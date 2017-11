IRW-News: Sierra Metals Inc: Sierra Metals meldet Einreichung eines mit NI 43-101 konformen technischen Berichts über die Mine YAURICOCHA in Peru

IRW-PRESS: Sierra Metals Inc: Sierra Metals meldet Einreichung eines mit NI 43-101 konformen technischen Berichts über die Mine YAURICOCHA in Peru

Toronto (Ontario), 13. November 2017. Sierra Metals Inc. (TSX: SMT, BVL: SMT, NYSE AMERICAN: SMTS) (Sierra Metals oder das Unternehmen - http://www.commodity-tv.net/c/search_adv/?v=297949) hat einen technischen Bericht eingereicht, der gemäß National Instrument 43-101 (NI 43-101) für die Mine Yauricocha (der Bericht) angefertigt wurde. Der Bericht unterstützt die Offenlegung des Unternehmens in seinen jüngsten Pressemitteilungen vom 28. September 2017 mit dem Titel Sierra Metals erhöht beachtlich die Mineralressourcenschätzung für die Mine Yauricocha, Peru und vom 26. Oktober 2017 mit dem Titel Sierra Metals meldet beträchtliche Steigerung der Mineralvorratsschätzung für Mine Yauricocha in Peru. Es gibt keine wesentlichen Unterschiede zwischen den Mineralvorräten und Ressourcen in diesem Bericht und jenen, die in den Pressemitteilungen veröffentlicht wurden.

Der Bericht schloss folgende Vorräte und Ressourcen der Mine Yauricocha ein:

- Signifikante Zunahme des gesamten nachgewiesenen und vermuteten enthaltenen Metalls: Silber um 86%, Kupfer um 237%, Blei um 58%, Zink um 96% und Gold um 97% verglichen mit der früheren Vorratsschätzung.

- Signifikante Zunahme der gesamten erkundeten und angezeigten enthaltenen Metallmenge: Silber um 72%, Kupfer um 128%, Zink um 74%, Blei um 64% und Gold um 61%.

- Signifikante Zunahme der gesamten geschlussfolgerten enthaltenen Metallmenge: Silber um 55%, Kupfer um 59%, Zink um 105%, Blei um 42% und Gold um 83%.

- Die Mineralvorräte für Yauricocha betragen 8.917.000 Tonnen mit durchschnittlich 48,3 g/t Silber, 1,2 % Kupfer, 0,8 % Blei, 2,4 % Zink und 0,5 g/t Gold, was einem Anstieg der Tonnage um 135% gegenüber der früheren Vorratsschätzung entspricht. Diese neue Vorratsschätzung mehr als verdoppelt die frühere Betriebsdauer der Mine bei aktuellen Durchsatzniveaus im Vergleich mit der früheren Vorratsschätzung.

- Die Mineralressourcen auf Yauricocha umfassen 13.206.000 Tonnen mit durchschnittlich 62,3 g/t Silber, 1,5% Kupfer, 0,9% Blei, 2,8% Zink und 0,6 g/t Gold, was einer Zunahme um 68% gegenüber der früheren Schätzung der Ressourcentonnage entspricht.

- Die gesamten geschlussfolgerten Mineralressourcen auf Yaurichocha umfassen 6.632.000 Tonnen mit durchschnittlich 43,0 g/t Silber, 1,2% Kupfer, 0,5% Blei, 2,2% Zink und 0,5 g/t Gold, was einer Zunahme um 77% gegenüber der früheren Schätzung der Ressourcentonnage entspricht.

- Der Anstieg des enthaltenen Kupfers reflektiert die Entdeckung und Abgrenzung neuer Cu-reicher Zonen in Cuye, Mascota und Esperanza sowie einen um 14% höheren Kupferpreis im Vergleich mit der früheren Schätzung.

- Die Metallpreise, die metallurgischen Ausbringungsraten, Kosten und andere Faktoren wurden aktualisiert, um die Istdaten und Annahmen zum 31. Juli 2017 zu reflektieren.

Der Bericht, datiert den 10. November 2017 mit Stichtag den 31. Juli 2017 trägt den Titel NI 43-101 Technical Report on Resources and Reserves Yauricocha Mine Yauyos Province, Peru und wurde von der unabhängigen SRK Consulting (U.S.) Inc. angefertigt.

