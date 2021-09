IRW-News: Sibanye Stillwater: Sibanye-Stillwater und ioneer werden ein 50:50-Joint-Venture in Bezug auf ioneers US-amerikanische Lithium-Bor-Projekt Rhyolite (USA) gründen

Weitere Suchergebnisse zu "Sibanye-Stillwater":

IRW-PRESS: Sibanye Stillwater: Sibanye-Stillwater und ioneer werden ein 50:50-Joint-Venture in Bezug auf ioneers US-amerikanische Lithium-Bor-Projekt Rhyolite (USA) gründen

Johannesburg, 16. September 2021: Sibanye-Stillwater Limited (Ticker JSE: SSW und NYSE: SBSW) (Sibanye-Stillwater - https://www.



commodity-tv.com/ondemand/companies/profil/sibanye-stillwater-ltd/) gibt bekannt, dass das Unternehmen mit ioneer Limited (ioneer) eine Vereinbarung zur Gründung eines Joint Venture-Unternehmens (das Joint Venture) in Bezug auf das Lithium-Bor-Projekt Rhyolite Ridge (Rhyolite Ridge) getroffen hat. Nach Erfüllung aller aufschiebenden Bedingungen, wie in Transaktionsdetails, Absatz 4 unten, beschrieben, wird Sibanye-Stillwater 490 Millionen USD für eine 50-prozentige Beteiligung am Joint Venture einbringen, wobei ioneer eine 50-prozentige Beteiligung und die operative Managementverantwortung für das Joint Venture behält.

Darüber hinaus hat Sibanye-Stillwater zugestimmt, eine strategische Platzierung neuer Stammaktien von ioneer in Höhe von 7,1 % des Stammkapitals von ioneer nach der Platzierung (Platzierungsaktien) für rund 70 Millionen USDDies entspricht einem Gesamtzeichnungsbetrag von 95,6 Millionen AUD und einem angenommenen AUD/USD-Wechselkurs von 0,7323.

(ioneer-Platzierung) zu zeichnen. Die Platzierungsaktien werden an Sibanye-Stillwater zu einem Ausgabepreis von 0,655 AUD pro Aktie ausgegeben, was dem 10-tägigen VWAP von ioneer zum Börsenschluss an der ASX am 15. September 2021 entspricht. Die ioneer-Platzierung unterliegt (neben anderen aufschiebenden Bedingungen) der Genehmigung der ioneer-Aktionäre auf einer voraussichtlich am 21. Oktober 2021 stattfindenden außerordentlichen Hauptversammlung.

Zusammen mit der ioneer-Platzierung stellt das Joint Venture nach den Keliber-Lithium- und Sandouville-Nickel-Transaktionen die dritte angekündigte Transaktion von Sibanye-Stillwater im Bereich Batteriematerialien dar. Das Joint Venture verschafft Sibanye-Stillwater eine 50%ige Beteiligung an einem strategischen Lithium-Bor-Asset in den USA und positioniert Sibanye-Stillwater für die Wertschöpfung und das Wachstum in der US-amerikanischen Lieferkette für Batteriemetalle.

ÜBERSICHT IONEER

ioneer ist ein an der australischen Wertpapierbörse (ASX) notiertes Bergbauentwicklungsunternehmen mit einer aktuellen Marktkapitalisierung von 1,0 Mrd. USD und ist zu 100 % Eigentümer von Rhyolite Ridge.

ÜBERSICHT RHYOLITE RIDGE

Rhyolite Ridge ist eine große, in geringer Tiefe liegende Lithium-Bor-Lagerstätte, die sich in der Nähe der bestehenden Infrastruktur befindet. Rhyolite Ridge wird voraussichtlich eines der ersten großen US-Lithiumprojekte sein, das in die Produktion geht, die derzeit für H2 2024 erwartet wird.

Die im April 2020 abgeschlossene definitive Machbarkeitsstudie für Rhyolite Ridge unterstützt (100 % Projektbasis)Die Informationen in dieser Mitteilung, die sich auf ioneer und Rhyolite Ridge beziehen - einschließlich in Bezug auf Produktion, Schätzungen der Mineralressourcen und Erzreserven, Kosten und andere finanzielle Informationspläne - wurden aus öffentlich zugänglichen Informationen über ioneer extrahiert. Sibanye-Stillwater hat diese Informationen nicht unabhängig überprüft und gibt, soweit gesetzlich zulässig, keine ausdrückliche oder stillschweigende Zusicherung oder Gewährleistung hinsichtlich der Fairness, Genauigkeit, Korrektheit, Vollständigkeit oder Angemessenheit von Informationen in Bezug auf ioneer oder Rhyolith Ridge.

