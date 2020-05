IRW-News: Sibanye Stillwater: Sibanye Stillwater: Operatives Update zum Quartalsende 31. März 2020

Weitere Suchergebnisse zu "Sibanye-Stillwater":

IRW-PRESS: Sibanye Stillwater: Sibanye Stillwater: Operatives Update zum Quartalsende 31. März 2020

Johannesburg, 12. Mai 2020: Sibanye Stillwater Limited ("Sibanye-Stillwater", "das Unternehmen" und/oder "die Gruppe") (JSE: SSW & NYSE: SBSW - https://www.



commodity-tv.com/play/sibanye-stillwater-company-teaser-2019/ ) freut sich, ein operatives Update für das am 31. März 2020 endende Quartal zu veröffentlichen. Finanzergebnisse werden nur auf halbjährlicher Basis zur Verfügung gestellt.

WICHTIGE MERKMALE FÜR DAS AM 31. MÄRZ 2020 ENDENDE QUARTAL

- Rekordverdächtige Betriebssicherheit auf SA-Goldbetrieben

- Rekord vierteljährliches bereinigtes EBITDA3 von R11.132 Millionen (724 Millionen US-Dollar)

- Hebelwirkung um 40% reduziert, Nettoverschuldung: bereinigtes EBITDA auf 0,75x reduziert

- Erneut solide Leistung der SA PGM-Betriebe - erfolgreiche Integration des Marikanabetriebes wird fortgesetzt

- US-PGM-Betriebe haben wieder die geplanten Produktionsraten erreicht und die Produktion während der COVID-19-Pandemie aufrechterhalten

- Stabile Leistung der GoldBetriebe in SA

- SA nimmt nach teilweiser Lockerung der COVID-19-Beschränkungen im April 2020 planmäßig den Betrieb auf

US-Dollar SA Rand

Quartal per Ende Quartal per Ende

März Dez März HAUPTSTATISTIK März Dez März

2019 2019 2020 2020 2019 2019

BETRIBE VEREINIGTE

STAATEN

(USA)

PGM-Betriebe1

130 161 141 oz 2E PGM-Herstellung2 kg 4 404 5 4 071

899 849 585 034

201 229 221 oz PGM-Recycling1 kg 6 899 7 6 261

289 540 798 140

1 305 1 2 053US$/2Durchschnittlicher R/2E 31 23 18

609 Eoz Korbpreis oz 569 684 283

104.6 171. 133.8Mio. Bereinigtes EBITDA3 Rm 2 2 1

4 US$ 058.6 522. 465.9

5

27 28 30 % Bereinigte % 30 28 27

EBITDA-Marge3

833 798 894 US$/2All-in nachhaltige R/2E 13 11 11

Eoz Kosten4 oz 756 747 671

BETRIEBE IN SÜDAFRIK

A

(SA)

PGM-Betriebe5

263 461 418 oz 4E PGM-Herstellung2 kg 13 14 8 196

508 719 072 004 361

1 221 1 2 158US$/4Durchschnittlicher R/4E 33 23 17

600 Eoz Korbpreis oz 192 558 104

62.8 259. 523.0Mio. Bereinigtes EBITDA3 Rm 8 3 880.0

7 US$ 043.1 822.

7

51 39 51 % Bereinigte % 51 39 51

EBITDA-Marge3

845 1 1 089US$/4All-in nachhaltige R/4E 16 15 11

040 Eoz Kosten4 oz 745 309 841

Goldbetriebe

143 300 238 oz Gold-Produktion kg 7 405 9 4 456

278 578 076 349

1 306 1 1 608US$/oDurchschnittlicher R/kg 795 669 588

415 z Goldpreis 323 797 040

(115. 76.4 73.2 Mio. Bereinigtes EBITDA3 Rm 1 1 (1

0) US$ 125.8 125. 611.4

1 )

(63) 17 19 % Bereinigte % 19 17 (63)

EBITDA-Marge3

2 030 1 1 500US$/oAll-in nachhaltige R/kg 741 621 914

314 z Kosten4 858 943 590

GRUPPE

57.7 502.8 723.8Mio. Bereinigtes EBITDA3,Rm 11 7 808.0

US$ 6 131.8 401.

4

14.01 14.7 15.38R/US$Durchschnittlicher

2 Wechselkurs

1 Die untertägige Produktion der US-PGM-Betriebe wird in metrische Tonnen und Kilogramm umgerechnet, und die Leistung wird in SA Rand umgerechnet. Zusätzlich zur untertageen Produktion der US-PGM-Betriebe behandelt der Betrieb auch Recyclingmaterial, das von der 2E-PGM-Produktion, dem durchschnittlichen Korbpreis und den Statistiken zu den Gesamtkosten ausgeschlossen ist. Das PGM-Recycling umfasst Palladium-, Platin- und Rhodium-Unzen, die dem Ofen zugeführt werden.

2 Bei der Produktion von Platingruppenmetallen (PGM) in den SA-Betrieben (einschließlich der zurechenbaren Produktion aus Mimosa) handelt es sich hauptsächlich um Platin, Palladium, Rhodium und Gold, die als 4E (3PGM+Au) bezeichnet werden. Die US-Betriebe produzieren hauptsächlich Palladium und Platin, die als 2E (2PGM) bezeichnet werden.

3 Die Gruppe berichtet über den bereinigten Gewinn vor Zinsen, Steuern, Abschreibung und Amortisation (EBITDA) auf der Grundlage der in den Fazilitätsvereinbarungen enthaltenen Formel für die Einhaltung der Formel für die Schuldenklausel. Das bereinigte EBITDA ist möglicherweise nicht mit ähnlich bezeichneten Kennzahlen anderer Unternehmen vergleichbar. Das bereinigte EBITDA ist kein Maß für die Leistung gemäß IFRS und sollte zusätzlich zu und nicht als Ersatz für andere Maße der finanziellen Leistung und Liquidität betrachtet werden. Die bereinigte EBITDA-Marge wird berechnet, indem das bereinigte EBITDA durch den Umsatz geteilt wird.

4 Siehe "Hauptmerkmale und Kostenbenchmarks für die am 31. März 2020, 31. Dezember 2019 und 31. März 2019 endenden Quartale zur Definition der nachhaltigen Gesamtkosten".

5 Die Ergebnisse der SA PGM-Betriebe für das am 31. März 2019 endende Quartal schliessen die Marikana-Betriebe aus

6 Das bereinigte EBITDA der Gruppe enthält die Auswirkungen der Streaming-Transaktion, die nur auf Konzernebene verbucht wird.

Akitendaten für das Quartal JSE Limited - (SSW)

zum 31. März

2020

Anzahl der Preisspanne pro R22.57 bis R35.35

ausstehenden Stammaktie

Aktien

- zum 31. März 2020 2 675 Durchschnittliches26 712 953

009 Tagesvolumen

860

- gewichteter 2 671 NYSE - (SBSW); ein ADR entspricht

Durchschnitt 855 vier

475 Stammaktien

Streubesitz 81% Preisspanne pro 4,72 bis 10,10

ADR US-Dollar

Bloomberg/Reuters SSW Durchschnittliches5 724 117

SJ/SSWJ Tagesvolumen

.J

ÜBERBLICK FÜR DAS QUARTAL ZUM 31. MÄRZ 2020 IM VERGLEICH ZUM QUARTAL ZUM 31. MÄRZ 2019

Die Gruppe hatte einen starken Start in das Jahr, wobei die operative und finanzielle Leistung im ersten Quartal 2020 wesentlich besser war als im Vergleichszeitraum 2019.

Die US-PGM-Betriebe meldeten einen Anstieg der abgebauten 2E-PGM-Produktion um 8 % im Vergleich zum ersten Quartal 2019, was die Rückkehr zu den geplanten Produktionsraten in den Bergwerken East Boulder und Stillwater widerspiegelt, trotz der schwierigen Bodenbedingungen, die das Blitz-Projekt bis ins erste Quartal 2020 beeinträchtigten.

Die solide Leistung der PGM-Betriebe in SA setzte sich fort, wobei die Produktion von 4E-PGM im Jahresvergleich um 59% zunahm, was auf die erfolgreiche Integration des Marikana-Betriebs nach der Übernahme von Lonmin Plc im Juni 2019 zurückzuführen ist.

Die Goldproduktion aus den Goldbetrieben in SA stieg ebenfalls um 66%, da sich die Produktion im Vergleich zum ersten Quartal 2019, das durch den fünfmonatigen AMCU-Streik beeinträchtigt wurde, normalisierte.

Die Edelmetallpreise blieben im ersten Quartal 2020 lebhaft, wobei die Palladium- und Rhodiumpreise Rekordniveaus erreichten, bevor sie Ende März 2020 fielen, als die zunehmende Besorgnis über die wirtschaftlichen Auswirkungen der COVID-19-Pandemie zu einem allgemeinen Zusammenbruch der meisten globalen Märkte, einschließlich der Edelmetalle, führte. Bei den US-PGM-Betrieben lag der Korbpreis für 2E-PGM im Q1 2020 bei durchschnittlich 2.053 US$/2 Unzen und damit 57% höher als im Q1 2019. Eine weitere Abwertung des Rands sorgte für einen zusätzlichen Ertragsschub für die Betriebe in Südafrika, wobei der durchschnittliche Korbpreis für 4E-PGM im 1. Quartal 2020 bei 33.192 R33.192/4 Unzen lag, 94% höher als im Vorjahr und der durchschnittliche Goldpreis in Rand um 35% auf 95.323 kg stieg.