Unterzeichnet von folgenden qualifizierten Personen: Matthew Hastings, MSc Geology, MAusIMM (CP), SRK Principal Consultant (Wirtschaftsgeologie) Shannon L. Rhéaume, BASc Mining and Mineral Processing, PEng, SRK Senior Consultant (Bergbauingenieur) Daniel H. Sepulveda, BSc, SME-RM, SRK Associate Consultant (Metallurgie) Jeff Osborn, BEng Mining, MMSAQP, SRK Principal Consultant (Bergbauingenieur) John Tinucci, PhD, PE, ISRM, SRK President/Practice Leader/Principal Consultant (Geotechniker)

Überprüft durch: Erik C. Ronald, MEng, PG, MAusIMM, SRK Principal Consultant (Wirtschaftsgeologie) John Tinucci, PhD, PE, ISRM, SRK President/Practice Leader/Principal Consultant (Geotechniker) Peter Clarke, BSc Mining, MBA, PEng, SRK Principal Consultant (Bergbauingenieur)

Anmerkungen zur Vorratsschätzung

Die Verfahren und Methoden, die die Mineralvorratsschätzung unterstützen, wurden in Verbindung mit Sierra Metals Minenplanungspersonal entwickelt. Die in dieser Pressemitteilung präsentierten Vorratsschätzungen wurden von Sierra Metals unter Verwendung der vor Ort generierten Daten durchgeführt und von SRK überprüft. SRK weist darauf hin, dass die Methoden und Verfahren vernünftig sind und der besten Praktik der Branche entsprechen. Jeder Abbaubereich wurde unter Verwendung vertretbarer Abbaublockgrößen bewertet, die auf den in dieser Zone zutreffenden Abbauverfahren basieren. Die Daten und Informationen, die die Förderung, die Verwässerung durch Abbau, die metallurgischen Ausbringungsraten, die Preisgestaltung sowie Aufbereitungs- und Raffinierungsgebühren unterstützen, wurden von Sierra Metals zur Verfügung gestellt und durch SRK überprüft. Diese Faktoren werden zur Berechnung des Einzelwerts der Blöcke in den Modellen verwendet. Historische sowie erwartete direkte und indirekte Abbau-, Aufbereitungs- sowie Allgemein- und Verwaltungskosten wurden von Sierra Metals zur Verfügung gestellt. Um als wirtschaftlich betrachtet zu werden, muss der Net Smelter Return (NSR) Wert des Abbaublocks höher als der wirtschaftliche Grenzwert sein. Blöcke unter dem wirtschaftlichen Grenzwert aber über dem marginalen Grenzwert sind in einigen Fällen im Vorrat eingeschlossen, wo sie zwischen oder unmittelbar neben einem wirtschaftlichen Block liegen und man erwarten kann, dass keine weitere signifikante Entwicklung notwendig sein würde, diesen marginalen Block abzubauen. Isolierte Blöcke, definiert als Blöcke ohne definierten Zugang, wurden aus dem Vorrat ausgeschlossen. Abgebaute Bereiche wurden von Personal der Sierra Metals zur Verfügung gestellt.

SRK ist der Meinung, dass die Vorratsschätzungen für eine öffentliche Berichterstattung geeignet sind und eine faire Darstellung der für die Mühle bestimmten Tonnage, des Gehalts und des Metalls der Lagerstätte Yauricocha sind.

Anmerkungen zur Ressourcenschätzung

Die Verfahren und Methoden zur Unterstützung der Mineralressourcenschätzung wurden gemeinsam mit geologischem Personal von Minera Corona entwickelt. Das Verständnis der Geologie und der Vererzung auf Yauricocha basiert auf umfassenden geologischen Daten sowie auf einer soliden Produktionsgeschichte. SRK hat die Methoden und Verfahren der Datenerfassung zur Unterstützung der Schätzung geprüft und weist darauf hin, dass diese vernünftig sind und der besten Praktik der Branche entsprechen. Geologische Modelle wurden von Geologen von Minera Corona mittels Datamine Studio oder Leapfrog Geo erstellt und weichen lokal erheblich von jenen ab, die in früheren Berichten verwendet wurden. Eine Kombination aus Kernbohrungen, Schlitzprobennahmen und Minenkartierungen wurde verwendet, um diese Modelle zu erstellen, und SRK ist der Auffassung, dass diese eine präzise Interpretation der Vererzung auf Yauricocha darstellen. Diese Modelle, die als 3-D-Drahtgitter dargestellt werden, werden verwendet, um Blockmodelle einzuschränken, die Variablen wie die Schüttdichte, das Minengebiet, die Wertminderung, den Einheitswert usw. aufweisen.

