IRW-News: Sibanye Stillwater: Sibanye-Stillwater führt eine regionalisierte Geschäftsführung ein und ernennt einen Regionalleiter für die Region Nord- und Südamerika

IRW-PRESS: Sibanye Stillwater: Sibanye-Stillwater führt eine regionalisierte Geschäftsführung ein und ernennt einen Regionalleiter für die Region Nord- und Südamerika

Johannesburg, 31. Mai 2022: Sibanye-Stillwater (Ticker JSE: SSW und NYSE: SBSW - https://www.commodity-tv.com/ondemand/companies/profil/sibanye-stillwater-ltd/) freut sich über die Bekanntgabe der Änderungen in der Führungsebene, um seine strategische Ausrichtung als multinationaler Bergbau- und Metallkonzern weiter voranzutreiben. Der Konzern hat seine geografische und rohstoffbezogene Diversifizierung seit 2021 verstärkt und wird seine regionale Präsenz in den Schlüsselmärkten ausbauen. Die Einrichtung einer regionalisierten Führungsstruktur ermöglicht die weitere effektive Umsetzung unserer Unternehmensstrategie.

Charles Carter (*siehe sein Kurzprofil) tritt mit Wirkung vom 1. Juni 2022 als Chief Regional Officer für die Region Nord- und Südamerika in den Konzern ein. Charles Carter wird für die PGM-Betriebe und -Projekte des Konzerns in den USA sowie für die Explorationsaktivitäten in Argentinien verantwortlich sein und darüber hinaus unsere Wachstumsstrategie in der Region Nord- und Südamerika vorantreiben.

Die Ernennung von Charles ergänzt die vorherige Ernennung von Mika Seitovirta zum Chief Regional Officer für die Region Europe im Dezember 2021, um den Aufbau unseres europäischen Geschäfts zu leiten. Mika wird am 1. Juli 2022 in eine Vollzeitstelle überwechseln, nachdem er seine Altlasten abgearbeitet hat.

Richard Stewart, der seit dem 1. Dezember 2020 als Chief Operating Officer tätig ist, übernimmt mit sofortiger Wirkung die Verantwortung als Chief Regional Officer für die Region südliches Afrika. Richard wird von einem erfahrenen und vielseitigen regionalen Führungsteam unterstützt, das für alle Aspekte unserer Geschäftsaktivitäten im südlichen Afrika, einschließlich des strategischen Wachstums, verantwortlich ist.

Weitere wichtige Änderungen in bestehenden Positionen sind:

- Die Rolle von Themba Nkosi wurde vom Chief Social Performance Officer mit Hauptaugenmerk auf Südafrika zum Chief Sustainability Officer erweitert, der mit sofortiger Wirkung im Konzern die Führungsaufgabe im Bereich ESG und Nachhaltigkeit übernimmt.

- In Anbetracht der Bedeutung von Innovation für den Erfolg des Konzerns wurde Innovation als sechster Wert eingeführt, der unsere CARES-Werte zu iCARES erweitert. Die Rolle von Robert van Niekerk wird mit sofortiger Wirkung vom Chief Technical Officer zum Chief Technical and Innovation Officer aufgewertet.

- Andere C-Suite-Rollen bleiben im Einklang mit früheren Ankündigungen.

Der CEO des Konzerns, Neal Froneman, kommentierte die aktualisierte Führungskonfiguration wie folgt: Ich bin zuversichtlich, dass diese Ernennungen und Änderungen in unserer Führungsebene unsere Fähigkeit stärken werden, unsere strategischen Absichten umzusetzen und weiterhin operative Spitzenleistungen im gesamten Konzern zu gewährleisten. Die Anwerbung von außergewöhnlichen externen Talenten wie Charles und Mika positioniert das Unternehmen für eine sinnvolle Einbindung in die regionalen Lieferketten für grüne Metalle in Europa und Amerika und ergänzt die interne Entwicklung der Geschäftsleitung. Die regionalisierte Führung ist außerordentlich gut geeignet, um in unserem Bestreben zur Umkehr des Klimawandels durch die Lieferung strategischer Metalle und Energielösungen einen überragenden Wert zu schaffen.

*Weiteres über Charles Carter:

Charles Carter verfügt über umfangreiche Geschäftserfahrung durch seine Führungspositionen, insbesondere in Nordamerika. Während seiner 25-jährigen Karriere bei AngloGold Ashanti Ltd., bevor er zu Sibanye-Stillwater kam, hatte er Führungspositionen in der Goldexploration, im Bergbau und in der Raffination in Südafrika, Kolumbien und den Vereinigten Staaten inne. Er ist ehemaliger Vorsitzender der Denver Gold Group und war Direktor der Rand Refinery. Bei AngloGold Ashanti war er unter anderem für die Bereiche Konzernstrategie, Unternehmensfinanzen und Geschäftsentwicklung, Investor Relations und Kommunikation, globales Personalwesen und die Leitung des Kolumbiengeschäfts verantwortlich. Charles begann seine Karriere bei Anglo American und war auch für RFC Corporate Finance tätig. Zusätzlich zu seinem Hochschulstudium hat er Managemententwicklungsprogramme an der Colorado School of Mines, der Kellogg School of Management an der North-western University und in Harvard absolviert. Charles' bedeutende Erfahrung in Amerika wird sich für das Wachstum unseres amerikanischen Geschäfts als unschätzbar erweisen.