Das bereinigte EBITDA der Gruppe für das erste Quartal 2020 war wesentlich höher als das erste Quartal 2019 und stieg um 10.324 Millionen R10 (666 Millionen USD) auf 11.132 Millionen R11 (724 Millionen USD), was zusammen mit einer Reduzierung der Nettoverschuldung dazu führte, dass die Nettoverschuldung:bereinigtes EBITDA (ND:bereinigtes EBITDA) von 1,25x Ende Dezember 2019 auf 0,75x am Quartalsende zurückging.

Die Gruppe befindet sich in einer soliden finanziellen Lage, mit einem Verschuldungsgrad, der jetzt deutlich unter unserem 1-fach-Ziel liegt und ausreichender Liquidität, trotz der vorübergehenden Aussetzung der Produktion in unseren SA-Betrieben im April 2020 gemäß den südafrikanischen COVID-19-Sperrvorschriften.

Angesichts der reduzierten Dollar-Nettoverschuldung stieg die verfügbare Liquidität, einschließlich DRDGOLD, zum 31. März 2020 auf 18.315 Mio. R (1.026 Mio. USD), bestehend aus 16.357 Mio. R (916 Mio. USD) Barbestand, 214 Mio. R (12 Mio. USD) zugesagten, nicht in Anspruch genommenen Fazilitäten und 1.744 Mio. R (98 Mio. USD) verfügbaren, nicht zugesagten Übernachtungsfazilitäten. Die verfügbaren Fazilitäten der RCF in Rand wurden vor der COVID-19-Sperrung in Südafrika als Vorsichtsmaßnahme in Anspruch genommen. Die PGM-Betriebe in den USA waren im zweiten Quartal 2020 bis heute in Betrieb, und nach der Änderung der COVID-19-Sperrverbotsbeschränkungen in Südafrika werden die Betriebe in Südafrika auf eine anfängliche Kapazität von 50% wieder aufgebaut. Die Gruppe hat das Betriebskapital optimiert und die Liquidität und Bilanzflexibilität erhöht, um eine angemessen robuste finanzielle Position zu gewährleisten. Die Hauptpriorität bleibt die weitere Senkung der Nettoverschuldung der Gruppe.

Nach dem Zusammenbruch des Marktes Ende März 2020 nach einem anfänglichen Liquiditätsausverkauf erholten sich die Edelmetallpreise schnell. Die Korbpreise sind im Vergleich zum gleichen Zeitpunkt im Jahr 2019 weiterhin erhöht, wobei eine weitere Abwertung des Rand weiterhin den Einnahmen des SA-Geschäfts zugute kommt. Der Korbpreis für 2E-PGM lag im 2. Quartal 2020 bis heute im Durchschnitt bei etwa 1.820 US$/2 Unzen, wobei der Korbpreis für Rand 4E-PGM im Durchschnitt bei etwa 33.950 Rupien/4 Unzen und der Goldpreis für Rand im Durchschnitt bisher knapp über 1.000.000 Rupien/kg lag, was, wenn es so weiter geht, sich positiv auf die Erträge und den Cashflow auswirken wird, wenn sich der Betriebsaufbau fortsetzt.

Die künftigen Auswirkungen von COVID-19 sind nach wie vor ungewiss, und deshalb werden wir eine solche Anleitung geben, sobald wir mehr Gewissheit über die Aussichten für die Arbeit haben. Weitere Informationen über unsere Aktionen, Ankündigungen und Reaktionen auf COVID-19 finden Sie unter https://www.sibanyestillwater.com/news-investors/happenings/responding-to-covid-19/.

SICHERE PRODUKTION

Die intensive Konzentration auf eine sichere Produktion in unseren Betrieben und die Umsetzung mittel- und langfristiger Sicherheitsinitiativen, die durch den strategischen Rahmen für die Schadensfreiheit untermauert werden, wird fortgesetzt.

Die GoldBetriebe der SA erreichten am 6. Mai 2020 eine beispiellose Zahl von 11,5 Millionen todesfallfreien Schichten, mit über 620 Tagen ohne Todesfälle. Eine Gesamtverbesserung von 13% in Bezug auf die Total Injury Frequency Rate (TIFR) im Vergleich zum 1. Quartal 2019 ist ebenfalls ermutigend.

Auch die Sicherheitsleistung der US-PGM-Betriebe verbesserte sich weiter: Die Total Reportable Injury Frequency Rate (TRIFR) für das erste Quartal 2020 lag 25% unter der für den Vergleichszeitraum 2019.

Bedauerlicherweise gab es bei den PGM-Betriebe der SA im Quartal vier Todesopfer, verglichen mit zwei Todesopfern im gleichen Zeitraum im Jahr 2019. Am 7. Februar 2020 fuhr Herr Khulile Nashwa, ein Windenbetreiber im Bergwerk Rowland, Betrieb Marikana, im Zug, als eine Lok entgleiste und ihn traf. Er war 49 Jahre alt und hinterlässt seine Frau und sieben Angehörige. Am 17. Januar 2020 wurde Herr Joao Abilio Silindane, Gesteinsbohrer im Bergwerk Bambanani, Betrieb Kroondal, bei einem durch Schwerkraft verursachten Sturz tödlich verletzt. Er war 56 Jahre alt und hinterlässt seine Frau und zwei Angehörige. Am 20. März 2020 wurde Herr Emanoel Kaphe, Gesteinsbohrer im Bergwerk Thembelani, Betrieb Rustenburg, bei einem durch Schwerkraft verursachten Sturz tödlich verletzt. Er war 48 Jahre alt und wird von seiner Frau und zwei Angehörigen hinterlassen. Der vierte Zwischenfall ereignete sich am 24. März 2020. Herr Rossofino Manhavele, ein Förderbandführer im Bergwerk Siphumelele, Betrieb Rustenburg, wurde als nicht ansprechbar am Boden der Treppe neben der Riff-Förderband-Endrolle an der Übertage liegend in einer liegenden Position aufgefunden. Herr Manhavele erlag seinen Verletzungen am 30. März 2020, als er sich noch im Krankenhaus von Millpark befand. Er war 46 Jahre alt und hinterlässt seine Frau und drei Angehörige. Der Vorstand und die Geschäftsleitung von Sibanye-Stillwater sprechen der Familie und den Freunden dieser Mitarbeiter ihr aufrichtiges Beileid aus.

Ein Hauptaugenmerk bei den Betrieben liegt weiterhin auf der Identifizierung und Behebung von Sicherheitsrisiken und der Verifizierung, dass ein angemessener Abschluss erreicht wurde. Darüber hinaus bleibt die laufende Überwachung der entlegenen Arbeitsstätten in Bezug auf die Risikoeinstufung und/oder die Einhaltung der Vorschriften ein wichtiger Schwerpunktbereich. Der Weg des Managements kritischer Kontrollen, der sich aus dem detaillierten Risikoanalyseprozess ergibt, den wir im zweiten Halbjahr 2019 begonnen haben, macht ebenfalls stetige Fortschritte und wird in den verschiedenen Schwerpunktbereichen der Disziplin sowie in der allgemeinen Gesundheits- und Sicherheitsstrategie der Organisation behandelt.

Die sichere Inbetriebnahme und der anschließende Produktionsaufbau nach der nationalen Abschottung Südafrikas infolge der COVID-19-Pandemie werden im zweiten Quartal ein kritischer Schwerpunkt sein.

BETRIEBSÜBERBLICK

US-PGM-Betriebe

Die geförderte 2E-PGM-Produktion für Q1 2020 war mit 141.585 2Eoz um 8% höher als für Q1 2019. Die Produktion der Stillwater-Mine (einschließlich Blitz) lag im Q1 2020 bei 83.445 Unzen, 3 % höher als im Q1 2019, während East Boulder (EB) 58.140 Unzen lieferte, 17 % höher als im Q1 2019. Die für Q1 2020 gemahlenen Tonnen beliefen sich auf insgesamt 347.528 Tonnen, das sind 8% mehr als im Vergleichsquartal 2019. Der PGM-Absatz im März 2020 wurde durch eine Verzögerung bei der Freigabe von raffiniertem Metall beeinträchtigt, was zu einem Absatz für Q1 2020 von 91.975 2Eoz führte. Diese raffinierte Produktion wurde anschließend freigegeben und im April 2020 verkauft.

All-in sustaining cost (AISC) von 894 USD/ 2 Eoz für das 1. Quartal 2020 war um 7% höher als für den Vergleichszeitraum 2019, was hauptsächlich auf die geringere Produktion aus Blitz und höhere Lizenzgebühren und Steuern infolge eines überhöhten realisierten PGM-Korbpreises zurückzuführen ist (und 37 USD/ 2 Eoz zu dieser Abweichung beitrug).

