: Sierra Metals Inc: Sierra Metals meldet starke Finanzergebnisse seiner peruanischen Tochter Sociedad Minera Conora für das erste Quartal 2018

Sierra Metals meldet starke Finanzergebnisse seiner peruanischen Tochter Sociedad Minera Conora für das erste Quartal 2018

- Rekorddurchsatz, erhöhte Produktion von hochwertigerem Erz und bessere Metallpreise wirkten sich positiv auf das Finanzergebnis aus

Toronto, ON - 30. April 2018 - Sierra Metals Inc.



(TSX:SMT, BVL:SMT) (Sierra Metals oder das Unternehmen) gibt bekannt, dass der ungeprüfte Zwischenabschluss und die Begleitunterlagen, die sog. Management Discussion and Analysis (MD&A), von Sociedad Minera Corona S.A. (Corona) für das erste Quartal 2018 (Q1 2018) eingereicht wurden.

Das Unternehmen hält eine Beteiligung von 81,8 % an Corona. Alle Beträge sind in US-Dollar ausgewiesen, sofern nicht anders angegeben, und wurden nicht um den Minderheitsanteil von 18,2 % angepasst.

Wichtigste Ergebnisse von Corona für die drei Monate zum 31. März 2018

- Einnahmen von 46,6 Millionen USD gegenüber 38,5 Millionen USD im Q1 2017

- Bereinigtes EBITDA von 24,2 Millionen USD gegenüber 20,5 Millionen USD im Q1 2017

- Verarbeitung von insgesamt 271,389 Tonnen gegenüber 251,180 Tonnen im Q1 2017

- Nettoerlös aus der Produktion pro Tonne verarbeitetes Erz um 7 % auf 168.74 USD gestiegen

- Cashkosten pro zahlbares Pfund Zinkäquivalent um 36 % auf 0,57 USD gestiegen

- Nachhaltige Gesamtkosten (All in sustaining cost; AISC) pro zahlbares Pfund Zinkäquivalent um 34% auf 0,82 USD gestiegen

- Zinkäquivalentproduktion von 34,8 Millionen Pfund gegenüber 38,1 Millionen Pfund im Q1 2017

- Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente von 23,2 Millionen $ zum 31. März 2018

- Umlaufkapital von 33,3 Millionen $ zum 31. März 2018

Die Mine Yauricocha zeigte im ersten Quartal 2018 weiterhin eine starke Performance, sagte Igor Gonzales, President und CEO von Sierra Metals. Bei der Mine wurden eine Umsatzsteigerung von 21 Prozent und eine Steigerung des bereinigten EBITDA von 18 Prozent gegenüber demselben Zeitraum des Jahres 2017 gemeldet, wobei von den Vorteilen des betrieblichen Verbesserungsprogramms und den höheren erzielten Metallpreise profitiert werden konnte. Außerdem verdeutlicht die Steigerung der Nettoproduktion pro verarbeitete Tonne Erz weiterhin, dass die Kapitalanlagen bei der Mine effizient eingesetzt wurden. Die Investitions- und gesamten Unterhaltskosten waren im Vergleich zum Vorjahr höher, entsprachen jedoch jenen der vorangegangenen Quartale.

Corona weist nach wie vor eine solide Bilanz und eine starke Liquidität auf, um seine Betriebs- und Wachstumsanforderungen erfüllen zu können. Das Management ist zuversichtlich, dass durch den Abschluss wichtiger Projekte wie des Yauricocha-Stollens, der für das dritte Quartal 2018 geplant ist, und das Absenken des Yauricocha-Schachts, wodurch Zugang zu einer beträchtlichen Menge der kürzlich definierten Erzreserven und -ressourcen geboten wird, weitere betriebliche Effizienz- und Produktivitätssteigerungen erzielt werden. Die Explorationen werden fortgesetzt und wir freuen uns auf weitere Mineralentdeckungen und Ressourcensteigerungen bei der Mine.

