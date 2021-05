IRW-News: Sibanye Stillwater: Ergebnisse der Jahreshauptversammlung von Sibanye-Stillwater

Weitere Suchergebnisse zu "Sibanye-Stillwater":

IRW-PRESS: Sibanye Stillwater: Ergebnisse der Jahreshauptversammlung von Sibanye-Stillwater

Johannesburg, 25. Mai 2021. Sibanye-Stillwater (Ticker JSE: SSW und NYSE: SBSW - (https://www.



commodity-tv.com/ondemand/companies/profil/sibanye-stillwater-ltd/) weist die Aktionäre darauf hin, dass bei der Jahreshauptversammlung des Konzerns (Hauptversammlung), die heute Morgen um 9 Uhr (CAT) unter Nutzung elektronischer Kommunikation und elektronischer Plattformen abgehalten wurde, alle Beschlüsse mit der erforderlichen Mehrheit verabschiedet wurden. Gemäß der empfohlenen Praxis wurde bei der Versammlung über jeden Beschluss abgestimmt.

Die Anzahl der Aktien, die persönlich oder über einen Stimmrechtsbevollmächtigten abgestimmt haben, belief sich auf 2.422.465.281, was 82,05 % der insgesamt emittierten Stammaktien der Sibanye-Stillwater (2.952.585.221) entspricht. Die auf der Hauptversammlung vorgeschlagenen Beschlüsse und der Prozentsatz der Aktien, die für und gegen einen jeden Beschluss gestimmt haben, sowie jene die sich enthalten haben, sind im Folgenden angegeben:

Einfacher Beschluss 199,97 0,03 2.420.499.381,98 0,07

- 51

-

Wiederernennung von

Wirtschaftsprüfern

und designierten

Einzelpartnern

Einfacher Beschluss 298,43 1,57 2.419.971.981,96 0,08

- 77

-

-

Wahl eines Directors:

SV

Zilwa

Einfacher Beschluss 398,86 1,14 2.420.104.681,97 0,08

- 02

-

-

Widerwahl eines Direc

tors

: RP Menell

Einfacher Beschluss 491,30 8,70 2.420.089.181,97 0,08

- 94

-

-

Widerwahl eines Direc

tors

: KA Rayner

Einfacher Beschluss 599,69 0,31 2.419.870.981,96 0,09

- 78

-

-

Widerwahl eines Direc

tors

: JS Vilakazi

Einfacher Beschluss 698,90 1,10 2.419.930.981,96 0,09

- 62

-

-

Wahl eines Mitglieds

und Vorsitzenden

des

Prüfungsausschusses

: KA Rayner

Einfacher Beschluss 797,90 2,10 2.419.937.481,96 0,09

- 34

-

-

Wahl eines Mitglieds

des

Prüfungsausschusses

: TJ Cumming

Einfacher Beschluss 899,67 0,33 2.418.882.781,92 0,12

- 66

-

Wahl eines Mitglieds

des

Prüfungsausschusses

: SN Danson

Einfacher Beschluss 996,97 3,03 2.419.523.681,95- 0,10

- 42

-

Wahl eines Mitglieds

des

Prüfungsausschusses

: RP Menell

Einfacher Beschluss 199,68 0,32 2.419.619.581,95 0,10

0 - 86

-

Wahl eines Mitglieds

des

Prüfungsausschusses

: NG Nika

Einfacher Beschluss 197,13 2,87 2.419.890.181,96-- 0,09

1 - 34

-

Wahl eines Mitglieds

des

Prüfungsausschusses

: SC van der Merwe

Einfacher Beschluss 198,75 1,25 2.419.675.481,95 0,09

2 - 18

Wiederwahl eines

Mitglieds des

Prüfungsausschusses

: SV Zilwa

Einfacher Beschluss 187,15 12,85 2.418.972.581,93- 0,12

3 - 59

-

Genehmigung zur

Ausgabe von

genehmigten, aber

nicht ausgegebenen

Stammaktien

Einfacher Beschluss 187,71 12,29 2.419.971.181,96 0,08

4 - 88

-

-

Ausgabe von

Beteiligungspapieren

gegen

Barzahlung

Einfacher Beschluss 188,64 11,36 2.402.775.481,38- 0,67

5 - 34

-

Unverbindliche konsul

tative

Abstimmung über die

Vergütungspolitik

Einfacher Beschluss 179,80 20,20 2.415.868.581,82 0,22

6 - 56

-

Unverbindliche konsul

tative

Abstimmung über den

Bericht über die

Durchführung der

Vergütung

Sonderbeschluss 1 - 93,34 6,66 2.418.715.281,92- 0,13

Genehmigung für die 72

Vergütung von -

Non-Executive Directo

rs

Sonderbeschluss 2 - 96,15 3,85 2.410.516.081,64- 0,40

Genehmigung der 38

Gebühren für -

Mitglieder des

Investitionsausschuss

es

Sonderbeschluss 3 - 95,64 4,36 2.410.334.181,63 0,41

Genehmigung für 64

Tagegelder -

Sonderbeschluss 4 - 97,36 2,64 2.418.135.481,90- 0,15

Genehmigung für die 72

Gesellschaft, -

finanzielle

Unterstützung gemäß

den Abschnitten 44

und 45 des Gesetzes

zu

gewähren

Sonderbeschluss 5 - 81,94 18,06 2.420.038.581,96- 0,08

Genehmigung zum 49

Erwerb eigener -

Aktien

Anmerkungen:

(1)Die abstimmenden Aktien werden als Prozentsatz im Verhältnis

zur gesamten Anzahl von Aktien angegeben, die bei der Versammlung

abgestimmt

haben.

(2)Die abstimmenden oder enthaltenden Aktien werden als

Prozentsatz im Verhältnis zum insgesamt emittierten Aktienkapital

angegeben.

Ansprechpartner Investor Relations:

E-Mail: ir@sibanyestillwater.com

James Wellsted

Head of Investor Relations

Tel.: +27 (0) 83 453 4014

Sponsor: J.P. Morgan Equities South Africa Proprietary Limited

Website: www.sibanyestillwater.com

In Europa:

Swiss Resource Capital AG

Jochen Staiger

info@resource-capital.ch

www.resource-capital.ch

Sibanye Stillwater Limited

Incorporated in the Republic of South Africa

Registration number 2014/243852/06

Share codes: SSW (JSE) and SBSW (NYSE)

ISIN - ZAE000259701

Issuer code: SSW

(Sibanye-Stillwater,the Company and/or the Group)

Registered Address:

Constantia Office Park

Bridgeview House Building 11 Ground Floor

Cnr 14th Avenue & Hendrik Potgieter Road

Weltevreden Park 1709

Postal Address:

Private Bag X5 Westonaria 1780

Tel +27 11 278 9600

Fax +27 11 278 9863

Website: www.sibanyestillwater.com

ZUKUNFTSGERICHTETE AUSSAGEN

Die Informationen in diesem Dokument können zukunftsgerichtete Aussagen im Sinne der "Safe Harbour"-Bestimmungen des United States Private Securities Litigation Reform Act von 1995 enthalten. Diese zukunftsgerichteten Aussagen, einschließlich, unter anderem, derjenigen, die sich auf die Finanzlage von Sibanye-Stillwater Limited ("Sibanye-Stillwater" oder der "Konzern"), die Geschäftsstrategien, die Pläne und die Ziele des Managements für künftige Operationen beziehen, sind notwendigerweise Schätzungen, die das beste Urteil des Senior Managements und der Direktoren von Sibanye-Stillwater widerspiegeln und beinhalten eine Reihe von Risiken und Ungewissheiten, die dazu führen könnten, dass die tatsächlichen Ergebnisse wesentlich von denen abweichen, die in den zukunftsgerichteten Aussagen suggeriert werden. Infolgedessen sollten diese zukunftsgerichteten Aussagen im Lichte verschiedener wichtiger Faktoren, einschließlich der in diesem Dokument dargelegten, betrachtet werden.