Das Recyclingverfahren führte im Q1 2020 durchschnittlich 28 Tonnen Katalysator pro Tag zu, 9% mehr als im Q1 2019. Die hohen Recyclingeinspeisungsraten stiegen mit den gestiegenen Recyclingeinnahmen weiter an, da die erhaltenen Tonnen Katalysatoren im Q1 2020 bei 33 Tonnen pro Tag lagen, 60% mehr als im Q1 2019. Angesichts beträchtlicher Einnahmen gegen Ende des Quartals und vor den COVID-19-bezogenen Beschränkungen belief sich der Recyclingbestand auf etwa 815 Tonnen. Dies hat sich auf ein normalisierteres Niveau reduziert (200 - 300 Tonnen).

Ein bereinigtes EBITDA von 134 Mio. USD (R2.059 Mio.) bei einer verbesserten bereinigten EBITDA-Marge von 30% steht im Vergleich zu einem bereinigten EBITDA von 104,6 Mio. USD (R1.466 Mio.) im ersten Quartal 2019 günstig da, obwohl der Umsatz niedriger als die Produktion im ersten Quartal 2020 war.

Die Bedrohung durch COVID-19 wurde proaktiv durch die Einführung von Reaktionsplänen und Aktionen sowie durch die Aussetzung von nicht essentiellem Wachstumskapital im Blitzkrieg bewältigt. Trotz dieser Maßnahmen wird für 2020 immer noch ein bedeutender Anstieg der abgebauten 2E-PGM-Produktion aus den PGM-Betrieben in den USA prognostiziert. Angesichts der bereits erwähnten Aussetzung der nicht lebensnotwendigen Aktivitäten in Blitz wird erwartet, dass die Investitionsausgaben auf 200 bis 220 Millionen US-Dollar für das Jahr sinken werden, das sind etwa 60 Millionen US-Dollar weniger als bisher angenommen. Ungefähr 60% dieser erwarteten Ausgaben sind Wachstumskapital, einschließlich der Ausgaben für das Fill the Mill (FTM)-Projekt.

SA PGM-Betriebe

Die PGM-Betriebe von SA zeigten weiterhin eine starke Leistung, mit einer 4E-PGM-Produktion von 418.072 4Eoz im ersten Quartal 2020, 59% höher als im Vergleichszeitraum 2019. Die höheren AISC von 16.745 R16.745/4 Unzen (1.089 US$/4 Unzen) im Jahresvergleich spiegelt die Änderung der Lohnveredelung in Rustenburg, höhere Lizenzgebühren und die Einbeziehung der Produktion aus dem Betrieb Marikana mit einem höheren durchschnittlichen AISC wider, der im Q1 2019 fehlte. Der Verkauf von 4E-PGM lag mit 522.843 4Eoz um 25% höher als die Produktion von 4E-PGM im Q1 2020, was auf den Verkauf zusätzlicher Unzen vor dem COVID-19-Sperrvertrag zurückzuführen ist.

Die 4E-PGM-Produktion aus Rustenburg war mit 154.568 Unzen um 10% niedriger als im ersten Quartal 2019, was auf einen Stillstand in Abschnitt 54 infolge des tödlichen Unfalls von Thembelani und auf Produktionsausfälle im Zusammenhang mit COVID-19 zurückzuführen ist, da die Betriebe am 27. März 2020 auf Pflege und Wartung eingestellt wurden. Der höhere AISC von R18.255/4 Unzen (1.187 US$/4 Unzen) war hauptsächlich auf eine geringere Produktion und höhere Lizenzgebühren zurückzuführen. Der signifikante Anstieg (99%) des durchschnittlichen 4E-PGM-Korbpreises von R16.582/4 Unzen (US$1.184/4 Unzen) auf R32.958/4 Unzen (US$2.143/4 Unzen) führte dazu, dass die Lizenzgebühren im Vergleich zum ersten Quartal 2019 um R1.848/4 Unzen (US$120/4 Unzen) erheblich anstiegen.

Die 4E-PGM-Produktion aus Kroondal war mit 53.458 4Eoz um 8% niedriger als im Vorjahr, was hauptsächlich auf die COVID-19-Sperre in der letzten Märzwoche 2020 mit Auswirkungen auf 4.649 4Eoz zurückzuführen ist. Der AISC von R12.619/4 Unzen (820 US$/4 Unzen) war 16% höher als im Vergleichszeitraum 2019, was hauptsächlich auf die geringere Produktion und höhere Lizenzgebühren zurückzuführen ist.

Die Integration des Marikanabetriebes ist reibungslos verlaufen. Der Betrieb in Marikana produzierte im 1. Quartal 2020 171.997 4 Eoz und verarbeitete 8.068 4 Eoz im Rahmen der bestehenden Vereinbarungen zum Kauf von Konzentrat. Die COVID-19-Sperrung führte zu einem Produktionsausfall von etwa 14.650 4 Unzen für das Quartal. Der AISC von R17.128/4 Unzen (1.114 US$/4 Unzen) war um 2% niedriger als im vierten Quartal 2019, was die Kostenvorteile der bereits realisierten Synergien belegt.

Die Chromeinnahmen für Q1 2020 in Höhe von 324 Millionen R324 Millionen R waren höher als die Chromeinnahmen für Q1 2019 in Höhe von 304 Millionen R, obwohl der durchschnittliche Chrompreis aufgrund der Einbeziehung der Marikana-Chromtonnen um 23% von 167 US$/Tonne im Q1 2019 auf 128 US$/Tonne im Q1 2020 zurückging.

Mimosa zeigte weiterhin eine stabile Leistung und meldete eine zurechenbare 4E-PGM-Produktion von 28.777 4 Unzen mit einem AISC von 826 US$/4 Unzen.

Die Einbeziehung der Einnahmen aus dem Betrieb in Rustenburg (im Q1 2019 aufgrund des Wechsels vom Konzentratkauf zu einer Mautbehandlungsvereinbarung zurückgestellt) und dem Betrieb in Marikana (im Juni 2019 erworben) führte zusammen mit dem 94% höheren durchschnittlichen 4E-PGM-Korbpreis zu einem signifikanten Anstieg des bereinigten EBITDA auf R8.043 Millionen (523 Millionen USD) gegenüber R880 Millionen (63 Millionen USD) im Q1 2019. Dies war auch deutlich höher als das bereinigte EBITDA von R3.823 Millionen (260 Millionen USD) im vierten Quartal 2019, wobei die bereinigte EBITDA-Marge von 39% im vierten Quartal 2019 auf 51% im ersten Quartal 2020 stieg. Trotz des Rückgangs der PGM-Preise infolge der anhaltenden Abwertung des Rands ist der durchschnittliche Korbpreis für das 2. Quartal 2020 bis heute über 30.000/4 Unzen geblieben.

Die SA PGM-Betriebe haben mit einem schrittweisen Aufbau der Produktion in Übereinstimmung mit den geänderten Vorschriften im Sinne des Katastrophenschutzgesetzes COVID-19 begonnen. Die erste Phase umfasste die Wiederaufnahme der Übertagenproduktion und einen begrenzten Untertagebau zur Ergänzung des Übertagenmaterials, wobei der anschließende Aufbau bis zu 50% wahrscheinlich im Mai 2020 erfolgen wird. Nach einer Überprüfung der nicht wesentlichen Investitionsausgaben wurden die für das Jahr prognostizierten Investitionsausgaben um etwa R900 Millionen auf R2.200 Millionen reduziert. Ungefähr 60% der Kapitalreduzierung steht im Zusammenhang mit der Erschließung von Erzreserven, die zurückgestellt wurde, während die Betriebe auf Pflege und Wartung ausgerichtet waren und 40% auf Projekt- und anderes Kapital.

Anglo-Platinum - Höhere Gewalt

Am 6. März 2020 kündigte Anglo American Platinum (Anglo Platinum) die vorübergehende Stilllegung seiner Konverteranlagen an und gab die Abschaltung aufgrund eines Ereignisses höherer Gewalt bekannt.

Am 5. Mai 2020 gab Anglo American Platinum bekannt, dass sie die Reparatur ihrer Konverteranlage Phase B abgeschlossen habe und dass sie voraussichtlich ab dem 12. Mai 2020 voll einsatzfähig sein werde, woraufhin die höhere Gewalt für Konzentratlieferanten aufgehoben werde.