:

- Durchschnittliche Produktion von 22.000 Tonnen pro Jahr Lithiumhydroxid und 174.000 Tonnen pro Jahr Borsäure.

- 26-jährige Lebensdauer der Mine, untermauert durch 0,6 Mio. Tonnen Lithiumcarbonat und 5,3 Mio. Tonnen Borsäure an Erzreserven und 1,25 Mio. Tonnen Lithiumcarbonat und 11,9 Mio. Tonnen Borsäure an Mineralressourcen.

- Kostenposition im ersten Quartil (nach Borsäure-Einnahmegutschriften)

- Starke ESG-Referenzen mit einer kleinen Minen-Grundfläche und einem klaren Wettbewerbsvorteil aus Sicht der CO2-Emissionen und des Wasserverbrauchs im Vergleich zu anderen Projekten.

- Nettogegenwartswert (8 %) von 1,3 Mrd. USD.

ioneer hat ein hochkarätiges Team angeworben, das Rhyolite Ridge seit 2016 gemeinsam mit erstklassigen technischen Experten wie Fluor, Golder, Veolia und Kemetco Research vorantreibt.

INVESTITIONSGRUNDLAGE

Sibanye-Stillwaters Batteriematerialstrategie konzentriert sich hauptsächlich auf die Vereinigten Staaten und Europa in Anerkennung des wachsenden Bedarfs an Batteriemetallen für den Übergang zu einer stärkeren Elektrifizierung ihrer etablierten Automobilindustrie. In Übereinstimmung damit hat die US-Regierung Lithium als kritisch für die wirtschaftliche und nationale Sicherheit erklärt und die Entwicklung von US-amerikanischen kritischen Metallverarbeitungs- und Raffinationskapazitäten gefordert.

Sibanye-Stillwater hat ioneer als Partner und Rhyolite Ridge als ein Projekt identifiziert, das auf die Strategie der Gruppe und den Lithiumbedarf in den USA abgestimmt ist.

Sibanye-Stillwater ist aufgrund seiner komplementären globalen Bergbauerfahrung und seines Fachwissens, einschließlich seiner US-amerikanischen Bergbaubetriebs- und Projektentwicklungsexpertise, seiner hydrometallurgischen Expertise und seiner engen Beziehungen zu Automobilherstellern und Automobil-Erstausrüstern weltweit, gut aufgestellt, um ein unterstützender Partner zu sein und einen erheblichen Mehrwert für das Projekt zu schaffen.

Sibanye-Stillwater und ioneer teilen eine starke kulturelle Ausrichtung und einen Fokus auf ESG, wie die Erfahrung der Gruppe mit dem Good Neighbor Agreement in Montana zeigt.

TRANSAKTIONSDETAILS

1. Einzelheiten der Transaktion

Nach Erfüllung der aufschiebenden Bedingungen wird Sibanye-Stillwater im Austausch für 50 % der ordentlichen Einheiten des Joint Ventures 490 Millionen USD als direkte Finanzierung in das neu gegründete Joint Venture einbringen. Es wird erwartet, dass die Investition von Sibanye-Stillwater zusammen mit Drittschulden das Projekt bis zur Produktion finanzieren wird. ioneer wird 100 % von Rhyolite Ridge für eine 50 %-Beteiligung an dem Joint Venture einbringen.

Gemäß den Bedingungen des Joint Ventures wird Sibanye-Stillwater außerdem nach der Fertigstellung eine 18-monatige Option haben, eine 50 %-Beteiligung am North Basin, ein an das aktuelle Projekt angrenzendes stark höffiges Explorationsobjekt, für bis zu weitere 50 Millionen USD zu erwerben, vorbehaltlich bestimmter Bedingungen.

Sibanye-Stillwater wird auch die ioneer-Platzierung zeichnen. Gemeinsam werden das Joint Venture und die ioneer-Platzierung als Transaktion bezeichnet.

2. Transaktionserwägung

Die Gesamtgegenleistung in Bezug auf die Transaktion beträgt 560 Millionen USD, zahlbar in bar.