In der folgenden Tabelle sind ausgewählte ungeprüfte Finanzdaten für die drei Monate und das Jahr zum 31. März 2018 ausgewiesen:

http://www.irw-press.at/prcom/images/messages/2018/43234/SMT PR SMC Financials Q1 2018 - Final_dePrcom.001.png

1 Das bereinigte EBITDA beinhaltet Anpassungen für Rückstellungen und Abschreibungen, Zinsaufwendungen und andere Finanzierungskosten, Zinserträge, aktienbasierte Vergütungen, Wechselkursgewinne/-verluste und Einkommensteuern; siehe Abschnitt zu den nicht IFRS-konformen Leistungskennzahlen in der MD&A des Unternehmens.

2 Die AISC pro Pfund verkauftes Zinkäquivalent sind keine IFRS-konformen Leistungskennzahlen und beinhalten Selbstkosten, Behandlungs- und Veredelungsgebühren, nachhaltige Investitionen, Gemein- und Verwaltungsausgaben sowie Verkaufsaufwendungen und schließen Gewinnbeteiligungen der Arbeitnehmer, Abschreibungen und andere zahlungsunwirksame Rückstellungen aus; die Cashkosten pro Pfund verkauftes Zinkäquivalent - abzüglich des Nettoerlöses aus der Produktion pro Tonne verarbeitetes Erz - und die Cashkosten pro Tonne verarbeitetes Erz sind ebenfalls keine IFRS-konformen Leistungskennzahlen; siehe Abschnitt zu den nicht IFRS-konformen Leistungskennzahlen in der MD&A des Unternehmens.

Finanzergebnisse von Corona für die 3 Monate, die am 31. März 2018 zu Ende gegangen sind

- Umsätze von 46,6 Mio. $ im 1. Quartal 2018 gegenüber dem 1. Quartal 2017 um 21 % auf 38,5 Mio. $ gestiegen. Die Umsatzsteigerung im 1. Quartal 2018 war auf eine Steigerung von 8 % der verarbeiteten Tonnen, höhere Höchstgehalte von Cu und Au sowie höhere Gewinnungsraten von Cu zurückzuführen. Preissteigerungen von Cu (17 %), Zn (23 %), Pb (11 %) und Au (9 %) haben ebenfalls zur Umsatzsteigerung beigetragen.

- Investitionskosten pro verkauftes Pfund ZnÄq bei der Mine Yauricocha von 0,57 $ im 1. Quartal 2018 gegenüber 0,42 $ im 1. Quartal 2017 sowie gesamte Unterhaltskosten (AISC) pro verkauftes Pfund ZnÄq von 0,82 $ im 1. Quartal 2018 gegenüber 0,61 $ im 1. Quartal 2017. Die Steigerung der AISC pro zahlbares Pfund ZnÄq im 1. Quartal 2018 gegenüber dem 1. Quartal 2017 war das Ergebnis von weniger verkauften Pfund ZnÄq infolge niedrigerer Höchstgehalte trotz höherer Durchsatzraten sowie eines leichten Anstiegs der Verwaltungs- und Betriebskosten, einschließlich Kosten für Ergänzungsbohrungen und Stollenerschließungen, die innerhalb eines Jahres verwendet werden und somit in den Betriebskosten enthalten sind.

- Bereinigtes EBITDA von 24,2 Mio. $ im 1. Quartal 2018 gegenüber 20,5 Mio. $ im 1. Quartal 2017. Die Steigerung des EBITDA im 1. Quartal 2018 ist auf die oben erwähnte Umsatzsteigerung zurückzuführen.

- Der Betriebs-Cashflow vor Änderungen des Betriebskapitals von 24,1 Mio. $ im 1. Quartal 2018 gegenüber 20,4 Mio. US$ im 1. Quartal 2017 sowie die Steigerung des Betriebs-Cashflows vor Änderungen des Betriebskapitals im 1. Quartal 2018 sind in erster Linie auf die oben erwähnte Umsatzsteigerung zurückzuführen.