Infolge des Abschlusses der Reparaturen an der Konverteranlage von Anglo Platin wird Sibanye-Stillwater ab 12. Mai 2020 die Lieferung von Konzentrat aus den Betrieben Rustenburg, Kroondal und Platinmeile an Anglo Platin zur Verarbeitung gemäß den ursprünglichen Vereinbarungen wieder aufnehmen. Die Zahlungsbedingungen im Zusammenhang mit dem Kauf von Konzentratverträgen und die Lieferbedingungen für Metalle im Zusammenhang mit Veredelungsverträgen werden für alle ab 12. Mai 2020 gelieferten Konzentrate wie üblich wieder aufgenommen. Darüber hinaus hat Sibanye-Stillwater mit Anglo Platinum einen Lieferzeitplan in Bezug auf verzollte Metalle vereinbart, die während der Stilllegungsperiode hätten verarbeitet und geliefert werden sollen. Die Lieferung dieser ausstehenden Metallkredite, die infolge des Ausfalls der Konverteranlage in Anglo gesperrt wurden, wird voraussichtlich im Mai 2020 beginnen, wobei der Großteil der ausstehenden Metallkredite bis Ende Juli 2020 geliefert werden soll.

SA-GoldBetriebe

Die Goldproduktion von 7.405 kg (238.076oz) im ersten Quartal 2020 war 66% höher als im Vergleichszeitraum 2019, der durch den fünfmonatigen AMCU-Streik, der im April 2019 endete, stark beeinträchtigt wurde. Auch die AISC von R741.858 kg (1.500 US$/oz) wurden im Vergleich zu AISC von R914.590/kg (2.030 US$/oz) für das erste Quartal 2019 erheblich verbessert. Die Goldproduktion (ohne DRDGOLD) stieg im Jahresvergleich um 82% von 3.326 kg (106.948 Unzen) auf 6.059 kg (194.801 Unzen). Die Produktion wurde durch saisonale Faktoren (die Rückkehr zur Arbeit und der Produktionsaufbau nach den Feiertagen im Dezember) sowie durch Betriebsunterbrechungen aufgrund von ESKOM-Stromausfällen und der COVID-bedingten Sperre, die die Produktion in der letzten Märzwoche 2020 beeinträchtigte, beeinträchtigt. Der Betrieb Kloof wurde auch durch einen Brand am Schacht Kloof 3 sowie durch die Seismizität beeinträchtigt, die den Betrieb Driefontein beeinträchtigte und den Zugang zu höherwertigen Produktionsgebieten einschränkte.

Die Rückkehr zu stärker normalisierten Produktionsniveaus nach dem fünfmonatigen Streik im ersten Halbjahr 2019 in Verbindung mit dem 35%igen Anstieg des durchschnittlichen Goldpreises auf R795.323/kg (1.608 US$/oz) führte zu einer Wende beim bereinigten EBITDA von R2.737 Millionen (188 Millionen US$), von einem Verlust von R1.611 Millionen (115 Millionen US$) im ersten Quartal 2019 auf R1.126 Millionen (73 Millionen US$) im ersten Quartal 2020 bei einer bereinigten EBITDA-Marge von 19%. Der Goldpreis in Rand für das zweite Quartal 2020 lag bisher im Durchschnitt bei etwa R1.000.000 g/kg (1.680 USD/oz) und damit 26% über dem Durchschnittspreis für das erste Quartal 2020. Dies hat positive Auswirkungen auf die Gewinne und den Cashflow aus den Goldbetrieben in Südafrika, da die Produktion gemäß den geänderten COVID-19-Bestimmungen, die im Rahmen des Katastrophenschutzgesetzes erlassen wurden, weiter ansteigt.

Wie bei den SA PGM-Betriebe wird der Aufbau bis zu 50% wahrscheinlich im Mai erreicht werden. Die Investitionsausgaben für 2020 wurden um R840 Millionen auf R2.500 Millionen nach unten revidiert, wobei etwa 71% der Kapitalreduzierung auf die Erschließung der Erzreserven entfielen, die zurückgestellt wurde, während die Betriebe der Pflege und Wartung dienten, 10% auf Wachstumsprojekte (Burnstone) und 19% auf andere Kapitalprojekte.

NEAL FRONEMAN

CEO

WICHTIGE MERKMALE UND KOSTENBENCHMARKS FÜR DIE QUARTALE ZUM 31. MÄRZ 2020, 31. DEZEMBER 2019 UND 31. MÄRZ 2019

PGM-Betriebe in den USA und Südafrika

US-BSA-BETRIEBE

ETRI

EBE

ToTotaGesamt SA RustenbMarikanKrooPlaMimo

tal PGM urg a ndalt-Msa

l US eil

S e

A PGMS

utill

ndwate

Ur

S

P

GM

Be

tr

ie

be

Zurechenbar UnteGeUntTagUntÜbeUntÜbeZureÜbeZure

r - saer ebaertrtaertrtachenrtachen

Bodmttagu agege agege -barge -bar

en1 e

Produktion

Tonnen 000't Mär 8 347 7 4 3 1 1 1 81 841 1 342

gemahlen/b z 2 8 14 74 48 14 489 77

ehandelt 2037 909 1 0 7 6 5

20

Dez 9 391 8 4 3 1 1 1 84 1 1 358

20 0 6 77 83 69 12 719 011 85

19 00 096 3 6 7 1 7

Mär 6 322 5 2 2 1 1 - - 877 1 339

z 0 7 88 84 66 02 82

2047 253 2 7 2 0

19

Kopfgrad Ang/t Mär 2 13. 2 3. 0. 3. 1. 3. 0. 2.3 0. 3.5

lage z .792 .241 89 56 02 79 86 9 83 8

201 2

20

Dez 2 14. 2 3. 0. 3. 1. 3. 0. 2.4 0. 3.5

20.705 .236 87 59 03 62 94 4 75 7

19 6 5

Mär 2 13. 2 3. 0. 3. 1. - - 2.4 0. 3.5

z .676 .019 89 49 21 8 72 6

207 5

19

Anlagenausb% Mär 7 90. 7 83 35 84 29 84 45 82. 19 73.

ringu z 7.12 4..47.98.62.86.82.3072 .5810

ng 2098 38

20

Dez 7 91. 7 83 31 83 29 84 41 82. 10 75.

207.64 4..09.14.63.40.08.3175 .3874

19 98 11

Mär 7 91. 6 82 22 84 34 - - 82. 11 75.

