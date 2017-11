IRW-News: Sienna Resources: Sienna nimmt Betriebstätigkeit in seinem Lithiumsoleprojekt im tiefen Abschnitt des Clayton Valley in Nevada auf

IRW-PRESS: Sienna Resources: Sienna nimmt Betriebstätigkeit in seinem Lithiumsoleprojekt im tiefen Abschnitt des Clayton Valley in Nevada auf

Sienna nimmt Betriebstätigkeit in seinem Lithiumsoleprojekt im tiefen Abschnitt des Clayton Valley in Nevada auf

7. November 2017, Sienna Resources Inc (SIE-TSX.



v) (A1XCQ0 -FWB) (SNNAF-OTCBB) möchte bekannt geben, dass das Unternehmen plant, die Betriebstätigkeit in seinen Lithiumschürfrechten in Nevada aufzunehmen. Diese Schürfrechte befinden sich direkt innerhalb der Lithiumlagerstätte Clayton Valley von Pure Energy Minerals Limited (PE.v).

President Jason Gigliotti sagte: Lithium hat seine Präsenz als einer der meistdiskutierten Marktsektoren zurückgewonnen. Angesichts des deutlichen Zuwachses bei Elektrofahrzeugen und des globalen Schwerpunkts auf Batteriemetallen sind wir der Ansicht, dass jetzt der perfekte Zeitpunkt wäre, um die Betriebstätigkeit in unserem Lithiumsoleprojekt im Tiefbecken des Clayton Valley aufzunehmen. Unsere Schürfrechte sind vom Projekt von Pure umgeben. Diese Schürfrechte befinden sich in den tieferen Abschnitten der einzigen Lithiumsolelagerstätte, die zurzeit in Produktion ist. Pure hat am 16. September 2015 ein Lithiumlieferabkommen mit Tesla Inc. (TLSA) unterzeichnet und hat seither gute Fortschritte bei seiner Lagerstätte gemacht. Wir sind auch sehr optimistisch, was unser Projekt angeht.

Wenn Sie weitere Informationen zu Sienna Resources erhalten wollen, dann senden Sie bitte eine E-Mail an: info@siennaresources.com oder auf unserem Twitteraccount unter @SiennaResources

Kontaktinformationen: Tel: 1.604.646.6900 Fax: 1.604.689.1733 www.siennaresources.com info@siennaresources.com

Jason Gigliotti President, Director Sienna Resources Inc.

Sienna Resources Inc Suite 1470 - 701 West Georgia Street Vancouver, BC V7Y 1C6

Weder der TSX Venture Exchange noch seine Regulierungs Dienstleister (wie in den Richtlinien des TSX Venture Exchange definiert) übernehmen Verantwortung für die Angemessenheit oder Richtigkeit dieser Pressemitteilung.

Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung: für den Inhalt, für die Richtigkeit, der Angemessenheit oder der Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedar.com , www.sec.gov , www.asx.com.au/ oder auf der Firmenwebsite!

