IRW-News: Sierra Metals Inc: Sierra Metals bestätigt die Erweiterung des Erzkörpers Bolivar Northwest in nördlicher Richtung mit einem Durchschnittsgehalt von 1,37 % Kupfer auf einer durchschnittlichen wahren Mächtigkeit von 8,1 Metern in der Mine Boliva

Sierra Metals bestätigt die Erweiterung des Erzkörpers Bolivar Northwest in nördlicher Richtung mit einem Durchschnittsgehalt von 1,37 % Kupfer auf einer durchschnittlichen wahren Mächtigkeit von 8,1 Metern in der Mine Bolivar (Mexiko)

- In dem Gebiet, in dem ein Titan 24-Messprogramm geophysikalische Anomalien identifizierte, wurden 12 Bohrlöcher niedergebracht

- Die Bohrungen identifizierten eine neue mächtige hochgradige Kupferstruktur, die die Struktur Bolivar Northwest um zusätzliche 400 Meter erweitert

- Der Durchschnittsgehalt der Bohrabschnitte beläuft sich auf 1,37 % Kupfer, die durchschnittliche wahre Mächtigkeit auf 8,1 Meter

- Die neu entdeckte Erweiterung war nicht in der aktualisierten Mineralressourcenschätzung enthalten, da der Stichtag für die Bohrungen im Oktober 2017 war, sollte aber zu einer Steigerung einer zukünftigen aktualisierten Mineralressourcenschätzung führen.



Sierra Metals betreibt ein offensives Explorationsprogramm in allen drei Minen

Hier die wichtigsten Bohrergebnisse:

BohrlochCu-Äq. Ag Cu Zn Au Mächtigkeit

-Nr (%) (g/t) (%) (%) (g/t)

.

DB17B6023,02 38 2,06 0,41 0,46 über 18 Met

er

DB17B6132,58 17 2,38 0,04 0,00 über 14 Met

er

DB17B6311,66 25 1,37 0,04 0,00 über 8 Mete

r

Toronto, ON - 6. Juni 2018 - Sierra Metals Inc. (TSX: SMT) (BVL: SMT) (NYSE AMERICAN: SMTS) (Sierra Metals oder das Unternehmen) meldet heute die Ergebnisse eines Ergänzungsbohrprogramms (Infill) im Konzessionsgebiet Bolivar in Chihuahua (Mexiko). Das Programm sollte der Bewertung der Kontinuität und der Eigenschaften der geophysikalischen Anomalien dienen, die zuvor im Rahmen einer geophysikalischen Titan 24-Messung untersucht und als hochwertige Ziele gewertet worden waren. Das Konzessionsgebiet Bolivar liegt im Bergbaugebiet Piedras Verdes, das sich im weitläufigen, nach Nord-Nordwesten streichenden Edelmetallgürtel Sierra Madre befindet. Dieser Gürtel erstreckt sich über die Bundesstaaten Chihuahua, Durango und Sonora im Nordwesten von Mexiko.

Die Bohrungen identifizierten und definierten eine neue Zone namens Cieneguita, die eine Erweiterung der Struktur Bolivar Northwest darstellt. Cieneguita befindet sich in unmittelbarer Nähe zur Zone Bolivar Northwest und weist ähnliche Eigenschaften auf.

Vice President of Exploration Alonso Lujan sagte: Die Gebiete, die wir im Zuge der Titan 24-Messungen untersucht haben, weisen eine hervorragende Beziehung zwischen den Anomalien der Aufladbarkeit und den Strukturen auf. Auf Grundlage dieser Ergebnisse hat das Unternehmen in diesen zuvor getesteten Gebieten ein erfolgreiches Infill-Bohrprogramm durchgeführt, welches zur Definition einer neuen Struktur führte und damit die Kontinuität der zuvor abgegrenzten mächtigen hochgradigen Kupferstrukturen belegt. Die Zone Cieneguita weist Potenzial für weitere Ausläufer in Richtung Norden auf und es gibt starke Beweise für weitere vorrangige geologische und geophysikalische Anomalien.

Igor Gonzales, President und CEO von Sierra Metals, meinte: Die Exploration von Brachflächen ist weiterhin ein wichtiger Bestandteil des Wachstumsplans von Sierra Metals und die Entdeckung einer neuen Struktur bei Bolivar unterstützt sowohl das weitere Wachstum und die Erschließung in der Mine Bolivar als auch die allgemeinen Wachstumspläne des Unternehmens in Mexiko.