z 5.80 9..83.64.32.24 89 .6553

2093 82

19

Ertrag g/t Mär 2 12. 1 2. 0. 3. 0. 3. 0. 1.9 0. 2.6

z .154 .685 32 01 30 21 39 8 16 2

201 5

20

Dez 2 12. 1 2. 0. 3. 0. 3. 0. 2.0 0. 2.7

20.188 .679 27 00 30 04 39 2 08 0

19 6 7

Mär 2 12. 1 2. 0. 2. 0. - - 2.0 0. 2.6

z .064 .464 20 95 41 5 08 9

203 3

19

PGM-Herstel4Eoz Mär 5 141 4 37 38 14 11 15 18 53 9 28

lung2 - z 59 585189 723 233 22 458 27 777

2Eoz 20 6 0 347 333 772 2

20 57 725 5 5

Dez 6 161 4 42 33 16 10 16 17 65 4 31

2023 849618 553 977 93 627 64 124

19 5 7 169 713 699 7

68 190 7 2

Mär 3 130 2 24 18 15 13 - - 57 4 29

z 94 635 7 823 87294

899 467 589 8

20140 50041 924

9 7 8

PGM 4Eoz Mär 6 91 5 50 21 18 11231 178 53 9 28

verkauft - z 14 975221 018 74 458 27 777

2Eoz 20 8 8 833 411 2

20 18 430 7

Dez 5 166 3 37 17 15 13126 246 65 4 31

2062 218968 915 26 627 64 124

19 4 2 353 356 7

87 696 9

Mär 2 127 9 87 4 - - - 57 4 29

z 19 4541 11 87 823 87 294

20 4 97 8 8

19 49 95

Preis und

Kosten3

DurchschnitR/4EozMär 3 31 3 33 29 33 2332 954 36 27 28

tlicher - z 2 5693 57 42 56 25 011 90 924

PGM-Korb-P R/2Eo 20 9 14 2 3 4 1

reis4 z 20 37 92

Dez 2 23 2 23 22 23 1823 262 25 20 21

203 6843 79 72 72 38 005 37 950

19 5 59 0 5 2 9

98 58

Mär 1 18 1 16 14 16 14 - 17 16 16

z 7 2837 87 94 76 49 182 18 453

20 2 14 3 1 8 2

19 81 04

US$/4EMär 2 2 2 2 1 2 1 2 143 2 1 1

oz - z 1 053 1 18 91 18 51 341 81 881

US$/2 2042 583 3 2 2 4

Eoz 20

Dez 1 1 1 1 1 1 1 1 580 1 1 1

20 6 609 6 61 54 61 24 699 38 491

19 03 007 3 2 9 4

Mär 1 1 1 1 1 1 1 - 1 1 1

z 2 305 2 20 06 19 03 226 15 174

2034 214 7 6 5 5

19

BetriebskosR/t Mär 1 5 8 1 75 1 181 323 798 41 1

ten5 z 0 06524 56 492 034

2051 0 9

20

Dez 9 4 8 1 68 1 181 283 749 28 929

2063 36302 43 365

19 9 6

Mär 7 4 5 1 12 1 30 - 748 26 978

z 40 08041 006 135

20 4 9

19

US$/t Mär 6 329 5 10 5 97 1286 52 3 67

z 8 4 1

20

20

Dez 6 296 5 98 5 93 1387 51 2 63

205 5

19

Mär 5 291 3 72 9 81 22 - 53 2 70

z 3 9

20

19

R/4EozMär 1 12 1 16 7 15 1817 731 12 7 12

- z 5 4145 94 26 47 58 561 84 288

R/2Eo 20 0 91 9 4 8 1

z 20 28 79

Dez 1 10 1 16 7 14 1817 699 11 11 10

204 5415 01 78 15 97 538 38 690

19 0 37 0 1 4 4

54 75

Mär 1 10 1 11 19 12 22 - 11 9 11

z 1 0382 83 44 01 93 335 71 320

20 5 45 1 8 2 7

19 75 34

US$/4EMär 9 807 1 1 47 1 1 1 153 817 51 799

oz - z 77 0 103 00 20 0

US$/2 20 391 6 9

Eoz 20

Dez 9 716 1 1 52 96 1 1 202 784 77 726

2055 0 089 1 28 3

19 448 9

Mär 8 716 8 84 1 85 1 - 809 69 808

z 26 885 388 63 4

20 8 7

19

All-in R/4EozMär 1 13 1 18 255 17 128 12 8 12

nachhaltig - z 5 7566 619 25 701

e R/2Eo 20 9 7 1

Kosten6 z 20 48 45

Dez 1 11 1 14 499 17 409 11 12 11

204 7475 713 61 538

19 3 3 0

36 09

Mär 1 11 1 12 211 - 10 9 11

z 1 6711 916 77 857

20 7 8 9

19 80 41

US$/4EMär 1 894 1 1 187 1 114 820 53826

oz - z 0 0 6

US$/2 2037 89

Eoz 20

Dez 9 798 1 985 1 183 796 85 784

2074 0 7

19 40

Mär 8 833 8 872 - 779 69 846

z 41 45 8

20

19

All-in-KostR/4EozMär 1 18 1 18 255 17 140 12 9 12

en6 - z 7 3226 619 56701

6

R/2Eoz20219 78

0 3 2

Dez 1 15 1 14 509 17 457 11 14 11

205 2285 713 63 538

19 3 3 3

21 55

Mär 1 14 1 12 211 - 10 10 11

z 2 7811 916 25 857

20 9 8 0

19 01 51

US$/4EMär 1 1 1 1 187 1 114 820 62 826

oz - z 1 191 0 2

US$/2 2018 91

Eoz 20

Dez 1 1 1 986 1 186 796 99 784

20 0 035 0 4

19 41 43

Mär 9 1 8 872 - 779 73 846

z 21 05446 2

20

19

Investition

sausgaben3

EntwicklungRm Mär 6 264 3 144.1 199.0 - - -

des z 08.9 43

Erzvorkomm 20.0 .1

ens 20

Dez 5 215 3 113.9 222.2 - - -

2051.0 36

19 .1 .1

Mär 4 312 1 120.6 - - - -

z 32.3 20

20.9 .6

19

Kapital Auf Mär 3 86. 2 97.6 86.4 40. 0. 76.

rechterhalt z 117 25 4 6 9

ung 20.9 .2

20

Dez 6 139 4 96.3 295.1 79. 2. 104

2013.5 73 3 9 .7

19 .4 .9

Mär 8 29. 5 27.3 - 25. 3. 72.

z 5.0 6. 2 5 5

200 0

19

Unternehmen Mär 6 646 1 - - - 12 -

und z 58.4 2. .2

Projekte 20.6 2

20

Dez 5 563 1 1.8 (0.9) - 9. -

2073.4 0. 4

19 .7 3

Mär 4 407 2 - - - 2. -

z 09.1 .3 3

20.4

19

Gesamter Rm Mär 1 998 5 241.7 285.4 40. 12 76.

Kapitalauf z 5.0 80 4 .8 9

wand 2078 .5

20 .5

Dez 1 917 8 212.0 516.4 79. 12 104

20 7.9 20 3 .3 .7

19 38 .3

.2

Mär 9 748 1 147.9 - 25. 5. 72.

z 27.3 78 2 8 5

20.3 .9

19

Mio. Mär 1 64. 3 15.7 18.6 2.6 0. 5.0

US$ z 029 7. 8

20.6 7

20

Dez 1 62. 5 14.4 35.1 5.4 0. 7.1

20184 5. 8

19 .1 7

Mär 6 53. 1 10.6 - 1.8 0. 5.2

z 6.4 2. 4

202 8

19

Die durchschnittlichen Wechselkurse für die Quartale zum 31. März 2020, 31. Dezember 2019 und 31. März 2019 betrugen R15,38/US$, R14,72/US$ bzw. R14,01/US$

Zahlen dürfen nicht addiert werden, da sie unabhängig voneinander gerundet sind.

1 Die untertagee Produktion der US-PGM-Betriebe wird in metrische Tonnen umgerechnet und die Leistung in SA-Rand angegeben. Zusätzlich zur Untertageproduktion der US-PGM-Betriebe werden in dem Betrieb verschiedene Recyclingmaterialien behandelt, die in den oben aufgeführten Statistiken nicht berücksichtigt werden und in der nachstehenden Tabelle zum PGM-Recycling aufgeführt sind

2 Produktion pro Produkt - siehe Prillaufteilung in der Tabelle unten

3 Die Kennzahlen und das Kapital der Gruppe und des gesamten PGM-Betriebs von SA PGM schliessen die Finanzergebnisse von Mimosa aus, die nach dem Kapitalbeteiligungsprinzip verbucht und von den Einnahmen und Verkaufskosten ausgeschlossen werden.

4 Der durchschnittliche PGM-Korbpreis ist der PGM-Einnahmen pro 4E/2E Unze vor dem Kauf einer Konzentratanpassung

5 Die Betriebskosten sind die durchschnittlichen Produktionskosten und werden berechnet, indem die Verkaufskosten vor Abschreibung und Abschreibung und Bestandsveränderung in einer Periode durch die in derselben Periode gemahlenen/behandelten Tonnen geteilt werden, und die Betriebskosten pro Unze (und Kilogramm) werden berechnet, indem die Verkaufskosten vor Abschreibung und Abschreibung und Bestandsveränderung in einer Periode durch das in derselben Periode produzierte PGM geteilt werden.

6 In den Gesamtkosten nicht enthalten sind Einkommenssteuern, Kosten im Zusammenhang mit Fusions- und Übernahmeaktivitäten, Betriebskapital, Wertminderungen, Finanzierungskosten, einmalige Abfindungskosten und Posten, die zur Normalisierung der Erträge erforderlich sind. Die Gesamtkosten setzen sich zusammen aus den laufenden Gesamtkosten, d.h. den Kosten für die Aufrechterhaltung des laufenden Betriebs, die in der Gesamtkostenberechnung als Zwischensumme angegeben werden, sowie den Unternehmens- und größeren Investitionsausgaben im Zusammenhang mit dem Wachstum. Die Gesamtunterhaltungskosten pro Unze (und Kilogramm) und die Gesamtkosten pro Unze (und Kilogramm) werden berechnet, indem die Gesamtunterhaltungskosten bzw. die Gesamtkosten in einem Zeitraum durch die gesamte 4E/2E-PGM-Produktion im gleichen Zeitraum geteilt werden.