Die hierin angegebenen Ressourcenschätzungen wurden von unabhängigen Beratern unter Anwendung unterstützender Daten, die vor Ort generiert wurden, erstellt oder geprüft. SRK führte unabhängige Schätzungen für die Gebiete Mina Central, Esperanza und Mascota sowie für den Großteil des Gebiets Cuerpos Pequeños durch. Die Schätzungen für Cachi-Cachi und ausgewählte Schätzungen für Cuerpos Pequeños wurden von Minera Corona durchgeführt und von SRK geprüft. Der Gehalt der fünf primären Rohstoffe (Silber, Gold, Kupfer, Blei und Zink) wird in den Blockmodellen unter Anwendung von Bohrungen und Schlitzproben geschätzt, wobei branchenübliche Schätzmethoden angewendet werden. Die Interpolationsmethoden waren im Allgemeinen das Ordinary Kriging oder die inverse Distanz - je nach Datenmenge. Die von den unabhängigen Beratern geschätzten Mineralressourcen werden gemäß den besten Praktiken der Branche kategorisiert und unter Anwendung eines vernünftigen einheitlichen Cutoff-Gehalts in Abhängigkeit der tatsächlichen Grenzkosten gemeldet, um die Kriterien für öffentliche Berichte zu erfüllen.

SRK ist der Auffassung, dass die Ressourcenschätzungen für eine öffentliche Bekanntgabe geeignet sind und eine faire Darstellung des vor Ort enthaltenen Metalls der Lagerstätte Yauricocha sind.

Der Bericht steht zur Ansicht bei SEDAR (www.sedar.com) und auf der Webseite des Unternehmens (www.sierrametals.com) zur Verfügung.

Qualifizierte Personen

Der technische Inhalt dieser Pressemitteilung wurde von Gordon Babcock P.Eng, Chief Operating Officer und gemäß NI 43-101Standards of Disclosure for Mineral Projekts eine qualifizierte Person geprüft und genehmigt.

Americo Zuzunaga, MAusIMM CP (Bergbauingenieur) und Vice President Unternehmensplanung ist eine qualifizierte Person und zugelassener Experte gemäß dem Joint Ore Reserves Committee (JORC) Australasian Code for Reporting of Exploration Results, Mineral Resources and Ore Reserves.

Augusto Chung, FAusIMM CP (Metallurge) und Berater von Sierra Metals ist eine qualifizierte Person und zugelassener Experte für metallurgische Verfahren.

Über Sierra Metals

Sierra Metals Inc. ist ein kanadisches wachstumsorientiertes Bergbauunternehmen mit Produktion aus seiner Polymetall-Mine Yauricocha in Peru und seiner Kupfermine Bolivar und Silbermine Cusi in Mexiko. Das Unternehmen konzentriert sich auf Steigerung des Produktionsvolumens und Erweiterung der Mineralressourcen. Sierra Metals machte vor Kurzem mehrere wichtige neue Entdeckungen, und besitzt viele weitere aufregende Brownfield-Explorationsmöglichkeiten in allen drei Minen in Peru und Mexiko innerhalb kurzer Entfernung zu den bestehenden Minen. Ferner besitzt das Unternehmen auf allen Minen große Landpakete mit mehreren sehr aussichtsreichen regionalen Zielen, die ein längerfristiges Explorationspotenzial und Potenzial für eine Mineralressourcenerweiterung bieten.

Die Aktien des Unternehmens werden an der Lima Stock Exchange (Bolsa de Valores de Lima) und an der TSX unter dem Symbol SMT sowie an der NYSE MKT Exchange unter dem Symbol SMTS gehandelt.