TABELLE 1

Bohrlochvon bis MächtigAu Ag Cu Zn Cu-Äq.

-Nr. keit (g/t)(g/t)(%) (%) (%)

(m)

DB17B602349,70368,3018,6 0,46 38 2,06 0,41 3,02

DB17B610393,25397,754,50 0,00 23 1,60 0,45 2,06

DB17B613393,35408,0014,65 0,00 17 2,38 0,04 2,58

DB17B622289,60296,586,98 0,00 0 0,00 0,00 0,00

DB17B623416,75418,201,45 0,00 15 0,54 1,33 1,33

DB17B624323,90325,801,90 0,00 25 0,91 0,02 1,19

DB17B628381,00386,055,05 0,25 13 1,11 0,02 1,44

DB17B631357,00365,408,40 0,00 25 1,37 0,04 1,64

DB17B632361,35378,8017,45 0,23 18 0,94 0,03 1,31

DB17B633255,30261,306,00 0,00 11 0,95 0,02 1,07

DB17B634452,85457,154,30 0,00 7 0,75 0,04 0,82

DB17B642443,15451,007,85 0,00 5 0,94 0,02 0,99

Abbildung 1 ist ein geologischer Lageplan der Mine Bolivar. Abbildung 2 zeigt einen Längsschnitt durch die Struktur Bolivar. Abbildung 3 ist eine schematische Darstellung des Erzkörpers in der Struktur Bolivar.

Abbildung 1- Geologischer Lageplan der Mine Bolivar

http://www.irw-press.at/prcom/images/messages/2018/43605/SMT Bolivar Extention of Bolivar NW orebody - Final_DEPRcom.001.png

Abbildung 2 - Längsschnitt durch die Struktur Bolivar Northwest

http://www.irw-press.at/prcom/images/messages/2018/43605/SMT Bolivar Extention of Bolivar NW orebody - Final_DEPRcom.002.png

Abbildung 3- Schematische Darstellung des Erzkörpers in der Struktur Bolivar Northwest

http://www.irw-press.at/prcom/images/messages/2018/43605/SMT Bolivar Extention of Bolivar NW orebody - Final_DEPRcom.003.png

Qualitätskontrolle

Sämtliche Proben wurden vom Chemex Lab in Chihuahua getrocknet, zerkleinert und zu Pulver zermahlen; das Mahlpulver wurde anschließend an das Labor von Chemex in Vancouver (Kanada) gebracht.

Die von Sierra Metals durchgeführten Qualitätskontroll- und Qualitätssicherungsmaßnahmen wurden im Detail im NI-43-101-konformen Bericht für Bolivar vom Dezember 2016 beschrieben. Dieser Bericht wurde von SRK Consulting in Denver erstellt und ist auf der Sedar-Webseite nachzulesen. Im Rahmen der internen Qualitätskontrolle werden dem Probenstrom Standard- und Leerproben beigefügt und es werden auch Duplikate an das Labor von Chemex in Chihuahua übermittelt.

Qualifizierte Sachverständige

Der Fachinhalt dieser Pressemeldung wurden von Chief Operating Officer Gordon Babcock, P.Eng. in seiner Funktion als qualifizierter Sachverständiger im Sinne der Nationalen Vorschrift 43-101 (Standards of Disclosure for Mineral Projects) geprüft und genehmigt.

Américo Zuzunaga, MAusIMM CP (Bergbauingenieur) und Vice President of Corporate Planning, ist als qualifizierter Sachverständiger (Qualified Person) und konzessionierter Fachmann ausreichend qualifiziert, um als Competent Person gemäß dem Joint Ore Reserves Committee (JORC) Australasian Code for Reporting of Exploration Results, Mineral Resources and Ore Reserves tätig zu werden.

Augusto Chung, FAusIMM CP (Metallurg) und Berater von Sierra Metals, ist als qualifizierter Sachverständiger (Qualified Person) und konzessionierter Fachmann ausreichend qualifiziert, um als Competent Person für metallurgische Verfahren tätig zu werden.

Über Sierra Metals

Sierra Metals Inc. ist ein wachstumsorientiertes, kanadisches Bergbauunternehmen, das auf verschiedene Metalle spezialisiert ist und Produktionsstätten in der Mine Yauricocha in Peru und in den Minen Bolivar und Cusi in Mexiko betreibt. Das Unternehmen konzentriert sich auf Steigerung des Produktionsvolumens und Erweiterung der Mineralressourcen. Sierra Metals machte vor Kurzem mehrere wichtige neue Entdeckungen, und besitzt viele weitere aufregende Brownfield-Explorationsmöglichkeiten in allen drei Minen in Peru und Mexiko innerhalb kurzer Entfernung zu den bestehenden Minen. Außerdem besitzt das Unternehmen in allen drei Bergbaubetrieben große Grundstücke, in denen sich mehrere regionale vielversprechende Zielzonen mit langfristigem Explorationspotenzial und Potenzial für die Erweiterung der Mineralressourcen befinden.