Bergbau - Prill-Split ohne Recyclingverfahren

GRUPPE SA-BETRIEBE US-BETRIEBE

März Dez März März Dez März März Dez März

2020 2019 2019 2020 2019 2019 2020 2019 2019

% % % % % % % % %

Platin 28150 3050% 1846% 2460 275915358 3122 3622% 2923

209% 9 2 9 % 3 % 10% 79% 21 46%

65 57 41 44 9 4 5 4

9 3 5 4

Palladiu 23442 2642% 1847% 1230 133082 31 1078 1278% 1077

m 337% 4 3 4 % 9 % 23% 9 % 5 1 %

79 66 54 15 1 79 63 43

0 5 6 6 1 4 5

Rhodium 36 7% 407% 226% 368% 409%22 9%

160 65 53 16 65 53

9 3 0 9 3

Gold 7 1% 8 1% 5 1% 7 2% 8 2%5 2%

951 46 63 95 46 63

0 4 1 0 4

PGM-Hers 55910 62100 39100 4110 4610 2610 1410 16100 1310

tellung 6570%3 % 4 % 8 0%1 0%3 0%1 0%1 % 0 0%

4E/2E 56 40 07 71 50 58 84 89

8 7 2 9 8 5 9 9

Rutheniu 58 65 35 58 65 35

m 908 20 60 90 20 60

2 4 8 2 4

Iridium 14 16 8 14 16 8

506 40 16 50 40 16

5 9 6 5 9

Gesamt 633 70 43 49 54 30 14 16 13

6E/2E 071 5 8 1 3 7 1 1 0

17 18 48 32 28 58 84 89

5 0 6 6 1 5 9 9

Recycling-Betrieb

EinheMärzDez März

it 202 2019 2019

0

DurchschnittlTonne 28. 29.8 25.6

ich 0

eingespeiste

r

Katalysatore

n

/Tag

Insgesamt Tonne 2 2 2

verarbeitet 547 742 303

Tolled Tonne 262 409 581

Gekauft Tonne 2 2 1

285 333 722

PGM gespeist 3Eoz 221 229 201

798 540 289

PGM verkauft 3Eoz 133 215 183

714 588 795

PGM 3Eoz 31 29 15

gekündigt 062 136 761

zurückgegebe

n

SA-GoldBetriebe

SA-BETRIEBE

Total SA GoldDriefontKloof Beatrix Cooke DRDG

ein OLD

GesaUnterÜberUnteÜberUnteÜberUnteÜberUnteÜberÜber

mt tage tagertagtagertagtagertagtagertagtagetage

e e e e

Produktio

n

Tonnen 000März 9 1 8 325 - 414 1 452 7 - 1 6

gemahlen't 202 894 191 703 064 072 560

/behandel 0

t

Dez 10 1 9 356 - 500 1 528 66 9 1 6

201 748 393 355 330 131 828

9

März 9 411 8 30 8 190 1 174 456 17 1 5

201 329 918 627 153 674

9

Ertrag g/tMärz 0.7 4.51 0.2 5.7 - 4.8 0.3 3.2 0.2 - 0.2 0.2

2025 3 7 5 7 9 9 8 1

0

Dez 0.8 5.01 0.2 6.7 - 5.1 0.3 3.7 0.3 0.4 0.3 0.2

2017 5 1 9 5 8 8 4 0 3

9

März 0.4 5.29 0.2 3.0 0.3 7.9 0.3 3.2 0.5 0.3 0.2 0.2

2018 6 1 8 5 7 6 0 5 8 0

9

Produzierkg März 7 5 2 1 - 2 391 1 2 - 297 1

tes 202 405 369 036 875 007 487 346

Gold 0

Dez 9 6 2 2 - 2 460 1 25 4 336 1

201 349 984 365 390 593 997 544

9

März 4 2 2 90 3 1 600 567 227 6 323 1

201 456 174 282 510 130

9

oz März 238 172 65 60 - 64 12 47 64 - 9 43

202 076 617 459 283 526 571 808 549 275

0

Dez 300 224 76 76 - 83 14 64 804 129 10 49

201 578 541 037 840 367 789 205 803 641

9

März 143 69 73 2 96 48 19 18 7 193 10 36

201 278 896 382 905 558 278 240 295 383 330

9

Gold kg März 7 5 2 1 - 1 404 1 4 - 296 1

verkauft 202 590 424 166 853 977 594 462

0

Dez 10 7 2 2 - 2 505 2 29 6 382 1

201 158 728 430 730 810 182 514

9

März 4 2 2 88 3 1 585 554 195 6 341 1

201 373 130 243 482 119

9

oz März 244 174 69 59 - 63 12 51 129 - 9 47

202 024 385 639 575 562 989 248 517 004

0

Dez 326 248 78 87 - 90 16 70 932 193 12 48

201 586 460 126 771 343 236 153 282 676

9

März 140 68 72 2 96 47 18 17 6 193 10 35

201 593 480 113 829 647 808 811 269 963 977

9

Preis

und

Kosten

GoldpreisR/kMärz 795 768 484 770 727 781 977 757 432 786

erhalteng 202 323 662

0

Dez 669 657 985 657 044 652 103 690 206 698

201 797 943

9

März 588 582 418 571 505 572 630 593 372 588

201 040 114

9

US$März 1 1 554 1 559 1 581 1 532 1

/oz 202 608 591

0

Dez 1 1 390 1 388 1 378 1 458 1

201 415 477

9

März 1 1 293 1 269 1 271 1 317 1

201 306 306

9

BetriebskR/tMärz 475 3 125 3 - 3 199 2 329 - 157 108

osten1 202 031 694 489 130

0

Dez 447 2 122 3 - 3 193 1 98 233 150 104

201 630 322 050 805

9

März 421 6 123 27 1 6 176 4 154 159 121 104

201 883 157 138 649 301

9

US$März 31 197 8 240 - 227 13 138 21 - 10 7

/t 202

0

Dez 30 179 8 226 - 207 13 123 7 16 10 7

201

9

März 30 491 9 1 81 475 13 307 11 11 9 7

201 938

9

R/kMärz 634 672 534 640 - 719 541 647 1 - 568524

g 202 490 378 578 267 631 432 478 150 350 220

0 000

Dez 513 524 482 494 - 588 559 477 260 525 504 458

201 809 470 326 895 160 130 216 000 000 762 549

9

März 881 1 480 9 3 836 477 1 309 450 431 523

201 009 301 665 016 033 440 476 319 835 000 949 009

9 321 257 333 155

US$März 1 1 1 1 - 1 1 1 2 - 1 1

/oz 202 283 360 081 295 455 095 309 326 149 060

0

Dez 1 1 1 1 - 1 1 1 549 1 1 969

201 086 108 019 046 243 181 008 109 067

9

März 1 2 1 20 6 1 1 2 688 999 959 1

201 956 889 067 017 734 857 060 929 161

9

All-in R/kMärz 741 790 772 812 516 746 621 634 459 580

nachhaltg 202 858 506

ige 0

Kosten2

Dez 621 639 121 710 950 563 908 547 423 499

201 943 075

9

März 914 9 242 761 877 1 104 444 669 546

201 590 857 806 023

9

US$März 1 1 599 1 643 1 510 1 283 1

/oz 202 500 174

0

Dez 1 1 350 1 502 1 192 1 157 1

201 314 055

9

März 2 20 520 1 691 2 453 987 1

201 030 212

9

All-in-KoR/kMärz 757 790 772 825 787 746 746 634 459 582

sten2 g 202 892 627

0

Dez 636 639 121 723 801 564 315 547 423 498

201 100 877

9

März 935 9 242 762 119 1 105 444 669 556

201 925 857 340 390

9

US$März 1 1 599 1 670 1 510 1 283 1

/oz 202 533 178

0

Dez 1 1 350 1 529 1 192 1 157 1

201 344 054

9

März 2 20 520 1 692 2 454 987 1

201 078 235

9

Kapitalau

fwand

EntwickluRm März 529 204.4 216.3 108.6 - -

ng des 202.3

Erzvorko 0

mmens

Dez 502 214.7 190.5 97.2 - -

201.4

9

März 28. 1.4 25.3 2.1 - -

2018

9

Kapital A März 215 60.9 81.5 26.2 - 47.

ufrechter 202.6 0

ha 0

ltung

Dez 294 79.2 154.7 33.0 - 27.

201.1 2

9

März 34. 6.5 14.4 10.6 - 3.0

2015

9

Unternehm März 41. - 31.6 0.2 - 3.1

en und 2029

Projekte 0

3

Dez 63. - 42.6 0.9 - (0.

2018 3)

9

März 13. - 0.5 0.4 - 11.

2019 6

9

Gesamter RmMärz 787 265.3 329.5 135.1 - 50.

Kapitala 202.0 1

ufwand 0

Dez 860 293.9 387.8 131.1 - 26.

201.2 9

9

März 77. 7.9 40.2 13.1 - 14.

2014 6

9

MioMärz 51. 17.2 21.4 8.8 - 3.3

. 2022

US0

$

Dez 58. 20.0 26.3 8.9 - 1.8

2014

9

März 5.5 0.6 2.9 0.9 - 1.0

201

9

Die durchschnittlichen Wechselkurse für die Quartale zum 31. März 2020, 31. Dezember 2019 und 31. März 2019 betrugen R15,38/US$, R14,72/US$ bzw. R14,01/US$

Zahlen dürfen nicht addiert werden, da sie unabhängig voneinander gerundet sind.

1 Die Betriebskosten sind die durchschnittlichen Produktionskosten, wobei die Betriebskosten pro Tonne berechnet werden, indem die Verkaufskosten vor Abschreibung und Abschreibung und Bestandsänderung in einer Periode durch die in derselben Periode gemahlenen/behandelten Tonnen geteilt werden, und die Betriebskosten pro Kilogramm (und Unze) berechnet werden, indem die Verkaufskosten vor Abschreibung und Abschreibung und Bestandsänderung in einer Periode durch das in derselben Periode produzierte Gold geteilt werden.

2 Die Gesamtkosten enthalten keine Einkommenssteuer, Kosten im Zusammenhang mit Fusions- und Übernahmeaktivitäten, Betriebskapital, Wertminderungen, Finanzierungskosten, einmalige Abfindungskosten und Posten, die zur Normalisierung der Erträge erforderlich sind. Die Gesamtkosten setzen sich zusammen aus den laufenden Gesamtkosten, d.h. den Kosten für die Aufrechterhaltung des laufenden Betriebs, die in der Gesamtkostenberechnung als Zwischensumme angegeben werden, sowie den Unternehmens- und größeren Investitionsausgaben im Zusammenhang mit dem Wachstum. Die Gesamtunterhaltungskosten pro Kilogramm (und Unze) und die Gesamtkosten pro Kilogramm (und Unze) werden berechnet, indem die Gesamtunterhaltungskosten bzw. die Gesamtkosten in einem Zeitraum durch das gesamte in diesem Zeitraum verkaufte Gold geteilt werden.