Für weitere Informationen hinsichtlich Sierra Metals besuchen Sie bitte www.sierrametsals.com oder kontaktieren:

Mike McAllister V.P., Corporate Development Sierra Metals Inc. +1 (416) 366-7777 Email: info@sierrametals.com

Alonso Lujan V.P., Exploration Sierra Metals Inc. +(51) 630-3100 +(52) 614-4260211-

Igor Gonzales President & CEO Sierra Metals Inc. +1(416) 366-7777

Swiss Resource Capital AG Jochen Staiger info@resource-capital.ch www.resource-capital.ch -

TSX: SMT BVL: SMT NYSE American: SMTS

Verfolgen Sie unseren Fortschritt unter:

Web: www.sierrametals.com | Twitter: sierrametals | Facebook: SierraMetalsInc | LinkedIn: Sierra Metals Inc

Zukunftsgerichtete Aussagen

Diese Pressemitteilung enthält zukunftsgerichtete Aussagen und zukunftsgerichtete Aussagen im Sinne der kanadischen und US-amerikanischen Wertpapiergesetze bezüglich des Unternehmens (zusammen, zukunftsgerichtete Information). Die zukunftsgerichtete Information schließt ein, ist aber nicht darauf beschränkt, Aussagen hinsichtlich der Betriebe des Unternehmens einschließlich der erwarteten Entwicklungen in den den Betrieben des Unternehmens in der Zukunft, die geplanten Explorationsaktivitäten des Unternehmens, die Angemessenheit der Finanzressourcen des Unternehmens und andere Ereignisse und Konditionen, die in der Zukunft auftreten könnten. Aussagen hinsichtlich der Mineralvorrats- und Ressourcenschätzungen könnten ebenfalls als zukunftsgerichtete Aussagen in dem Maß betrachtet werden, da sie Schätzungen der Vererzung enthalten, die angetroffen wird, falls und wenn die Liegenschaften entwickelt oder weiterentwickelt werden. Diese Aussagen beziehen sich auf Analysen und andere Informationen, die auf Vorhersagen zukünftiger Ergebnisse, Schätzungen der noch nicht bestimmten Beträge und Annahmen des Managements beruhen. Etwaige Aussagen, die Gespräche zum Ausdruck bringen oder beinhalten hinsichtlich Vorhersagen, Erwartungen, Ansichten, Plänen, Projektionen, Zielsetzungen, Annahmen oder zukünftige Ereignisse oder Leistungen (oft aber nicht immer unter Verwendung der Worte oder Ausdrücke wie z. B. erwarten, vorhersehen, planen, projizieren, schätzen, annehmen, beabsichtigen, Strategie, Ziele, Zielsetzungen, Potenzial oder Variationen dieser oder Feststellungen, dass bestimmte Aktionen, Ereignisse oder Ergebnisse unternommen, eintreten oder erzielt werden könnten, würden, dürften oder werden oder das Gegenteil jeder dieser Begriffe oder ähnlicher Ausdrücke) sind keine Aussagen historischer Tatsachen und könnten zukunftsgerichtete Informationen sein.