- Bargeld und Barwerte von 23,2 Mio. $ (Stand: 31. März 2018) gegenüber 19,9 Mio. $ (Stand: 31. Dezember 2017). Bargeld und Barwerte sind um 3,3 Mio. $ gestiegen, was durch einen Betrieb-Cashflow von 10,2 Mio. $ begünstigt wurde. 5,0 Mio. $ stammen von einem kurzfristigen revolvierenden Dispositionskreditkredit zu Betriebskapitalzwecken, der zum Teil durch Investitionsausgaben von 5,3 Mio. $, Schulden- und Zinsrückzahlungen von 1,7 Mio. $, zwischenbetriebliche Kredite von 2,1 Mio. $ sowie durch Dividendenausschüttungen von 2,9 Mio. $ wettgemacht wurde.

- Nettoeinnahmen von 15,1 Mio. $ (0,42 $ pro Aktie) im 1. Quartal 2018 gegenüber 11,9 Mio. $ (0,33 $ pro Aktie) im 1. Quartal 2017

Wichtigste Betriebsergebnisse von Corona in den drei Monaten zum 31. März 2018:

In der folgenden Tabelle sind die Produktionsergebnisse für die drei Monate die am 31. März 2018 ausgewiesen:

http://www.irw-press.at/prcom/images/messages/2018/43234/SMT PR SMC Financials Q1 2018 - Final_dePrcom.002.png

Qualifizierte Personen

Alle produktionstechnischen Daten in dieser Pressemeldung wurden von Gordon Babcock, P.Eng., Chief Operating Officer und einem qualifizierten Sachverständigen gemäß National Instrument 43-101 - Standards of Disclosure for Mineral Projects, geprüft und genehmigt.

Americo Zuzunaga, MAusIMM CP (Mining Engineer), Vice President of Corporate Planning, ist ein qualifizierter Sachverständiger und ein Chartered Professional, der als kompetente Person (Competent Person) gemäß dem Joint Ore Reserves Committee (JORC) des Australasian Code for Reporting of Exploration Results, Mineral Resources and Ore Reserves qualifiziert ist.

Augusto Chung, FAusIMM CP (Metallurgist), Consultant von Sierra Metals, ist ein qualifizierter Sachverständiger und ein Chartered Professional, der als kompetente Person für metallurgische Prozesse qualifiziert ist.

Über Sierra Metals

Sierra Metals Inc. ist ein kanadisches wachstumsorientiertes Polymetall-Bergbauunternehmen mit Produktion aus seiner Mine Yauricocha in Peru und seiner Minen Bolivar und Cusi in Mexiko. Das Unternehmen konzentriert sich auf Steigerung des Produktionsvolumens und Erweiterung der Mineralressourcen. Sierra Metals machte vor Kurzem mehrere Entdeckungen, und besitzt zusätzliche Brownfield-Explorationsmöglichkeiten in allen drei Minen in Peru und Mexiko innerhalb kurzer Entfernung zu den bestehenden Minen. Ferner besitzt das Unternehmen auf allen Minen große Landpakete mit mehreren aussichtsreichen regionalen Zielen, die ein längerfristiges Explorationspotenzial und Potenzial für eine Mineralressourcenerweiterung bieten.

Die Stammaktien des Unternehmens werden an der Bolsa de Valores de Lima und der Toronto Stock Exchange unter dem Symbol SMT und an der NYSE AMERICAN Exchange unter dem Symbol SMTS gehandelt.

Für weitere Informationen zu Sierra Metals besuchen Sie bitte die Website: www.sierrametals.com oder wenden Sie sich an:

Mike McAllister

VP, Corporate Development

Sierra Metals Inc.

+1 (416) 366-7777

info@sierrametals.com

Ed Guimaraes

CFO

Sierra Metals Inc.