Sibanye-Stillwater wird seine Verpflichtungen durch verfügbare Liquidität finanzieren.

3. Nettoinventarwert und die Gewinne des Joint Ventures

Die im April 2020 an der Australian Securities Exchange (ASX, australische Wertpapierbörse) veröffentlichte endgültige Machbarkeitsstudie über Rhyolite Ridge von ioneer stützte einen Nettobarwert bei einem Abzinsungssatz von 8 % von 1,3 Milliarden USD (100 % Projektbasis).

Rhyolite Ridge ist ein Entwicklungs-Asset, und als solches sind dem Joint Venture derzeit keine Gewinne zuzurechnen.

4. Aufschiebende Bedingungen

Aufschiebende Bedingungen für den Abschluss des Joint Ventures umfassen (unter anderem):

- Erhalt der endgültigen Genehmigungen, die für den Baubeginn von Rhyolite Ridge erforderlich sind;

- Einholung relevanter behördlicher Genehmigungen (einschließlich der South African Reserve Bank);

- Ausstellung der Full Notice to Proceed im Rahmen des Engineering-, Beschaffungs- und Baumanagementvertrags (EPCM) in Bezug auf das Projekt;

- Erhalt der erforderlichen behördlichen Zustimmungen; und

- Fremdfinanzierung zu üblichen Konditionen.

Es wird erwartet, dass die aufschiebenden Bedingungen in der zweiten Hälfte des Kalenderjahres 2022 erfüllt werden, zu dem das Joint Venture wirksam wird.

Aufschiebende Bedingungen für den Abschluss des ioneer-Platzierung sind (unter anderem):

- die Zustimmung der ioneer-Aktionäre auf einer außerordentlichen Hauptversammlung, die voraussichtlich am 21. Oktober 2021 stattfinden wird;

Die ioneer-Platzierung wird voraussichtlich im vierten Quartal 2021 wirksam.

Das Joint Venture und die ioneer-Platzierung sind nicht an Bedingungen geknüpft.

5. Sonstige wesentliche Bedingungen des Joint Ventures

Gemäß dem neu gegründeten Joint Venture werden Sibanye-Stillwater und ioneer die gleichen Vertretungsrechte im Board of Directors haben, wobei ioneer Leiter und Betreiber des Joint Ventures sein wird. Sibanye-Stillwater und ioneer werden gemeinsame technische, Marketing- und ESG-Lenkungsausschüsse einrichten, um die Entwicklung und den Betrieb von Rhyolite Ridge zu unterstützen.

6. Kategorisierung hinsichtlich der JSE-Kotierungsvoraussetzungen

Das Joint Venture ist zusammen mit der ioneer-Platzierung eine Transaktion der Kategorie 2 hinsichtlich der JSE-Kotierungsvoraussetzungen. Daher ist diesbezüglich keine Zustimmung der Aktionäre erforderlich.

Neal Froneman, Chief Executive Officer von Sibanye-Stillwater, kommentierte: Dies ist die zweite Lithium-Transaktion von Sibanye-Stillwater und die dritte Transaktion im Batteriemetallsektor, die für den Übergang in eine sauberere Zukunft von entscheidender Bedeutung sein wird. Wir sind begeistert, eine langfristige Beziehung mit ioneer aufzubauen, die unsere Vision teilen, die Sicherheit der Lithiumversorgung auf den nordamerikanischen Märkten zu unterstützen. Rhyolite Ridge ist ein Lithiumprojekt von Weltklasse und wir erkennen seinen strategischen Wert an. Es besitzt das Potenzial, die größte Lithiummine in den USA zu werden. Das ioneer-Team hat hochqualifizierte ehemalige Mitglieder des Orocobre-, Rio Tinto- und Dow Chemical-Managements gewonnen, was auch strategische Bedeutung für unsere umfassende Strategie für Batteriematerialien hat. Wir freuen uns darauf, mit dem ioneer-Team zusammenzuarbeiten und unsere sich ergänzenden Fertigkeiten und Fähigkeiten wirksam zu nutzen, damit wir die Umsetzung dieses strategisch wichtigen und erstklassigen Projekts sicherstellen können, das einen wesentlichen Beitrag zur Reduzierung des Klimawandels leisten wird.

Weitere Informationen zur Transaktion finden Sie unter:

https://www.sibanyestillwater.com/news-investors/news/transactions/nevada-rhyolite-ridge

Ends.

