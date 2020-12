IRW-News: Sibanye Stillwater: Sibanye Stillwater: Handel mit Wertpapieren durch ein Verwaltungsratsmitglied

Weitere Suchergebnisse zu "Sibanye-Stillwater":

IRW-PRESS: Sibanye Stillwater: Sibanye Stillwater: Handel mit Wertpapieren durch ein Verwaltungsratsmitglied

Johannesburg, 24. Dezember 2020: Sibanye-Stillwater, (Ticker JSE: SSW und NYSE: SBSW - https://www.



commodity-tv.com/ondemand/companies/profil/sibanye-stillwater-ltd/) gibt in Über-einstimmung mit den Paragraphen 3.63 bis 3.74 der JSE Limited Listings Requirements Folgendes bekannt:

Name Neal John Froneman

Position Vorstandssprecher

Art des Interesses Direkt und nutzbringend

Art der Transaktion Verkauf von Aktien am Markt

Transaktionsdatum 21. Dezember 2020

Anzahl der Aktien 62 368

Gattung Stammaktien

Marktpreis pro Aktie: R60.00

Gesamtwert R3 742 080

Gemäß Absatz 3.66 der Börsenzulassungsvorschriften wurde die erforderliche Genehmigung für den Handel mit den oben genannten Wertpapieren eingeholt.

Endet.

Kontakt Investor Relations:

E-Mail: ir@sibanyestillwater.com

James Wellsted

Leiter der Abteilung Investor Relations

Tel: +27 (0) 83 453 4014

www.sibanyestillwater.com

Sponsor: J.P. Morgan Equities South Africa Proprietary Limited

In Europa:

Swiss Resource Capital AG

Jochen Staiger

info@resource-capital.ch

www.resource-capital.ch

Sibanye Stillwater Limited

Incorporated in the Republic of South Africa

Registrierungsnummer 2014/243852/06

Aktiencodes: SSW (JSE) und SBSW (NYSE)

ISIN - ZAE000259701

Emittenten-Code: SSW

("Sibanye-Stillwater", "die Gesellschaft" und/oder "der Konzern")

Registrierte Adresse:

Constantia Büropark

Bridgeview House - Gebäude 11 - Erdgeschoss

Cnr 14th Avenue & Hendrik Potgieter Road

Park Weltevreden - 1709

Postanschrift:

Private Bag X5 - Westonaria - 1780

Tel +27 11 278 9600 - Fax +27 11 278 9863

Website: www.sibanyestillwater.com

Die englische Originalmeldung finden Sie unter folgendem Link:

https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=54874

Die übersetzte Meldung finden Sie unter folgendem Link:

https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=54874&tr=1

NEWSLETTER REGISTRIERUNG: </b></p>

Aktuelle Pressemeldungen dieses Unternehmens direkt in Ihr Postfach:

http://www.irw-press.com/alert_subscription.php?lang=de&isin=ZAE000259701

Mitteilung übermittelt durch IRW-Press.com. Für den Inhalt ist der Aussender verantwortlich.

Kostenloser Abdruck mit Quellenangabe erlaubt.