Die Stammaktien des Unternehmens werden an der Bolsa de Valores de Lima und der Toronto Stock Exchange unter dem Symbol SMT und an der NYSE American Exchange unter dem Symbol SMTS gehandelt.

Nähere Informationen zu Sierra Metals erhalten Sie auf der Webseite www.sierrametals.com bzw. über:

Mike McAllister

V.P., Corporate Development

Sierra Metals Inc.

+1 (416) 366-7777

E-Mail: info@sierrametals.com

Alonso Lujan

V.P., Exploration

Sierra Metals Inc.

+(51) 630-3100

+(52) 614-4260211

Igor Gonzales

President & CEO

Sierra Metals Inc.

+1(416) 366-7777

Verfolgen Sie unsere Fortschritte auf:

Web: www.sierrametals.com | Twitter: sierrametals | Facebook: SierraMetalsInc | LinkedIn: Sierra Metals Inc

Zukunftsgerichtete Aussagen

Diese Pressemitteilung enthält zukunftsgerichtete Informationen und zukunftsgerichtete Aussagen im Sinne des kanadischen und US-amerikanischen Wertpapierrechts in Bezug auf das Unternehmen (zusammen zukunftsgerichtete Informationen). Die zukunftsgerichteten Informationen umfassen unter anderem Aussagen im Hinblick auf die Geschäftstätigkeit des Unternehmens einschließlich der erwarteten Entwicklungen in der Geschäftstätigkeit des Unternehmens in zukünftigen Perioden, der geplanten Explorationstätigkeiten des Unternehmens, der Verfügbarkeit angemessener Finanzmittel des Unternehmens und sonstiger Ereignisse oder Bedingungen, die in der Zukunft eintreten können. Auch Aussagen hinsichtlich der Schätzungen von Mineralreserven und -ressourcen können insoweit als zukunftsgerichtete Aussagen betrachtet werden, als sie Schätzungen der Mineralisierungen umfassen, die zu Tage treten werden, falls und wenn die Konzessionsgebiete erschlossen oder weiter erschlossen werden. Diese Aussagen beziehen sich auf Analysen und andere Informationen, die auf Prognosen zukünftiger Ergebnisse, Schätzungen noch nicht bezifferbarer Beträge und Annahmen der Geschäftsleitung basieren. Aussagen, die Diskussionen in Bezug auf Vorhersagen, Erwartungen, Überzeugungen, Pläne, Prognosen, Zielsetzungen, Annahmen oder zukünftige Ereignisse oder Leistungen (oft, aber nicht immer unter Verwendung von Begriffen oder Ausdrücken wie erwartet, geht davon aus, plant, beabsichtigt, schätzt, nimmt an, hat die Absicht, Strategie, Ziele, Potenzial oder entsprechender Variationen oder von Aussagen, dass bestimmte Aktionen, Ereignisse oder Ergebnisse ergriffen, eintreten oder erzielt werden können, könnten, würden, dürften oder werden oder deren Verneinung und vergleichbare Ausdrücke) zum Ausdruck bringen oder implizieren, sind keine Aussagen über historische Fakten und können zukunftsgerichtete Informationen darstellen.