+1 (416) 366-7777-

Igor Gonzales

President & CEO

Sierra Metals Inc.

+1 (416) 366-7777

Folgen, Liken und beobachten Sie unseren Fortschritt auf:

Web: www.sierrametals.com | Twitter: sierrametals | Facebook: SierraMetalsInc | LinkedIn: Sierra Metals Inc

Zukunftsgerichtete Aussagen

Diese Pressemitteilung enthält zukunftsgerichtete Informationen und zukunftsgerichtete Aussagen im Sinne des kanadischen und US-amerikanischen Wertpapierrechts in Bezug auf das Unternehmen (zusammen zukunftsgerichtete Informationen). Die zukunftsgerichteten Informationen umfassen unter anderem Aussagen im Hinblick auf die Geschäftstätigkeit des Unternehmens einschließlich der erwarteten Entwicklungen in der Geschäftstätigkeit des Unternehmens in zukünftigen Perioden, der geplanten Explorationstätigkeiten des Unternehmens, der Verfügbarkeit angemessener Finanzmittel des Unternehmens und sonstiger Ereignisse oder Bedingungen, die in der Zukunft eintreten können. Auch Aussagen hinsichtlich der Schätzungen von Mineralreserven und -ressourcen können insoweit als zukunftsgerichtete Aussagen betrachtet werden, als sie Schätzungen der Mineralisierungen umfassen, die zu Tage treten werden, falls und wenn die Konzessionsgebiete erschlossen oder weiter erschlossen werden. Diese Aussagen beziehen sich auf Analysen und andere Informationen, die auf Prognosen zukünftiger Ergebnisse, Schätzungen noch nicht bezifferbarer Beträge und Annahmen der Geschäftsleitung basieren. Aussagen, die Diskussionen in Bezug auf Vorhersagen, Erwartungen, Überzeugungen, Pläne, Prognosen, Zielsetzungen, Annahmen oder zukünftige Ereignisse oder Leistungen (oft, aber nicht immer unter Verwendung von Begriffen oder Ausdrücken wie erwartet, geht davon aus, plant, beabsichtigt, schätzt, nimmt an, hat die Absicht, Strategie, Ziele, Potenzial oder entsprechender Variationen oder von Aussagen, dass bestimmte Aktionen, Ereignisse oder Ergebnisse ergriffen, eintreten oder erzielt werden können, könnten, würden, dürften oder werden oder deren Verneinung und vergleichbare Ausdrücke) zum Ausdruck bringen oder implizieren, sind keine Aussagen über historische Fakten und können zukunftsgerichtete Informationen darstellen.