3 Die Ausgaben für Unternehmensprojekte beliefen sich in den Quartalen, die am 31. März 2020, 31. Dezember 2019 und 31. März 2019 endeten, auf R7,0 Millionen (0,5 Millionen USD), 20,5 Millionen R20,5 Millionen R (1,4 Millionen USD) bzw. R1,3 Millionen R (0,1 Millionen USD). Der Großteil dieser Ausgaben entfiel auf das Burnstone-Projekt.

ENTWICKLUNGSERGEBNISSE

Die Entwicklungswerte stellen die tatsächlichen Ergebnisse der Probenahmen dar, und bei der Schätzung der Erzreserven wurden keine Anpassungen vorgenommen, die eventuell erforderlich sein könnten. In allen nachstehenden Zahlen sind die Schachtabsenkungsmeter nicht berücksichtigt, die gegebenenfalls separat ausgewiesen werden.

US-PGM-BMärz 2020 Quartal Dez. 2019 Quartal März 2019 Quartal

etriebe

Ri StiOs StiOs StiOs

ff ll tf ll tf ll tf

watel watel watel

er se er se er se

inn inn inn

kl kl kl

. . .

Bl Bl Bl

itz itz itz

StillwEi

a nh

ter ei

t

Primär(m 1 7 1 1 2 8

e ) 3548 61 0 2643

Entwi 5 5 19 7

cklung

(vor

dem

Riff)

Sekund(m 2 9 2 5 2 9

äre ) 8429 0832 7716

Entwi 9 5 3

cklung

SA PGM-BeMärz 2020 Quartal Dez. 2019 Quartal März 2019 Quartal

triebe

Rif BatTheKhuSip BatTheKhuSip BatTheKhuSip

f ho-mbese-hum ho-mbese-hum ho-mbese-hum

pel-laleke-l pel-laleke-l pel-laleke-l

e ni a ele e ni a ele e ni a ele

RustenEin

burg hei

t

Fortge(m) 29 1 2 83 34 1 3 94 24 1 2 84

schrit 1 13 488 7 15 186 5 40 359

tene 7 7 0 9 1 5

Vorger(m) 15 45 61 32 34 49 1 45 24 43 75 45

ückt 4 5 3 2 7 4 202 5 3 1 5

auf 3

Riff

Höhe (cm 20 29 28 19 21 28 28 28 22 28 28 28

) 4 0 4 2 6 2 9 5 1 1 8 9

Durchs(g/ 2. 2. 2. 3. 2. 2. 2. 3. 1. 2. 2. 3.

chnittt) 3 5 4 1 6 4 3 1 3 4 4 0

licher

Wert

(cm 47 71 66 58 56 67 65 87 29 67 70 87

.g/ 0 5 8 6 6 1 5 3 3 6 4 9

t)

SA PGM-BeMärz 2020 Quartal Dez. 2019 Quartal März 2019 Quartal

triebe

RifK3 RowSafE3 4B HosK3 RowSafE3 4B HosK3 RowSafE3 4B Hos

f lanfy sy, lanfy sy, lanfy sy,

d E1 d E1 d E1

& & &

W1 W1 W1

MarikaEin

na hei

t

Primär(m) 7 4 4 98 1 9 6 4 1 1

e 41 61 559 48 40 66 30 00 56

Entwi 5 8 9 3 5 8 9 5 2

cklung

Primär(m) 5 3 3 75 1 6 5 2 59 1

e 85 62 110 06 87 37 862 00

Entwi 9 9 0 2 4 2 5 3

cklung

- am

Riff

Höhe (cm 21 21 21 22 21 21 21 19 23 22

) 7 7 9 1 6 7 7 9 5 1

Durchs(g/ 3. 2. 2. 2. 2. 2. 2. 2. 2. 2.

chnittt) 2 7 6 5 5 8 7 6 7 5

licher

Wert

(cm692 59 56 56 53 60 58 50 63 54

.g 5 9 1 4 7 6 7 1 4

/t)

SA PGM-BeMärz 2020 Quartal Dez. 2019 Quartal März 2019 Quartal

triebe

Rif KopSimBamKweK6 KopSimBamKweK6 KopSimBamKweK6

f a-nun-ba-zi a-nun-ba-zi a-nun-ba-zi

engye nan engye nan engye nan

i i i

KroondEin

al hei

t

Fortge(m) 60 17 62 34 51 68 31 68 79 49 55 38 52 73 57

schrit 2 2 7 8 9 5 6 5 2 7 6 6 0 4 7

tene

Vorger(m) 16 11 59 12 38 43 26 61 52 42 55 36 48 55 57

ückt 5 1 5 5 7 5 7 6 0 2 6 8 4 4 7

auf

Riff

Höhe (cm 24 21 20 21 23 24 22 20 21 23 23 21 20 24 24

) 7 7 7 7 5 0 0 9 9 3 8 9 9 1 0

Durchs(g/ 2. 2. 3. 3. 2. 1. 2. 2. 1. 1. 2. 2. 2. 2. 2.

chnittt) 3 7 0 0 3 6 2 6 8 6 0 7 7 0 5

licher

Wert

(cm 57 59 62 65 53 38 47 54 38 37 46 59 56 47 58

.g/ 1 4 1 5 8 3 4 7 4 9 9 4 3 9 7

t)

SA-GoldBeMärz 2020 Quartal Dez. 2019 Quartal März 2019 Quartal

triebe

Rif SchKohlHaupVIDEOR SchKohlHaupVIDEOR SchKohlHaupVIDEOR

f warensttseiEKORDE warensttseiEKORDE warensttseiEKORDE

zesoff-te R zesoff-te R zesoff-te R

Führ Führ Führ

er er er

R R R

iff iff iff

DriefoEin

ntein hei

t

Fortge(m) 840 230 890 1 256 890 7 64

schrit 165

tene

Vorger(m) 147 92 78 278 113 91 7

ückt

auf

Riff

Kanalb(cm 95 53 106 62 45 36 87

reite )

Durchs(g/ 10. 11. 10.6 13. 11. 54.0 7.9

chnittt) 3 2 7 9

licher

Wert

(cm 975 590 1 119 846 538 1 946 684

.g/

t)

SA-GoldBMärz 2020 Quartal Dez. 2019 Quartal März 2019 Quartal

etriebe

Ri KopfsKHauLiVIDEO KopfsKlHauLiVIDEO KopfsKlHauLiVIDEO

ff teinplptsbaREKOR teinpooptsbaREKOR teinpooptsbaREKOR

flastoeitnoDER flastf eitnoDER flastf eitnoDER

er oe n er e n er e n

f

Kloof Ei

nh

ei

t

Fortge(m 47 6 1 1 62 8 1 5 26 236

schrit) 16 7 450 21 1 478 756

tene 15

1

8

4

Vorger(m 56 4 227 2 62 7 216 3 10 84

ückt ) 2 7 83 5 304

auf 0

Riff 9

Kanalb(c 11 1 95 1 59 1 126 1 11 85

reite m) 16 78 50 73 513

0

9

Durchs(g 10 6 8.6 8 16 4 2.8 8 12 18.7

chnitt/t 7.9 .1 .0.0 .6 . .7

licher) . 7

0

Wert

(c 1 1 814 1 94 7 348 1,1,4 1,591

m. 7 27 0 22 99 3135

g/ 61 89 05 4

t) 3

SA-GoldBetriebMärz 2020 QuartalDez. 2019 QuartalMärz 2019 Quartal

e

Riff BeaKalkoen BeaKalkoen BeaKalkoen

trikrans trikrans trikrans

x x x

Beatrix Einh

eit

Fortgeschr(m) 3 159 3 264 53

ittene 15 73 6

0 4

Vorgerückt(m) 1 70 1 105 42

auf 04 08 1

Riff 0 2

Kanalbreit(cm) 16 137 17 86 12

e 9 4 7

Durchschni(g/t 9. 17.2 9. 15.4 10

ttlicher ) 9 3 .3

Wert

(cm. 1 2 362 1 1 325 1,3

g/t) 68 61 14

1 9

VERWALTUNG UND UNTERNEHMENSINFORMATIONEN

SIBANYE STILLWATER BEGVORSTANDSMITGLIEDER AMERIKANISCHER

RENZT Dr. Vincent Maphai1 VERWAHRER

(Vorsitzender)

("Sibanye-Stillwater",Neal Froneman QUITTUNGEN TRANSFER

"die Gesellschaft" (Geschäftsführer) AGENT

und/oder "die

Gruppe") Charl Keyter (CFO) BNY Mellon Shareowner

Dr. Elaine Services

Eingetragen in der Dorward-King1

Republik Südafrika

Harry Kenyon-Slaney1 Postfach 358516

Jerry Vilakazi1 Pittsburgh

Registrierungsnummer 2Keith Rayner1 PA15252-8516

014/243852/06 Nkosemntu Nika1 US gebührenfrei: +1

Richard Menell1,2 888 269

Freigabecodes: SSW undSavanne Danson1 2377

SBSW Susan van der Merwe1

Timothy Cumming1 Tel: +1 201 680 6825

E-Mail:

Herausgeber-Code: SSW 1 Unabhängig shrrelations@bnymellon

ISIN: ZAE000259701 nicht-exekutiv .com

VERZEICHNISSE 2 Leitender

JSE: SSW Unabhängiger Tatjana Vesselovskaja

NYSE: SBSW Direktor Relationship Manager

BNY Mellon

WEBSITE Depositary Receipts

www.sibanyestillwater. Direktleitung: +1 212

com JSE-SPONSOR 815

JP Morgan Equities Süd 2867

afrika Proprietary

EINGETRAGENER SITZ Limited Mobil: +1 203 609

Büropark Constantia 5159

Bridgeview House, Registrierungsnummer

Gebäude 11, 1995/011815/07

Erdgeschoss Fax: +1 212 571 3050

1 Fricker Straße E-Mail:

Cnr 14th Avenue & Illovo tatyana.vesselovskaya@

Hendrik Potgieter Johannesburg 2196 bnymellon.com

Road Südafrika

Weltevreden-Park 1709 Private Tasche X9936 VERSETZUNGSSEKRETÄRE

Südafrika Sandton 2196 SÜDAFRIKA

Südafrika Computershare

Private Tasche X5 Investor Services

Westonaria 1780 REVISOREN Proprietary Limited

Südafrika Ernst & Young Inc. (EY

Tel: +27 11 278 9600 )

Fax: +27 11 278 9863 Rosebank-Türme

102 Rivonia-Straße 15 Biermann-Allee

INVESTOR-ANFRAGEN Sandton Rosebank 2196

James Wellsted 2146

Leitender Südafrika Postfach 61051

Vizepräsident: Tel: +27 11 772 3000 Marschallstadt 2107

Beziehungen zu Südafrika

Investoren In Europa: Tel: +27 11 370 5000

Swiss Resource Fax: +27 11 688 5248

Capital

Zelle: +27 83 453 4014 AG

Tel: +27 10 493 6923

E-Mail: Jochen Staiger

james.wellsted@sibanyeinfo@resource-capital.

stillwater.com oder ch

ir@sibanyestillwater.c

om www.resource-capital.c

h

FIRMENSEKRETÄR

Lerato Matlosa

Tel: +27 10 493 6921

E-Mail:

lerato.matlosa@sibany

estillwater.com

ZUKUNFTSGERICHTETE AUSSAGE

Die Informationen in diesem Dokument können zukunftsgerichtete Aussagen im Sinne der "Safe Harbour"-Bestimmungen des US-amerikanischen Private Securities Litigation Reform Act von 1995 enthalten. Diese zukunftsgerichteten Aussagen, einschließlich u.a. derer, die sich auf die Finanzlage von Sibanye Stillwater Limited ("Sibanye-Stillwater" oder die "Gruppe"), Geschäftsstrategien, Pläne und Ziele des Managements für zukünftige Betriebe beziehen, sind notwendigerweise Schätzungen, die das beste Urteil der Geschäftsleitung und der Direktoren von Sibanye-Stillwater widerspiegeln.

Alle in diesem Dokument enthaltenen Aussagen, mit Ausnahme der Aussagen über historische Fakten, können zukunftsgerichtete Aussagen sein. Zukunftsgerichtete Aussagen verwenden oft auch Wörter wie "wird", "prognostizieren", "potentiell", "schätzen", "erwarten", "planen", "antizipieren" und Wörter mit ähnlicher Bedeutung. Zukunftsgerichtete Aussagen sind naturgemäß mit Risiken und Unsicherheiten verbunden, da sie sich auf zukünftige Ereignisse und Umstände beziehen und im Lichte verschiedener wichtiger Faktoren, einschließlich der in diesem Haftungsausschluss dargelegten, betrachtet werden sollten. Die Leser werden davor gewarnt, sich unangemessen auf solche Aussagen zu verlassen.

Zu den wichtigen Faktoren, die dazu führen könnten, dass die tatsächlichen Ergebnisse, Leistungen oder Errungenschaften von Sibanye-Stillwater erheblich von denen in den zukunftsgerichteten Aussagen abweichen, gehören unter anderem unsere zukünftigen Geschäftsaussichten, unsere Finanzlage, unsere Schuldenposition und unsere Fähigkeit, den Verschuldungsgrad zu reduzieren, sowie die geschäftlichen, politischen und sozialen Bedingungen in den Vereinigten Staaten, Südafrika, Simbabwe und anderswo; Pläne und Ziele des Managements für zukünftige Betriebe; unsere Fähigkeit, die Vorteile von Streaming-Vereinbarungen oder Pipeline-Finanzierungen zu nutzen; unsere Fähigkeit, unsere Anleiheinstrumente zu bedienen; Änderungen der Annahmen, die der Schätzung der aktuellen Mineralreserven und Ressourcen von Sibanye-Stillwater zugrunde liegen; die Fähigkeit, erwartete Effizienzen und andere Kosteneinsparungen in Verbindung mit vergangenen, laufenden und zukünftigen Akquisitionen sowie bei bestehenden Betrieben zu erzielen; unsere Fähigkeit, eine stabile Produktion beim Blitz-Projekt zu erreichen; den Erfolg der Geschäftsstrategie von Sibanye-Stillwater; Explorations- und Erschließungsaktivitäten; die Fähigkeit von Sibanye-Stillwater, die Anforderungen an einen nachhaltigen Betrieb zu erfüllen; Änderungen des Marktpreises von Gold, Platinmetallen und/oder Uran; das Auftreten von Gefahren im Zusammenhang mit untertageem und oberirdischem Gold-, Platinmetall- und Uranbergbau; das Auftreten von Arbeitsunterbrechungen und Arbeitskampfmaßnahmen; die Verfügbarkeit, die Bedingungen und den Einsatz von Kapital oder Krediten; Änderungen der einschlägigen Regierungsbestimmungen, insbesondere der Umwelt-, Steuer-, Gesundheits- und Sicherheitsvorschriften und neue Gesetze, die sich auf Water, Bergbau, Mineralrechte und Unternehmenseigentum auswirken, einschließlich aller Auslegungen dieser Gesetze, die Gegenstand von Streitigkeiten sein können; das Ergebnis und die Folgen potenzieller oder anhängiger Rechtsstreitigkeiten oder behördlicher Verfahren oder anderer Umwelt-, Gesundheits- und Sicherheitsfragen; Stromunterbrechungen, Einschränkungen und Kostensteigerungen; Versorgungsengpässe und Preissteigerungen bei den Produktionsmitteln; Wechselkursschwankungen, Währungsabwertungen, Inflation und andere makroökonomische geldpolitische Maßnahmen; das Auftreten vorübergehender Stilllegungen von Minen wegen Sicherheitsvorfällen und ungeplanter Wartung; die Fähigkeit, Führungskräfte oder ausreichend technisch versierte Mitarbeiter einzustellen und zu halten, sowie deren Fähigkeit, eine ausreichende Vertretung von historisch benachteiligten Südafrikanern in Führungspositionen zu erreichen; Versagen von Informationstechnologie und Kommunikationssystemen, die Angemessenheit des Versicherungsschutzes, soziale Unruhen, Krankheit oder natürliche oder von Menschen verursachte Katastrophen in informellen Siedlungen in der Nähe einiger Betriebe von Sibanye-Stillwater sowie die Auswirkungen von HIV, Tuberkulose und die Ausbreitung anderer ansteckender Krankheiten, wie z.B. des Coronavirus ("COVID-19"). Weitere Einzelheiten zu potenziellen Risiken und Ungewissheiten, die Sibanye-Stillwater betreffen, sind in den von Sibanye-Stillwater bei der Johannesburger Börse und der United States Securities and Exchange Commission eingereichten Unterlagen beschrieben, einschließlich des Integrierten Jahresberichts 2019 und des Jahresberichts auf Formular 20-F für das am 31. Dezember 2019 endende Finanzjahr.

Diese zukunftsgerichteten Aussagen beziehen sich nur auf das Datum des Inhalts. Sibanye-Stillwater lehnt ausdrücklich jede Verpflichtung oder Zusage ab, zukunftsgerichtete Aussagen zu aktualisieren oder zu revidieren (außer in dem gesetzlich vorgeschriebenen Umfang).

Die englische Originalmeldung finden Sie unter folgendem Link:

https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=51829

Die übersetzte Meldung finden Sie unter folgendem Link:

https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=51829&tr=1

NEWSLETTER REGISTRIERUNG: </b></p>

Aktuelle Pressemeldungen dieses Unternehmens direkt in Ihr Postfach:

http://www.irw-press.com/alert_subscription.php?lang=de&isin=ZAE000259701

Mitteilung übermittelt durch IRW-Press.com. Für den Inhalt ist der Aussender verantwortlich.

Kostenloser Abdruck mit Quellenangabe erlaubt.