Die zukunftsgerichteten Informationen unterliegen einer Vielzahl von Risiken und Unwägbarkeiten, die dazu führen könnten, dass die tatsächlichen Ereignisse oder Ergebnisse davon abweichen, was in den zukunftsgerichteten Aussagen zum Ausdruck kommt, unter anderem für die Bergbaubranche typische Risiken, unter anderem Umweltgefährdungen, Arbeitsunfälle, ungewöhnliche oder unerwartete geologische Formationen, Überschwemmungen, Arbeitskämpfe, Explosionen, Einstürze, Witterungsbedingungen und kriminelle Aktivitäten; Schwankungen der Rohstoffpreise; höhere operative und/oder Investitionskosten; mangelnde Infrastruktur; die Möglichkeit, dass die zukünftigen Explorations-, Erschließungs- oder Abbauergebnisse nicht den Erwartungen des Unternehmens entsprechen; Risiken in Verbindung mit der Schätzung von Mineralressourcen und den geologischen Gegebenheiten, dem Erzgehalt und der Kontinuität von Mineralvorkommen und der Unfähigkeit, Reserven zu ersetzen; Preisschwankungen bei den Rohstoffen, die das Unternehmen für seine Geschäftstätigkeit verwendet; Risiken im Zusammenhang mit Aktivitäten im Ausland; Änderungen von Gesetzen oder politischen Vorgaben, der Besteuerung im Ausland, Verzögerungen oder die Unfähigkeit, die erforderlichen staatlichen Genehmigungen einzuholen; Risiken in Bezug auf bestehende Kreditverbindlichkeiten; Probleme in Bezug auf das Eigentumsrecht an den Konzessionsgebieten des Unternehmens; Risiken im Zusammenhang mit Umweltvorschriften; Prozessrisiken; Risiken im Zusammenhang mit unversicherten Gefahren; die Auswirkungen des Wettbewerbs; die Volatilität des Kurses der Wertpapiere des Unternehmens; globale finanzielle Risiken; die Unfähigkeit, qualifizierte Mitarbeiter zu gewinnen und zu binden; potenzielle Interessenkonflikte; Risiken im Zusammenhang mit einer beherrschenden Gruppe von Aktionären; die Abhängigkeit von Dritten; Unterschiede bei der Berichterstattung zu Mineralreserven und -ressourcen zwischen den USA und Kanada; potenzielle Verwässerungstransaktionen; Fremdwährungsrisiken; Risiken in Verbindung mit Konjunkturzyklen; Liquiditätsrisiken; die Stützung auf interne Kontrollsysteme; Kreditrisiken einschließlich Risiken im Zusammenhang mit der Einhaltung von Vereinbarungen in Bezug auf das BCP-Werk des Unternehmens; die Unsicherheit von Produktions- und Kostenschätzungen für die Mine Yauricocha, die Mine Bolivar und die Mine Cusi; und sonstige Risiken, die in den Meldungen des Unternehmens bei den kanadischen Wertpapieraufsichtsbehörden und der U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) aufgeführt werden; diese Dokumente sind unter www.sedar.com bzw. www.sec.gov abrufbar.

Diese Auflistung von Faktoren, die zukunftsgerichtete Informationen des Unternehmens beeinflussen können, ist nicht erschöpfend. Zukunftsgerichtete Informationen sind Aussagen über die Zukunft und folglich ungewiss. Die tatsächlichen Ergebnisse des Unternehmens oder andere zukünftige Ereignisse oder Bedingungen können sich aufgrund einer Vielzahl von Risiken, Unwägbarkeiten und anderen Faktoren wesentlich davon unterscheiden, was in den zukunftsgerichteten Informationen zum Ausdruck kommt. Die Aussagen des Unternehmens, die zukunftsgerichtete Informationen enthalten, basieren auf Überzeugungen, Erwartungen und Meinungen der Geschäftsleitung zum Zeitpunkt der Äußerung dieser Aussagen. Das Unternehmen übernimmt keine Verpflichtung, zukunftsgerichtete Informationen zu aktualisieren, falls sich die Umstände oder die Überzeugungen, Erwartungen oder Meinungen der Geschäftsleitung ändern sollten, sofern dies nicht gesetzlich vorgeschrieben ist. Aufgrund der oben genannten Gründe sollten sich die Leser nicht über Gebühr auf die zukunftsgerichteten Aussagen verlassen.

Hinweis bezüglich Reserven- und Ressourcenschätzungen

Sämtliche Reserven- und Ressourcenschätzungen, die vom Unternehmen gemeldet werden, werden gemäß dem Klassifizierungssystem von Canadian National Instrument 43-101 - Standards of Disclosure for Mineral Projects - und des Canadian Institute of Mining and Metallurgy berechnet. Diese Standards unterscheiden sich erheblich von den Anforderungen der SEC. Die Unterschiede zwischen diesen Standards werden in unseren SEC-Einreichungen erörtert. Mineralressourcen, die keine Mineralreserven darstellen, haben keine wirtschaftliche Machbarkeit ergeben.

Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung: für den Inhalt, für die Richtigkeit, der Angemessenheit oder der Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedar.com, www.sec.gov, www.asx.com.au/ oder auf der Firmenwebsite!

Die englische Originalmeldung finden Sie unter folgendem Link:

http://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=43605

Die übersetzte Meldung finden Sie unter folgendem Link:

http://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=43605&tr=1

