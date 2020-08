IRW-News: Sienna Resources: Sienna Resources Inc. erwirbt ehemals produzierendes orogenetisches Goldprojekt in Norwegen

IRW-PRESS: Sienna Resources: Sienna Resources Inc.



erwirbt ehemals produzierendes orogenetisches Goldprojekt in Norwegen

27. August 2020 - Sienna Resources (SIE-TSX.v) (A1XCQ0-FWB) (SNNA-OTCBB) (das Unternehmen) freut sich, bekannt zu geben, dass das Unternehmen mit EMX Royalty Corporation (EMX-NYSE, TSX.v) eine Vereinbarung über den Erwerb der Goldprojekte Bleka und Vekselmyr in Norwegen unterzeichnet hat. Diese Projekte beherbergen in Grünstein gelagerte Goldsysteme im Süden Norwegens (siehe Abbildung 1). Der Erwerb der Projekte erfolgte insbesondere aufgrund der ehemaligen Goldproduktion bei Bleka im Rahmen historischer Bergbauaktivitäten und der dokumentierten ausstreichende Goldmineralisierung in orogenetischen Erzgängen bei Vekselmyr. Beide Projekte umfassen Erweiterungen der Strukturen, die eine Goldmineralisierung beherbergen, aber nicht im Zuge historischer Explorationsprogramme erprobt worden sind. Damit verfügt Sienna nun über vier separate Projekte in Skandinavien.

https://www.irw-press.at/prcom/images/messages/2020/53189/aug 27 germany final_DE_PRcom.001.png

Jason Gigliotti, President von Sienna, meint dazu: Dies ist eine enorme Gelegenheit für Sienna, ein hochwertiges Goldprojekt in einem politisch stabilen und dem Bergbau wohlgesinnten Land zu erwerben. Wir haben nach einem hochwertigen Goldprojekt mit hohem Potenzial Ausschau gehalten und sind der Ansicht, dass Sienna dies mit diesen zwei neuen Goldzielen gefunden hat. Dieser Goldgürtel wurde nur unzureichend erkundet und wir planen die sofortige Aufnahme der Arbeiten. Innerhalb dieses in Grünstein gelagerten orogenetischen Verschlusses mit einer gefalteten Formation liegt ein 3 km langer einzigartiger Erzgangschwarm vor. Dieses Gebiet weist großes Potenzial für Gold auf und wir werden uns bei den Arbeiten zunächst auf diesen Bereich konzentrieren. Wir sind, was die kurz- und langfristigen Aussichten für Sienna angeht, sehr zuversichtlich, wenn man dieses neue Projekt und den Umstand berücksichtigt, dass wir in Kürze die Arbeiten bei unseren Projekten in Finnland und Ontario aufnehmen werden - und zwar gerade jetzt, wo wir eine überzeichnete Privatplatzierung im Wert von 2 Millionen Dollar abgeschlossen haben. Sienna wird in dieser Zeit historisch hoher Rohstoffpreise - darunter auch Gold, dessen Preis kürzlich ein neues Allzeithoch erreichte - sehr aktiv sein.

Die Projekte im Überblick. Die Projekte liegen in einem unzureichend erkundeten Grünsteingürtel im Süden Norwegens und verfügen über Bereiche, in denen in der Vergangenheit Goldbergbau stattfand, sowie Bereiche mit dokumentierten Goldvorkommen. Der Erzgang Bleka wurde 1880 entdeckt und bis 1940 mit Unterbrechungen abgebaut. Berichten zufolge betrug die historische Produktion 165 Kilogramm (d.h. etwa 5.300 Feinunzen) Gold aus mineralisiertem Material mit einem Durchschnittsgehalt von 36 g/t Gold. Gamst & Thomsen (1998): Gold Exploration in The Seljord and Hjartdal area of Telemark, Southern Norway, Bericht Nr. 4655 des Norwegischen Geologischen Dienstes (https://dirmin.no/sites/default/files/bibliotek/BV4655.pdf). Übersichtsbericht (1998) zur Goldmine Bleka in Seljord, Telemark, Bericht Nr. BV4654 des Norwegischen Geologischen Dienstes (https://dirmin.no/sites/default/files/bibliotek/BV4654.pdf) *Die oben angegebenen historischen Analysewerte stammen von NGU (Bericht Nr. 4661). SIE hat keine ausreichenden Arbeiten durchgeführt, um die oben erwähnten veröffentlichten Daten zu verifizieren, stuft diese Informationen jedoch als zuverlässig und relevant ein. (BV4661.PDF)

Das Projekt Bleka umfasst das historische Bergbaugebiet und beinhaltet Schwärme ähnlicher Erzgänge, die sich über mindestens drei Kilometer in Streichrichtung erstrecken. Die nahegelegene Konzession Vekselmyr beinhaltet eine ausstreichende Goldmineralisierung in ähnlichen orogenetischen Erzgängen.

https://www.irw-press.at/prcom/images/messages/2020/53189/aug 27 germany final_DE_PRcom.002.jpeg

https://www.irw-press.at/prcom/images/messages/2020/53189/aug 27 germany final_DE_PRcom.003.png

https://www.irw-press.at/prcom/images/messages/2020/53189/aug 27 germany final_DE_PRcom.004.png

Goldprojekt Vekselmyr. *Die oben angegebenen historischen Analysewerte stammen von NGU aus Bericht Nr. 84-23-38, 1984. SIE hat keine ausreichenden Arbeiten durchgeführt, um die oben erwähnten veröffentlichten Daten zu verifizieren, stuft diese Informationen jedoch als zuverlässig und relevant ein. (NGU Lagerstättenbereich 911-010)

Der technische Inhalt dieser Pressemeldung wurde von Greg Thomson, PGeo, einem qualifizierten Sachverständigen (Qualified Person) im Sinne der kanadischen Vorschrift National Instrument 43-101, genehmigt. *Die oben angegebenen historischen Analysewerte stammen von NGU, aber SIE hat keine ausreichenden Arbeiten durchgeführt, um die oben erwähnten veröffentlichten Daten zu verifizieren. SIE stuft diese Informationen jedoch als zuverlässig und relevant ein.

Kontaktdaten

Tel: 1.604.646.6900

Fax: 1.604.689.1733

www.siennaresources.com

info@siennaresources.com

Jason Gigliotti

President, Direktor

Sienna Resources Inc.

Suite 1470 - 701 West Georgia Street

Vancouver, BC V7Y 1C6