Die zukunftsgerichteten Informationen unterliegen einer Vielzahl von Risiken und Unwägbarkeiten, die dazu führen könnten, dass die tatsächlichen Ereignisse oder Ergebnisse davon abweichen, was in den zukunftsgerichteten Aussagen zum Ausdruck kommt, unter anderem für die Bergbaubranche typische Risiken, unter anderem Umweltgefährdungen, Arbeitsunfälle, ungewöhnliche oder unerwartete geologische Formationen, Überschwemmungen, Arbeitskämpfe, Explosionen, Einstürze, Witterungsbedingungen und kriminelle Aktivitäten; Schwankungen der Rohstoffpreise; höhere operative und/oder Investitionskosten; mangelnde Infrastruktur; die Möglichkeit, dass die zukünftigen Explorations-, Erschließungs- oder Abbauergebnisse nicht den Erwartungen des Unternehmens entsprechen; Risiken in Verbindung mit der Schätzung von Mineralressourcen und den geologischen Gegebenheiten, dem Erzgehalt und der Kontinuität von Mineralvorkommen und der Unfähigkeit, Reserven zu ersetzen; Preisschwankungen bei den Rohstoffen, die das Unternehmen für seine Geschäftstätigkeit verwendet; Risiken im Zusammenhang mit Aktivitäten im Ausland; Änderungen von Gesetzen oder politischen Vorgaben, der Besteuerung im Ausland, Verzögerungen oder die Unfähigkeit, die erforderlichen staatlichen Genehmigungen einzuholen; Risiken in Bezug auf bestehende Kreditverbindlichkeiten; Probleme in Bezug auf das Eigentumsrecht an den Konzessionsgebieten des Unternehmens; Risiken im Zusammenhang mit Umweltvorschriften; Prozessrisiken; Risiken im Zusammenhang mit unversicherten Gefahren; die Auswirkungen des Wettbewerbs; die Volatilität des Kurses der Wertpapiere des Unternehmens; globale finanzielle Risiken; die Unfähigkeit, qualifizierte Mitarbeiter zu gewinnen und zu binden; potenzielle Interessenkonflikte; Risiken im Zusammenhang mit einer beherrschenden Gruppe von Aktionären; die Abhängigkeit von Dritten; Unterschiede bei der Berichterstattung zu Mineralreserven und -ressourcen zwischen den USA und Kanada; potenzielle Verwässerungstransaktionen; Fremdwährungsrisiken; Risiken in Verbindung mit Konjunkturzyklen; Liquiditätsrisiken; die Stützung auf interne Kontrollsysteme; Kreditrisiken einschließlich Risiken im Zusammenhang mit der Einhaltung von Vereinbarungen in Bezug auf das BCP-Werk des Unternehmens; die Unsicherheit von Produktions- und Kostenschätzungen für die Mine Yauricocha, die Mine Bolivar und die Mine Cusi; und sonstige Risiken, die in den Meldungen des Unternehmens bei den kanadischen Wertpapieraufsichtsbehörden und der U.S. Securities and Exchange Commission aufgeführt werden; diese Dokumente sind unter www.sedar.com bzw. www.sec.gov abrufbar.

Diese Auflistung von Faktoren, die zukunftsgerichtete Informationen des Unternehmens beeinflussen können, ist nicht erschöpfend. Zukunftsgerichtete Informationen sind Aussagen über die Zukunft und folglich ungewiss. Die tatsächlichen Ergebnisse des Unternehmens oder andere zukünftige Ereignisse oder Bedingungen können sich aufgrund einer Vielzahl von Risiken, Unwägbarkeiten und anderen Faktoren wesentlich davon unterscheiden, was in den zukunftsgerichteten Informationen zum Ausdruck kommt. Die Aussagen des Unternehmens, die zukunftsgerichtete Informationen enthalten, basieren auf Überzeugungen, Erwartungen und Meinungen der Geschäftsleitung zum Zeitpunkt der Äußerung dieser Aussagen. Das Unternehmen übernimmt keine Verpflichtung, zukunftsgerichtete Informationen zu aktualisieren, falls sich die Umstände oder die Überzeugungen, Erwartungen oder Meinungen der Geschäftsleitung ändern sollten, sofern dies nicht gesetzlich vorgeschrieben ist. Aufgrund der oben genannten Gründe sollten sich die Leser nicht über Gebühr auf die zukunftsgerichteten Aussagen verlassen.

Hinweis bezüglich Reserven- und Ressourcenschätzungen

Sämtliche Reserven- und Ressourcenschätzungen, die vom Unternehmen gemeldet werden, wurden gemäß dem Klassifizierungssystem von Canadian National Instrument 43-101 - Standards of Disclosure for Mineral Projects des Canadian Institute of Mining and Metallurgy berechnet. Diese Standards unterscheiden sich erheblich von den Anforderungen der SEC. Die Unterschiede zwischen diesen Standards werden in unseren SEC-Einreichungen erörtert. Mineralressourcen, die keine Mineralreserven darstellen, haben keine wirtschaftliche Machbarkeit ergeben.

Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung: für den Inhalt, für die Richtigkeit, der Angemessenheit oder der Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedar.com, www.sec.gov, www.asx.com.au/ oder auf der Firmenwebsite!