Die zukunftsgerichtete Information unterliegt einer Reihe von Risiken und Unsicherheiten, die dazu führen könnten, dass sich die aktuellen Ereignisse oder Ergebnisse von jenen in der zukunftsgerichteten Information unterscheiden einschließlich, aber nicht darauf begrenzt, der in der Bergbaubranche bestehenden Risiken einschließlich Umweltgefahren, Industrieunfälle, ungewöhnliche oder unerwartete geologische Formationen, Überflutungen, Arbeitsunterbrechungen, Explosionen, Einstürze, Wetterbedingungen und kriminelle Aktivität; Schwankungen der Rohstoffpreise; höherer Betriebs- und/oder Kapitalkosten; des Mangels an verfügbarer Infrastruktur; der Möglichkeit, dass zukünftige Explorations-, Entwicklungs- oder Bergbauergebnisse nicht mit den Erwartungen des Unternehmens übereinstimmen; der Risiken in Verbindung mit der Schätzung der Mineralressourcen und der Geologie, des Gehalts und der Kontinuität der Minerallagerstätten und der Unfähigkeit, die Vorräte zu ersetzen; der Schwankungen der Preise der Rohstoffe, die in den Betrieben des Unternehmens verwendet werden; der Risiken hinsichtlich der Betriebe im Ausland; der Änderungen der Gesetze und Richtlinien, der ausländischen Besteuerung, Verzögerungen bei Erhalt oder Unfähigkeit die notwendigen Regierungsgenehmigungen zu erhalten; der Risiken hinsichtlich der ausstehenden Kredite; Probleme hinsichtlich des Besitzanspruchs auf die Liegenschaften des Unternehmens; der Risiken hinsichtlich der Umweltvorschriften; der Prozessrisiken; der Risiken hinsichtlich nicht versicherter Gefahren; der Auswirkung des Wettbewerbs; der Volatilität des Preises der Wertpapiere des Unternehmens; der globalen Finanzrisiken, der Unfähigkeit qualifizierte Mitarbeiter anzuwerben oder zu behalten; möglicher Interessenkonflikte; Risiken hinsichtlich einer Gruppe von Großaktionären; der Abhängigkeit von dritten Parteien; der Unterschiede in den USA und Kanada bei der Berichterstattung von Mineralvorräten und Ressourcen; Forderungen gemäß US-amerikanischer Wertpapiergesetze; möglicher verwässernder Transaktionen; Wechselkursrisiken; Risiken hinsichtlich der Geschäftszyklen; Liquiditätsrisiken; der Abhängigkeit von internen Kontrollsystemen; Kreditrisiken einschließlich Risiken hinsichtlich der Einhaltung der Vereinbarungen hinsichtlich der BCP-Fazilität; der Unsicherheit der Produktions- und Kostenschätzungen für die Mine Yauricocha, Mine Bolivar und Mine Cusi; und anderer Risiken, die in den Ablagen des Unternehmens bei den kanadischen Wertpapieraufsichtsbehörden und der U.S. Securities and Exchange Commission identifiziert wurden. Diese Dokumente finden Sie unter www.sedar.com bzw. www.se.gov.

Diese Aufzählung enthält nicht alle Faktoren, die irgendeine der zukunftsgerichteten Informationen des Unternehmens beeinflussen könnten. Zukunftsgerichtete Informationen schließen ein Aussagen über die Zukunft und sind folglich ungewiss. Die tatsächlichen Leistungen des Unternehmens oder andere zukünftige Ereignisse oder Konditionen könnten sich aufgrund verschiedener Risiken, Unsicherheiten und anderer Faktoren wesentlich von jenen unterscheiden, die in den zukunftsgerichteten Informationen reflektiert werden. Die Aussagen des Unternehmens, die zukunftsgerichtete Informationen enthalten, basieren auf Ansichten, Erwartungen und Meinungen des Managements zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Aussagen. Das Unternehmen ist nicht verpflichtet, die zukunftsgerichteten Informationen auf den neuesten Stand zu bringen, falls sich die Umstände oder die Ansichten des Managements, die Erwartungen oder Meinungen ändern sollten, sofern es dem Unternehmen nicht durch die geltenden Wertpapiergesetze vorgeschrieben wird. Aufgrund der oben genannten Gründe sollte sich der Leser nicht auf die zukunftsgerichteten Informationen verlassen.

Hinweis bezüglich Vorrats- und Ressourcenschätzungen

Sämtliche Vorrats- und Ressourcenschätzungen, die vom Unternehmen gemeldet werden, wurden gemäß dem Klassifizierungssystem von Canadian National Instrument 43-101 und des Canadian Institute of Mining and Metallurgy berechnet. Diese Standards unterscheiden sich erheblich von den Anforderungen der U.S. Securities and Exchange Commission (SEC). Die Unterschiede zwischen diesen Standards werden in unseren SEC-Einreichungen erörtert. Mineralressourcen, die keine Mineralreserven darstellen, haben keine wirtschaftliche Machbarkeit ergeben.

Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung: für den Inhalt, für die Richtigkeit, der Angemessenheit oder der Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedar.com, www.sec.gov, www.asx.com.au/ oder auf der Firmenwebsite!

Die englische Originalmeldung finden Sie unter folgendem Link: http://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=41431 Die übersetzte Meldung finden Sie unter folgendem Link: http://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=41431&tr=1