Alle in diesem Dokument enthaltenen Aussagen, die keine historischen Fakten darstellen, können zukunftsgerichtete Aussagen sein. In zukunftsgerichteten Aussagen werden auch häufig Wörter wie werden", prognostizieren", potenziell", schätzen", erwarten", planen", vorhersehen" und Wörter mit ähnlicher Bedeutung verwendet. Zukunftsgerichtete Aussagen sind naturgemäß mit Risiken und Unsicherheiten behaftet, da sie sich auf zukünftige Ereignisse und Umstände beziehen, und sollten im Lichte verschiedener wichtiger Faktoren, einschließlich der in diesem Haftungsausschluss genannten, betrachtet werden. Die Leser werden davor gewarnt, sich in unangemessener Weise auf solche Aussagen zu verlassen.

Zu den wichtigen Faktoren, die dazu führen könnten, dass die tatsächlichen Ergebnisse, Leistungen oder Errungenschaften von Sibanye-Stillwater wesentlich von den Schätzungen oder Prognosen abweichen, die in den zukunftsgerichteten Aussagen enthalten sind, gehören, ohne Einschränkung, die künftige Finanzlage von Sibanye-Stillwater, Pläne, Strategien, Ziele, Investitionsausgaben, projizierte Kosten und erwartete Kosteneinsparungen, Finanzierungspläne, die Verschuldungsposition und die Fähigkeit, den Verschuldungsgrad zu reduzieren; die wirtschaftlichen, geschäftlichen, politischen und sozialen Bedingungen in Südafrika, Simbabwe, den Vereinigten Staaten und anderswo; Pläne und Ziele des Managements für zukünftige Operationen; die Fähigkeit von Sibanye-Stillwater, die Vorteile von Streaming-Vereinbarungen oder Pipeline-Finanzierungen zu erhalten; die Fähigkeit von Sibanye-Stillwater, Kredit- und andere Auflagen und Beschränkungen einzuhalten und Schwierigkeiten bei der Erlangung zusätzlicher Finanzierungen oder Refinanzierungen; die Fähigkeit von Sibanye-Stillwater, ihre Anleihen zu bedienen; Änderungen der Annahmen, die Sibanye-Stillwaters Schätzung der aktuellen Mineralreserven zugrunde liegen; die Fähigkeit von Sibanye-Stillwater, alle laufenden oder zukünftigen Akquisitionen abzuschließen; der Erfolg von Sibanye-Stillwaters Geschäftsstrategie und ihrer Explorations- und Erschließungsaktivitäten; die Fähigkeit von Sibanye-Stillwater, die Anforderungen zu erfüllen, die von ihr verlangen, auf eine Weise zu arbeiten, die den betroffenen Gemeinden einen progressiven Nutzen bringt; Änderungen des Marktpreises von Gold und PGMs; das Auftreten von Gefahren, die mit dem Unter- und Übertagebergbau verbunden sind; jede weitere Herabstufung des südafrikanischen Kreditratings; eine Anfechtung des Eigentumsrechts an einem der Grundstücke von Sibanye-Stillwater durch Landanwärter gemäß Restitutions- und anderen Gesetzen; die Fähigkeit von Sibanye-Stillwater, ihre Strategie und jegliche Änderungen daran umzusetzen; das Auftreten von Arbeitsunterbrechungen und Arbeitskämpfen; die Verfügbarkeit, die Bedingungen und der Einsatz von Kapital oder Krediten; Änderungen bei der Auferlegung von behördlichen Kosten und relevanten Regierungsvorschriften, insbesondere Umwelt-, Steuer-, Gesundheits- und Sicherheitsvorschriften und neue Gesetze, die Wasser, Bergbau, Mineralienrechte und Unternehmenseigentum betreffen, einschließlich deren möglicherweise strittiger Auslegung; das Ergebnis und die Folgen möglicher oder anhängiger Rechtsstreitigkeiten oder behördlicher Verfahren