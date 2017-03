IRW-News: Sibanye Gold Limited: Sibanye veröffentlicht ihre Jahresabschlussberichte, die Ankündigung der Hauptversammlung und den No-Change-Bericht

IRW-PRESS: Sibanye Gold Limited: Sibanye veröffentlicht ihre Jahresabschlussberichte, die Ankündigung der Hauptversammlung und den No-Change-Bericht

Sibanye veröffentlicht ihre Jahresabschlussberichte, die Ankündigung der Hauptversammlung und den No-Change-Bericht

Westonaria, 30. März 2017: Sibanye Gold Limited - http://www.commodity-tv.net/c/mid,1323,Interviews/?v=297063 - gibt bekannt, dass der Jahresbericht 2016, Jahresfinanzbericht, der Jahresabschluss des Unternehmens, eine Zusammenfassung dieser und die Ankündigung der Jahreshauptversammlung sowie ein Nachtrag zu den Mineralressourcen und Mineralvorräten und andere relevante zusätzliche Unterlagen auf der Webseite des Unternehmens https://www.sibanyegold.co.za/investors/financial-reporting/annual-reports/2016 veröffentlicht wurden.





KPMG hat den Jahresabschluss 2016 geprüft und ihr uneingeschränkter Prüfungsbericht liegt zur Ansicht in den Geschäftsräumen des Unternehmens vor. Die am 23. Februar 2017 veröffentlichten Geschäftsergebnisse haben sich nicht geändert.

Eine weitere SNS-Meldung wird zur Bestätigung des Versands der Zusammenfassung und der Ankündigung der Hauptversammlung an die Aktionäre veröffentlicht werden.

Ankündigung der Jahreshauptversammlung

Die Jahreshauptversammlung des Unternehmens (AGM, Annual General Meeting) für das Jahr mit Ende zum 31. Dezember 2016 wird in Sibanye Gold Academy, Rietkloof 349, Glenharvie, 1786, South Africa am 23. 2017 um 9Uhr (CAT) abgehalten. Die AGM wird wie in der geplanten Ankündigung dieser Versammlung angegeben abgehalten. Eine Kopie dieser steht auf der Unternehmenswebseite zur Verfügung.

Hinsichtlich Sektion 59(1) des Companies Act 71 aus dem Jahr 2008 ist der Stichtag zur Bestimmung ob Aktionäre zur Teilnahme an und Abstimmung auf der AGM berechtigt sind (der Tag an dem ein Aktionär im Wertpapierregister des Unternehmens eingetragen sein muss, um an der AGM teilzunehmen und dort abzustimmen) der 19. Mai 2017. Der letzte Aktienhandelstag, um in das Wertpapierregister des Unternehmens eingetragen zu werden, ist der 16. Mai 2017.

Kontakt

James Wellsted SVP Investor Relations Sibanye Gold Limited +27 83 453 4014 james.wellsted@sibanyegold.co.za

In Europa: Swiss Resource Capital AG Jochen Staiger infor@resource-capital.ch www.resource-capital.ch

Sibanye Gold Limited Reg. 2002/031431/06

Business Address: Libanon Business Park 1 Hospital Street (Off Cedar Ave) Libanon, Westonaria, 1780

Postal Address: Private Bag X5 Westonaria, 1780

Tel +27 11 278 9600 Fax +27 11 278 9863

Sponsor: J.P. Morgan Equities South Africa Proprietary Limited