oder Umwelt-, Gesundheits- oder Sicherheitsfragen; die Konzentration aller Endveredelungsaktivitäten und eines großen Teils von Sibanye-Stillwaters PGM-Verkäufen aus der Minenproduktion in den Vereinigten Staaten bei einem Unternehmen; die Identifizierung einer wesentlichen Schwachstelle in der Offenlegung und den internen Kontrollen über die Finanzberichterstattung; die Auswirkung der US-Steuerreformgesetzgebung auf Sibanye-Stillwater und ihre Tochtergesellschaften; die Auswirkung der südafrikanischen Devisenkontrollbestimmungen auf die finanzielle Flexibilität von Sibanye-Stillwater; die Tätigkeit in neuen geografischen Gebieten und regulatorischen Umgebungen, in denen Sibanye-Stillwater bisher keine Erfahrung hatte; Unterbrechungen der Stromversorgung, Einschränkungen und Kostensteigerungen; Engpässe in der Versorgungskette und Preissteigerungen bei den Produktionsmitteln; die regionale Konzentration der Betriebe von Sibanye-Stillwater; Wechselkursschwankungen, Währungsabwertungen, Inflation und andere makroökonomische geldpolitische Maßnahmen; das Auftreten vorübergehender Stilllegungen von Minen aufgrund von Sicherheitsvorfällen und ungeplanten Wartungsarbeiten; die Fähigkeit von Sibanye-Stillwater, leitende Angestellte oder ausreichend technisch qualifizierte Mitarbeiter einzustellen und zu halten, sowie die Fähigkeit, eine ausreichende Repräsentation von historisch benachteiligten Südafrikanern in ihren Führungspositionen zu erreichen; Ausfall von Sibanye-Stillwaters Informationstechnologie- und Kommunikationssystemen; die Angemessenheit von Sibanye-Stillwaters Versicherungsschutz; soziale Unruhen, Krankheiten oder natürliche oder von Menschen verursachte Katastrophen in informellen Siedlungen in der Nähe einiger der in Südafrika ansässigen Betriebe von Sibanye-Stillwater; und die Auswirkungen von HIV, Tuberkulose und die Ausbreitung anderer ansteckender Krankheiten, wie z. B. des Coronavirus (COVID-19). Weitere Einzelheiten zu potenziellen Risiken und Ungewissheiten, die Sibanye-Stillwater betreffen, sind in den von Sibanye-Stillwater bei der Johannesburger Börse und der US-Börsenaufsichtsbehörde Securities and Exchange Commission eingereichten Unterlagen beschrieben, einschließlich des integrierten Geschäftsberichts 2020 und des Jahresberichts auf Formular 20-F für das am 31. Dezember 2020 endende Geschäftsjahr.

Diese zukunftsgerichteten Aussagen beziehen sich nur auf das Datum des Inhalts. Sibanye-Stillwater lehnt ausdrücklich jegliche Verpflichtung ab, zukunftsgerichtete Aussagen zu aktualisieren oder zu revidieren (außer in dem Maße, in dem dies gesetzlich vorgeschrieben ist). Diese zukunftsgerichteten Aussagen wurden von den externen Wirtschaftsprüfern des Unternehmens weder geprüft, noch wurde darüber berichtet.

Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung für den Inhalt, die Richtigkeit, die Angemessenheit oder die Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedar.com, www.sec.gov, www.asx.com.au/ oder auf der Firmenwebsite!

https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=58579

https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=58579

https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=58579&tr=1

https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=58579&tr=1

